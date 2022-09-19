21 Ağustos’ta başlayan ve Game of Thrones’un öncesini anlatan dizi, hayranlarını 200 yıl önceye, House Targaryen’in Demir Taht’ta hüküm sürdüğü zamana götürüyor. Peki, House of the Dragon’ın ana karakterlerinin birbirleriyle bağlantısı nedir ve Game of Thrones’daki olaylara gelmeden önce kaç nesil geçiyor?
Bu soyağacını, Baratheon Hanesi tarafından tahttan indirilmeden ve Daenerys’in tahtı geri almaya çalıştığı dönemden önce Targaryen hanedanının nasıl göründüğünü bir bakışta göstermek için oluşturduk. Güvenli ve gizli bir şekilde çevrimiçi izlemek için VPN indirmeyi unutmayın.
‘House of the Dragon’ın oyuncu ve karakterleri
Ana karakterlere dair özet bilgiler.
Kral Viserys Targaryen
Oyuncu: Paddy Considine
Rol: Yedi Krallığın Kralı
Kısa bilgiler: Targaryen hanedanını yöneten beşinci kral, kibar ve saygın
Prenses Rhaenyra Targaryen
Oynayan: Emma D’Arcy
Rol: Kralın kızı
Kısa bilgiler: Kralın tek çocuğu, ejderha binicisi
Prens Daemon Targaryen
Oynayan: Matt Smith
Rol: Kralın küçük kardeşi
Kısa bilgiler: Öngörülmez, güçlü savaşçı, ejderha binicisi, tahtın varisi
Otto Hightower
Oynayan: Rhys Ifans
Rol: Kralık sağ kolu
Kısa bilgiler: Krala sağdık, Prens Daemon Targaryen’e karşı şüpheci
Allicent Hightower
Oynayan: Olivia Cooke
Rol: Otto Hightower’ın kızı
Kısa bilgiler: Sarayda büyüdü, siyaseten kurnaz, güzelliğiyle bilinir
Lord Corlys Velaryon, ‘Deniz Yılanı’
Oynayan: Steve Toussaint
Rol: Velaryon Hanesi Lordu
Kısa bilgiler: Dünyanın en büyük deniz filosuna sahip deniz maceracısı
Prenses Rhaenys Targaryen
Oynayan: Eve Best
Rol: Lord Corlys Velaryon’un karısı, kralın kuzeni
Kısa bilgiler: Ejderha binicisi, kraliçe olarak es geçilir
Ser Criston Cole
Oynayan: Fabien Frankel
Rol: Blackhaven Lordunun hizmetkarının oğlu
Kısa bilgiler: Olağanüstü kılıç kullanabilen bir şovalye
Mysaria
Oynayan: Sonoya Mizono
Rol: Prens Daemon Targaryen’in güvenilir dostu
Kısa bilgiler: Sonradan casus olmuş hayat kadını