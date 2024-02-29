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Kolay, her zaman açık koruma Aircove ile başlar

VPN yönlendiricilerimizin evde ve dışarıda tüm cihazlarınız için nasıl kusursuz güvenlik sağladığını öğrenin.

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AircoveOS farkını yaşayın

ExpressVPN tarafından geliştirilen ve Cure53 tarafından denetlenen AircoveOS, hem Aircove hem de Aircove Go'nun temelini oluşturan teknolojidir. Bir ExpressVPN aboneliğiyle birleştirildiğinde, siz ve aileniz için VPN korumasını kolaylaştırıyor, derinleştiriyor ve genişletiyor. Peki ya gizliliğiniz? O da en öncelikli konuma sahip.

Cihaz grupları

Cihazlarınızı, her birinin kendi konumu ve ayarları olacak şekilde gruplar halinde sıralayın.

Gelişmiş koruma

İzleyicileri, kötü amaçlı siteleri ve sinir bozucu reklamları engelleyin.

Ebeveyn kontrolleri

İnternet erişimi için zamanları ayarlayın ve yetişkinlere yönelik içeriği engelleyin.

Her şeyde VPN

Her cihazı, hatta normalde VPN çalıştıramayan cihazları bile koruyun.

Hızlı kurulum

Beş dakika içinde bağlanın. Piyasadaki en kolay yönlendirici kurulumu!

Wi-Fi̇ Bağlantısı

Aircove Go'ya özel. İnternete başka bir Wi-Fi ağı üzerinden bağlanın, kabloya gerek yok.

Network Lock

Kill switch, VPN bağlantınız koptuğunda tüm internet trafiğini engelleyerek verilerinizi korur.

Gelişmiş özellikler

WPA3 Wi-Fi güvenliği, dinamik DNS, port yönlendirme ve Lightway Passthrough.

Otomatik güncellemeler

Doğrudan Aircove'unuza sunulan en yeni özellikler ve güvenlik iyileştirmelerini alın.

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En son yeniliklerle tanışın: Aircove Go

Her eve uyan esneklik

Çünkü her aile farklıdır ve bu normaldir. AircoveOS, tüm cihazlarınız için her biri kendi VPN konumuna sahip olan, beş grup oluşturmanıza olanak tanır. Böylece, partneriniz Avustralya'dan programlar izlerken siz de maçı İngiltere'de izleyebilir ve çocuklar da Japonya'daymış gibi oyun oynayabilirler. Herkes kazanır!

Evde huzuru korumak mı istiyorsunuz? Herkesi birbirine bağlı tutmak kadar kolay. Cihazlarınız ağa ilk kez katıldığında, o andan itibaren bu hatırlanacaktır. Yani otomatik olan yalnızca Wi-Fi bağlantısı değil, aynı zamanda VPN korumasıdır. İstemiyorsanız uygulamayı hiçbir şekilde yüklemenize gerek yoktur.

Ayrıca belirli bir cihazda ExpressVPN'e bağlanırken aynı anda Aircove aracılığıyla VPN'e bağlanırsanız sorun olmaz. Bir AircoveOS özelliği olan Lightway Passthrough, "çift VPN" sorununu çözer; hiçbir konfigürasyon gerektirmeden sizin için ayar yapar.

Aircove edinin

Gelişmiş korumanın keyfini de çıkarın

Sesli asistanlar ve bebek monitörleri gibi akıllı ev cihazlarının çevrimiçi meraklılar için potansiyel giriş noktaları haline gelmesiyle, evlerimizdeki erişim noktaları artık kapı ve pencerelerle sınırlı değil.

AircoveOS, yalnızca VPN indirebilen cihazlarla değil, tüm çevrimiçi cihazlarla uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Böylece nihayet ailenizin tüm cihazlarını koruyabilir ve hiçbir şeyi şansa bırakamazsınız. Birinci sınıf bir VPN'den beklediğiniz avantajların yanı sıra AircoveOS, aşağıdakiler de dahil olmak üzere gelişmiş koruma özellikleri sağlar:

Threat Manager

geli?mi? koruma threat manager görsel

Çevrimiçi trafiğinizi kötü amaçlı sitelerden ve takip edicilerden koruyun

Reklam engelleyici

geli?mi? koruma reklam engelleyici görsel website web sayfa engelleme

İnternette gezinirken araya giren reklamları gizleyin

Ebeveyn kontrolleri

gelişmiş koruma yetişkinlere yönelik site engelleyici illüstrasyonu

Müstehcen veya istenmeyen içeriğe erişimi engelleme

Bu özellikler yerleşiktir, böylece Aircove yönlendiricinizi kurar kurmaz bunları kullanabilirsiniz. İstediğiniz ayarları açmanız yeterlidir; VPN bağlıyken veya bağlı olmadan bu özelliklerin keyfini çıkarabilirsiniz.

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Hepsini kontrol panelinizde yapın

Cihazlarınızı düzenleyin Her grup için bir VPN konumu ayarlayın veya şunu seçin:

  • Ağ koşullarına göre sizin için en iyi konumu seçen Akıllı Konum

  • VPN yok, bir cihazın internete bağlanmasını istediğinizde ancak VPN kullanmadığınızda

  • İnternet yok, Bireysel cihazların internete erişmesini engellemek istediğinizde

  • Varsa uygulanmasını tercih ettiğiniz gelişmiş koruma ayarlarınız

Gelişmiş korumayı ayarlayın Hangi gelişmiş koruma ayarlarının uygulanacağına karar verin ve hatta belirli zamanlarda internet erişimini sınırlandırın! Profesyonel özelliklerin ötesine geçin Özel DNS, port yönlendirme ve daha fazlasını etkinleştirin. Teknik kullanıcılar isterlerse ellerini kirletebilirler.

Aircove'un Wi-Fi Bağlantı Arayüzü

VPN korumalı ağınızı istediğiniz yere götürün

Aircove çalışırken, Wi-Fi ağınız ve ona bağlanan tüm cihazlar tamamen şifrelenir ve özeldir. Peki ya bir aile tatiline gidiyorsanız ya da bir süreliğine uzaktan çalışmanız gerekiyorsa? Aircove Go, gönül rahatlığıyla yola çıkmanıza olanak tanır. İnternete başka bir Wi-Fi ağı üzerinden, hatta sabit oturum açma portallarına sahip olsalar bile bağlanmanıza olanak tanıyan bir özellik olan Wi-Fi Bağlantısı ile herhangi bir genel erişim noktasını kendi VPN korumalı ağınıza dönüştürün.

Herkes için bir Aircove var

İşte seçim yapmanıza yardımcı olacak Aircove Go ve Aircove karşılaştırmasına genel bakış. Tüm özellikleri görün.

Yeni
Aircove Go

EN İYİSİ

Daha küçük evler, oteller, kiralık tatil yerleri, karavanlar ve ortak çalışma alanları

Wİ-Fİ STANDARDI

Çift bantlı Wi-Fi 6

KAPSAMI

~70 m2 ~750 ft²

ETHERNET BAĞLANTISI

3 gigabit portlar

Wi-Fi Link

kontrol et

MAKSİMUM VPN HIZI

180 Mb/sn

AĞIRLIK

250 gram

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Aircove
ExpressVPN Aircove

EN İYİSİ

Orta büyüklükteki evler, apartmanlar ve ofisler

Wİ-Fİ STANDARDI

Çift bantlı Wi-Fi 6

KAPSAMI

~150 m2 ~1,600 ft²

ETHERNET BAĞLANTISI

5 gigabit portlar

Wi-Fi Link

kapat

MAKSİMUM VPN HIZI

180 Mb/sn

AĞIRLIK

450 gram

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Yeni
Aircove Go
Aircove
EN İYİSİ

Daha küçük evler, oteller, kiralık tatil yerleri, karavanlar ve ortak çalışma alanları

Orta büyüklükteki evler, apartmanlar ve ofisler

Wi-Fi standardı

Çift bantlı Wi-Fi 6

Çift bantlı Wi-Fi 6

Wİ-Fİ KAPSAMI^

~70 m2 ~750 ft²

~150 m2 ~1,600 ft²

ETHERNET BAĞLANTISI

3 gigabit portlar

5 gigabit portlar

Wİ-Fİ BAĞLANTISI*

Evet

Hayır

MAKSİMUM VPN HIZI

180 Mb/sn

180 Mb/sn

aĞIRLIK

250 gram

450 gram

Aircove Go Satın Alın
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^Menzil ve performans aynı zamanda internet servis sağlayıcınıza, cihaz kullanımınıza, ev düzeninize, inşaat malzemelerinize, engellere ve diğer faktörlere de bağlıdır. *İnternet'e ethernet kablosu kullanmak yerine başka bir Wi-Fi üzerinden bağlanmanıza olanak tanıyan özel bir Aircove Go özelliği.