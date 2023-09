Elbette yapay zeka dünyasında yer alan birçok oyun bulunuyor. YZ oyunu örnekleri arasında öne çıkan bazı oyunlar:

Halo 4: Master Chief’in yozlaşmış YZ Cortana ile savaştığı bir birinci şahıs nişancı oyunu

Cyberpunk 2077: Yapay Zeka’nın yaygın olduğu bir distopyan gelecekte geçen bir rol yapma oyunu

SOMA: Hayatta kalmaya çalışan Yapay Zeka’nın işgal ettiği bir sualtı tesisini keşfettiğiniz bir korku oyunu

Detroit: Become Human: Androidlerin insanlara itaat etmeyi seçme ve otonomi için savaşma arasında bir seçim yapmak ile boğuştuğu bir öyküsel macera

Portal 2: Oyuncuların zorlu görevleri çözmek için GLaDOS adlı Yapay Zeka’yı kullandığı bir bulmaca oyunu

The Talos Principle: Bilincin doğasını ve Yapay Zeka’yı araştıran bir bulmaca oyunu

Horizon Zero Dawn: Kıyamet sonrası dünyada yer alan, insan ile YZ birlikteliğini içeren ve makinelerde bilinçliliği sorgulayan bir aksiyon-macera oyunu

System Shock: YZ tarafından işgal edilen bir uzay istasyonundan savaşarak çıkmanız gereken bir hayatta kalma korku oyunu

NieR: Automata: Androidlerin makinelerle savaştığı, bilinç ve varoluş konularında soruları araştıran bir rol yapma oyunu

Mass Effect Series: Oyuncuların organik hayatı yok etme amacını taşıyan YZ Ölüm Melekleri ile karşılaştığı bir bilim kurgu rol yapma oyunu

Metal Gear Solid Series: Solid Snake’in YZ tarafından kontrol edilen Patriots’ın global egemenlik amaçlarına karşı koyduğu bir gizli hareket aksiyon oyunu serisi

These are just a glimpse of the many AI-themed games. As AI technology evolves, we can anticipate more titles delving into this intricate and captivating subject.