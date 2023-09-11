On yıllar boyunca, Yapay Zeka’nın gelişimi oyunlar üzerinden test edildi.

Ancak oyunlar aynı zamanda Yapay Zeka’nın öğrenmesi ve gelişmesi için etkili bir antrenman sahası da sunuyor.

Gran Turismo , Minecraft ve StarCraft gibi oyunlar üzerinden Yapay Zeka eğitimi, otonom sürüşten işletme yönetimine kadar birçok gerçek hayat uygulamalarına etken olabilir.

, ve gibi oyunlar üzerinden Yapay Zeka eğitimi, otonom sürüşten işletme yönetimine kadar birçok gerçek hayat uygulamalarına etken olabilir. Genellikle oyunlarda Yapay Zeka’nın eğitimi için kullanılan evrimsel genetik NEAT algoritmasının yaratıcısı olan Yapay Zeka uzmanı Kenneth Stanley ile konuştuk.

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Yapay zeka, bir zamanlar satranç ve dama oyunlarında dünyanın en iyilerini yenerek manşetlere çıktı. Bugünlerde ise, Gran Turismo ve Starcraft gibi video oyunlarında test ediliyor.

Fakat bu oyunlar, makinelerin yalnızca ne kadar zeki olduğunu anlamak için kullanılmıyor. Bunun ötesinde, oyunlar YZ için kıymetli bir eğitim sunuyor ve oynadıkça öğrenmelerini sağlıyor. Bu makalede, bu dinamiği ve oyunlar üzerinden edinilen YZ gelişimlerinin gerçek dünyadaki potansiyel uygulamalarını inceleyeceğiz.

Oyunlarda Yapay Zeka’nın geçmişinin özeti

Oyunlardaki Yapay Zeka’nın evrimi, 1950’lerde Alan Turing’in “taklit oyunu” konsepti ile başlıyor. Turing’in “makineler düşünebilir mi?” sorusu, Yapay Zeka ve oyunlar dünyasına dönüşümsel bir macera için zemin hazırladı.

Turing, bu düşünce deneyinde, Yapay Zeka’nın tabiatını sonsuza dek değiştirecek bir test ileri sürdü. Taklit oyununda, bir insan hakem, bir insan katılımcı ve bir makine ile metin bazlı diyaloğa girer. Hakem, insanın ve makinenin cevapları arasındaki farkı istikrarlı bir şekilde ayırt edemezse makinenin bu testi geçtiği varsayılır ve insan zekasına yakın bir konuşma becerisi seviyesine ulaşır.

Turing’in ileri görüşlü konsepti, insan idrakı ve makine kabiliyetlerinin kesişimini keşfetmek için temeli oluşturdu. Zekanın alışılagelmiş kavramına meydan okudu ve insanların düşünce şeklini taklit eden makineler yaratma arayışını ateşledi.

Bilgisayar bilimcisi Arthur Samuel, 1959’da “machine learning” (makine öğrenimi) terimini ortaya attı. Samuel’in yenilikçi yapay zeka ve oyun füzyonu, Dama oynayan bir programında gerçeğe dönüştü. Bu program, öncekilerden çok farklıydı. Samuel’in eseri, hatalardan ders çıkarabiliyordu ve böylece deneyim üzerinden oyun oynama şeklini ve stratejisini gitgide geliştirebiliyordu.

Dama oynayan program, bir dönüm noktası oluşturdu ve makinelerin yalnızca programlanmış talimatları takip etme yerine otonom bir şekilde adapte olma ve gelişme potansiyelini ortaya koydu. Bu da oyunlardaki Yapay Zeka’nın evrimi için bir ön hazırlık oluşturan bir temel geçiş ortaya çıkardı.

Ve Yapay Zeka oyunlarındaki milatlar bununla sona ermedi. 1997 yılında, IBM’in Deep Blue bilgisayarı, insanlığın son satranç şampiyonu Garry Kasparov’a tarihi bir altı oyunluk maçta meydan okudu. Deep Blue’nun zaferiyle sonuçlanan bu maç, Yapay Zeka’nın yetenekleri algısını yeniden şekillendirdi. Programın stratejik becerisi ve bir insan satranç ustasını alt edebilmesi, makinelerin strateji ve taktik dünyasında insan zekasına rakip olabileceği yeni bir dönemi başlattı.

Oyunlarda Yapay Zeka’nın bu erken dönem bölümleri, daha fazla gelişimin tohumlarını attı ve gelecekte şaşkınlık verici başarılar için zemin hazırladı. AlphaGo’nun karmaşık Go oyunundaki zaferinden modern video oyunlarındaki zorlu sanal düşmanlara kadar, Yapay Zeka’nın evrimi oyun dünyasını büyülemeye ve yeniden şekillendirmeye devam ediyor ve insan-makine etkileşiminin sınırlarını zorlayarak oyunların ve yapay zekanın ayrılmaz bir şekilde iç içe geçtiği bir geleceğin önünü açıyor.

Oyunlar YZ için mükemmel bir oyun alanı

Sony, Google ve Microsoft gibi öne çıkan YZ laboratuvarları, bilgisayar programlarının karmaşık masa üstü oyunlarını ve sürükleyici video oyunlarını daha önce görülmemiş bir ustalıkla fethetmelerini sağlayan teknikler geliştirdi.

OpenAI’ın Open-Endedness Ekibinin (yeni görevlere ve ortamlara adapte olabilen bir kendi kendine öğrenen YZ geliştirmeye yardımcı oluyor) eski ekip lideri Kenneth Stanley, bir genetik algoritma olan, diğer bir deyişle biyolojik evrimde bulunan mutasyonlardan ve çapraz geçişlerden ilham alan NeuroEvolution of Augmenting Topologies (NEAT) algoritmasını ortaya çıkardı. Geliştiriciler, bu algoritmayı eğitsel NERO ve ikonik yapımlar olan Mario Bros. ve Monopoly masa üstü oyunu gibi video oyunlarında bu algoritmayı gerçek zamanlı hesaplamalara uyguladı. NEAT’in dinamik sinir ağı, oyun devam ederken oyuncuların eylemlerine uyum gösteriyor.

Stanley için, oyunlar NEAT gibi algoritmalar için ideal bir test alanı sunuyor. ExpressVPN ile özel olarak gerçekleştirdiği röportajda, “Pahalı robotik donanımların aksine, oyunlar daha az kaynak gerektiriyor ve gerçek dünya riskleri olmadan hızlı YZ deneyleri yapmamızı sağlıyor” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Fakat oyunlar, YZ için yalnızca test değil aynı zamanda antrenman sahası işlevini de gördü. Stanley, “Bazı durumlarda, asıl motivasyon oyunu daha iyi yapmaktır, ancak çoğu durumda, amaç Yapay Zeka’yı daha iyi yapmaktır” diyor. “Oyunlar, YZ yeteneklerini artırmak için bir araç görevini alıyor.” şeklinde ekliyor.

Bazen Yapay Zeka’yı ekleme motivasyonu, oyunu daha iyi yapmaktır, ancak çoğu durumda, amaç Yapay Zeka’yı daha iyi yapmaktır. Oyunlar, YZ yeteneklerini artırmak için bir araç görevini alıyor.

Stanley, her ne kadar sürüş simülatörleri Yapay Zeka için uygun olmasa da Gran Turismo gibi oyunların Yapay Zeka tarafından oynanabileceğini belirtiyor ve Gran Turismo’yu kullanarak olgu eğitimi, otonom sürüşe sahip araçlarda potansiyel kullanıma sahip bir YZ olan GT Sophy’nin ortaya çıkmasını sağladı. Stanley, “YZ için eğitim alanı sunan başka bir örnek, sınırsız ihtimallere sahip olan Minecraft. Gerçek hayat senaryolarına bir benzerlik sunuyor. Oyunlar, en gelişmiş türdeki simülatörlerdir” ifadesinde bulundu.

Oyunlardaki kısıtlı, kontrollü bir çevre ve özgür yaratıcı alanın özgün kombinasyonu, onları YZ yöntemlerini denemek için mükemmel hâle getiriyor. Bu, Yapay Zeka’yı geliştirmeye yardımcı oluyor ve gerçek dünya sorunlarını çözmek için faydalı içgörüler sunuyor.

Yapay Zeka’nın video oyunları üzerinden öğrenme örnekleri ve daha geniş uygulamaları

Oyunlardan birçok şey elde ettiğinizi düşünebilirsiniz (eğlence, heyecan gibi), ancak oyun oynayan Yapay Zeka daha da fazlasını elde etme potansiyeline sahip—diğer şeylere de uygulanabilecek zeka gibi. İşte bunun nasıl yapıldığına dair birkaç örnek:

Sony’nin Gran Turismo’da yer alan YZ yarış sürücüsü GT Sophy, takviyeli öğrenme üzerinden eğitildi ve sanal araçları saatlerce sürdü. Bu, otonom sürüşe sahip araçlar ve drone’lar için gelecekteki uygulamaları işaret ediyor.

Microsoft araştırmacıları, kullanıcıların Minecraft ’ta dünyalarını oluşturmak için saatlerce manuel tıklama kullanmak yerine basit komutlar kullanmalarını sağlayan bir YZ test ediyor. Bu, geleneksel oyun kontrollerinde zorluk yaşayan kişilere yardımcı olabilir ve daha geniş erişilebilirlik çözümlerine zemin hazırlayabilir.

Klasik Q*bert oyunu oynayan bir YZ, daha önce bilinmeyen ve sınırsız puan kazanmasını sağlayan bir bug keşfetti ve kullandı. Bu YZ, yalnızca en iyi çözümü bulmaya çalışıyordu ve farkında olmadan bu bug’ı ortaya çıkardı. Bu durum, Yapay Zeka’nın da temel edindiği ve en iyi sonucu veren versiyonu bulmak için çok ince ayar yapıldığı evrimsel algoritma için iyi bir işaret.

Yapay Zeka’nın karmaşık bir çok oyunculu strateji oyunu StarCraft ’ı fethetmesini öğretmek, onun yönetim becerileri edinmesi için eğitmek anlamına geliyor. Bu oyunun görevleri gerçek dünya görevlerine benziyor—karar alma, strateji oluşturma ve kaynak yönetimi. Muzaffer bir YZ, algoritmaların gerçek hayattaki görevlerde uzman olabileceğini gösterir.

Cambridge Üniversitesi’nden bir araştırmacı, altı Pokemon’un birbirine karşı yarıştığı Pokemon Showdown adlı bir savaş simülatöründe karakterleri kontrol edebilen bir YZ oluşturdu. Bu YZ, takımları karakterlerin güçlü ve zayıf yanlarına bağlı olarak analiz ediyor ve sonuçları tahmin ediyor. Bu, savaş alanı gibi belirsizlik ortamlarında ekipleri yönetme becerisine sahip teknolojilere ilham verebilir.

İnsanlar neden hâlâ oyunlarda Yapay Zeka’yı yenebiliyor

Yapay Zeka’daki ilerlemelere rağmen, insan hünerlerinin üstün geldiği oyunlar var. Settlers of Catan, Dungeons & Dragons (D&D) ve Cards Against Humanity gibi oyunlar Yapay Zeka’nın zorlandığı örneklerin başında geliyor. Gran Turismo, Pokémon ve Monopoly gibi oyunlarda bile insan oyuncular YZ rakiplerini hâlâ yenebiliyor.

Stanley, “YZ büyük ihtimalle tüm geleneksel oyunlarda eninde sonunda ustalaşacak. Ancak öncelikle, kendimize bir oyunu nasıl tanımladığımızı sormamız gerekir” diyor. “Oyunlar, gerçek hayatın karmaşıklığına yaklaştığında (makineler tasarlamak ve bir roket inşa etmek gibi), YZ zorlanabilir. Gerçek yaratıcılık ve çok fazla derecede özgürlük içerdiği zaman, Yapay Zeka’nın insan oyunculara üstün gelmesi zorlaşıyor. Fakat çok uzun vadede, bundan emin bile olamayız.”

Bu belirsizlik, araştırmacıların bu farkı kapatmak amacıyla herhangi bir görevi bir insan kadar iyi gerçekleştirebilen bir YZ olan Artificial General Intelligence (AGI) geliştirmeye çalışırken ortaya çıkıyor. Ancak eğitim yöntemleri bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Stanley, “Şu anda, Yapay Zeka’ya gerçek anlamda yaratıcı olmayı ve daha önce hiç kimsenin düşünmediği bir şeyi ortaya çıkarmayı nasıl öğreteceğimizi bilmiyoruz. Oyunların küçük ve sınırlı dünyasında bu gerçekleşiyor fakat gerçek dünya küçük ve sınırlı değil” ifadesinde bulunuyor. “YZ içgüdüden yoksun ve bunu ona öğretmek için, öncelikle iç güdünün neyi gerektirdiğini bilmemiz gerekiyor.”

Şu anda, Yapay Zeka’ya gerçek anlamda yaratıcı olmayı ve daha önce hiç kimsenin düşünmediği bir şeyi ortaya çıkarmayı nasıl öğreteceğimizi bilmiyoruz. YZ içgüdüden yoksun ve bunu ona öğretmek için, öncelikle iç güdünün neyi gerektirdiğini bilmemiz gerekiyor.

Yapay Zeka’nın şu andaki eksiklikleri, veri mevcudiyetinden ve karmaşık, açık uçlu görevleri başarma kapasitesinden kaynaklanıyor. Stanley, YZ eğitimi için şart olan çok veri toplamanın ve bu verileri özümseyebilecek ağlar kurmanın çetin zorluklar çıkardığını belirtiyor. Üstelik, Yapay Zeka’nın metinsel bilgilere ihtiyaç duyması ve sözel olmayan ve kelimelerle ifade edilemeyen kavramlarda zorluk yaşaması, sorunları daha da güçleştiriyor. Mevcut YZ modelleri, özgünlüğü ve karmaşık süreçleri idrak etmede önemli bir öğe olan kronolojiyi anlamada da zorluk çekiyor.

Bunun çözümü yine oyun dünyasında yatıyor olabilir. Araştırmacılar, ortak çalışmaya dayalı bir hikaye anlatma tabiatına sahip olmasıyla bilinen bir oyun olan Dungeons & Dragons oyununun AGI için bir inkübatör görevi görebileceğine inanıyor. Zürih Üniversitesi’nde dijital antropolog olan Beth Singler, Turing Testi’ne bir alternatif olarak “Elf Ranger Testi”ni sundu. Bu test, Yapay Zeka’nın D&D oyununa başarılı bir şekilde katılabilmesi durumunda AGI statüsüne ulaşmaya yaklaşacağını öne sürüyor.

Yapay Zeka’nın oyunlardaki ve daha ötesindeki geleceği

Geleceği düşündüğümüzde, YZ’nin oyunlardaki rolünün daha da büyümesi bekleniyor. Net trendlerden biri, oyunları daha kapsayıcı ve gerçekçi yapmak için öyküsel, sosyal ve eğitsel YZ kullanmak. Örneğin, Fortnite, yeni oyuncuları eğitmek için botlar ve benzer yeteneklere sahip oyuncuları birbiriyle eşleştirmek için bir eşleştirme sistemi oluşturdu. Starcraft II ve Dota 2 gibi oyunlarda atılan büyük YZ adımları, oyunları daha fazla kişiselleştirmeyi sağlıyor ve böylece bireysel oyuncuların yeteneklerine, tercihlerine ve taktiklerine uymak için gerçek zamanlı olarak adapte olmalarına yardımcı oluyor.

Yapay Zeka’yı korkmadan benimsemek için, onu insan yeteneklerini artıran bir araç olarak görün.

Yapay Zeka, oyun dünyasının ötesinde, iklim değişikliği ve sağlık hizmetindeki gelişmeler gibi global karmaşık badireleri çözmeye katkıda bulunma potansiyeline sahip. Buna karşın, bu vaat, Yapay Zeka’nın duygu ve bilinç kazanmasıyla ilgili endişeler ile birlikte geliyor.

Bu gelişmeler eşliğinde, Yapay Zeka’nın kullanımının muhtemel karanlık sonuçlarıyla ilgili endişeler sürmeye devam ediyor. Stanley, “Endişeler arasında, dezenformasyon veya insanların işlerini kaybetmesi gibi basit sorunlardan uygarlığın sonunun gelmesi gibi Terminatör benzeri senaryolara kadar birçok şey bulunuyor. Her ne kadar muhtemel olmasa da gerçekleşme olasılığının sıfır olmasından emin olmak istersiniz” diyor. “Nihayetinde, her şey yaratıcılıkta. Bu sınırı geçersek dünya artık eskisi gibi olmayacak, ve bu dünyanın nasıl olacağını bilmek zor. Bildiğimiz bir şey var, o da gerçek insanlık hazzının tüketim olmadığı. İnsan olmanın hazzı, kendini ifade etmede ve yaratıcılıkta yatıyor. Peki bunu nasıl koruyabiliriz?”

Bu endişelere yanıt bulmak, dengeli bir geleceği şekillendirmede çok önemli. Stanley, Yapay Zeka’nın gelişimini durdurmak yerine ileriye taşımayı savunuyor. “Yapay Zeka’yı korkmadan benimsemek için, onu insan yeteneklerini artıran bir araç olarak görün” diyor.

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