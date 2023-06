Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, examinamos o uso diário de energia por eletrodomésticos e dispositivos de tecnologia digital.

Alguns dos maiores consumidores de energia em nossas casas incluem sistemas de aquecimento e refrigeração, eletrodomésticos e iluminação. Analisamos em detalhes os custos mensais.

Você poderia carregar seu telefone por 1.000 anos com a energia necessária para transacionar um único bitcoin.

Economize energia usando um headset de RV em vez de um laptop de alto desempenho, otimize sua jogabilidade e reduza o lag com uma VPN .

Assistir globalmente ao YouTube gasta tanta energia que desligá-lo por uma semana poderia abastecer alguns países pequenos por um ano.

Desde o momento em que acordamos e pegamos nossos telefones até o último programa que assistimos antes de ir para a cama, estamos constantemente consumindo energia. Mas você já parou para pensar no impacto ambiental de cada uma dessas ações?

Seja trabalhando em um computador o dia todo, dirigir um carro, viajar de avião ou até mesmo minerar um único bitcoin, todas essas atividades requerem alguma forma de energia. E essas ações vão se somando.

O consumo de energia é um dos principais contribuintes para as mudanças climáticas. A queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, para gerar eletricidade, abastecer nossos veículos ou aquecer nossas casas libera dióxido de carbono (CO2) e outros gases de efeito estufa na atmosfera — que contribuem para a mudança climática.

Como habitantes deste planeta, temos a responsabilidade de protegê-lo. Conforme nos aproximamos do Dia Mundial do Meio Ambiente em 5 de junho, este é o momento certo para reconhecer nosso papel na conservação de energia e explorar maneiras de reduzir nossa pegada de carbono.

Para ajudar a atingir esse objetivo, examinamos mais de perto os aparelhos e atividades do dia a dia que consomem mais energia no nosso cotidiano e encontramos pequenas mudanças que podem causar um grande impacto.

Sabemos que alguns desses valores e níveis de consumo de energia podem não ser exatamente os mesmos onde você mora, mas acreditamos que são muito úteis para efeito de comparação e temos certeza de que eles ajudarão você a ter uma visão mais clara de quanta energia está usando… e quanto pode economizar!

Quanta energia a tecnologia em sua casa está usando (e quanto isso custa para você)?

Se você pensou que simplesmente desligar os aparelhos era suficiente para economizar energia, pense novamente. De acordo com pesquisas recentes, as casas conectadas de hoje consomem mais energia do que nunca, graças a uma infinidade de dispositivos que estão sempre ligados ou que deixamos funcionando quando não estão em uso.

De smart TVs a consoles de jogos, servidores de mídia a discos rígidos externos, há mais maneiras do que nunca de sua casa aumentar seus gastos com energia. Mas antes de correr para desligar tudo, lembre-se de que alguns dispositivos precisam ser deixados ligados para fins de segurança (como um circuito fechado de TV ou sua VPN) ou serviço contínuo (como sua geladeira e freezer).

Então, como encontrar um equilíbrio entre conveniência e economia de energia? Tudo começa com a compreensão de quanta energia sua casa conectada está consumindo, para que você possa tomar decisões informadas sobre quando e o que desligar.

No infográfico abaixo, detalhamos o uso de energia de cada item em uma residência americana típica por mês, juntamente com o custo associado a ele:

Geral

Utensílio Faixa estimada de consumo de energia/hora Custo estimado de energia/hora (US$) Duração de uso por dia Faixa estimada de consumo de energia/mês Custo estimado de energia/mês (US$) Aquecedor portátil (1500 W) 1,5 kWh $ 0,21 2 horas 90 kWh $ 12,6 Ar-condicionado (240 V) 1,8 kWh $ 0,25 4 horas 216 kWh $ 30,24 Ventilador de pedestal 0,03 kWh Menos de $ 0,01 8 horas 7,2 kWh $ 1 Ventilador de teto 0,05 kWh Menos de US$ 0,01 6 horas 9 kWh $ 1,26 Lâmpadas incandescentes (60 W) 0,75 kWh $ 0,11 8 horas 18,3 kWh $ 2,5 Relógio 0,1 kWh $ 0,01 Contínuo 7,2 kWh $ 1

Banheiro

Utensílio Faixa estimada de consumo de energia/hora Custo estimado de energia/hora Duração de uso por dia Faixa estimada de consumo de energia/mês Custo estimado de energia/mês (US$) Aquecedor elétrico de água 0,52 kWh $ 0,07 3 horas 46,8 kWh $ 6,50 Escova de dentes elétrica 0,003 kWh Menos de $ 0,01 5 minutos 0,007 kWh $ 0,01 Secador de cabelo 1,5 kWh $ 0,21 20 minutos 13,5 kWh $ 1,89 Ferro de frisar 0,15 kWh $ 0,02 10 minutos 0,72 kWh $ 0,10

Quarto

Utensílio Faixa estimada de consumo de energia/hora Custo estimado de energia/hora Duração de uso por dia Faixa estimada de consumo de energia/mês Custo estimado de energia/mês (USD) Cobertor elétrico: Duplo/Queen 0,09 kWh $ 0,01 3 horas 8,1 kWh $ 1,10 Luz noturna (4 W) 0,12 kWh $ 0,02 10 horas 36 kWh $ 5,04 Carregador de smartphone 0,001 kWh Menos de $ 0,01 Contínuo 0,15 kWh $ 0,02 Rádio-relógio 0,008 kWh Menos de $ 0,01 Contínuo 5,8 kWh $ 0,8

Cozinha

Utensílio Faixa estimada de consumo de energia/hora Custo estimado de energia/hora Duração de uso por dia Faixa estimada de consumo de energia/mês Custo estimado de energia/mês (US$) Forno 2,3 kWh $ 0,32 30 minutos 34,5 kWh $ 4,83 Fogão 1,5 kWh $ 0,21 30 minutos 22,5 kWh $ 3,15 Microondas 1,44 kWh (0,12 kWh por 5 minutos) $ 0,12 ($ 0,02 por 5 min) 15 minutos 10,8 kWh $ 1,5 Chaleira 0,11 kWh $ 0,02 10 minutos 0,5 kWh $ 0,07 Cafeteira/aquecedor ligado 0,4 kWh por hora (0,12 kWh por infusão) $ 0,05 ($ 0,02 por bebida) 1 hora 9,6 kWh $ 1,34 Máquina de lavar louça (ciclo normal sem água quente) 1,1 kWh $ 0,15 carga de 2 horas 65,1 kWh $ 9,11 Torradeira 0,75 kWh $ 0,10 5 minutos 1,87 kWh $ 0,26 Geladeira + freezer (17 pés cúbicos) 0,04 kWh Menos de $ 0,1 Contínuo 35 kWh $ 4,9 Airfryer (1500 W) 1,5 kWh $ 0,21 20 minutos 14,9 kWh $ 2,09

Lavanderia

Utensílio Faixa estimada de consumo de energia/hora Custo estimado de energia/hora Duração de uso por dia Faixa estimada de consumo de energia/mês Custo estimado de energia/mês (US$) Secador de roupa 3 kWh $ 0,5 Duas vezes por semana 25,5 kWh $ 3,57 Máquina de lavar convencional 2,3 kWh $ 0,32 Duas vezes por semana 19,5 kWh $ 2,73 Aspirador de pó 0,75 kWh $ 0,10 2 horas por semana 4,8 kWh $ 0,67 Robô aspirador de pó 0,007 kWh Menos de $ 0,01 45 minutos 0,15 kWh $ 0,02 Ferro de passar 1,08 kWh $ 0,15 40 minutos por semana 2,8 kWh $ 0,4

Sala de estar

Dispositivo Faixa estimada de consumo de energia/hora Custo estimado de energia/hora Duração de uso por dia Faixa estimada de consumo de energia/mês Custo estimado de energia/mês (US$) TV LED (4K UHD) 40″-50″: 0,071 kWh 50″-60″: 0,12 kWh Menos de

$ 0,01 $ 0,02 3 horas (Média): 2,8 kWh $ 0,40 Caixa de cabo (conectada) 0,01 kWh Menos de $ 0,01 3 horas 0,9 kWh $ 0,14 Reprodutor de streaming de vídeo (Roku) 0,002 kWh Menos de $ 0,01 3 horas 0,18 kWh $ 0,02 Console de jogos 0,07 kWh Menos de $ 0,01 2 horas 4,2 kWh $ 0,58 Alto-falantes (25 Watts x 2) 0,05 kWh Menos de $ 0,01 3 horas 4,5 kWh $ 0,63 Estéreo 0,05 kWh Menos de $ 0,01 2 horas 3 kWh $ 0,42 Rádio/leitor de CD 0,02 kWh Menos de $ 0,01 1 hora 30 minutos 0,9 kWh $ 0,12 Luminária autônoma de halogênio 0,02 kWh Menos de $ 0,01 6 horas 3,6 kWh $ 0,54

Escritório em casa

Dispositivo Faixa estimada de consumo de energia/hora Custo estimado de energia/hora Duração de uso por dia Faixa estimada de consumo de energia/mês Custo estimado de energia/mês (US$) Roteador Wi-Fi 0,01 kWh Menos de $ 0,01 Continuamente 7,2 kWh $ 1 Computador de mesa Ligado: 0,06 kWh Espera: 0,006 kWh $ 0,01

Menos de $ 0,01 2 horas 3,6 kWh $ 0,54 Computador portátil 0,05 kWh Menos de $ 0,01 2 horas 3 kWh $ 0,42 Monitor (LCD de 17”) 0,04 kWh Menos de $ 0,01 2 horas 2,4 kWh $ 0,33 Impressora 0,001 kWh Menos de $ 0,01 10 minutos por semana 0,01 kWh $ 0,01

Ambiente externo/garagem

Dispositivo Faixa estimada de consumo de energia/hora Custo estimado de energia/hora Duração de uso por dia Faixa estimada de consumo de energia/mês Custo estimado de energia/mês (US$) Bomba de limpeza de piscina 0,56 kWh $ 0,08 6 horas 101 kWh $ 14,11 Banheira de hidromassagem (1500 W) 1,5 kWh $ 0,21 15 minutos 20 kWh $ 2,83 Carro elétrico (Para carregar) 0,49 kWh $ 0,06 7,5 horas 110 kWh $ 15,4 E-Bike (500 Wh) (Para carregar) 0,37 kWh $ 0,05 3,5 horas 39 kWh $ 5,4

*A energia consumida pelos aparelhos domésticos, com base nas condições médias de funcionamento, é calculada com base na sua capacidade (expressa em watts) por hora e depois por mês. Os custos estimados são baseados em US$ 0,14 por kWh, que é a média nacional dos EUA. A frequência e o uso individual podem variar.

Aparelhos de alto consumo de energia

A maioria quer fazer a sua parte pelo meio ambiente e reduzir as contas de eletricidade. Um dos lugares mais fáceis de começar é em casa. É útil saber quais dispositivos estão consumindo mais eletricidade e custando mais. Nossos dados mostram que alguns dos aparelhos que mais consomem energia são os aparelhos de ar condicionado e aquecedores elétricos de água, que consomem 216 kWh (US$ 30) e 47 kWh (US$ 7) por mês, respectivamente. Outros consumidores vorazes de energia são as bombas de limpeza de piscina (101 kWh; US$ 14) e carros elétricos, que consomem 110 kWh (US$ 15) por carga. Secadoras de roupas e máquinas de lavar louça também são responsáveis por gastos elevados, consumindo 65 kWh (US$ 9) e 26 kWh (US$ 4) de energia por mês.

Controle os pequenos aparelhos eletrônicos

E até aparelhos aparentemente pequenos podem gerar gastos significativos com o uso prolongado. Por exemplo, deixar uma luz noturna acesa todas as noites durante um mês inteiro consumirá 36 kWh (US$ 5) de eletricidade. De forma similar, aquecer sua casa com um aquecedor portátil e usar um secador de cabelo por apenas 20 minutos por dia durante um mês consumirá 90 kWh (US$ 13) e 14 kWh (US$ 2), respectivamente.

Além disso, considere os dispositivos que consomem eletricidade mesmo quando não estão em uso. Por exemplo, desligar dispositivos não utilizados e desconectar carregadores quando não estiverem sendo usados ​​pode ajudar a reduzir o consumo desnecessário de energia.

Invista em eficiência energética

Para reduzir o consumo de energia em sua casa, é importante pensar de forma holística sobre o uso de energia. Concentrar-se em pequenas coisas, como ferver água no fogão ou no micro-ondas, provavelmente é uma perda de tempo. Em vez disso, fique atento aos grandes consumidores de energia em sua casa, como ar-condicionado, aquecedores de água e máquinas de lavar. Essas máquinas se tornaram muito mais eficientes, portanto, comprar os modelos mais recentes às vezes pode ser uma boa ideia. Mudar seu comportamento também pode fazer uma diferença significativa. Por exemplo, lavar suas roupas em água fria em vez de quente ou morna pode economizar US$ 150 em um ano em uma casa média.

Soluções de iluminação

A iluminação é outra ótima maneira de economizar eletricidade, sendo as lâmpadas de LED a opção mais eficiente em termos de energia. As lâmpadas incandescentes tradicionais são mais aquecedores do que fontes de luz, e uma única lâmpada de 60 watts pode consumir 220 kWh por ano. Uma lâmpada fluorescente compacta pode gerar a mesma luz por apenas US$ 7 por ano, e uma lâmpada LED mais recente pode fazer isso por US$ 4,40. Se você substituir 10 lâmpadas incandescentes em sua casa por 10 lâmpadas LED, poderá economizar mais de US$ 210 por ano. As lâmpadas de LED nunca queimam e, como emitem muito pouco calor, você economiza no ar-condicionado.

Avalie suas necessidades

Reduzir o consumo de energia é um ato de equilíbrio entre conveniência e praticidade. Por exemplo, em áreas com climas quentes e úmidos, os aparelhos de ar condicionado podem ser uma necessidade e as residências precisam encontrar maneiras de gerenciar o consumo de energia sem sacrificar o conforto. Da mesma forma, os carros elétricos são vistos como uma opção de transporte mais sustentável, apesar de consumirem mais eletricidade do que os carros tradicionais, devido a seus outros benefícios ambientais. Além disso, desconectar um roteador sempre que não estiver em uso pode ser impraticável em algumas residências.

Também pode haver outras soluções, como a compra de dispositivos com maior eficiência energética ou o uso de filtros de linha com temporizadores que podem ajudar a reduzir o consumo de energia. Você também pode investir em fontes de energia renováveis, como painéis solares para sua casa, para reduzir sua dependência de fontes tradicionais de eletricidade.

É possível carregar um celular durante mil anos com a energia necessária para transacionar um único Bitcoin

Claro, você sabe que deixar a porta da geladeira aberta é proibido e que ligar o ar-condicionado 24 horas por dia, 7 dias por semana, é uma maneira infalível de contribuir para o derretimento das calotas polares. Mas e as coisas mais cotidianas, como assistir aos seus programas favoritos ou jogar videogame em um laptop de alto desempenho?

E como comparar exemplos mais extremos, como carregar seu telefone por um ano versus minerar um único bitcoin, ou dirigir 200 km em um carro todos os dias versus viajar de avião uma vez por ano? Vamos descobrir…

Seu trabalho está custando mais caro do que você pensa?

Se você fica sentado diante de uma mesa por oito horas por dia, considere como seu computador afeta seu uso de energia. De acordo com nossos cálculos, usar um computador de mesa por oito horas por dia consome incríveis 600 kWh por ano, o que pode custar à sua empresa cerca de US$ 84 em uso de energia por funcionário.

Por outro lado, usar um laptop pelo mesmo período de tempo consome apenas 225 kWh por ano, custando somente US$ 32 em energia.

Os custos de energia de se divertir

Passar duas horas por dia no TikTok no telefone durante um ano consome apenas 5,17 kWh, menos do que custa comprar uma xícara de café hoje em dia. Em comparação, assistir compulsivamente ao seu programa favorito pelo mesmo tempo todos os dias em uma plataforma de streaming como a Netflix pode consumir até 36,5 kWh por ano, o que aumenta muito rápido. Embora saibamos que a melhor escolha será sempre uma atividade ao ar livre, considere trocar a TV por redes sociais para consumir menos energia do seu aparelho.

Quanto ao streaming de música, ouvir sua playlist favorita no Apple Music por uma hora consome apenas 0,016 kWh, o que não é muito. Passar duas horas por dia ouvindo música durante um ano usa apenas aproximadamente 14 kWh, o que equivale a cerca de US$ 1,96 de energia anualmente.

A melhor estratégia: uso de energia nos jogos

Jogar pode ser um hobby que consome muita energia, mas você já se perguntou qual configuração é mais eficiente: um laptop de alto desempenho para jogos ou um headset de RV?

Um laptop para jogos pode consumir entre 300-500 watts de energia, o que significa que consome até 1.400 kWh anualmente, custando a você incríveis US$ 196 por ano em contas de energia. Por outro lado, usar um headset de RV para uma hora de jogo (como o headset PlayStation VR) consome apenas 665 kWh por ano, o que custa US$ 93 anualmente, menos da metade do custo.

Se você deseja jogar com uma consciência mais limpa (e uma carteira mais recheada), talvez seja a hora de abandonar o laptop de alto desempenho e seguir uma rota mais eficiente em termos de energia, sem sacrificar sua jogabilidade. Ao emparelhar sua configuração de jogo energeticamente eficiente com uma VPN para jogos, você também pode otimizar sua experiência de jogo enquanto mantém sua conexão segura e reduz o lag.

De telefones para Bitcoins

Não é segredo para ninguém que a mineração de criptomoeda requer muita energia. Na verdade, mesmo a operação de mineração de Bitcoin mais eficiente usa cerca de 155.000 kWh para minerar um único Bitcoin (o que custaria cerca de US$ 21.700 em contas de energia). O New York Times comparou a energia consumida para a mineração de Bitcoin anualmente ao total de eletricidade usada pela Finlândia em um ano.

Mas mesmo as transações de Bitcoin têm um custo de energia descomunal. Enviar ou receber um único Bitcoin requer 1.833 kWh (US$ 257) de energia. Vale a pena notar que um Bitcoin está avaliado em US$ 27.400 no momento da redação deste artigo, o que explica por que as pessoas gastam essa quantidade de energia para negociar.

Para efeito de comparação, carregar o telefone por um ano inteiro gasta apenas 1,83 kWh, o que equivale a US$ 0,25. Para colocar isso em perspectiva, você levaria mais de 1.000 anos carregando seu telefone para gastar a energia equivalente à transação de um único Bitcoin. Isso equivale a cerca de um milhão de vezes mais em emissões de carbono do que uma única transação com cartão de crédito.

Portanto, se você negociar criptomoedas, elas serão o principal fator para sua pegada de carbono, não importa o que você faça. Esperamos que, no futuro, métodos de mineração mais ecológicos sejam desenvolvidos e ganhem popularidade rapidamente, substituindo totalmente essas práticas.

Avião vs. carro

Dirigir um carro, um carro elétrico ou viajar de avião? Se você tem consciência ecológica, pode estar curioso para saber qual é o mais eficiente em termos de energia. Vejamos os números.

De acordo com a EPA, cada galão de gasolina equivale a 33,7 quilowatts-hora (kWh) de eletricidade. Dirigir um carro convencional por 120 milhas (193 km) consumiria aproximadamente 158 kWh. Em comparação, um carro elétrico que percorre 2,9 milhas (4,7 km) por kWh resulta em um consumo de energia de 41,3 kWh.

Os modelos de carros elétricos mais recentes, como o Tesla 3, apresentam uma taxa de uso de 4 kWh, permitindo que os motoristas utilizem 30 kWh de energia por 120 milhas, reduzindo ainda mais o uso de energia.

Por outro lado, também há uma preocupação com as altas quantidades de energia necessárias para fabricar baterias EV. Mas, no geral, agências como a EPA ainda consideram os veículos elétricos mais ecológicos do que os carros a gasolina.

E quanto ao avião?

A eficiência de um voo depende de muitos fatores, incluindo a idade e o peso do avião, o número de passageiros a bordo e a duração do voo. Estatísticas recentes das companhias aéreas dos EUA colocam o consumo médio de combustível em 58 milhas por galão por passageiro — o que é mais eficiente do que a eficiência média do carro de 25,7 milhas por galão.

Mas se você tiver várias pessoas viajando juntas em um carro, gastará menos gasolina por pessoa, o que pode significar menor consumo de energia por passageiro do que voar de avião.

Os indivíduos podem fazer a diferença?

Você provavelmente está se perguntando a diferença que pequenas mudanças em seu consumo individual de energia podem fazer pelo planeta. O fato é que ações em nível corporativo ou mudanças nas políticas governamentais têm um impacto muito maior do que os indivíduos podem alcançar.

Dito isso, nossos pequenos hábitos nas rotinas diárias se somam. Por exemplo, vamos ver algo tão simples quanto enviar um e-mail.

Enquanto um email com um anexo usa uma quantidade minúscula de eletricidade (0,00000225 kWh), se você considerar que cerca de 319,6 bilhões de emails são enviados todos os dias, a quantidade de energia usada chega a impressionantes 215.730 kWh por dia — isso é suficiente para abastecer 20 lares americanos médios por um ano.

Assistir um pouco do YouTube parece bastante inofensivo, mas em nível global, a quantidade de energia consumida pela audiência do YouTube em uma semana pode abastecer alguns países pequenos (como Azerbaijão e Equador) por um ano. Apresentamos abaixo vários territórios e quanto de seu consumo anual de energia é equivalente a uma semana de uso do YouTube em todo o mundo.

Assistir a vídeos do YouTube em 4K consome 25% mais energia do que, digamos, assistir ao streaming na Netflix em UHD. Com mais de um bilhão de horas de vídeos do YouTube assistidos diariamente, isso representa um enorme consumo de energia. Se ninguém assistisse ao YouTube por uma semana, poderia gerar uma produção máxima de energia que forneceria mais de 36% de eletricidade não renovável para o Catar durante um ano ou 0,8% de eletricidade para os EUA.

Que medidas você tomará em sua vida cotidiana para economizar energia? Conte para nós nos comentários.