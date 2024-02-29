Çünkü her aile farklıdır ve bu normaldir. AircoveOS, tüm cihazlarınız için her biri kendi VPN konumuna sahip olan, beş grup oluşturmanıza olanak tanır. Böylece, partneriniz Avustralya'dan programlar izlerken siz de maçı İngiltere'de izleyebilir ve çocuklar da Japonya'daymış gibi oyun oynayabilirler. Herkes kazanır!

Evde huzuru korumak mı istiyorsunuz? Herkesi birbirine bağlı tutmak kadar kolay. Cihazlarınız ağa ilk kez katıldığında, o andan itibaren bu hatırlanacaktır. Yani otomatik olan yalnızca Wi-Fi bağlantısı değil, aynı zamanda VPN korumasıdır. İstemiyorsanız uygulamayı hiçbir şekilde yüklemenize gerek yoktur.

Ayrıca belirli bir cihazda ExpressVPN'e bağlanırken aynı anda Aircove aracılığıyla VPN'e bağlanırsanız sorun olmaz. Bir AircoveOS özelliği olan Lightway Passthrough, "çift VPN" sorununu çözer; hiçbir konfigürasyon gerektirmeden sizin için ayar yapar.