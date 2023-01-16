Flört uygulamalarını kullanırken güvenliğinizi dikkatli bir şekilde korusanız bile, ister sahte bir isim kullanın ister bir VPN indirin, yine de giderek büyüyen bir sanal flört riskiyle karşı karşıyasınız: flört dolandırıcıları.

Netflix dizisi The Tinder Swindler’ın sosyal medyayı sallamasının üzerinden bir yıl geçti. Bu film, birkaç kadını 10 milyon dolardan fazla tutarda dolandıran İsrailli dolandırıcı Simon Leviev’in (gerçek adı Shimon Hayut) hikayesini anlatıyor. Simon, Tinder’ı kullanarak kendini zengin ve jet sosyeteden bir elmas kralı olarak tanıttı.

Simon ve üç kurbanının hikayesi o kadar şok edici ve heyecan vericiydi ki bu şov, 2022’de 92 ülkede ilk 10 listesine giren tek Netflix yapımı belgesel oldu.

Her ne kadar The Tinder Swindler‘ın ana temâsı esasen Simon’ın aldatıcı davranışı ve dolandırma taktiklerine odaklansa da ayrıca iki ayrı soruna da dikkat çekiyor:

Sanal bir flört dolandırıcısını tanımanın ne kadar zor olduğu. (Simon’ın kurbanlarının tamamı bu işaretleri hâlihazırda çok fazla para kaybettikten sonra fark ettiklerini belirtti.) Kurbanların kaybettikleri parayı geri almaya çalışırken yaşadığı yürek burkucu durum.

Sevgililer Günü’ne gitgide yaklaşırken işte farkında olmanız gereken aşk dolandırıcılıkları, sanal bir flört dolandırıcısını tanımanın yolları ve bir kurban olmanız durumunda yapmanız gerekenler.

Sanal flört dolandırıcılıkları nelerdir?

Sanal flört dolandırıcılıkları genellikle bir flört platformunda sahte bir kimliğe bürünen ve kurbanlarını dolandırma amacıyla onlara sahte bir ilgi gösteren bir suçluyu içerir (bu ayrıca “catfishing” olarak bilinir). Bu kişi kurbanlarının güvenini kazandıktan sonra (genellikle ilan-ı aşk üzerinden), kurbanlarından ya finansal yardım talep eder ya da daha sonra şantaj amacıyla kullanabileceği mahrem fotoğraflarını ister.

Sanal flört dolandırıcılıkları nasıl önlenir

Dolandırıcılar yaratıcıdır ve taktikleri inandırıcıdır, bu yüzden bir flört uygulamasında/sitesinde konuştuğunuz kişinin aşk mı aradığını yoksa sizi dolandırmak mı istediğini anlamak zor olabilir.

Konuştuğunuz kişinin bir dolandırıcı olduğuna dair genel işaretler için aşağıdaki slayta göz atın:

Çevrimiçi aşk dolandırıcılıkları yükselişte

Sanal flört; Tinder, Bumble ve Hinge gibi flört uygulamalarının ortaya çıkmasıyla oldukça popülerleşti ve bu trendin devam etmesi bekleniyor.

Statista’ya göre, 51 milyona yakın Amerikalı internette flört hizmetlerini kayıtlı ve bu sayının 2025’te 53.3 milyona yükselmesi bekleniyor.

Bu rakam, küresel istatistiklere 2021 yılında flört uygulamalarına kayıtlı 300 milyondan fazla kişi olarak yansıyor.

Aşkı bulmak için kullanılan uygulamaların popülerliği söz konusu olduğunda, Business of Apps ABD’de Tinder’ın lider olduğu sonucuna vardı ve Tinder’ı sırasıyla Bumble, Plenty of Fish ve Hinge takip ediyor.

Dünya çapında ise, Tinder en popüler flört uygulaması unvanını koruyor ve onu Birleşik Krallık merkezli Badoo takip ediyor. Kendini ilk olarak kadın dostu bir uygulama olarak tanıtan Bumble ve Çin merkezli Tantan uygulamaları onları takip ediyor.

Apptopia tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, beklendiği üzere, Sevgililer Günü’nde flört uygulamalarının kullanımında küçük bir artış gözleniyor. Bu sırada, siber güvenlik şirketi ESET tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre, katılımcıların %52’si Sevgililer Günü’nde yalnız olmanın onları dolandırıcılara karşı savunmasız bıraktığını söyledi. İnsanlar romantizm aramak için flört sitelerine daha fazla akın ettikçe, dolandırıcılar da aynı şekilde akın ediyor.

Aslına bakılırsa, ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) romantizm dolandırıcılıkları üzerine yayınladığı bir rapora göre, flört dolandırıcıları nedeniyle yalnızca 2021 yılında yaklaşık 547 milyon dolar kaybedildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre %80 daha fazla ve sanal flört sitelerine daha fazla kullanıcı kaydoldukça daha da artması beklenen bir rakam.

Dikkat edilmesi gereken farklı sanal flört dolandırıcılığı türleri

Aşk dolandırıcıları öncelikle romantik partnerler ve uzun süreli ilişki arayan insanları istismar eder. Dolandırıcıların artmasıyla birlikte, işte dikkat etmeniz gereken en yaygın aşk dolandırıcılığı türleri:

Samimi ilişki ve fotoğraf dolandırıcılığı

Burada, bir dolandırıcı kurbanının güvenini ve dostluğunu kazanır ve onları samimi fotoğraflar veya mesajlar göndermeleri için ikna eder. Bu sahtekarlar, kurbanlarıyla gerçekleştirdikleri video aramalarını da kaydedebilirler. Bunu, kurbanlarından para koparmak amacıyla şantaj için yaparlar ve ödememeleri durumunda bu hassas materyalleri sızdırmakla tehdit ederler.

Yardım talebiyle dolandırıcılık

Bu senaryoda, dolandırıcı, aşk arayan gerçek bir kişiymiş gibi davranır. Hedefinin güvenini kazandıktan sonra; bir acil durum, tıbbi prosedür veya seyahat masrafı uydururlar. The Tinder Swindler, bu tür bir dolandırıcılık için iyi bir örnektir.

Askeri romantizm dolandırıcılığı

Dolandırıcı burada yurt dışında görevli bir askeri personel kılığına girer. Yakınlaştıktan sonra, kurbanlarını seyahat masrafları, yiyecek ve konaklama için para transferi yapmalarına ikna eder. Olayinka Illumsa Sunmola 2017 yılında dul, boşanmış ve 50 yaşının üzerindeki kadınları hedef alan sahte flört profilleri oluşturma sebebiyle 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu plan için flört profillerinde yurt dışında görevli bir ABD Ordusu albayının adını ve fotoğraflarını kullandı.

Kötü amaçlı yazılım dolandırıcılığı

Bu dolandırıcılık, dolandırıcının kurbanına görünüşte zararsız bir bağlantı göndermesi veya flört profillerinde bir bağlantı paylaşmaları ile gerçekleşir. Kurban bağlantıya tıkladıktan sonra, kurbanın cihazı verilerinin çalınmasına neden olabilecek kötü amaçlı yazılımı otomatik olarak indirir.

Sahte flört siteleri dolandırıcılığı

Bazı dolandırıcılar gerçek bir platformu taklit eden tamamen sahte bir flört sitesi veya uygulaması oluştururlar. Bunu, kurbanlarının kişisel veya finansal bilgilerini girmeleri için kandırmak amacıyla kullanırlar.

Sanal aşk dolandırıcılığı ile ilgili en büyük 4 yanlış kanı

Yanlış kanı #1: Flört uygulamaları bir dolandırmaca

Hayır, flört uygulamalarının kendileri dolandırıcı değildir ancak bu uygulamayı kullanan dolandırıcılar bulunuyor. Sanal flört dolandırıcıları, kurbanlarını bulmak ve onlarla iletişime geçmek için bu uygulamaları kullanırlar. Dolandırıcılar ayrıca gerçek flört sitelerini taklit eden sahte siteler de oluşturabilirler. Siber güvenlik şirketi Trend Micro, 2021 yılında 15 milyondan fazla sahte flört sitesi buldu.

Gerçek olduklarından emin olmak için uygulamaları doğrudan App Store veya Google Play Store’dan indirin. Bir web sitesinin gerçek olup olmadığından emin olmak için bu rehberi takip edin.

Yanlış kanı #2: Kadınlar dolandırıcılığa daha çok kurban gider

Her ne kadar medyada (örneğin The Tinder Swindler‘da) yer alan dolandırıcılık kurbanları kadın olsa da araştırma, erkeklerin romantizm dolandırıcılıklarına kadınlara göre iki kat daha fazla kanmasının muhtemel olduğunu ortaya koydu. Yakın zamanda gerçekleştirilen Tessian Cloud Email Security çalışmasında, erkekler flört dolandırıcılıklarına %11 oranında kurban düşerken bu oran kadınlarda %5.

Yanlış kanı #3: Paranızı geri alırsınız

“Tinder Swindler”a kurban düştükten sonra, Simon’un üç kurbanı Cecilie, Pernilla ve Ayleen, kaybettikleri parayı geri telafi etmeye çalışmak için bir GoFundMe sayfası oluşturdular ve $217,000 topladılar.

Ne yazık ki tüm kurbanlar paralarını geri alamadı.

Aşk dolandırıcılıkları ABD’de ağır bir suç olarak görülüyor (elektronik dolandırıcılık veya her türlü sanal flört dolandıcılığı 20-30 yıl arası hapis cezasına neden olabilir) ancak FTC, paranın WesternUnion ve MoneyGram gibi şirketler üzerinden transfer edilmesi durumunda bir dolandırıcının kimliğinin bulunmasının ve takip edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

Ek olarak, dolandırıcılar genellikle sahte adlar ve konumlar kullanıyorlar, bu yüzden yerlerini bulmak daha da zor oluyor. Çoğu durumda, kurbanlar da utanç korkusuyla dolandırıcılığı şikayet etme konusunda tereddüt ediyor ve bu da kayıplarını geri alma işlemini daha da zorlaştırıyor.

Dolandırıcılığın türüne, süresine ve karmaşıklığına (The Tinder Swindler‘daki durumda görüldüğü gibi) bağlı olarak, bir flört dolandırıcısına karşı yasal işlem başlatmak da zor olabilir.

Her ne kadar Simon 15 ay hapis cezasına çarptırılsa da beş ay sonra serbest bırakıldı. The Making of A Swindler podcastine göre, suçları yasal takibat için çok geniş ve çok karmaşık olduğundan dolayı Simon özgür bir şekilde dolaşmaya devam ediyor.

Yanlış kanı #4: Dolandırıcılar tek başlarına çalışır

Bazı dolandırıcılar tek başlarına çalışsa da raporlar, flört dolandırıcılarının genellikle profesyonel suç kartellerinin bir parçası olan bir grup olarak çalışırlar. Yakın zamandaki bir keşifte, Channel News Asia, Asya’daki flört suç kartellerinin ABD ve Avrupa’daki kurbanları hedeflemek amacıyla faaliyet alanlarını nasıl genişlettiklerini araştırdı.

Bu araştırma, dolandırıcıların kurbanlarıyla ilişkilerini kurmak ve yatırım araçlarına para yatırmaları amacıyla ikna etmek için nasıl eğitildiklerini ortaya koydu.

Dolandırılırsanız ne yapmalısınız

Bir flört dolandırıcılığının kurbanı olduğunuzdan şüphelenirseniz şu adımları izleyin:

Dolandırıcının açık olarak para talep ettiği konuşmaların ekran görüntülerini alın. Şikayette bulunurken, para transfer ettiğinizi veya para transferi yapmayı konuştuğunuzu kanıtlamanız gerekmektedir. Dolandırıcıyı şikayet edin ve engelleyin. Dolandırıcıya bir kredi kartı, banka kartı, elektronik transfer veya kripto para transferi üzerinden ödeme yaptıysanız bankanızı anında arayarak işlem iptali talep edin. Dolandırıcılığı polise (ABD’de yaşıyorsanız FTC’ye) bildirin.

Bu suçun duygusal doğası gereği, çoğu flört dolandırıcılığı kurbanı psikolojik travma ve travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. ABD’de yaşıyorsanız ve bir flört dolandırıcılığı kurbanıysanız destek için Society of Citizens Against Relationship Scams’e (SCARS) başvurmaktan çekinmeyin.