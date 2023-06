Il 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, abbiamo analizzato il consumo quotidiano di energia attraverso gli elettrodomestici e la tecnologia digitale.

Tra i maggiori consumatori di energia nelle nostre case ci sono i sistemi di riscaldamento e raffreddamento, gli elettrodomestici e l’illuminazione.

Riepiloghiamo i costi mensili. Si potrebbe ricaricare il telefono per 1.000 anni con l’energia necessaria a effettuare una singola transazione di Bitcoin.

Risparmia energia utilizzando un headset VR invece di un laptop ad alte prestazioni, ottimizza il tuo gameplay e riduci il lag con una VPN.

Il consumo energetico globale di YouTube è tale che spegnerlo per una settimana potrebbe alimentare alcuni piccoli Paesi per un anno.

Dal momento in cui ci svegliamo e prendiamo il telefono all’ultimo programma che guardiamo prima di andare a letto, consumiamo costantemente energia. Ma ti sei mai chiesto quale sia l’impatto ambientale di ognuna di queste azioni?

Che si tratti di lavorare al computer tutto il giorno, di guidare un’auto, di volare in aereo o persino di estrarre un singolo Bitcoin, tutte queste attività richiedono una qualche forma di energia. E queste azioni si sommano.

Il consumo energetico è uno dei principali responsabili dei cambiamenti climatici. Bruciare combustibili fossili come carbone, petrolio e gas naturale per generare elettricità, alimentare i nostri veicoli o riscaldare le nostre case rilascia nell’atmosfera anidride carbonica (CO2) e altri gas a effetto serra, che sono considerati da molti un contributo al cambiamento climatico.

La responsabilità di proteggere il pianeta è nostra, in quanto suoi abitanti. In prossimità della Giornata mondiale dell’ambiente, il 5 giugno, appare opportuno riconoscere il nostro ruolo nella conservazione dell’energia e studiare i modi per ridurre la nostra impronta di carbonio.

Per raggiungere questo obiettivo, diamo un’occhiata più da vicino agli elettrodomestici e alle attività che consumano più energia nella nostra vita quotidiana e individuiamo alcuni piccoli cambiamenti che possono avere un grande impatto.

Sappiamo bene che alcuni di questi valori e consumi energetici potrebbero non corrispondere esattamente a quelli del luogo in cui vivi, ma crediamo che i valori comparativi che condivideremo abbiano un grande valore e siamo certi che ti aiuteranno ad avere un quadro più chiaro di quanta energia stai utilizzando… E di quanto potresti risparmiare!

Quanta energia utilizzano i dispositivi tecnologici della tua casa (e quanto ti costano)?

Se pensavi che spegnere semplicemente gli elettrodomestici fosse sufficiente per risparmiare energia, ti sbagli. Secondo una recente ricerca, le case connesse di oggi sono più che mai affamate di energia, grazie a una pletora di dispositivi sempre accesi alla parete o lasciati in funzione quando non vengono utilizzati.

Dalle smart TV alle console di gioco, dai media server ai dischi rigidi esterni, ci sono tanti modi per far lievitare i costi energetici della casa. Ma prima di correre a spegnere tutto, ricorda che alcuni dispositivi devono essere lasciati accesi per motivi di sicurezza (come le telecamere a circuito chiuso o la VPN) o di continuità di servizio (come il frigorifero e il congelatore).

Come trovare un equilibrio tra convenienza e risparmio energetico? Tutto comincia con il capire quanta energia consuma una casa sempre connessa, in modo da poter decidere con cognizione di causa quando e cosa spegnere.

Nell’infografica qui sotto, abbiamo analizzato il consumo energetico mensile di ogni elemento di una tipica famiglia americana, insieme al costo ad esso associato:

Generale

Elettrodomestico Consumo energetico stimato per ora Costo energetico stimato per ora (USD) Durata di utilizzo al giorno Consumo stimato di energia elettrica al mese Costo energetico stimato al mese (USD) Portatile Riscaldamento (1500W) 1,5 kWh 0,21 $ 2 ore 90 kWh 12,6 $ Condizionatore d’aria (240V) 1,8 kWh 0,25 $ 4 ore 216 kWh 30,24 $ Ventilatore a piantana 0,03 kWh Meno di 0,01 $ 8 ore 7,2 kWh 1 $ Ventilatore a soffitto 0,05 kWh Meno di 0,01 $ 6 ore 9 kWh 1,26 $ Lampadine a incandescenza (60W) 0,75 kWh 0,11 $ 8 ore 18,3 kWh 2,5 $ Orologio 0,1 kWh 0,01 $ Continuamente 7,2 kWh 1 $

Bagno

Elettrodomestico Consumo energetico stimato per ora Costo energetico stimato per ora (USD) Durata di utilizzo al giorno Consumo stimato di energia elettrica al mese Costo energetico stimato al mese (USD) Scaldabagno elettrico 0,52 kWh 0,07 $ 3 ore 46,8 kWh 6,50 $ Spazzolino elettrico 0,003 kWh Meno di 0,01 $ 5 minuti 0,007 kWh 0,01 $ Asciugacapelli 1,5 kWh 0,21 $ 20 minuti 13,5 kWh 1,89 $ Ferro arricciacapelli 0,15 kWh 0,02 $ 10 minuti 0,72 kWh 0,10 $

Camera da letto

Elettrodomestico Consumo energetico stimato per ora Costo energetico stimato per ora (USD) Durata di utilizzo al giorno Consumo stimato di energia elettrica al mese Costo energetico stimato al mese (USD) Coperta elettrica: Matrimoniale/Queen 0,09 kWh 0,01 $ 3 ore 8,1 kWh 1,10 $ Luce notturna (4W) 0,12 kWh 0,02 $ 10 ore 36 kWh 5,04 $ Caricabatterie per smartphone 0,001 kWh Meno di 0,01 $ Continuamente 0,15kWh 0,02 $ Radiosveglia 0,008 kWh Meno di 0,01 $ Continuamente 5,8 kWh 0,8 $

Cucina

Elettrodomestico Consumo energetico stimato per ora Costo energetico stimato per ora (USD) Durata di utilizzo al giorno Consumo stimato di energia elettrica al mese Costo energetico stimato al mese (USD) Forno 2,3 kWh 0,32 $ 30 minuti 34,5 kWh 4,83 $ Piano cottura 1,5 kWh 0,21 $ 30 minuti 22,5 kWh 3,15 $ Microonde 1,44 kWh (0,12 kWh per 5 minuti) 0,12 $ (0,02 $ per 5 minuti) 15 minuti 10,8 kWh 1,5 $ Bollitore 0,11 kWh 0,02 $ 10 minuti 0,5 kWh 0,07 $ Macchina per il caffè/scaldino accesi 0,4 kWh per ora (0,12 kWh per infusione) 0,05 $ (0,02 $ per infusione) 1 ora 9,6 kWh 1,34 $ Lavastoviglie (ciclo normale senza acqua calda) 1,1 kWh 0,15 $ 2 ore/carico 65,1 kWh 9,11 $ Forno tostapane 0,75 kWh 0,10 $ 5 minuti 1,87 kWh 0,26 $ Frigorifero + congelatore (17 cu. ft.) 0,04 kWh Meno di 0,01 $ Continuamente 35 kWh 4,9 $ Friggitrice ad aria (1500W) 1,5 kWh 0,21 $ 20 minuti 14,9 kWh 2,09 $

Lavanderia

Elettrodomestico Consumo energetico stimato per ora Costo energetico stimato per ora (USD) Durata di utilizzo al giorno Consumo stimato di energia elettrica al mese Costo energetico stimato al mese (USD) Asciugatrice 3 kWh 0,5 $ Due volte a settimana 25,5 kWh 3,57 $ Lavatrice convenzionale 2,3 kWh 0,32 $ Due volte a settimana 19,5 kWh 2,73 $ Aspirapolvere 0,75 kWh 0,10 $ 2 ore alla settimana 4,8 kWh 0,67 $ Aspirapolvere robot 0,007 kWh Meno di 0,01 $ 45 minuti 0,15 kWh 0,02 $ Ferro da stiro 1,08 kWh 0,15 $ 40 minuti alla settimana 2,8 kWh 0,4 $

Soggiorno

Elettrodomestico Consumo energetico stimato per ora Costo energetico stimato per ora (USD) Durata di utilizzo al giorno Consumo stimato di energia elettrica al mese Costo energetico stimato al mese (USD) TV LED (4k UHD) 40″-50″: 0,071 kWh 50″-60″: 0,12 kWh Meno di 0,01 $ 0,02 $ 3 ore (Media): 2,8 kWh 0,40 $ Decoder via cavo (collegato) 0,01 kWh Meno di 0,01 $ 3 ore 0,9kWh 0,14 $ Lettore multimediale (Roku) 0,002 kWh Meno di 0,01 $ 3 ore 0,18 kWh 0,02 $ Console di gioco 0,07 kWh Meno di 0,01 $ 2 ore 4,2 kWh 0,58 $ Altoparlanti (25 Watt x 2) 0,05 kWh Meno di 0,01 $ 3 ore 4,5 kWh 0,63 $ Stereo 0,05 kWh Meno di 0,01 $ 2 ore 3 kWh 0,42 $ Radio/lettore CD 0,02 kWh Meno di 0,01 $ 1 ora e 30 minuti 0,9 kWh 0,12 $ Apparecchio alogeno a stelo 0,02 kWh Meno di 0,01 $ 6 ore 3,6 kWh 0,54 $

Ufficio di casa

Elettrodomestico Consumo energetico stimato per ora Costo energetico stimato per ora (USD) Durata di utilizzo al giorno Consumo stimato di energia elettrica al mese Costo energetico stimato al mese (USD) Router Wi-Fi 0,01 kWh Meno di 0,01 $ Continuamente 7,2 kWh 1 $ Computer desktop Acceso: 0,06 kWh Standby: 0,006 kWh 0,01 $ Meno di 0,01 $ 2 ore 3,6 kWh 0,54 $ Computer portatile 0,05 kWh Meno di 0,01 $ 2 ore 3 kWh 0,42 $ Monitor (LCD 17″) 0,04 kWh Meno di 0,01 $ 2 ore 2,4 kWh 0,33 $ Stampante 0,001 kWh Meno di 0,01 $ 10 minuti a settimana 0,01 kWh 0,01 $

Esterno/garage

Elettrodomestico Consumo energetico stimato per ora Costo energetico stimato per ora (USD) Durata di utilizzo al giorno Consumo stimato di energia elettrica al mese Costo energetico stimato al mese (USD) Pompa per la pulizia della piscina 0,56 kWh 0,08 $ 6 ore 101 kWh 14,11 $ Vasca idromassaggio (1500W) 1,5 kWh 0,21 $ 15 minuti 20 kWh 2,83 $ Auto elettrica (da caricare) 0,49 kWh 0,06 $ 7,5 ore 110 kWh 15,4 $ e-Bike (500Wh) (da caricare) 0,37 kWh 0,05 $ 3,5 ore 39 kWh 5,4 $

*L’energia utilizzata dalle apparecchiature domestiche, in condizioni di funzionamento medio, è calcolata in base alla loro capacità (espressa in watt) per ora e poi per mese. I costi stimati si basano su 0,14 $ per kWh, che è la media nazionale degli Stati Uniti. La frequenza e l’uso individuale possono variare.

Elettrodomestici ad alto consumo energetico

La maggior parte di noi vuole fare la propria parte per l’ambiente e risparmiare sulle bollette dell’elettricità. Uno dei luoghi più semplici per iniziare è la casa. È utile sapere quali sono i dispositivi che consumano più elettricità e che generano i costi maggiori. Non sorprende che i nostri dati mostrino che alcuni degli elettrodomestici più affamati di energia siano i condizionatori d’aria e gli scaldabagni elettrici, che consumano rispettivamente 216 kWh (30 dollari) e 47 kWh (7 dollari) al mese. Altri grandi divoratori di energia sono le pompe per la pulizia della piscina (101 kWh; 14 dollari) e le auto elettriche, che consumano 110 kWh (15 dollari) per ogni ricarica. Anche l’asciugatrice e la lavastoviglie consumano rispettivamente 65 kWh (9 dollari) e 26 kWh (4 dollari) al mese.

Anche i piccoli fanno la loro parte

Anche elettrodomestici apparentemente piccoli possono sommarsi con il passare del tempo. Per esempio, lasciare una luce notturna accesa ogni notte per un mese intero consuma 36 kWh (5 dollari) di elettricità. Allo stesso modo, riscaldare la casa con una stufa portatile e usare l’asciugacapelli per soli 20 minuti al giorno per un mese consumerà rispettivamente 90 kWh (13 dollari) e 14 kWh (2 dollari).

Inoltre, bisogna tener conto anche dei dispositivi che consumano elettricità anche quando non sono in uso. Ad esempio, spegnere i dispositivi inutilizzati e scollegare i caricabatterie quando non vengono utilizzati può contribuire a ridurre gli inutili consumi di energia.

Investire nell’efficienza energetica

Per ridurre il consumo di energia elettrica in casa, è importante pensare in modo olistico all’utilizzo che se ne fa. Concentrarsi su piccole cose come far bollire l’acqua sul fornello o nel microonde è probabilmente una perdita di tempo. Piuttosto, bisogna prendere in considerazione i grandi divoratori di energia presenti in casa, come i condizionatori d’aria, gli scaldabagni e le lavatrici. Questi apparecchi sono diventati molto più efficienti nel corso degli anni, quindi passare agli ultimi modelli può essere una scelta saggia. Anche modificare il proprio comportamento può fare una notevole differenza. Ad esempio, lavare i panni in acqua fredda anziché calda o tiepida può far risparmiare 150 dollari all’anno in una casa media.

Soluzioni per l’illuminazione

L’illuminazione è un altro ottimo modo per risparmiare energia, con le lampadine a LED che rappresentano l’opzione più efficiente dal punto di vista energetico. Le lampadine a incandescenza tradizionali sono più fonti di calore che di luce, e una singola lampadina da 60 watt può consumare 220 kWh all’anno. Una lampadina fluorescente compatta può emettere la stessa luce per soli 7 dollari all’anno, mentre una lampadina LED più recente può farlo per 4,40 dollari. Se si sostituiscono 10 lampadine a incandescenza in casa con 10 lampadine a LED, si possono risparmiare più di 210 dollari all’anno. Le lampadine a LED non si bruciano mai e, poiché emettono pochissimo calore, consentono di risparmiare anche sull’aria condizionata.

Soppesare le proprie esigenze

Ridurre i consumi energetici è una questione di equilibrio tra convenienza e praticità. Ad esempio, nelle zone con clima caldo e umido, i condizionatori d’aria possono essere una necessità e le famiglie devono trovare il modo di gestire il consumo energetico senza sacrificare il comfort. Allo stesso modo, le auto elettriche sono considerate un’opzione di trasporto più sostenibile, nonostante consumino più elettricità delle auto tradizionali, in virtù di altri vantaggi ambientali. Inoltre, staccare la spina di un router ogni volta che non viene utilizzato può essere poco pratico per alcune famiglie.

Ci possono essere anche altre soluzioni, come l’acquisto di dispositivi ad alta efficienza energetica o l’utilizzo di multiprese con timer che possono contribuire a ridurre il consumo di energia. Si può anche pensare di investire in fonti di energia rinnovabile, come i pannelli solari, per ridurre la dipendenza dalle fonti di elettricità tradizionali.

Ci vogliono 1.000 anni di ricarica del telefono per trasferire un singolo Bitcoin

Certo, si sa che lasciare lo sportello del frigorifero aperto è assolutamente da evitare e che far funzionare il condizionatore d’aria 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 è un modo sicuro per contribuire allo scioglimento delle calotte polari. Ma che dire di cose di uso quotidiano, come guardare i tuoi programmi preferiti o giocare ai videogiochi su un computer portatile ad alte prestazioni?

E come si pongono gli esempi più estremi, come la ricarica del telefono per un anno rispetto all’estrazione di un singolo bitcoin, o la guida di un’auto per 120 miglia al giorno rispetto all’aereo una volta all’anno? Scopriamolo qui…

Il tuo lavoro ti sta costando più di quanto pensi?

Se sei costretto a stare alla scrivania per otto ore al giorno, dovresti considerare l’impatto che il tuo computer ha sul tuo consumo energetico. Secondo i nostri calcoli, l’uso di un computer desktop per otto ore al giorno consuma ben 600 kWh all’anno, il che potrebbe costare alla tua azienda circa 84 dollari di consumo energetico per dipendente.

Per contro, l’utilizzo di un computer portatile per lo stesso periodo di tempo consuma solo 225 kWh all’anno, con un costo energetico di soli 32 dollari.

I costi energetici dell’intrattenimento

Trascorrere due ore al giorno su TikTok sul proprio telefono per un anno consuma solo 5,17 kWh, che è meno di quanto costa comprare una tazzina di caffè al giorno d’oggi. Al contrario, guardare la tua serie preferita per la stessa quantità di tempo ogni giorno su una piattaforma di streaming come Netflix può consumare fino a 36,5 kWh all’anno, che si sommano molto velocemente. Quindi, se vuoi risparmiare energia elettrica (e un po’ di soldi), potresti prendere in considerazione l’idea di sostituire il tempo trascorso davanti alla TV: lo sappiamo che un’attività all’aria aperta sarebbe la scelta migliore, ma per un confronto di consumi, passare ai social media, ti farà comunque risparmiare.

Per quanto riguarda lo streaming musicale, ascoltare la tua playlist preferita su Apple Music per un’ora consuma solo 0,016 kWh, che non è molto. Trascorrere due ore al giorno in streaming per un anno consuma solo 14 kWh, pari a circa 1,96 dollari di energia all’anno.

Il consumo energetico durante il gaming

Il gaming può essere un hobby ad alto consumo energetico, ma ti sei mai chiesto quale sia la configurazione più efficiente: un laptop da gioco ad alte prestazioni o un headset VR?

Un computer portatile da gaming può assorbire tra i 300 e i 500 watt di potenza, il che significa che consuma fino a 1.400 kWh all’anno, con un costo di ben 196 dollari all’anno in bolletta. Al contrario, se si indossa un headset VR per un’ora di gioco (come l’headset PlayStation VR) si consumano solo 665 kWh all’anno, con un costo annuo di 93 dollari, meno della metà.

Se si desidera giocare con la coscienza pulita (e un portafoglio più pieno), potrebbe essere il momento di abbandonare il portatile ad alte prestazioni e scegliere invece una soluzione più efficiente dal punto di vista energetico, senza sacrificare la giocabilità. Abbinando alla tua configurazione di gioco efficiente dal punto di vista energetico una VPN per il gaming, puoi anche ottimizzare la tua esperienza di gioco, mantenendo la connessione sicura e riducendo il lag.

Dai telefoni ai Bitcoin

Non è un segreto che l’estrazione di criptovalute richieda molta energia. Infatti, anche l’operazione di mining di Bitcoin più efficiente utilizza circa 155.000 kWh per estrarre un singolo Bitcoin (il che costerebbe circa 21.700 dollari in bolletta). Il New York Times ha equiparato l’energia consumata annualmente per il mining di Bitcoin all’elettricità totale utilizzata dalla Finlandia in un anno.

Ma anche le transazioni in Bitcoin hanno un costo energetico spropositato. Inviare o ricevere un singolo Bitcoin richiede ben 1.833 kWh (257 USD) di energia. È bene ricordare che un Bitcoin ha un valore di circa 27.400 dollari al momento della stesura di questo articolo, il che spiega perché le persone dovrebbero spendere una tale quantità di energia per effettuare transazioni.

Per fare un confronto, caricare il telefono per un anno intero consuma appena 1,83 kWh, che equivalgono a 0,25 dollari statunitensi. In prospettiva, ci vorrebbero più di 1.000 anni di ricarica del telefono per ottenere l’equivalente energetico di una singola transazione di Bitcoin. Ciò equivale a un milione di volte le emissioni di carbonio rispetto a una singola transazione con carta di credito.

Quindi, se fai trading di criptovalute, questa sarà la principale fonte di emissioni di anidride carbonica, qualunque cosa tu faccia. Si spera che in futuro vengano sviluppati metodi di estrazione più rispettosi dell’ambiente e che si diffondano rapidamente, sostituendo completamente queste pratiche.

Voli anziché auto

Meglio guidare un’auto, un’auto elettrica o volare? Se sei attento all’ambiente, potresti voler sapere qual è il mezzo più efficiente dal punto di vista energetico. Diamo un’occhiata ai numeri.

Secondo l’EPA, ogni gallone di benzina equivale a 33,7 chilowattora (kWh) di elettricità. Guidando un’auto convenzionale per 120 miglia (193 km) si consumano circa 158 kWh. In confronto, un’auto elettrica che percorre 2,9 miglia (4,6km) per kWh riduce il consumo energetico a 41,3 kWh.

I modelli di auto elettriche più recenti, come la Tesla 3, vantano un tasso di utilizzo di 4 kWh, che consente agli automobilisti di utilizzare 30 kWh di energia per 120 miglia (193 km), riducendo ulteriormente il consumo di energia.

Di contro, preoccupa anche l’elevata quantità di energia richiesta per la produzione delle batterie dei veicoli elettrici. Nel complesso, però, agenzie come l’EPA continuano a considerare i veicoli elettrici più rispettosi dell’ambiente rispetto alle auto a benzina.

Quindi, in che modo il volo può essere paragonato?

L’efficienza di un volo dipende da molti fattori, tra cui l’età e il peso dell’aereo, il numero di passeggeri a bordo e la durata del volo. Secondo una recente statistica condotta dalle compagnie aeree statunitensi, il consumo medio di carburante è di 58 miglia (93km) per gallone per passeggero, un valore superiore all’efficienza media di un’automobile, pari a 25,7 miglia (41km) per gallone (un gallone è pari a 3,7 litri).

Ma se in auto viaggiano più persone insieme, si spende meno benzina per persona, il che potrebbe significare un minor consumo di energia per passeggero rispetto al volo in aereo.

Le persone possono fare la differenza?

Probabilmente ti starai chiedendo quanta differenza possano fare per il pianeta i piccoli cambiamenti nel consumo energetico individuale. Il fatto è che le azioni a livello aziendale o i cambiamenti nelle politiche governative hanno un impatto molto maggiore di quello che possono ottenere le singole persone.

Detto questo, le nostre abitudini nella routine quotidiana si sommano. Per esempio, consideriamo una cosa semplice come l’invio di un’email.

Se una sola email con allegato consuma una quantità minima di elettricità (0,00000225 kWh), se si considera che ogni giorno vengono inviate circa 319,6 miliardi di email, la quantità di energia utilizzata raggiunge l’enorme quantità di 215.730 kWh al giorno, sufficiente per alimentare 20 case americane medie per un anno.

Guardare YouTube può sembrare un’attività innocua, ma a livello globale la quantità di energia consumata in una settimana per la visione di YouTube può alimentare alcuni piccoli Paesi (come l’Azerbaijan e l’Ecuador) per un anno. Ecco un’analisi di vari Paesi e di quanto il loro consumo energetico annuale sia equivalente a una settimana di utilizzo di YouTube in tutto il mondo.

Guardare i video di YouTube in 4K consuma il 25% di energia in più rispetto, ad esempio, allo streaming di Netflix in UHD. Con più di un miliardo di ore di video di YouTube guardati ogni giorno, si tratta di un consumo energetico notevole. Se nessuno guardasse YouTube per una settimana, potrebbe generare una quantità massima di energia tale da fornire più del 36% di elettricità non rinnovabile al Qatar in un anno o lo 0,8% di elettricità agli Stati Uniti.

