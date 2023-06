Anlässlich des Weltumwelttags am 5. Juni untersuchen wir den täglichen Energieverbrauch von Geräten und digitaler Technik.

Zu den größten Stromfressern in unseren Haushalten gehören Heiz- und Kühlsysteme, Elektrogeräte und die Beleuchtung. Wir schlüsseln die monatlichen Kosten auf.

Mit der Energie, die für eine einzige Bitcoin-Transaktion benötigt wird, könnten Sie Ihr Smartphone 1.000 Jahre lang aufladen.

Sparen Sie Strom, indem Sie ein VR-Headset anstelle eines leistungsstarken Laptops verwenden; optimieren Sie Ihr Gameplay und reduzieren Sie den Lag mit einem VPN.

Beim weltweiten Streaming von YouTube wird so viel Energie verbraucht, dass man mit einem einwöchigen Verzicht darauf einige kleine Länder ein Jahr lang mit Strom versorgen könnte.



Von dem Moment an, in dem wir aufwachen und nach unserem Smartphone greifen, bis hin zur letzten Sendung, die wir vor dem Schlafengehen ansehen, verbrauchen wir ständig Strom. Aber haben Sie jemals darüber nachgedacht, welche Auswirkungen diese Handlungen jeweils auf die Umwelt haben?

Egal, ob Sie den ganzen Tag am Computer arbeiten, Auto fahren, in einem Flugzeug verreisen oder auch nur einen einzigen Bitcoin schürfen – all diese Aktivitäten benötigen in irgendeiner Form Energie. Und das summiert sich.

Der Energieverbrauch ist einer der Hauptverursacher des Klimawandels. Durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Öl und Erdgas zur Stromerzeugung, zum Antrieb unserer Fahrzeuge oder zum Heizen unserer Häuser werden Kohlendioxid (CO₂) und andere Treibhausgase, die nach allgemeiner Auffassung zum Klimawandel beitragen, in die Atmosphäre freigesetzt.

Als Bewohner dieses Planeten haben wir eine Verantwortung, ihn zu schützen. Angesichts des Weltumwelttags am 5. Juni scheint der Zeitpunkt genau richtig, um unsere Rolle beim Energiesparen zu erkennen und nach Möglichkeiten zu suchen, wie wir unseren CO₂-Fußabdruck verringern können.

Dafür werfen wir einen genaueren Blick auf die alltäglichen Geräte und Aktivitäten, die in unserem Leben am meisten Energie verbrauchen, und nennen kleine Veränderungen, die eine große Wirkung haben können.

Wir sind uns bewusst, dass einige dieser Energie- und Verbrauchswerte vielleicht nicht genau den Ihren entsprechen. Allerdings erachten wir die nachfolgenden Vergleichswerte als sehr wertvoll und wir sind uns sicher, dass sie Ihnen helfen werden, ein klareres Bild davon zu bekommen, wie viel Energie Sie verbrauchen … und wie viel Sie sparen könnten!

Wie hoch ist der Stromverbrauch der Technik bei Ihnen zu Hause (und was kostet er Sie)?

Wenn Sie dachten, dass es zum Stromsparen schon reicht, das eine oder andere Gerät auszuschalten, dann irren Sie sich. Jüngsten Untersuchungen zufolge sind die vernetzten Haushalte von heute stromhungriger denn je, aufgrund einer Fülle von Geräten, die durchgehend eingesteckt und eingeschaltet sind oder laufen, wenn sie nicht gebraucht werden.

Von Smart-TVs bis hin zu Spielkonsolen, von Medienservern bis hin zu externen Festplatten – es gibt mehr Komponenten als je zuvor, die die Energiekosten in Ihrem Zuhause in die Höhe treiben. Doch bevor Sie alles überstürzt ausschalten, sollten Sie bedenken, dass einige Geräte (wie Überwachungskameras oder Ihr VPN) aus Sicherheitsgründen oder wegen des erforderlichen Dauerbetriebs (wie Ihr Kühlschrank und Ihr Gefrierschrank) eingeschaltet bleiben müssen.

Wie also können Sie ein Gleichgewicht zwischen Komfort und Energiesparen herstellen? Grundlegend dafür ist, dass Sie wissen, wie viel Strom Ihr vernetztes Zuhause verbraucht, damit Sie fundierte Entscheidungen darüber treffen können, wann Sie was ausschalten sollten.

In der folgenden Infografik zeigen wir Ihnen den monatlichen Energieverbrauch der einzelnen Geräte in einem typischen US-amerikanischen Haushalt sowie die damit verbundenen Kosten:

Allgemein

Gerät Geschätzter Stromverbrauch pro Stunde Geschätzte Stromkostenpro Stunde (in USD) Tägliche Einsatzdauer Geschätzter Stromverbrauch im Monat Geschätzte Stromkosten im Monat (in USD) Tragbare Heizung (1500 W) 1,5 kWh 0,21 $ 2 Stunden 90 kWh 12,6 $ Klimaanlage (240 V) 1,8 kWh 0,25 $ 4 Stunden 216 kWh 30,24 $ Standventilator 0,03 kWh Weniger als 0,01 $ 8 Stunden 7,2 kWh 1 $ Deckenventilator 0,05 kWh Weniger als 0,01 $ 6 Stunden 9 kWh 1,26 $ Glühbirnen (60 W) 0,75 kWh 0,11 $ 8 Stunden 18,3 kWh 2,5 $ Uhr 0,1 kWh 0,01 $ Durchgehend 7,2 kWh 1 $

Badezimmer

Gerät Geschätzter Stromverbrauch in der Stunde Geschätzte Stromkostenpro Stunde (in USD) Tägliche Einsatzdauer Geschätzter Stromverbrauch im Monat Geschätzte Stromkosten im Monat (in USD) Boiler 0,52 kWh 0,07 $ 3 Stunden 46,8 kWh 6,50 $ Elektrische Zahnbürste 0,003 kWh Weniger als 0,01 $ 5 Minuten 0,007 kWh 0,01 $ Föhn 1,5 kWh 0,21 $ 20 Minuten 13,5 kWh 1,89 $ Lockenstab 0,15 kWh 0,02 $ 10 Minuten 0,72 kWh 0,10 $

Schlafzimmer

Gerät Geschätzter Stromverbrauch in der Stunde Geschätzte Stromkostenpro Stunde (in USD) Tägliche Einsatzdauer Geschätzter Stromverbrauch im Monat Geschätzte Stromkosten im Monat (in USD) Elektrische Bettdecke: Doppelbett oder Queensize 0,09 kWh 0,01 $ 3 Stunden 8,1 kWh 1,10 $ Nachtlicht (4 W) 0,12 kWh 0,02 $ 10 Stunden 36 kWh 5,04 $ Smartphone-Ladegerät 0,001 kWh Weniger als 0,01 $ Durchgehend 0,15 kWh 0,02 $ Radiowecker 0,008 kWh Weniger als 0,01 $ Durchgehend 5,8 kWh 0,8 $

Küche

Gerät Geschätzter Stromverbrauch in der Stunde Geschätzte Stromkostenpro Stunde (in USD) Tägliche Einsatzdauer Geschätzter Stromverbrauch im Monat Geschätzte Stromkosten im Monat (in USD) Backofen 2,3 kWh 0,32 $ 30 Minuten 34,5 kWh 4,83 $ Herdplatte 1,5 kWh 0,21 $ 30 Minuten 22,5 kWh 3,15 $ Mikrowelle 1,44 kWh (0,12 kWh je 5 Minuten) 0,12 $ (0,02 $ je 5 Minuten) 15 Minuten 10,8 kWh 1,5 $ Wasserkocher 0,11 kWh 0,02 $ 10 Minuten 0,5 kWh 0,07 $ Kaffeemaschine 0,4 kWh pro Stunde (0,12 kWh pro Tasse) 0,05 $ (0,02 $ pro Tasse) 1 Stunde 9,6 kWh 1,34 $ Geschirrspüler (normaler Zyklus ohne Warmwasser) 1,1 kWh 0,15 $ je 2 Stunden 65,1 kWh 9,11 $ Mini-Backofen 0,75 kWh 0,10 $ 5 Minuten 1,87 kWh 0,26 $ Kühlschrank + Gefrierfach (480 Liter) 0,04 kWh Weniger als 0,1 $ Durchgehend 35 kWh 4,9 $ Heißluftfritteuse (1500 W) 1,5 kWh 0,21 $ 20 Minuten 14,9 kWh 2,09 $

Waschküche

Gerät Geschätzter Stromverbrauch in der Stunde Geschätzte Stromkostenpro Stunde (in USD) Tägliche Einsatzdauer Geschätzter Stromverbrauch im Monat Geschätzte Stromkosten im Monat (in USD) Wäschetrockner 3 kWh 0,5 $ 2 x pro Woche 25,5 kWh 3,57 $ Waschmaschine 2,3 kWh 0,32 $ 2 x pro Woche 19,5 kWh 2,73 $ Staubsauger 0,75 kWh 0,10 $ 2 Stunden pro Woche 4,8 kWh 0,67 $ Staubsaugerroboter 0,007 kWh Weniger als 0,01 $ 45 Minuten 0,15 kWh 0,02 $ Bügeleisen 1,08 kWh 0,15 $ 40 Minuten pro Woche 2,8 kWh 0,4 $

Wohnzimmer

Gerät Geschätzter Stromverbrauch in der Stunde Geschätzte Stromkostenpro Stunde (in USD) Tägliche Einsatzdauer Geschätzter Stromverbrauch im Monat Geschätzte Stromkosten im Monat (in USD) LED TV (4k UHD) 40”-50”: 0,071 kWh 50”-60”: 0,12 kWh Weniger als 0,01 $ 0,02 $ 3 Stunden (Durchschnitt): 2,8 kWh 0,40 $ Kabel-Receiver (eingeschaltet) 0,01 kWh Weniger als 0,01 $ 3 Stunden 0,9 kWh 0,14 $ Streaming-Player (Roku) 0,002 kWh Weniger als 0,01 $ 3 Stunden 0,18 kWh 0,02 $ Spielkonsole 0,07 kWh Weniger als 0,01 $ 2 Stunden 4,2 kWh 0,58 $ Lautsprecher (25 Watt x 2) 0,05 kWh Weniger als 0,01 $ 3 Stunden 4,5 kWh 0,63 $ Stereoanlage 0,05 kWh Weniger als 0,01 $ 2 Stunden 3 kWh 0,42 $ Radio/CD-Player 0,02 kWh Weniger als 0,01 $ 1 Stunde 30 Minuten 0,9 kWh 0,12 $ Halogen-Stehlampe 0,02 kWh Weniger als 0,01 $ 6 Stunden 3,6 kWh 0,54 $

Homeoffice

Gerät Geschätzter Stromverbrauch in der Stunde Geschätzte Stromkostenpro Stunde (in USD) Tägliche Einsatzdauer Geschätzter Stromverbrauch im Monat Geschätzte Stromkosten im Monat (in USD) WLAN-Router 0,01 kWh Weniger als 0,01 $ Durchgehend 7,2 kWh 1 $ Computer On: 0,06 kWh Standby: 0,006 kWh 0,01 $ Weniger als 0,01 $ 2 Stunden 3,6 kWh 0,54 $ Laptop 0,05 kWh Weniger als 0,01 $ 2 Stunden 3 kWh 0,42 $ Bildschirm (17” LCD) 0,04 kWh Weniger als 0,01 $ 2 Stunden 2,4 kWh 0,33 $ Drucker 0,001 kWh Weniger als 0,01 $ 10 Minuten pro Woche 0,01 kWh 0,01 $

Außenbereich/Garage

Gerät Geschätzter Stromverbrauch in der Stunde Geschätzte Stromkostenpro Stunde (in USD) Tägliche Einsatzdauer Geschätzter Stromverbrauch im Monat Geschätzte Stromkosten im Monat (in USD) Poolpumpe 0,56 kWh 0,08 $ 6 Stunden 101 kWh 14,11 $ Whirlpool (1500 W) 1,5 kWh 0,21 $ 15 Minuten 20 kWh 2,83 $ E-Auto (Ladezyklus) 0,49 kWh 0,06 $ 7,5 Stunden 110 kWh 15,4 $ E-Bike (500 Wh) (Ladezyklus) 0,37 kWh 0,05 $ 3,5 Stunden 39 kWh 5,4 $

*Der Stromverbrauch der Haushaltsgeräte wird unter durchschnittlichen Betriebsbedingungen basierend auf der Geräteleistung (in Watt) pro Stunde und dann pro Monat berechnet. Die geschätzten Kosten basieren auf 0,14 USD pro kWh, was dem nationalen Durchschnitt in den USA entspricht. Häufigkeit und individuelle Nutzung können variieren.

Geräte mit einem hohen Energieverbrauch

Die meisten von uns möchten ihren Teil zum Umweltschutz beitragen und ihre Stromrechnungen senken. Einer der einfachsten Orte, um damit anzufangen, ist Ihr Zuhause. Es ist hilfreich zu wissen, welche Geräte am meisten Strom verbrauchen und Sie das meiste Geld kosten. Es überrascht nicht, dass laut der uns vorliegenden Daten Klimaanlagen und elektrische Warmwasserbereiter mit 216 kWh (30 USD) bzw. 47 kWh (7 USD) im Monat besonders viel Energie benötigen. Andere große Stromverbraucher sind Poolreinigungspumpen (101 kWh; 14 USD) und Elektroautos, die 110 kWh (15 USD) pro Ladung verbrauchen. Auch Wäschetrockner und Geschirrspüler sind mit 65 kWh (9 USD) bzw. 26 kWh (4 USD) im Monat wahre Stromfresser.

Auch die kleinen Verbraucher summieren sich

Selbst der Stromverbrauch scheinbar kleiner Geräte kann sich mit der Zeit summieren. Wenn Sie zum Beispiel einen ganzen Monat lang jede Nacht ein Nachtlicht brennen lassen, verbrauchen Sie 36 kWh (5 USD) an Strom. Wenn Sie Ihre Wohnung mit einem tragbaren Heizgerät heizen und einen Monat lang nur 20 Minuten pro Tag einen Föhn benutzen, verbrauchen Sie 90 kWh (13 USD) bzw. 14 kWh (2 USD).

Denken Sie auch an Geräte, die auch dann Strom verbrauchen, wenn sie nicht verwendet werden. Wenn Sie zum Beispiel ungenutzte Geräte ausschalten und Ladegeräte ausstecken, wenn sie nicht benutzt werden, können Sie den unnötigen Stromverbrauch reduzieren.

Investitionen in die Energieeffizienz

Um den Stromverbrauch in Ihrem Haushalt zu senken, ist es wichtig, diesen ganzheitlich zu betrachten. Sich auf kleine Dinge zu konzentrieren, wie z. B. Wasser auf dem Herd statt mit dem Wasserkocher zu kochen, ist wahrscheinlich Zeitverschwendung. Achten Sie stattdessen auf die großen Energiefresser in Ihrem Haushalt, wie Klimaanlagen, Warmwasserbereiter und Waschmaschinen. Diese Geräte sind im Laufe der Jahre sehr viel effizienter geworden, sodass die Anschaffung neuerer Modelle manchmal eine kluge Entscheidung sein kann. Auch eine Änderung Ihres Verhaltens kann einen großen Unterschied bewirken. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Wäsche mit kaltem statt mit heißem oder warmem Wasser waschen, können Sie in einem durchschnittlichen Haushalt 150 USD pro Jahr sparen.

Beleuchtungslösungen

Bei der Beleuchtung eröffnen sich weitere Möglichkeiten zum Stromsparen, wobei LED-Lampen die energieeffizienteste Option sind. Herkömmliche Glühbirnen sind mehr Heizkörper als Lichtquellen und eine einzige 60-Watt-Glühbirne kann ganze 220 kWh im Jahr verbrauchen. Eine Kompaktleuchtstofflampe kann die gleiche Lichtstärke für nur 7 USD im Jahr erzeugen und eine neuere LED-Glühbirne kann dies für 4,40 USD tun. Wenn Sie 10 Glühbirnen in Ihrem Zuhause durch 10 LED-Birnen ersetzen, können Sie mehr als 210 USD im Jahr sparen. LED-Glühbirnen brennen nie durch und da sie nur sehr wenig Wärme abgeben, heizen sich die Räumlichkeiten auch weniger auf.

Bedürfnisse abwägen

Die Senkung des Energieverbrauchs ist ein Balanceakt zwischen Komfort und Zweckmäßigkeit. In Gegenden mit heißem und feuchtem Klima können Klimaanlagen zum Beispiel eine Notwendigkeit sein, und die Haushalte müssen Wege finden, den Energieverbrauch zu senken, ohne auf diesen Komfort verzichten zu müssen. Ebenso werden Elektroautos aufgrund ihrer anderen Umweltvorteile weithin als eine nachhaltigere Transportmöglichkeit angesehen, obwohl sie mehr Strom verbrauchen als herkömmliche Autos. Außerdem mag es nicht jedem praktisch erscheinen, einen Router jedes Mal auszustecken, wenn er nicht benutzt wird.

Möglicherweise gibt es auch andere Lösungen wie den Kauf energieeffizienter Geräte oder die Verwendung von Steckdosenleisten mit Zeitschaltuhren, die dazu beitragen können, den Energieverbrauch zu senken. Sie könnten auch in Erwägung ziehen, in erneuerbare Energiequellen wie Sonnenkollektoren zu investieren, um weniger abhängig von herkömmlichen Stromquellen zu sein.

Mit dem Stromverbrauch für die Transaktion eines einzigen Bitcoins können Sie Ihr Handy 1000 Jahre lang laden

Sicherlich wissen Sie, dass es ein Tabu ist, die Kühlschranktür offenzulassen, und dass eine rund um die Uhr laufende Klimaanlage ein todsicherer Weg ist, um zum Schmelzen der Polkappen beizutragen. Aber wie sieht es mit alltäglichen Dingen aus, wie z. B. das Anschauen Ihrer Lieblingssendungen oder das Spielen von Videospielen auf einem leistungsstarken Laptop?

Und wie verhält es sich mit extremeren Beispielen? Wobei wird mehr Strom verbraucht – beim Aufladen des Handy-Akkus über ein Jahr hinweg oder beim Schürfen eines einzigen Bitcoins; wenn man täglich 200 Kilometer mit dem Auto fährt oder wenn man einmal im Jahr fliegt? Lassen Sie uns das herausfinden …

Kostet Sie Ihre Arbeit mehr als Sie denken?

Wenn Sie acht Stunden am Tag am Schreibtisch sitzen, sollten Sie einmal darüber nachdenken, wie sich Ihr Computer auf Ihren Energieverbrauch auswirkt. Unseren Berechnungen zufolge verbraucht ein PC, der acht Stunden am Tag genutzt wird, satte 600 kWh im Jahr. Das könnte Ihr Unternehmen letztlich rund 84 USD pro Mitarbeiter kosten.

Im Gegensatz dazu verbraucht die Nutzung eines Laptops für die gleiche Zeitspanne nur 225 kWh pro Jahr, was nur 32 USD an Energiekosten entspricht.

Die Stromkosten der Unterhaltung

Wenn Sie ein Jahr lang täglich zwei Stunden auf Ihrem Telefon bei TikTok verbringen, verbrauchen Sie nur 5,17 kWh, was weniger ist, als eine Tasse Kaffee heutzutage kostet. Im Vergleich dazu kann das tägliche Anschauen Ihrer Lieblingsserie auf einer Streaming-Plattform wie Netflix bis zu 36,5 kWh pro Jahr verbrauchen und das summiert sich ziemlich schnell. Wenn Sie also etwas Strom (und Geld) sparen wollen, sollten Sie sich für eine Aktivität im Freien entscheiden, oder zumindest Ihre Fernsehzeit gegen das Scrollen in den sozialen Medien eintauschen.

Wenn Sie eine Stunde lang Ihre Lieblingsplaylist auf Apple Music hören, verbraucht das Musik-Streaming nur 0,016 kWh, was nicht viel ist. Streamen Sie ein Jahr lang zwei Stunden am Tag Musik, verbrauchen Sie nur etwa 14 kWh, das sind etwa 1,96 USD an Energie im Jahr.

Höchstleistungen: Stromverbrauch beim Gaming

Gaming kann ein stromintensives Hobby sein, aber haben Sie sich schon einmal gefragt, welches Setup effizienter ist: ein leistungsstarker Gaming-Laptop oder ein VR-Headset?

Die Leistung eines Gaming-Laptops liegt zwischen 300 und 500 Watt, was bedeutet, dass er jährlich bis zu 1.400 kWh verbraucht, was Sie satte 196 USD pro Jahr an Strom kostet. Im Gegensatz dazu verbraucht ein VR-Headset (wie das PlayStation VR-Headset) nur 665 kWh im Jahr, was 93 USD im Jahr kostet, also weniger als die Hälfte.

Wenn Sie mit einem besseren Gewissen (und mehr Geld in der Tasche) spielen möchten, ist es vielleicht an der Zeit, sich von dem leistungsstarken Laptop zu verabschieden und stattdessen einen energieeffizienteren Weg einzuschlagen, ohne dabei Abstriche beim Gaming zu machen. Kombinieren Sie Ihr energieeffizientes Gaming-Setup mit einem Gaming-VPN, um so Ihr Spielerlebnis zu optimieren und gleichzeitig Ihre Verbindung zu schützen und Lags zu reduzieren.

Von Smartphones und Bitcoin

Es ist kein Geheimnis, dass das Mining von Kryptowährungen eine Menge Energie benötigt. Tatsächlich verbraucht selbst der effizienteste Bitcoin-Mining-Betrieb etwa 155.000 kWh, um einen einzigen Bitcoin zu schürfen (was Stromkosten in Höhe von etwa 21.700 USD entspricht). Laut der New York Times entspricht der jährliche Stromverbrauch für das Bitcoin-Mining dem gesamten Stromverbrauch Finnlands in einem Jahr.

Aber selbst Bitcoin-Transaktionen haben überdurchschnittlich hohe Energiekosten. Das Senden oder Empfangen eines einzigen Bitcoins erfordert satte 1.833 kWh (257 USD) an Energie. Es ist erwähnenswert, dass ein Bitcoin zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels 27.400 USD wert ist, was erklärt, warum Menschen eine solche Energiemenge für das Krypto-Trading aufwenden.

Zum Vergleich: Wenn Sie Ihr Handy ein ganzes Jahr lang aufladen, verbrauchen Sie nur 1,83 kWh, was 0,25 USD entspricht. Sie müssten Ihr Smartphone also über 1.000 Jahre lang aufladen, um die gleiche Menge an Stromverbrauch wie bei einer einzigen Bitcoin-Transaktion zu verzeichnen. Das entspricht etwa einer Million Mal mehr Kohlenstoffemissionen als die einer einzigen Kreditkartentransaktion.

Wenn Sie also mit Kryptowährungen handeln, nimmt dies den größten Anteil Ihres CO₂-Fußabdrucks ein, egal was Sie machen. Es bleibt zu hoffen, dass in Zukunft umweltfreundlichere Mining-Methoden entwickelt werden, die sich schnell durchsetzen und diese Praktiken vollständig ablösen.

Fliegen und Fahren im Vergleich

Autofahren, ein Elektroauto oder fliegen? Wenn Sie umweltbewusst sind, werden Sie sich fragen, was energieeffizienter ist. Werfen wir einen Blick auf die Zahlen.

Nach Angaben der US-Umweltschutzbehörde EPA entspricht jeder Liter Benzin 8,9 Kilowattstunden (kWh) Strom. Wenn Sie mit einem herkömmlichen Auto 200 Kilometer fahren, verbrauchen Sie etwa 158 kWh. Zum Vergleich: Bei einem Elektroauto, das 4,6 Kilometer pro kWh zurücklegt, beträgt der Energieverbrauch 41,3 kWh.

Neuere Elektroauto-Modelle wie der Tesla 3 haben eine Verbrauchsrate von 4 kWh, sodass der Fahrer 30 kWh pro 200 Kilometer verbraucht, was den Energieverbrauch noch weiter reduziert.

Auf der anderen Seite gibt es auch Kritik wegen der hohen Energiemengen, die für die Herstellung der Akkus von Elektroautos erforderlich sind. Doch insgesamt halten Behörden wie die EPA Elektrofahrzeuge immer noch für umweltfreundlicher als Benziner.

Und wie verhält es sich mit dem Fliegen?

Die Effizienz eines Fluges hängt von vielen Faktoren ab, darunter das Baujahr und das Gewicht des Flugzeugs, die Anzahl der Passagiere an Bord und die Dauer des Flugs. Jüngste Statistiken von US-Fluggesellschaften beziffern den durchschnittlichen Treibstoffverbrauch auf 24,5 Kilometer pro Liter pro Passagier – das ist effizienter als die durchschnittliche Effizienz eines Autos von 10,9 Kilometer pro Liter.

Wenn jedoch mehrere Personen zusammen in einem Auto reisen, verbrauchen Sie weniger Benzin pro Person, wodurch der Energieverbrauch pro Passagier letztendlich geringer ausfallen könnte als bei einer Flugreise.

Kann man durch Stromsparen als Privatperson etwas bewirken?

Sie fragen sich wahrscheinlich, was kleine Änderungen Ihres individuellen Stromverbrauchs tatsächlich für den Planeten bewirken können. Tatsache ist, dass Maßnahmen auf Unternehmensebene oder Änderungen in der Regierungspolitik einen viel größeren Einfluss haben als das, was Einzelpersonen erreichen können.

Dennoch summieren sich unsere kleinen Gewohnheiten im Alltag. Betrachten wir zum Beispiel etwas derart Simples wie das Versenden einer E-Mail.

Der Versand einer E-Mail mit Anhang verbraucht zwar nur eine winzige Menge an Strom (0,00000225 kWh), aber wenn Sie bedenken, dass jeden Tag etwa 319,6 Milliarden E-Mails verschickt werden, summiert sich die verbrauchte Energiemenge auf satte 215.730 kWh pro Tag – genug, um 20 US-amerikanische Durchschnittshaushalte ein Jahr lang zu versorgen.

Ein bisschen YouTube schauen scheint harmlos genug zu sein, aber auf globaler Ebene kann die Menge an Energie, die durch YouTube-Zuschauer in einer Woche verbraucht wird, einige kleine Länder (wie Aserbaidschan und Ecuador) ein Jahr lang versorgen. Hier bieten wir eine Übersicht über verschiedene Gebiete und darüber, wie viel ihres jährlichen Energieverbrauchs einer Woche YouTube-Nutzung auf der ganzen Welt entspricht.

Beim Streaming von YouTube-Videos in 4K verbrauchen wir 25 Prozent mehr Energie als beispielsweise beim Streaming von Netflix in UHD. Bei über einer Milliarde Stunden YouTube-Videos, die täglich gestreamt werden, ist das ein hoher Energieverbrauch. Wenn eine Woche lang niemand YouTube anschauen würde, könnte dies eine maximale Energiemenge einsparen, die Katar über ein Jahr hinweg mit mehr als 36 Prozent nicht erneuerbarem Strom versorgen würde, oder 0,8 Prozent des Strombedarfs in den USA.

Welche Maßnahmen werden Sie in Ihrem Alltag ergreifen, um Energie zu sparen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen.