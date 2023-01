21 Ağustos’ta başlayan ve Game of Thrones’un öncesini anlatan dizi, hayranlarını 200 yıl önceye, House Targaryen’in Demir Taht’ta hüküm sürdüğü zamana götürüyor. Peki, House of the Dragon’ın ana karakterlerinin birbirleriyle bağlantısı nedir ve Game of Thrones’daki olaylara gelmeden önce kaç nesil geçiyor?

Bu soyağacını, Baratheon Hanesi tarafından tahttan indirilmeden ve Daenerys’in tahtı geri almaya çalıştığı dönemden önce Targaryen hanedanının nasıl göründüğünü bir bakışta göstermek için oluşturduk. Güvenli ve gizli bir şekilde çevrimiçi izlemek için VPN indirmeyi unutmayın.

‘House of the Dragon’ın oyuncu ve karakterleri

Ana karakterlere dair özet bilgiler.

Kral Viserys Targaryen

Oyuncu: Paddy Considine

Rol: Yedi Krallığın Kralı

Kısa bilgiler: Targaryen hanedanını yöneten beşinci kral, kibar ve saygın

Prenses Rhaenyra Targaryen

Oynayan: Emma D’Arcy

Rol: Kralın kızı

Kısa bilgiler: Kralın tek çocuğu, ejderha binicisi

Prens Daemon Targaryen

Oynayan: Matt Smith

Rol: Kralın küçük kardeşi

Kısa bilgiler: Öngörülmez, güçlü savaşçı, ejderha binicisi, tahtın varisi

Otto Hightower

Oynayan: Rhys Ifans

Rol: Kralık sağ kolu

Kısa bilgiler: Krala sağdık, Prens Daemon Targaryen’e karşı şüpheci

Allicent Hightower

Oynayan: Olivia Cooke

Rol: Otto Hightower’ın kızı

Kısa bilgiler: Sarayda büyüdü, siyaseten kurnaz, güzelliğiyle bilinir

Lord Corlys Velaryon, ‘Deniz Yılanı’

Oynayan: Steve Toussaint

Rol: Velaryon Hanesi Lordu

Kısa bilgiler: Dünyanın en büyük deniz filosuna sahip deniz maceracısı

Prenses Rhaenys Targaryen

Oynayan: Eve Best

Rol: Lord Corlys Velaryon’un karısı, kralın kuzeni

Kısa bilgiler: Ejderha binicisi, kraliçe olarak es geçilir

Ser Criston Cole

Oynayan: Fabien Frankel

Rol: Blackhaven Lordunun hizmetkarının oğlu

Kısa bilgiler: Olağanüstü kılıç kullanabilen bir şovalye

Mysaria

Oynayan: Sonoya Mizono

Rol: Prens Daemon Targaryen’in güvenilir dostu

Kısa bilgiler: Sonradan casus olmuş hayat kadını