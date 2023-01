Anche se cerchi di proteggere scrupolosamente la tua sicurezza quando utilizzi app di appuntamenti, ricorrendo a un nome falso o scaricando una VPN, dovrai comunque far fronte a un rischio crescente in questo ambito: il truffatore romantico.

È passato quasi un anno da quando il documentario Netflix The Tinder Swindler ha infiammato i social media. Il film racconta la storia del truffatore israeliano Simon Leviev (vero nome Shimon Hayut), che è riuscito a raggirare numerose donne, truffandole per una cifra intorno ai 10 milioni di dollari. Simon ha usato Tinder e si è finto un ricco magnate dei diamanti.

La storia di Simon e di tre delle sue vittime è stata così sconvolgente e stuzzicante che lo show è diventato l’unico documentario originale Netflix a entrare nella top 10 delle classifiche in 92 paesi nel 2022.

E, sebbene la trama di The Tinder Swindler si concentri principalmente sul comportamento ingannevole e sulle tattiche truffaldine di Simon, mette sotto i riflettori anche altri due problemi:

Quanto sia difficile individuare un truffatore di appuntamenti (tutte le vittime di Simon hanno affermato di non aver avuto avvisaglie fino a quando non avevano già perso un sacco di soldi). La situazione straziante che le vittime devono affrontare per cercare di recuperare i propri soldi.

Con l’avvicinarsi di San Valentino, vediamo quali sono le truffe amorose a cui prestare maggiore attenzione, i modi in cui puoi individuare un truffatore galante e cosa puoi fare se ne cadi vittima.

Cosa sono le truffe sugli appuntamenti online?

Le truffe sugli appuntamenti online prevedono generalmente che un criminale adotti una falsa identità su una piattaforma di incontri e si finga interessato alle proprie vittime al fine di truffarle (un fenomeno noto anche come “catfishing“). Dopo aver guadagnato la fiducia della vittima, spesso attraverso dichiarazioni d’amore, il truffatore chiede aiuto finanziario o l’invio di foto intime che possono essere successivamente utilizzate per ricattarla.

Come evitare le truffe sugli appuntamenti online

Poiché i truffatori sono sempre più innovativi e convincenti nelle loro tattiche, può essere difficile capire se la persona con cui stai parlando su un’app/sito di incontri sta cercando davvero l’amore o ha intenzione di raggirarti.

Clicca sulla presentazione qui sotto per capire i segnali più comuni che indicano la probabilità di essere di fronte a un truffatore:

Le truffe amorose online sono in aumento

Gli appuntamenti online sono diventati sempre più popolari grazie allo sviluppo di app come Tinder, Bumble e Hinge, e il loro utilizzo sembra essere sempre più in crescita.

Secondo “Statista”, quasi 51 milioni di americani sono registrati su servizi di incontri online, e dovrebbero aumentare a 53,3 milioni entro il 2025.

A questa cifra fanno eco le statistiche globali che stimano che oltre 300 milioni di persone utilizzeranno app di appuntamenti in tutto il mondo nel 2021.

Per quanto riguarda il livello di popolarità delle app che le persone utilizzano per trovare l’anima gemella, Business of Apps ha rivelato che Tinder regna sovrana negli Stati Uniti, con Bumble, Plenty of Fish e Hinge che seguono.

A livello mondiale, Tinder mantiene il suo primato come l’app di appuntamenti più popolare, seguita dall’app Badoo con sede nel Regno Unito. Bumble, che originariamente si presentava come un’app più adatta alle donne, e Tantan con sede in Cina, seguono a ruota.

Non sorprende che San Valentino faccia registrare un leggero aumento nell’utilizzo di app per appuntamenti, secondo un recente studio di Apptopia. Nel frattempo, in un sondaggio condotto dalla società di sicurezza informatica ESET, il 52% degli intervistati ha affermato che la solitudine di San Valentino li rende maggiormente vulnerabili ad azioni di catfishing. Ad una crescita costante del numero di persone che desiderano iscriversi su un sito di dating per trovare l’amore, corrisponde un aumento dei truffatori.

A conferma di questi dati, secondo un rapporto pubblicato dalla Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti sulle truffe amorose, solo nel 2021 si è registrata una perdita di 547 milioni di dollari a causa di raggiri su siti di dating, un aumento dell’80% rispetto all’anno precedente e un numero destinato a crescere con il progressivo aumento di iscrizioni sui siti di incontri online.

I diversi tipi di truffe sugli appuntamenti online a cui prestare attenzione

I truffatori in ambito amoroso approfittano principalmente delle persone in cerca di partner e relazioni a lungo termine. Con il numero di truffatori in aumento, ecco alcune delle truffe più comuni a cui prestare attenzione:

Attività intime e invio di foto compromettenti

In questo caso, un truffatore punterà a costruire un rapporto di fiducia con la vittima, convincendola a inviare foto o messaggi intimi. L’artista del raggiro può spingersi anche a registrare videochiamate piccanti con le proprie vittime. Tutto questo viene fatto con l’intento di ricattare il malcapitato o la malcapitata per soldi, minacciando di far trapelare il materiale sensibile in caso di mancato pagamento.

Truffa della richiesta d’aiuto

In questo scenario, un truffatore finge di essere veramente una persona in cerca dell’anima gemella. Una volta guadagnata la fiducia della propria vittima, finge il sopraggiungere di un’emergenza, di un intervento medico o di spese di viaggio. The Tinder Swindler è un ottimo esempio di questo tipo di truffa.

La truffa del fascino della divisa

Il truffatore si finge un militare in missione all’estero. Una volta diventato intimo con la vittima, la convincerà a trasferire denaro per spese di viaggio, cibo o alloggi. Nel 2017, Olayinka Illumsa Sunmola è stato condannato a 27 anni per aver creato falsi profili su siti di dating che prendevano di mira principalmente vedove e donne divorziate over 50. Per l’occasione, ha utilizzato il nome e l’immagine di un colonnello dell’esercito americano in servizio all’estero.

Truffe malware

Questo raggiro vede i truffatori inviare un link apparentemente non minaccioso alla vittima o includerlo all’interno della descrizione del profilo sul sito di appuntamenti. Dopo aver cliccato sul link, il dispositivo della vittima scaricherà automaticamente software dannosi che potrebbero portare al furto dei suoi dati.

Truffe su siti di incontri falsi

Alcuni truffatori creano un sito o un’app di incontri completamente falsi che imitano in tutto e per tutto una piattaforma autentica. Questo al fine di indurre le proprie vittime a inserire informazioni personali o finanziarie.

Le 4 principali convinzioni errate sulle truffe amorose online

1° convinzione errata: le app di appuntamenti sono tutte truffe

Le app di dating più popolari non sono affatto truffe, anche se ci sono alcuni utenti che si rivelano truffatori e che ricorrono alle app per trovare e comunicare con le proprie vittime. I truffatori potrebbero anche creare falsi siti di incontri che imitano fedelmente quelli autentici. Nel 2021, la società di sicurezza informatica Trend Micro ha rilevato oltre 15 milioni di siti di incontri falsi.

Assicurati di scaricare sempre le app direttamente dal sito o dal Google Play Store per garantirne la legittimità. Segui questa guida per determinare se un sito web è legittimo.

2° convinzione errata: le donne hanno maggiori probabilità di cadere nelle truffe

Sebbene la maggior parte delle vittime di truffe di dating presenti sui media sia di sesso femminile (come in The Tinder Swindler ad esempio), una ricerca ha rivelato che gli uomini hanno il doppio delle probabilità di cadere vittime di queste truffe amorose rispetto alle donne. In un recente studio di Tessian Cloud Email Security, l’11% degli uomini ha riferito di essere caduto in truffe di questo tipo rispetto al 5% delle donne.

3° convinzione errata: riuscirai a recuperare i tuoi soldi

Dopo essere cadute vittime del “Tinder Swindler”, tre delle donne raggirate da Simon, Cecilie, Pernilla e Ayleen, hanno creato una pagina GoFundMe per cercare di recuperare i soldi persi nella truffa. Le donne sono riuscite a raccogliere 217.000 dollari.

Sfortunatamente, non tutte le vittime riescono nell’intento di recuperare i soldi persi.

Nonostante la frode romantica sia considerata un crimine grave negli Stati Uniti, con pene fino a 20-30 anni di reclusione – la FTC ha affermato che è quasi impossibile identificare e rintracciare un truffatore se il denaro è stato trasferito tramite società come Western Union e MoneyGram.

Oltretutto, i truffatori utilizzano spesso nomi e posizioni falsi, rendendo ancora più difficile individuarli. In molti casi, le vittime appaiono anche riluttanti a denunciare la truffa per imbarazzo o vergogna, finendo per complicare ulteriormente il processo di recupero delle loro perdite.

A seconda del tipo di truffa, della sua durata e della sua complessità (come visto nel caso di The Tinder Swindler), potrebbe risultare difficile anche intraprendere un’azione legale contro un truffatore di incontri online.

Sebbene Simon sia stato condannato a 15 mesi di carcere, è stato rilasciato dopo appena cinque mesi. Secondo il podcast The Making of A Swindler, Simon continua a essere libero perché i crimini da lui commessi rientrano in una tipologia troppo vasta e complicata per essere legalmente definita da parte dell’accusa.

4° convinzione errata: I truffatori lavorano da soli

Nonostante alcuni truffatori possano lavorare anche da soli, gli ultimi studi hanno scoperto che i truffatori sui siti di incontri lavorano spesso in gruppi come vere e proprie associazioni criminali. In un recente esposto, Channel News Asia ha condotto un’indagine su come le associazioni criminali dedite a questo tipo di truffe su siti di dating in Asia, siano riuscite ad ampliare il loro raggio d’azione per colpire vittime negli Stati Uniti e in Europa.

La ricerca ha rivelato come i truffatori siano addestrati a costruire relazioni con le proprie vittime e utilizzare tattiche subdole per persuaderle a depositare denaro in strumenti di investimento.

Cosa fare se sei stato truffato

Se sospetti di essere vittima di una truffa amorosa, procedi nel seguente modo:

Fai degli screenshot di conversazioni in cui il truffatore ha specificamente chiesto del denaro. Quando effettui segnalazioni, potresti dover fornire la prova di aver trasferito denaro o di aver discusso di effettuare transazioni monetarie. Segnala e blocca il truffatore. Contatta immediatamente la tua banca per richiedere uno storno della transazione se hai pagato il truffatore tramite bonifico o criptovaluta. Segnala la truffa alla Polizia Postale.

A causa della natura emotiva del crimine, molte vittime di truffe di questo tipo, soffrono spesso di traumi psicologici e disturbi da stress post-traumatico. Se vivi in Italia e sei vittima di una truffa amorosa, non esitare a contattare la Polizia Postale per denunciare e rivolgerti ad associazioni di supporto.