W Światowy Dzień Ochrony Środowiska (5 czerwca) przyjrzymy się codziennemu zużyciu energii przez urządzenia i technologie cyfrowe.

Największe pożeracze energii w naszych domach to systemy ogrzewania i chłodzenia, urządzenia oraz oświetlenie. Rozbiliśmy to na miesięczne koszty.

Możesz ładować swój telefon przez 1000 lat za pomocą energii potrzebnej do transferu jednego bitcoina.

Oszczędzaj energię, używając gogli VR zamiast gamingowego laptopa. Zoptymalizuj rozgrywkę i zmniejsz lagi dzięki VPN.

Globalne oglądanie YouTube zużywa tyle energii, że zrezygnowanie z niego na tydzień mogłoby zasilić niektóre małe kraje na cały rok.

Od momentu, gdy budzimy się i sięgamy po telefon do ostatniego odcinka serialu, który oglądamy przed pójściem spać – nieustannie zużywamy energię. Ale czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zastanowić, jaki wpływ na środowisko ma każde z tych aktywności?

Niezależnie od tego, czy przez cały dzień pracujemy przed komputerem, prowadzimy samochód, latamy samolotem, czy nawet kopiemy bitcoiny – wszystkie te czynności wymagają energii, a nasze działania się sumują.

Zużycie energii jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do zmian klimatycznych. Spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, w celu wytworzenia energii elektrycznej, zasilania naszych pojazdów lub ogrzewania domów uwalnia do atmosfery dwutlenek węgla (CO2) i inne gazy cieplarniane, które są powszechnie uważane za przyczynę zmian klimatycznych.

Jako mieszkańcy naszej planety mamy obowiązek ją chronić. Wielkimi krokami zbliża się Światowy Dzień Ochrony Środowiska, który przypada 5 czerwca. To dobry moment, żeby dostrzec naszą rolę w oszczędzaniu energii i poznać sposoby na zmniejszenie śladu węglowego.

W tym celu przyjrzymy się bliżej urządzeniom codziennego użytku i czynnościom, które zużywają najwięcej energii. Pamiętajmy, że małe zmiany mają duże znaczenie.

Domyślamy się, że niektóre z danych mogą odbiegać od rzeczywistych wartości zużycia energii w Twoim domu, ale wierzymy, że mimo wszystko nasze statystyki są pouczające i jesteśmy pewni, że dadzą Ci lepszy obraz tego, ile energii zużywasz… i ile możesz zaoszczędzić!

Ile energii zużywa technologia w Twoim domu (i ile Cię to kosztuje)?

Jeśli myślisz, że zwykłe wyłączenie urządzeń wystarczy, by zaoszczędzić energię, to niestety jesteś w błędzie. Zgodnie z najnowszymi badaniami, dzisiejsze domy są bardziej energochłonne niż kiedykolwiek wcześniej, a to za sprawą mnóstwa urządzeń, które zawsze działają.

Inteligentne telewizory, konsole do gier, serwery multimedialne, zewnętrzne dyski twarde… To tylko kilka urządzeń zwiększających koszty energii w domu. Zanim jednak w pośpiechu wszystko wyłączysz, pamiętaj, że niektóre urządzenia muszą pozostać włączone ze względów bezpieczeństwa (np. monitoring wizyjny lub VPN) albo z powodu ciągłej pracy (np. lodówka).

Jak więc znaleźć równowagę pomiędzy wygodą a oszczędnością? Najpierw wypadałoby zrozumieć, ile energii zużywają poszczególne urządzenia. Dzięki temu będziesz w stanie podjąć świadomą decyzję dotyczącą tego, co i kiedy wyłączyć.

Poniższa infografika przedstawia miesięczne zużycie energii przez poszczególne urządzenia w typowym amerykańskim gospodarstwie domowym wraz z kosztami:

Ogólne

Urządzenie Szacowany zakres zużycia energii/godz. Szacowany koszt energii/godz. (USD) Dzienna długość użytkowania Szacowany zakres zużycia energii/miesiąc Szacowany koszt energii/miesiąc (USD) Przenośny grzejnik (1500 W) 1,5 kWh 0,21 $ 2 godziny 90 kWh 12,6 $ Klimatyzator (240 V) 1,8 kWh 0,25 $ 4 godziny 216 kWh 30,24 $ Wentylator stojący 0,03 kWh Mniej niż 0,01 $ 8 godzin 7,2 kWh 1 $ Wentylator sufitowy 0,05 kWh Mniej niż 0,01 $ 6 godzin 9 kWh 1,26 $ Żarówki (60 W) 0,75 kWh 0,11 $ 8 godzin 18,3 kWh 2,5 $ Zegar 0,1 kWh 0,01 $ Non stop 7,2 kWh 1 $

Łazienka

Urządzenie Szacowany zakres zużycia energii/godz. Szacowany koszt energii/godz. (USD) Dzienna długość użytkowania Szacowany zakres zużycia energii/miesiąc Szacowany koszt energii/miesiąc (USD) Elektryczny podgrzewacz wody 0,52 kWh 0,07 $ 3 godziny 46,8 kWh 6,50 $ Elektryczna szczoteczka 0,003 kWh Mniej niż 0,01 $ 5 minut 0,007 kWh 0,01 $ Suszarka do włosów 1,5 kWh 0,21 $ 20 minut 13,5 kWh 1,89 $ Lokówka 0,15 kWh 0,02 $ 10 minut 0,72 kWh 0,10 $

Sypialnia

Urządzenie Szacowany zakres zużycia energii/godz. Szacowany koszt energii/godz. (USD) Dzienna długość użytkowania Szacowany zakres zużycia energii/miesiąc Szacowany koszt energii/miesiąc (USD) Koc elektryczny (łóżko podwójne) 0,09 kWh 0,01 $ 3 godziny 8,1 kWh 1,10 $ Lampka nocna (4 W) 0,12 kWh 0,02 $ 10 godzin 36 kWh 5,04 $ Ładowarka do smartfona 0,001 kWh Mniej niż 0,01 $ Non stop 0,15kWh 0,02 $ Radiobudzik 0,008 kWh Mniej niż 0,01 $ Non stop 5,8 kWh 0,8 $

Kuchnia

Urządzenie Szacowany zakres zużycia energii/godz. Szacowany koszt energii/godz. (USD) Dzienna długość użytkowania Szacowany zakres zużycia energii/miesiąc Szacowany koszt energii/miesiąc (USD) Piekarnik 2,3 kWh 0,32 $ 30 minut 34,5 kWh 4,83 $ Płyta kuchenna 1,5 kWh 0,21 $ 30 minut 22,5 kWh 3,15 $ Mikrofalówka 1,44 kWh (0,12 kWh na 5 min) 0,12 $ (0,02 $ na 5 min) 15 minut 10,8 kWh 1,5 $ Czajnik 0,11 kWh 0,02 $ 10 minut 0,5 kWh 0,07 $ Ekspres do kawy 0,4 kWh na godz. (0,12 kWh na kawę) 0,05 $ (0,02 $ na kawę) 1 godzina 9,6 kWh 1,34 $ Zmywarka (normalny cykl bez ciepłej wody) 1,1 kWh 0,15 $ 2 godziny 65,1 kWh 9,11 $ Toster 0,75 kWh 0,10 $ 5 minut 1,87 kWh 0,26 $ Lodówka z zamrażarką 0,04 kWh Mniej niż 0,01 $ Non stop 35 kWh 4,9 $ Frytkownica beztłuszczowa (1500 W) 1,5 kWh 0,21 $ 20 minut 14,9 kWh 2,09 $

Pralnia

Urządzenie Szacowany zakres zużycia energii/godz. Szacowany koszt energii/godz. (USD) Dzienna długość użytkowania Szacowany zakres zużycia energii/miesiąc Szacowany koszt energii/miesiąc (USD) Suszarka do ubrań 3 kWh 0,5 $ Dwa razy w tygodniu 25,5 kWh 3,57 $ Pralka 2,3 kWh 0,32 $ Dwa razy w tygodniu 19,5 kWh 2,73 $ Odkurzacz 0,75 kWh 0,10 $ Dwa razy w tygodniu 4,8 kWh 0,67 $ Robot sprzątający 0,007 kWh Mniej niż 0,01 $ 45 minut 0,15 kWh 0,02 $ Żelazko 1,08 kWh 0,15 $ 40 minut tygodniowo 2,8 kWh 0,4 $

Salon

Urządzenie Szacowany zakres zużycia energii/godz. Szacowany koszt energii/godz. (USD) Dzienna długość użytkowania Szacowany zakres zużycia energii/miesiąc Szacowany koszt energii/miesiąc (USD) Telewizor LED (4k UHD) 40”-50”: 0,071 kWh 50”-60”: 0,12 kWh Mniej niż 0,01 $ 0,02 $ 3 godziny Średnio: 2,8 kWh 0,40 $ Dekoder (podłączony) 0,01 kWh Mniej niż 0,01 $ 3 godziny 0,9 kWh 0,14 $ Odtwarzacz multimedialny (Roku) 0,002 kWh Mniej niż 0,01 $ 3 godziny 0,18 kWh 0,02 $ Konsola do gier 0,07 kWh Mniej niż 0,01 $ 2 godziny 4,2 kWh 0,58 $ Głośniki (25 W x 2) 0,05 kWh Mniej niż 0,01 $ 3 godziny 4,5 kWh 0,63 $ Stereo 0,05 kWh Mniej niż 0,01 $ 2 godziny 3 kWh 0,42 $ Radio/ odtwarzacz CD 0,02 kWh Mniej niż 0,01 $ 1 godzina 30 minut 0,9 kWh 0,12 $ Lampa halogenowa 0,02 kWh Mniej niż 0,01 $ 6 godzin 3,6 kWh 0,54 $

Home office

Urządzenie Szacowany zakres zużycia energii/godz. Szacowany koszt energii/godz. (USD) Dzienna długość użytkowania Szacowany zakres zużycia energii/miesiąc Szacowany koszt energii/miesiąc (USD) Router Wi-Fi 0,01 kWh Mniej niż 0,01 $ Non stop 7,2 kWh 1 $ Komputer stacjonarny Włączony: 0,06 kWh Standby: 0,006 kWh Mniej niż 0,01 $ 2 godziny 3,6 kWh 0,54 $ Laptop 0,05 kWh Mniej niż 0,01 $ 2 godziny 3 kWh 0,42 $ Monitor (17” LCD) 0,04 kWh Mniej niż 0,01 $ 2 godziny 2,4 kWh 0,33 $ Drukarka 0,001 kWh Mniej niż 0,01 $ 10 minut na tydzień 0,01 kWh 0,01 $

Na zewnątrz/garaż

Urządzenie Szacowany zakres zużycia energii/godz. Szacowany koszt energii/godz. (USD) Dzienna długość użytkowania Szacowany zakres zużycia energii/miesiąc Szacowany koszt energii/miesiąc (USD) Pompa basenowa 0,56 kWh 0,08 $ 6 godzin 101 kWh 14,11 $ Wanna z hydromasażem (1500 W) 1,5 kWh 0,21 $ 15 minut 20 kWh 2,83 $ Samochód elektryczny (ładowanie) 0,49 kWh 0,06 $ 7,5 godziny 110 kWh 15,4 $ Rower elektryczny (500 Wh) (ładowanie) 0,37 kWh 0,05 $ 3,5 godziny 39 kWh 5,4 $

*Zużycie energii przez urządzenia gospodarstwa domowego, przedstawione w oparciu o średnie warunki pracy, obliczano na podstawie ich mocy (wyrażonej w watach) na godzinę, a następnie na miesiąc. W celu oszacowania kosztów przyjęto stawkę 0,14 USD za kWh, co stanowi średnią krajową w USA. Częstotliwość i indywidualne zużycie mogą się różnić.

Urządzenia zużywające dużo energii

Większość z nas chce przyczynić się do ochrony środowiska i obniżyć rachunki za prąd. Najłatwiej zacząć od własnego domu. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej energii i tym samym najwięcej nas kosztują. Nic dziwnego, że według naszych danych jednymi z najbardziej energochłonnych urządzeń są klimatyzatory i elektryczne podgrzewacze wody, które zużywają odpowiednio 216 kWh (30 USD) i 47 kWh (7 USD) miesięcznie. Innymi znaczącymi pochłaniaczami energii są pompy basenowe (101 kWh; 14 USD) i samochody elektryczne, które zużywają 110 kWh (15 USD) na jedno ładowanie. Suszarki do ubrań i zmywarki do naczyń również wymagają sporo energii, a konkretnie 65 kWh (9 USD) i 26 kWh (4 USD) miesięcznie.

Małe pożeracze prądu

Nawet pozornie małe urządzenia łącznie mogą pobierać całkiem dużo prądu. Na przykład pozostawienie włączonej lampki nocnej każdej nocy przez cały miesiąc spowoduje zużycie 36 kWh (5 USD) energii elektrycznej. Z kolei ogrzewanie domu przenośnym grzejnikiem i korzystanie z suszarki do włosów przez zaledwie 20 minut dziennie przez miesiąc będzie nas kosztować odpowiednio 90 kWh (13 USD) i 14 kWh (2 USD).

Trzeba też wziąć pod uwagę urządzenia, które zużywają prąd nawet wtedy, gdy nie są używane. Na przykład odłączenie nieużywanej ładowarki może zmniejszyć zbędne zużycie energii.

Stawiajmy na wydajność

Aby zmniejszyć zużycie energii w domu, trzeba myśleć kompleksowo. Skupianie się na drobnych rzeczach typu gotowanie wody na płycie zamiast w mikrofali jest raczej stratą czasu. Należy przyjrzeć się dużym pochłaniaczom prądu, takim jak klimatyzatory, podgrzewacze wody i pralki. Urządzenia te stały się znacznie bardziej wydajne na przestrzeni lat, więc zaopatrzenie się w najnowsze modele może być strzałem w dziesiątkę. Znacząca jest również zmiana nawyków. Na przykład pranie ubrań w zimnej wodzie zamiast w ciepłej lub gorącej może zaoszczędzić nam nawet 150 USD rocznie.

Oświetlenie

Na oświetleniu też możemy oszczędzić, a najbardziej energooszczędną opcją są oczywiście żarówki LED. Tradycyjne żarówki przypominają bardziej grzejniki niż źródła światła, a pojedyncza 60-watowa żarówka może zużywać nawet 220 kWh rocznie. Świetlówka kompaktowa może emitować to samo światło za zaledwie 7 USD rocznie, a nowsza żarówka LED może to zrobić za 4,40 USD. Jeśli wymienisz 10 zwykłych żarówek na ledowe, możesz zaoszczędzić ponad 210 USD rocznie. Ledówki nigdy się nie przepalają, a ponieważ emitują bardzo mało ciepła, oszczędzisz też na klimatyzacji.

Zachowanie równowagi

Redukcja zużycia energii wymaga zachowania równowagi pomiędzy komfortem a praktycznością. Dla przykładu, w gorących i wilgotnych miejscach klimatyzatory mogą być koniecznością, a domownicy będą musieli poszukać innych sposobów na oszczędzanie prądu – bez rezygnacji z własnej wygody. Podobnie jest z samochodami elektrycznymi: są powszechnie postrzegane jako bardziej zrównoważona opcja transportu pomimo zużywania większej ilości energii elektrycznej niż tradycyjne auta. Dzieje się tak ze względu na inne korzyści, które samochody elektryczne niosą dla środowiska. Ponadto odłączanie routera za każdym razem, gdy nie jest używany, wydaje się niepraktyczne dla większości gospodarstw domowych.

Istnieją również inne rozwiązania – takie jak zakup energooszczędnych urządzeń lub używanie listew zasilających z timerami – które pomagają oszczędzać prąd. Można też rozważyć inwestycję w odnawialne źródła energii (np. panele słoneczne), aby zmniejszyć zależność od tradycyjnych źródeł energii elektrycznej.

Transfer jednego bitcoina wymaga energii równej 1000 lat ładowania telefonu

No dobra, na pewno pamiętasz, żeby zawsze zamykać lodówkę i nie korzystać z klimatyzatora 24/7, chyba że chcesz przyczynić się do topnienia polarnych czap lodowych. Ale co z codziennymi czynnościami, takimi jak oglądanie ulubionych seriali lub granie w gry na laptopie gamingowym?

A co powiesz na bardziej ekstremalne przykłady, takie jak ładowanie telefonu przez rok w porównaniu z wykopaniem jednego bitcoina? Albo przemierzanie 200 km samochodem każdego dnia w porównaniu z lataniem raz do roku? Zobaczmy…

Czy praca kosztuje Cię więcej niż myślisz?

Jeśli tkwisz przy biurku przez osiem godzin dziennie, warto zastanowić się, jak Twój komputer wpływa na zużycie energii. Według naszych obliczeń, korzystanie z komputera stacjonarnego przez osiem godzin dziennie równa się aż 600 kWh rocznie, co ostatecznie może kosztować firmę około 84 USD na pracownika.

Dla porównania, korzystanie z laptopa przez ten sam czas zużywa tylko 225 kWh rocznie, co kosztuje zaledwie 32 USD.

Cena za rozrywkę

Spędzanie dwóch godzin dziennie na TikToku przez rok zużywa tylko 5,17 kWh, co kosztuje mniej niż pójście na kawę. Dla porównania, oglądanie ulubionego serialu przez taką samą ilość czasu każdego dnia za pośrednictwem platformy streamingowej (np. Netflix) może zużyć nawet 36,5 kWh rocznie. Wniosek? Jeśli chcesz zaoszczędzić trochę energii (i przy okazji gotówki), rozważ zastąpienie czasu spędzonego przed telewizorem przeglądaniem social mediów.

Jeśli chodzi o muzykę, odtwarzanie ulubionej playlisty w Apple Music przez godzinę zużywa tylko 0,016 kWh, czyli raczej niewiele. Poświęcając dwie godziny dziennie na słuchanie muzyki przez rok, zużywamy jedynie około 14 kWh, co kosztuje nas mniej więcej 1,96 USD.

Ile prądu zużywa gaming?

Granie w gry może być całkiem energochłonnym hobby, ale czy wiesz, który wariant jest bardziej wydajny: laptop gamingowy czy gogle VR?

Laptop gamingowy może pobierać od 300 do 500 watów mocy, co oznacza, że zużywa do 1400 kWh rocznie, co kosztuje nas aż 196 USD. Z kolei założenie gogli VR na godzinę (przykład: gogle VR do PlayStation) wykorzystuje tylko 665 kWh rocznie, co kosztuje 93 USD, czyli o połowę mniej niż w przypadku laptopa.

Jeśli chcesz grać z czystszym sumieniem (i grubszym portfelem), być może nadszedł czas, aby odstawić laptopa i postawić na bardziej energooszczędny gaming. A dodatkowo wykorzystując VPN do gier, zoptymalizujesz również swoją rozgrywkę, zabezpieczysz połączenie i zmniejszysz lagi.

Od telefonów po bitcoiny

Nie jest żadną tajemnicą, że kopanie kryptowalut wymaga dużej ilości energii. W rzeczywistości nawet najbardziej zoptymalizowana koparka bitcoinów musi zużyć około 155 000 kWh do wykopania jednego bitcoina (w tej sytuacji rachunek za prąd wynosiłby jakieś 21 700 USD). New York Times obliczył, że energia zużywana rocznie do kopania bitcoinów jest równa całkowitej energii elektrycznej zużywanej przez Finlandię w ciągu jednego roku.

Nawet same transakcje bitcoinowe wiążą się z wysokimi kosztami prądu. Wysłanie lub otrzymanie pojedynczego bitcoina wymaga aż 1833 kWh (257 USD) energii. Warto zaznaczyć, że w momencie pisania tego tekstu bitcoin jest wyceniony na 27 400 USD, co wyjaśnia, dlaczego ludzie są w stanie poświęcić taką ilość energii.

Dla porównania, ładowanie telefonu przez cały rok zużywa tylko 1,83 kWh, co odpowiada 0,25 USD. Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, żeby zaspokoić ekwiwalent energetyczny transferu jednego bitcoina, ładowanie telefonu musiałoby trwać ponad 1000 lat. To oznacza około milion razy większą emisję dwutlenku węgla niż w przypadku pojedynczej transakcji kartą kredytową.

Tak więc, jeśli handlujesz kryptowalutami, wiedz, że ma to zdecydowanie największy wpływ na zwiększenie Twojego śladu węglowego. Miejmy nadzieję, że w przyszłości powstaną bardziej przyjazne dla środowiska metody kopania i szybko zastąpią one obecne praktyki.

Samolot vs. samochód

Jeździć samochodem na benzynę, czy elektrykiem? A może lepiej latać? Jeśli interesuje Cię ekologia, to na pewno chcesz wiedzieć, co jest najbardziej energooszczędne. Prawdę powiedzą nam liczby.

Według EPA każdy galon benzyny odpowiada 33,7 kilowatogodzinom (kWh) energii elektrycznej. Przejechanie 120 mil konwencjonalnym samochodem zużyłoby około 158 kWh. Dla porównania, samochód elektryczny przejeżdżający 2,9 mili na kWh zużywa 41,3 kWh energii.

Nowsze modele samochodów elektrycznych, takie jak Tesla 3, mogą pochwalić się współczynnikiem zużycia 4 kWh, co pozwala kierowcom wykorzystać 30 kWh mocy na 120 mil i tym samym jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii.

Co prawda, istnieją obawy dotyczące dużych ilości energii wymaganej do produkcji akumulatorów EV, ale ogólnie rzecz biorąc, agencje takie jak EPA nadal uważają pojazdy elektryczne za bardziej przyjazne dla środowiska niż samochody benzynowe.

A co z lotami?

W tym przypadku musimy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak wiek i wagę samolotu, liczbę pasażerów na pokładzie oraz długość lotu. Według najnowszych statystyk amerykańskich linii lotniczych średnie zużycie paliwa wynosi 58 mil na galon na pasażera, co jest bardziej wydajne niż w przypadku samochodu – 25,7 mil na galon.

Jeśli jednak samochodem podróżuje kilka osób, ilość paliwa na osobę się zmniejsza, co może oznaczać niższe zużycie energii na pasażera niż w przypadku lotu samolotem.

Czy pojedyncze osoby mogą coś zmienić?

Prawdopodobnie zastanawiasz się, jak duży wpływ na planetę mogą mieć niewielkie zmiany w indywidualnym zużyciu energii. Faktem jest, że działania na poziomie korporacyjnym lub zmiany w polityce rządu mają znacznie większy wpływ niż to, co mogą osiągnąć jednostki.

Jednak nasze drobne codzienne nawyki się sumują. Na przykład, spójrzmy na coś tak prostego jak wysłanie e-maila.

Podczas gdy jeden e-mail z załącznikiem zużywa niewielką ilość prądu (0,00000225 kWh), jeśli weźmiemy pod uwagę, że każdego dnia wysyłanych jest około 319,6 miliarda e-maili, ilość zużywanej energii wynosi aż 215 730 kWh dziennie – to wystarczy do rocznego zasilenia 20 przeciętnych amerykańskich domów.

Oglądanie YouTube wydaje się nieszkodliwe, ale w skali globalnej ilość energii zużywanej przez widzów YouTube w ciągu jednego tygodnia mogłoby zasilać niektóre małe kraje (takie jak Azerbejdżan i Ekwador) przez okrągły rok. Poniżej przedstawiamy różne regiony i pokazujemy, jaka część ich rocznego zużycia prądu odpowiada jednemu tygodniowi globalnego korzystania z YouTube.

Oglądanie filmów na YouTube w 4K zużywa o 25% więcej energii niż, powiedzmy, oglądanie Netflixa w UHD. Przy ponad miliardzie godzin oglądania filmów na YouTube dziennie, jest to całkiem spore zużycie prądu. Gdyby nikt nie oglądał YouTube przez tydzień, moglibyśmy wygenerować tyle energii, że starczyłoby na ponad 36% nieodnawialnej energii elektrycznej dla Kataru w ciągu roku lub 0,8% dla Stanów Zjednoczonych.

