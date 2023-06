Consommation d’énergie : le coût de nos appareils

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le 5 juin, nous examinons la consommation d’énergie quotidienne des appareils électroménagers et des appareils numériques.

Les systèmes de chauffage et de refroidissement, les appareils électroménagers et l’éclairage comptent parmi les plus grands consommateurs d’énergie dans nos maisons. Nous avons analysé les coûts mensuels qui en résultent.

Vous pourriez charger votre téléphone pendant 1000 ans avec l’énergie nécessaire à la transaction d’un seul bitcoin.

Économisez de l’énergie en utilisant un casque VR plutôt qu’un ordinateur portable ultra-performant, optimisez votre expérience de jeu et réduisez le ping grâce à un VPN .

Regarder des vidéos sur YouTube consomme tellement d’énergie que le fait de l’éteindre pendant une semaine dans le monde permettrait d’alimenter certains petits pays en électricité pendant un an.

Depuis le moment où nous allumons et saisissons nos smartphones jusqu’à la dernière série que nous regardons en boucle avant d’aller nous coucher, nous consommons de l’énergie sans cesse. Mais vous êtes-vous déjà demandé quel était l’impact de chacune de ces actions sur l’environnement ?

Qu’il s’agisse de travailler sur un ordinateur toute la journée, de conduire une voiture, de voyager à bord d’un avion ou même de miner un seul bitcoin, toutes ces activités requièrent une certaine quantité d’énergie. Elles se multiplient et s’accumulent au fil du temps.

La consommation d’énergie est l’une des principales causes du changement climatique. La combustion de combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel pour produire de l’électricité, alimenter nos véhicules ou chauffer nos maisons libère du dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère. On considère généralement que ces émissions ont un impact direct sur le changement climatique.

En tant qu’habitants de cette planète, nous avons la responsabilité de la protéger. À l’approche de la Journée mondiale de l’environnement, le 5 juin, il convient de prendre conscience de notre rôle dans la préservation de l’énergie et d’explorer les moyens de réduire notre empreinte carbone.

Pour y parvenir, nous avons décidé de nous interroger sur les appareils et les activités qui consomment le plus d’énergie dans notre vie quotidienne et de mettre en évidence les petits gestes qui peuvent contribuer à la protection de l’environnement.

Nous comprenons que certaines de ces estimations relatives à la consommation d’énergie peuvent ne pas correspondre à celles que vous observez là où vous vivez, mais nous pensons que les données que nous vous présentons sont très utiles et nous sommes convaincus qu’elles vous aideront à mieux comprendre la nature de votre consommation énergétique… et les économies que vous pourriez réaliser !

Quelle est la quantité d’énergie consommée par les appareils technologiques de votre maison ? (et combien cela vous coûte-t-il ?)

Pensez-vous qu’il suffit d’éteindre vos appareils pour économiser de l’énergie ? détrompez-vous ! Selon une étude récente, les maisons connectées d’aujourd’hui sont plus gourmandes en énergie que jamais, à cause d’une pléthore d’appareils qui sont toujours allumés sur le mur ou qui restent allumés lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Des Smart TV aux consoles de jeux, en passant par les serveurs multimédias et les disques durs externes, il y a désormais plus de technologies permettant à votre maison de faire grimper vos coûts énergétiques. Mais avant de vous précipiter pour tout éteindre, n’oubliez pas que certains appareils doivent rester allumés pour des raisons de sécurité (comme la vidéosurveillance ou les VPN) ou pour assurer un fonctionnement permanent (comme votre réfrigérateur et votre congélateur).

Alors, comment trouver un équilibre entre confort et économie d’énergie ? Tout commence par la compréhension de la quantité d’énergie consommée par votre maison connectée, afin que vous puissiez décider en toute connaissance de cause quand et quoi éteindre.

Dans l’infographie ci-dessous, nous vous présentons la consommation d’énergie de chaque appareil utilisé par un ménage américain typique chaque mois, ainsi que le coût correspondant :

Appareils électroménagers courants

Appareils Consommation énergétique estimée Plage/heure Estimation du coût de l’énergie par heure (USD) Durée d’utilisation par jour Consommation énergétique estimée Plage/mois Estimation du coût de l’énergie par mois (USD) Chauffage d’appoint (1500 W) 1,5 kWh 0,21 $ 2 heures 90 kWh 12,6 $ Climatiseur (240 V) 1,8 kWh 0,25 $ 4 heures 216 kWh 30,24 $ Ventilateur sur pied 0,03 kWh Moins de 0,01 $ 8 heures 7,2 kWh 1 $ Ventilateur de plafond 0,05 kWh Moins de 0,01 $ 6 heures 9 kWh 1,26 $ Lampes à incandescence (60 W) 0,75 kWh 0,11 $ 8 heures 18,3 kWh 2,5 $ Horloge 0,1 kWh 0,01 $ 24 heures 7,2 kWh 1 $

Salle de bains

Appareils Consommation énergétique estimée Plage/heure Estimation du coût de l’énergie par heure (USD) Durée d’utilisation par jour Consommation énergétique estimée Plage/mois Estimation du coût de l’énergie par mois (USD) Chauffe-eau électrique 0,52 kWh 0,07 $ 3 heures 46,8 kWh 6,50 $ Brosse à dents électrique 0,003 kWh Moins de 0,01 $ 5 minutes 0,007 kWh 0,01 $ Sèche-cheveux 1,5 kWh 0,21 $ 20 minutes 13,5 kWh 1,89 $ Fer à friser 0,15 kWh 0,02 $ 10 minutes 0,72 kWh 0,10 $

Chambre à coucher

Appareils Consommation énergétique estimée Plage/heure Estimation du coût de l’énergie par heure (USD) Durée d’utilisation par jour Consommation énergétique estimée Plage/mois Estimation du coût de l’énergie par mois (USD) Couverture électrique : Double/Queen 0,09 kWh 0,01 $ 3 heures 8,1 kWh 1,10 $ Veilleuse (4 W) 0,12 kWh 0,02 $ 10 heures 36 kWh 5,04 $ Chargeur de smartphone 0,001 kWh Moins de 0,01 $ 24 heures 0,15 kWh 0,02 $ Radio-réveil 0,008 kWh Moins de 0,01 $ 24 heures 5,8 kWh 0,8 $

Cuisine

Appareils Consommation énergétique estimée Plage/heure Estimation du coût de l’énergie par heure (USD) Durée d’utilisation par jour Consommation énergétique estimée Plage/mois Estimation du coût de l’énergie par mois (USD) Four 2,3 kWh 0,32 $ 30 minutes 34,5 kWh 4,83 $ Plaque de cuisson 1,5 kWh 0,21 $ 30 minutes 22,5 kWh 3,15 $ Micro-ondes 1,44 kWh (0,12 kWh/5 minutes) 0,12 $ (0,02 $/5 minutes) 15 minutes 10,8 kWh 1,5 $ Bouilloire 0,11 kWh 0,02 $ 10 minutes 0,5 kWh 0,07 $ Cafetière 0,4 kWh/heure (0,12 kWh par infusion) 0,05 $ (0,02 $ par infusion) 1 heure 9,6 kWh 1,34 $ Lave-vaisselle (cycle normal sans eau chaude) 1,1 kWh 0,15 $ 2 heures 65,1 kWh 9,11 $ Four grille-pain 0,75 kWh 0,10 $ 5 minutes 1,87 kWh 0,26 $ Réfrigérateur + congélateur (17 ft 3 ) 0,04 kWh Moins de 0,1 $ 24 heures 35 kWh 4,9 $ Friteuse à air chaud (1500 W) 1,5 kWh 0,21 $ 20 minutes 14.9 kWh 2,09 $

Buanderie

Appareils Consommation énergétique estimée Plage/heure Estimation du coût de l’énergie par heure (USD) Durée d’utilisation par jour Consommation énergétique estimée Plage/mois Estimation du coût de l’énergie par mois (USD) Sèche-linge 3 kWh 0,5 $ 2 fois par semaine 25,5 kWh 3,57 $ Machine à laver 2,3 kWh 0,32 $ 2 fois par semaine 19,5 kWh 2,73 $ Aspirateur 0,75 kWh 0,10 $ 2 heures par semaine 4,8 kWh 0,67 $ Robot aspirateur 0,007 kWh Moins de 0,01 $ 45 minutes 0,15 kWh 0,02 $ Fer à repasser 1,08 kWh 0,15 $ 40 minutes par semaine 2,8 kWh 0,4 $

Salon

Appareils Consommation énergétique estimée Plage/heure Estimation du coût de l’énergie par heure (USD) Durée d’utilisation par jour Consommation énergétique estimée Plage/mois Estimation du coût de l’énergie par mois (USD) TV LED (4 k UHD) 40” à 50” : 0,071 kWh 50” à 60” : 0,12 kWh Moins de 0,01 $ 0,02 $ 3 heures (En moyenne) : 2,8 kWh 0,40 $ Box TV (branchée) 0,01 kWh Moins de 0,01 $ 3 heures 0,9 kWh 0,14 $ Appareil de streaming multimédia (Roku) 0,002 kWh Moins de 0,01 $ 3 heures 0,18 kWh 0,02 $ Console de jeux 0,07 kWh Moins de 0,01 $ 2 heures 4,2 kWh 0,58 $ Haut-parleurs (25 W x 2) 0,05 kWh Moins de 0,01 $ 3 heures 4,5 kWh 0,63 $ Stéréo 0,05 kWh Moins de 0,01 $ 2 heures 3 kWh 0,42 $ Radio/lecteur CD 0,02 kWh Moins de 0,01 $ 1 heure 30 minutes 0,9 kWh 0,12 $ Lampadaire halogène 0,02 kWh Moins de 0,01 $ 6 heures 3,6 kWh 0,54 $

Bureau à domicile

Appareils Consommation énergétique estimée Plage/heure Estimation du coût de l’énergie par heure (USD) Durée d’utilisation par jour Consommation énergétique estimée Plage/mois Estimation du coût de l’énergie par mois (USD) Routeur Wi-Fi 0,01 kWh Moins de 0,01 $ 24 heures 7,2 kWh 1 $ Ordinateur de bureau Allumé : 0,06 kWh En veille : 0,006 kWh Moins de 0,01 $ 2 heures 3,6 kWh 0,54 $ Ordinateur portable 0,05 kWh Moins de 0,01 $ 2 heures 3 kWh 0,42 $ Moniteur (17” LCD) 0,04 kWh Moins de 0,01 $ 2 heures 2,4 kWh 0,33 $ Imprimante 0,001 kWh Moins de 0,01 $ 10 minutes/semaine 0,01 kWh 0,01 $

Extérieur/garage

Appareils Consommation énergétique estimée Plage/heure Estimation du coût de l’énergie par heure (USD) Durée d’utilisation par jour Consommation énergétique estimée Plage/mois Estimation du coût de l’énergie par mois (USD) Aspirateur de piscine 0,56 kWh 0,08 $ 6 heures 101 kWh 14,11 $ Jacuzzi (1500 W) 1,5 kWh 0,21 $ 15 minutes 20 kWh 2,83 $ Voiture électrique (chargement) 0,49 kWh 0,06 $ 7,5 heures 110 kWh 15,4 $ Vélo électrique (500 Wh) (chargement) 0,37 kWh 0,05 $ 3,5 heures 39 kWh 5,4 $

* L’énergie utilisée par les appareils ménagers, dans des conditions moyennes de fonctionnement, est calculée sur la base de leur puissance (en watt) par heure, puis par mois. Les coûts estimés sont basés sur 0,14 USD par kWh, soit la moyenne aux États-Unis. La fréquence et l’utilisation individuelle peuvent varier.

Appareils à forte consommation d’énergie

La plupart d’entre nous souhaitent contribuer à la protection de l’environnement et réduire leur facture d’électricité. L’un des endroits où nous devons agir immédiatement est la maison. Il est utile de savoir quels appareils consomment le plus d’électricité et vous coûtent le plus cher. Sans surprise, nos données révèlent que les appareils les plus gourmands en énergie sont les climatiseurs et les chauffe-eau électriques, qui consomment respectivement 216 kWh (30 USD) et 47 kWh (7 USD) par mois. Les aspirateurs de piscine 101 kWh (14 USD) et les voitures électriques 110 kWh (15 USD), sont d’autres grands consommateurs d’énergie. Les sèche-linges et les lave-vaisselles ne sont pas moins gourmands, avec une consommation mensuelle de 65 kWh (9 USD) et 26 kWh (4 USD) respectivement.

N’oubliez pas les petits appareils

Même des appareils apparemment petits peuvent se révéler très coûteux au fil du temps. Par exemple, laisser une veilleuse allumée tous les soirs pendant un mois entier représente une consommation de 36 kWh (5 USD) d’électricité. De même, utiliser un chauffage d’appoint et un sèche-cheveux 20 minutes par jour pendant un mois vous fera consommer respectivement 90 kWh (13 USD) et 14 kWh (2 USD)

Pensez également aux appareils qui consomment de l’électricité même lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Par exemple, le fait d’éteindre les appareils inactifs et de débrancher les chargeurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés peut contribuer à éviter toute consommation d’énergie inutile.

Investir dans l’efficacité énergétique

Pour réduire votre consommation énergétique, il est important de réfléchir à la quantité d’énergie que vous utilisez globalement dans votre maison. Se préoccuper de petits détails, comme faire bouillir de l’eau sur une plaque de cuisson plutôt que dans un micro-ondes, est probablement une perte de temps. Il faut plutôt s’intéresser aux grands consommateurs d’énergie, comme les climatiseurs, les chauffe-eaux et les lave-linges. Ces appareils sont devenus beaucoup plus économes au fil des années, et il peut donc être judicieux de les remplacer par les modèles les plus récents. Un changement de comportement peut également avoir un effet significatif sur votre consommation énergétique. Par exemple, laver vos vêtements à l’eau froide plutôt qu’à l’eau chaude ou tiède peut vous faire économiser 150 USD par an dans une maison moyenne.

Les solutions d’éclairage

L’éclairage est un autre excellent moyen d’économiser de l’électricité, les lampes LED étant l’option la plus économe en énergie. Les lampes à incandescence traditionnelles sont plus des radiateurs que des sources de lumière. Une seule lampe de 60 watts peut consommer 220 kWh par an. Une lampe fluorescente compacte peut produire la même lumière pour seulement 7 USD par an, et une lampe LED plus récente peut le faire pour 4,40 USD. Si vous remplacez 10 lampes à incandescence dans votre maison par 10 lampes LED, vous pourriez économiser plus de 210 USD par an. Les lampes LED ne grillent jamais et, comme elles dégagent très peu de chaleur, vous économiserez en frais de climatisation également.

Évaluer vos besoins

La réduction de la consommation d’énergie est une question d’équilibre entre le confort et la fonctionnalité. Par exemple, dans les régions au climat chaud et humide, les climatiseurs peuvent être une nécessité, les ménages doivent trouver des moyens de gérer leur consommation d’énergie sans renoncer à leur confort. De même, les voitures électriques sont largement considérées comme une option de transport plus durable, même si elles consomment plus d’électricité que les véhicules à carburant, compte tenu de leurs autres effets bénéfiques sur l’environnement. Par ailleurs, débrancher un routeur chaque fois qu’il n’est pas utilisé peut s’avérer peu pratique dans certaines maisons.

D’autres solutions peuvent également être envisagées, comme l’achat d’appareils économes en énergie ou l’utilisation de multiprises avec minuterie. Vous pouvez également investir dans des sources d’énergie renouvelables, telles que des panneaux solaires, afin de réduire la dépendance aux sources d’électricité traditionnelles.

La transaction d’un seul bitcoin requiert l’équivalent de 1000 ans de charge de votre téléphone

Bien sûr, vous savez qu’il est interdit de laisser la porte de votre réfrigérateur ouverte et que faire fonctionner votre climatiseur 24h/24 et 7j/7 est une contribution indéniable à la fonte des calottes glaciaires. Mais qu’en est-il de nos habitudes quotidiennes, comme regarder nos séries préférées en boucle ou jouer à des jeux vidéo sur un ordinateur portable ultra-performant ?

Comment évaluer d’autres exemples, comme le fait de recharger son téléphone pendant un an versus le minage d’un seul bitcoin, ou de parcourir 120 miles en voiture tous les jours versus prendre l’avion une fois par an ? Découvrons tout cela ensemble…

Votre travail vous coûte-t-il plus cher que vous ne le pensez ?

Si vous êtes confiné dans votre bureau huit heures par jour, vous devriez peut-être vous interroger sur l’impact de votre ordinateur sur votre consommation d’énergie. D’après nos calculs, l’utilisation d’un ordinateur de bureau pendant huit heures par jour consomme pas moins de 600 kWh par an, ce qui pourrait finalement coûter à votre entreprise environ 84 USD en consommation d’énergie par employé.

En revanche, l’utilisation d’un ordinateur portable pendant la même durée ne consomme que 225 kWh par an, ce qui représente un coût énergétique de 32 USD.

Le coût énergétique du divertissement

Passer deux heures par jour sur TikTok (en utilisant votre smartphone) pendant un an correspond à une consommation de 5,17 kWh, soit moins que le prix d’une tasse de café aujourd’hui. À titre de comparaison, regarder votre série préférée pendant la même durée chaque jour sur une plateforme de streaming comme Netflix représente une consommation de 36,5 kWh par an, une valeur qui finit par s’accumuler rapidement. Donc, si vous souhaitez économiser de l’énergie (et de l’argent), envisagez peut-être de remplacer votre temps de télévision par la navigation sur les réseaux sociaux.

Concernant le streaming musical, écouter sa playlist préférée sur Apple Music pendant une heure ne nécessite que 0,016 kWh, une quantité d’énergie relativement faible. Passer deux heures par jour à écouter de la musique en streaming (pendant un an) ne requiert qu’environ 14 kWh, soit 1,96 USD d’énergie par an.

La consommation d’énergie pendant le gaming

Le gaming est un loisir gourmand en énergie, mais vous êtes-vous déjà demandé quelle configuration matérielle était la plus efficace : un ordinateur portable de gaming ultra-performant ou un casque de réalité virtuelle (VR) ?

Un ordinateur portable de gaming peut consommer entre 300 et 500 watts (jusqu’à 1400 kWh par an), soit une facture d’énergie de 196 USD par an. En revanche, le fait de se servir d’un casque VR pour jouer pendant une heure (comme le casque PS VR) ne consomme que 665 kWh par an, ce qui représente un coût annuel de 93 USD, soit une économie de 50 %.

Si vous désirez jouer en toute sérénité (tout en faisant des économies), il est temps d’abandonner votre ordinateur portable et d’opter pour une solution plus économe en énergie, sans sacrifier la qualité de votre jeu. En associant votre configuration matérielle à faible consommation d’énergie avec un VPN de gaming, vous pouvez optimiser votre expérience de jeu tout en assurant la sécurité de votre connexion et la réduction de la latence.

Des smartphones aux bitcoins

Ce n’est un secret pour personne ! Le minage de cryptomonnaies nécessite beaucoup d’énergie. En fait, environ 155 000 kWh sont requis pour miner un seul bitcoin (ce qui coûterait environ 21 700 USD en énergie). Le New York Times a estimé l’énergie consommée annuellement pour le minage de bitcoins à la totalité de l’électricité utilisée par la Finlande en un an.

Mais même les transactions de bitcoins ont un coût énergétique très élevé. L’envoi ou la réception d’un seul bitcoin nécessite une énorme quantité d’énergie, soit 1833 kWh (257 USD). Il convient de noter qu’un bitcoin est évalué à 27 400 USD au moment de la publication de cet article, ce qui explique pourquoi les gens dépensent une telle quantité d’énergie pour effectuer des transactions.

À titre de comparaison, le chargement de votre smartphone pendant une année entière ne requiert que 1,83 kWh, ce qui correspond à 0,25 USD. Pour illustrer ces chiffres, il vous faudrait charger votre téléphone pendant plus de 1000 ans pour obtenir l’équivalent énergétique d’une seule transaction de bitcoin. Cela représente environ un million de fois plus d’émissions de carbone qu’une simple transaction par carte de crédit.

Par conséquent, si vous êtes trader de cryptomonnaies, votre empreinte carbone ne peut qu’augmenter. Espérons que des méthodes de minage plus respectueuses de l’environnement seront développées à l’avenir et gagneront rapidement en popularité, remplaçant ainsi entièrement ces pratiques.

Avion vs voiture

Faut-il conduire une voiture classique, une voiture électrique ou prendre l’avion ? Si vous êtes soucieux de l’environnement, vous vous interrogez peut-être sur le mode de transport le plus économe en énergie. Regardons les chiffres !

Selon l’EPA, chaque gallon d’essence correspond à 33,7 kWh d’électricité. Conduire un véhicule conventionnel sur une distance de 120 miles représente une consommation d’environ 158 kWh. À titre de comparaison, une voiture électrique consommant 2,9 miles par kWh réduit la consommation d’énergie à 41,3 kWh.

Les voitures électriques les plus récentes, comme la Tesla 3, réservent une puissance de 4 kWh pour la propulsion, ce qui permet aux conducteurs d’utiliser 30 kWh d’énergie sur une distance de 120 miles, réduisant encore la consommation d’énergie.

D’un autre côté, les grandes quantités d’énergie nécessaires à la fabrication des batteries de voitures électriques suscitent également des inquiétudes. Mais dans l’ensemble, des agences comme l’EPA considèrent toujours que les véhicules électriques sont plus respectueux de l’environnement que les véhicules à essence.

Alors, qu’en est-il de l’avion ?

L’efficacité énergétique d’un vol dépend de nombreux facteurs, notamment l’âge et le poids de l’avion, le nombre de passagers à bord et la durée du vol. Selon des statistiques récentes provenant des compagnies aériennes américaines, la consommation moyenne de carburant est de 58 miles par gallon et par passager, encore plus économique que la consommation moyenne d’une voiture, qui est de 25,7 miles par gallon.

Mais si plusieurs personnes voyagent ensemble dans une voiture, la consommation de carburant par personne est réduite, ce qui pourrait se traduire par une diminution de la consommation d’énergie par passager comparée à celle d’un vol en avion.

Peut-on changer les choses individuellement ?

Vous vous demandez probablement quel est l’impact réel des petits gestes individuels visant à réduire notre consommation d’énergie. En réalité, les actions menées au niveau des entreprises ou la réorientation des actions publiques vers des politiques plus respectueuses de l’environnement ont un impact bien plus important sur la planète.

Cependant, nos petites habitudes quotidiennes finissent par s’accumuler. Prenons l’exemple le plus simple : l’envoi d’un e-mail.

Alors qu’un courrier électronique accompagné d’une pièce jointe consomme une quantité minuscule d’électricité (0,00000225 kWh), si l’on considère qu’environ 319,6 milliards de courriers électroniques sont envoyés chaque jour, la quantité d’énergie utilisée s’élève à 215 730 kWh par jour, ce qui est suffisant pour alimenter 20 maisons américaines de taille moyenne pendant un an.

Regarder quelques vidéos sur YouTube semble anodin, mais à l’échelle mondiale, la quantité d’énergie consommée par les utilisateurs de YouTube en une semaine peut alimenter certains petits pays (comme l’Azerbaïdjan et l’Équateur) en électricité pendant un an. Voici un aperçu de la consommation annuelle d’énergie dans différents pays, correspondant à une semaine d’utilisation de YouTube dans le monde.

Regarder des vidéos sur YouTube en 4K représente une consommation d’énergie supérieure de 25 % à celle de Netflix en UHD, par exemple. Avec plus d’un milliard d’heures de vidéos YouTube regardées chaque jour, la consommation d’énergie est considérable. Si personne ne regardait YouTube pendant une semaine, le site pourrait libérer une énergie maximale qui fournirait au Qatar plus de 36 % d’électricité non renouvelable en un an ou 0,8 % d’électricité pour les États-Unis.

Quelles sont les mesures que vous allez prendre dans votre vie quotidienne pour économiser de l’énergie ? Partagez vos idées avec nous dans un commentaire ci-dessous.