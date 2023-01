Nawet jeśli dbasz o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z aplikacji randkowych – używając fałszywego imienia i nazwiska lub pobierając VPN – nadal istnieje coraz częstsze ryzyko związane z randkami online: oszustwa miłosne.

Minął już prawie rok od kiedy dokument Netflixa pt. Oszust z Tindera (Tinder Swindler) wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Film przedstawia historię izraelskiego oszusta, Simona Levieva (prawdziwe nazwisko Shimon Hayut), który wyłudził od kilku kobiet ponad 10 milionów dolarów. Simon używał Tindera i podawał się za bogatego, żyjącego w luksusie potentata diamentów.

Opowieść o Simonie i trzech jego ofiarach była tak szokująca i porywająca, że program stał się jedynym oryginalnym dokumentem Netflixa, który trafił na listę Top 10 w 92 krajach w 2022 roku.

Choć fabuła Oszusta z Tindera skupia się głównie na podstępnym zachowaniu Simona i jego metodach wyłudzania pieniędzy, to w centrum uwagi znajdują się także dwie inne kwestie:

Jak trudno jest rozpoznać randkowego oszusta (wszystkie ofiary Simona powiedziały, że nie dostrzegły znaków, aż do momentu, gdy już straciły dużo pieniędzy). Straszne trudności, przez które muszą przejść ofiary, aby odzyskać wyłudzone pieniądze.

Jako że zbliżamy się do Walentynek, przedstawiamy miłosne oszustwa, których trzeba być świadomym, sposoby na rozpoznanie randkowego oszusta i co można zrobić, jeśli padło się jego ofiarą.

Czym są oszustwa randkowe

Oszustwa na portalach randkowych polegają na tym, że przestępca podszywa się pod inną osobę i udaje zainteresowanie swoją ofiarą, aby ją oszukać (zjawisko znane również jako „catfishing”). Po zdobyciu zaufania ofiary – często poprzez deklaracje miłości – oszust prosi o pomoc finansową lub intymne zdjęcia ofiary, które mogą być później wykorzystane do szantażu.

Jak uniknąć oszustw randkowych

Oszuści są pomysłowi i przekonujący w swoich metodach działania, więc może być trudno stwierdzić, czy osoba, z którą rozmawiasz na portalu randkowym, szuka miłości, czy też chce Cię po prostu oszukać.

Obejrzyj poniższy pokaz slajdów, aby poznać typowe oznaki wskazujące na to, że osoba, z którą rozmawiasz, jest oszustem:

Oszustwa miłosne w sieci są coraz częstsze

Randki online zyskały na popularności dzięki pojawieniu się aplikacji randkowych takich jak Tinder, Bumble i Hinge, a trend ten ma się utrzymać.

Według Statista, blisko 51 milionów Amerykanów jest zarejestrowanych w serwisach randkowych online, a oczekuje się, że do 2025 roku liczba ta wzrośnie do 53,3 miliona.

Liczba ta odzwierciedla globalne statystyki, które szacują, że w 2021 roku z aplikacji randkowych na całym świecie korzystało ponad 300 milionów osób.

Jeśli chodzi o popularność aplikacji, których użytkownicy używają do szukania romansów, portal Business of Apps wykazał, że w USA króluje Tinder, a za nim plasują się odpowiednio Bumble, Plenty of Fish i Hinge.

Globalnie, Tinder zachowuje pozycję najpopularniejszej aplikacji randkowej, a tuż za nim znajduje się brytyjska aplikacja Badoo. Bumble, który początkowo reklamował się jako aplikacja przyjazna dla kobiet, oraz chiński Tantan, zajęły kolejne miejsca.

Nic dziwnego, że Walentynki powodują lekki wzrost zainteresowania aplikacjami randkowymi, jak wynika z ostatniego badania przeprowadzonego przez Apptopia. Tymczasem w ankiecie przeprowadzonej przez firmę ESET, zajmującą się bezpieczeństwem cybernetycznym, 52% respondentów stwierdziło, że walentynkowa samotność sprawia, że są oni narażeni na ataki oszustów. Ze względu na to, że coraz więcej osób rejestruje się na portalach randkowych, szukając romansu, rośnie też liczba oszustów.

Według raportu dotyczącego oszustw miłosnych, opublikowanego przez amerykańską Federalną Komisję Handlu (FTC), szacuje się, że w samym roku 2021 z powodu oszustw randkowych wyłudzono 547 milionów dolarów – co stanowi 80% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Różne rodzaje oszustw na portalach randkowych, na które trzeba uważać

Oszuści randkowi biorą na celownik przede wszystkim osoby szukające potencjalnych partnerów i długotrwałych związków. Wraz z rosnącą liczbą oszustów, przedstawiamy kilka najczęstszych oszustw miłosnych, na które należy uważać:

Oszustwa związane z intymną aktywnością i zdjęciami

W tym przypadku oszust próbuje zdobyć zaufanie i nawiązać więź ze swoją ofiarą, przekonując ją do wysyłania intymnych zdjęć lub wiadomości. Oszust może również nagrywać intymne rozmowy wideo ze swoimi ofiarami. Robi to z zamiarem szantażowania ich w celu wyłudzenia pieniędzy, grożąc ujawnieniem poufnych treści, jeśli nie otrzymają zapłaty.

Oszustwo polegające na proszeniu o pomoc

W tej sytuacji oszust udaje, że jest osobą szukającą miłości. Kiedy już zdobędzie zaufanie swojego celu, udaje, że ma nagły wypadek, zabieg medyczny lub że potrzebuje pieniędzy na podróż. Doskonałym przykładem tego rodzaju oszustwa jest Oszust z Tindera.

Oszustwo na „wojskowy romans”

Oszust podaje się za żołnierza stacjonującego za granicą. Kiedy już nawiążę z ofiarą bliższą relację, przekonuje ją do przelania pieniędzy na pokrycie kosztów podróży, jedzenia lub mieszkania. W 2017 roku Olayinka Illumsa Sunmola otrzymał 27-letni wyrok za tworzenie fałszywych profili randkowych, które były skierowane głównie do wdów, rozwiedzionych kobiet i osób powyżej 50 roku życia. Wykorzystał on na profilach randkowych nazwisko i wizerunek pułkownika armii amerykańskiej stacjonującego za granicą.

Oszustwa z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania

W tym przekręcie oszuści wysyłają do ofiary z pozoru niegroźny link lub umieszczają go w swoim biogramie na portalu randkowym, co wydaje się nieszkodliwe. Po kliknięciu linku urządzenie ofiary automatycznie pobiera złośliwe oprogramowanie, które może skutkować kradzieżą danych.

Oszustwa związane z fałszywymi portalami randkowymi

Niektórzy oszuści tworzą fałszywe portale randkowe lub aplikacje, które imitują prawdziwą platformę. Robią to, aby oszukać swoje ofiary i skłonić je do wprowadzenia danych osobowych lub finansowych.

4 największe, błędne przekonania na temat oszustw miłosnych online

#1: Aplikacje randkowe to oszustwo

Nie. Popularne aplikacje randkowe same w sobie nie są oszustwem, choć zdarzają się użytkownicy o nieuczciwych intencjach. Internetowi oszuści randkowi używają aplikacji do szukania swoich ofiar i komunikowania się z nimi. Mogą oni również tworzyć fałszywe strony, które imitują prawdziwe serwisy randkowe. W 2021 roku firma Trend Micro, zajmująca się cyberbezpieczeństwem, wykryła ponad 15 milionów fałszywych stron randkowych.

Pamiętaj, aby zawsze pobierać aplikacje bezpośrednio z App Store lub Google Play Store, aby mieć pewność, że są one prawdziwe. Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, aby określić, czy strona internetowa jest prawdziwa.

#2: Kobiety częściej padają ofiarą oszustw

Choć większość ofiar oszustw randkowych, przedstawianych w mediach, czy w Oszuście z Tindera, to kobiety, badania wykazały, że mężczyźni są dwukrotnie bardziej narażeni na oszustwa randkowe niż kobiety. W ostatnim badaniu Tessian Cloud Email Security, 11% mężczyzn zgłosiło, że padło ofiarą oszustw randkowych w porównaniu z 5% kobiet.

#3: Odzyskasz swoje pieniądze

Trzy ofiary Simona – Cecilie, Pernilla i Ayleen – założyły stronę GoFundMe, aby odzyskać pieniądze, które straciły na rzecz Oszusta z Tindera. Kobiety zebrały 217 000 $.

Niestety nie wszystkie ofiary odzyskują swoje pieniądze.

Choć oszustwa randkowe są uznawane w USA za poważne przestępstwo – za wyłudzenie pieniędzy lub jakikolwiek inny rodzaj oszustwa randkowego online grozi od 20 do 30 lat pozbawienia wolności – FTC stwierdziła, że zidentyfikowanie i wyśledzenie oszusta jest prawie niemożliwe, jeśli pieniądze zostały przesłane za pośrednictwem firm, takich jak Western Union czy MoneyGram.

Dodatkowo, oszuści często używają fałszywego imienia i nazwiska oraz lokalizacji, co jeszcze bardziej utrudnia ich zlokalizowanie. W wielu przypadkach ofiary wahają się również przed zgłoszeniem oszustwa z obawy przed zażenowaniem lub wstydem, co może dodatkowo skomplikować proces odzyskiwania poniesionych strat.

W zależności od rodzaju oszustwa, czasu jego trwania i złożoności (jak w przypadku Oszusta z Tindera), podjęcie działań prawnych przeciwko oszustowi może być utrudnione.

Mimo że Simon został skazany na 15 miesięcy pozbawienia wolności, został wypuszczony po pięciu miesiącach. Simon nadal pozostaje na wolności, ponieważ jego przestępstwa są zbyt rozległe i zbyt skomplikowane, aby można było je prawnie ująć w akcie oskarżenia, zgodnie z podcastem The Making of A Swindler.

#4: Oszuści działają samodzielnie

Choć niektórzy oszuści mogą działać w pojedynkę, raporty wykazały, że oszuści randkowi często operują w grupach jako członkowie profesjonalnych syndykatów przestępczych. W ostatnim artykule Channel News Asia zbadał, w jaki sposób syndykaty przestępcze w Azji rozszerzyły swój zakres działania na ofiary w USA i Europie.

Artykuł ujawnił, w jaki sposób oszuści są szkoleni w budowaniu relacji z ofiarami i jakie stosują subtelne metody, aby przekonać je do wpłacenia pieniędzy w instrumenty inwestycyjne.

Co zrobić, jeśli Cię oszukano

Jeśli podejrzewasz, że możesz być ofiarą oszustwa randkowego, wykonaj następujące czynności:

Zrób zrzuty ekranu rozmów, w których oszust wyraźnie prosił o pieniądze. Przy zgłaszaniu użytkownika może być konieczne przedstawienie dowodów na przelanie pieniędzy lub omówienie transakcji pieniężnych. Zgłoś i zablokuj oszusta. Natychmiast skontaktuj się z bankiem, aby zażądać cofnięcia transakcji, jeśli zapłata była dokonana za pośrednictwem karty kredytowej, debetowej, przelewu lub przekazu kryptowalutowego. Zgłoś oszustwo na policję i do FTC (jeśli jesteś w USA).

Ze względu na emocjonalny charakter przestępstwa, wiele ofiar oszustw miłosnych często cierpi na traumę psychologiczną i zespół stresu pourazowego. Jeśli mieszkasz w USA i jesteś ofiarą oszustwa randkowego, nie wahaj się skontaktować z organizacją Society of Citizens Against Relationship Scams (SCARS), aby otrzymać wsparcie.