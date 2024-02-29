Kolay, her zaman açık koruma Aircove ile başlar
VPN yönlendiricilerimizin evde ve dışarıda tüm cihazlarınız için nasıl kusursuz güvenlik sağladığını öğrenin.
AircoveOS farkını yaşayın
ExpressVPN tarafından geliştirilen ve Cure53 tarafından denetlenen AircoveOS, hem Aircove hem de Aircove Go'nun temelini oluşturan teknolojidir. Bir ExpressVPN aboneliğiyle birleştirildiğinde, siz ve aileniz için VPN korumasını kolaylaştırıyor, derinleştiriyor ve genişletiyor. Peki ya gizliliğiniz? O da en öncelikli konuma sahip.
Cihaz grupları
Cihazlarınızı, her birinin kendi konumu ve ayarları olacak şekilde gruplar halinde sıralayın.
Gelişmiş koruma
İzleyicileri, kötü amaçlı siteleri ve sinir bozucu reklamları engelleyin.
Ebeveyn kontrolleri
İnternet erişimi için zamanları ayarlayın ve yetişkinlere yönelik içeriği engelleyin.
Her şeyde VPN
Her cihazı, hatta normalde VPN çalıştıramayan cihazları bile koruyun.
Hızlı kurulum
Beş dakika içinde bağlanın. Piyasadaki en kolay yönlendirici kurulumu!
Wi-Fi̇ Bağlantısı
Aircove Go'ya özel. İnternete başka bir Wi-Fi ağı üzerinden bağlanın, kabloya gerek yok.
Network Lock
Kill switch, VPN bağlantınız koptuğunda tüm internet trafiğini engelleyerek verilerinizi korur.
Gelişmiş özellikler
WPA3 Wi-Fi güvenliği, dinamik DNS, port yönlendirme ve Lightway Passthrough.
Otomatik güncellemeler
Doğrudan Aircove'unuza sunulan en yeni özellikler ve güvenlik iyileştirmelerini alın.
En son yeniliklerle tanışın: Aircove Go
Her eve uyan esneklik
Çünkü her aile farklıdır ve bu normaldir. AircoveOS, tüm cihazlarınız için her biri kendi VPN konumuna sahip olan, beş grup oluşturmanıza olanak tanır. Böylece, partneriniz Avustralya'dan programlar izlerken siz de maçı İngiltere'de izleyebilir ve çocuklar da Japonya'daymış gibi oyun oynayabilirler. Herkes kazanır!
Evde huzuru korumak mı istiyorsunuz? Herkesi birbirine bağlı tutmak kadar kolay. Cihazlarınız ağa ilk kez katıldığında, o andan itibaren bu hatırlanacaktır. Yani otomatik olan yalnızca Wi-Fi bağlantısı değil, aynı zamanda VPN korumasıdır. İstemiyorsanız uygulamayı hiçbir şekilde yüklemenize gerek yoktur.
Ayrıca belirli bir cihazda ExpressVPN'e bağlanırken aynı anda Aircove aracılığıyla VPN'e bağlanırsanız sorun olmaz. Bir AircoveOS özelliği olan Lightway Passthrough, "çift VPN" sorununu çözer; hiçbir konfigürasyon gerektirmeden sizin için ayar yapar.
Gelişmiş korumanın keyfini de çıkarın
Sesli asistanlar ve bebek monitörleri gibi akıllı ev cihazlarının çevrimiçi meraklılar için potansiyel giriş noktaları haline gelmesiyle, evlerimizdeki erişim noktaları artık kapı ve pencerelerle sınırlı değil.
AircoveOS, yalnızca VPN indirebilen cihazlarla değil, tüm çevrimiçi cihazlarla uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Böylece nihayet ailenizin tüm cihazlarını koruyabilir ve hiçbir şeyi şansa bırakamazsınız. Birinci sınıf bir VPN'den beklediğiniz avantajların yanı sıra AircoveOS, aşağıdakiler de dahil olmak üzere gelişmiş koruma özellikleri sağlar:
Reklam engelleyici
İnternette gezinirken araya giren reklamları gizleyin
Ebeveyn kontrolleri
Müstehcen veya istenmeyen içeriğe erişimi engelleme
Bu özellikler yerleşiktir, böylece Aircove yönlendiricinizi kurar kurmaz bunları kullanabilirsiniz. İstediğiniz ayarları açmanız yeterlidir; VPN bağlıyken veya bağlı olmadan bu özelliklerin keyfini çıkarabilirsiniz.
Hepsini kontrol panelinizde yapın
Cihazlarınızı düzenleyin Her grup için bir VPN konumu ayarlayın veya şunu seçin:
Ağ koşullarına göre sizin için en iyi konumu seçen Akıllı Konum
VPN yok, bir cihazın internete bağlanmasını istediğinizde ancak VPN kullanmadığınızda
İnternet yok, Bireysel cihazların internete erişmesini engellemek istediğinizde
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Varsa uygulanmasını tercih ettiğiniz gelişmiş koruma ayarlarınız
Gelişmiş korumayı ayarlayın Hangi gelişmiş koruma ayarlarının uygulanacağına karar verin ve hatta belirli zamanlarda internet erişimini sınırlandırın! Profesyonel özelliklerin ötesine geçin Özel DNS, port yönlendirme ve daha fazlasını etkinleştirin. Teknik kullanıcılar isterlerse ellerini kirletebilirler.
VPN korumalı ağınızı istediğiniz yere götürün
Aircove çalışırken, Wi-Fi ağınız ve ona bağlanan tüm cihazlar tamamen şifrelenir ve özeldir. Peki ya bir aile tatiline gidiyorsanız ya da bir süreliğine uzaktan çalışmanız gerekiyorsa? Aircove Go, gönül rahatlığıyla yola çıkmanıza olanak tanır. İnternete başka bir Wi-Fi ağı üzerinden, hatta sabit oturum açma portallarına sahip olsalar bile bağlanmanıza olanak tanıyan bir özellik olan Wi-Fi Bağlantısı ile herhangi bir genel erişim noktasını kendi VPN korumalı ağınıza dönüştürün.
Herkes için bir Aircove var
İşte seçim yapmanıza yardımcı olacak Aircove Go ve Aircove karşılaştırmasına genel bakış. Tüm özellikleri görün.
EN İYİSİ
Daha küçük evler, oteller, kiralık tatil yerleri, karavanlar ve ortak çalışma alanları
Wİ-Fİ STANDARDI
Çift bantlı Wi-Fi 6
KAPSAMI
~70 m2 ~750 ft²
ETHERNET BAĞLANTISI
3 gigabit portlar
Wi-Fi Link
MAKSİMUM VPN HIZI
180 Mb/sn
AĞIRLIK
250 gram
EN İYİSİ
Orta büyüklükteki evler, apartmanlar ve ofisler
Wİ-Fİ STANDARDI
Çift bantlı Wi-Fi 6
KAPSAMI
~150 m2 ~1,600 ft²
ETHERNET BAĞLANTISI
5 gigabit portlar
Wi-Fi Link
MAKSİMUM VPN HIZI
180 Mb/sn
AĞIRLIK
450 gram
Daha küçük evler, oteller, kiralık tatil yerleri, karavanlar ve ortak çalışma alanları
Orta büyüklükteki evler, apartmanlar ve ofisler
Çift bantlı Wi-Fi 6
Çift bantlı Wi-Fi 6
~70 m2 ~750 ft²
~150 m2 ~1,600 ft²
3 gigabit portlar
5 gigabit portlar
Evet
Hayır
180 Mb/sn
180 Mb/sn
250 gram
450 gram
^Menzil ve performans aynı zamanda internet servis sağlayıcınıza, cihaz kullanımınıza, ev düzeninize, inşaat malzemelerinize, engellere ve diğer faktörlere de bağlıdır. *İnternet'e ethernet kablosu kullanmak yerine başka bir Wi-Fi üzerinden bağlanmanıza olanak tanıyan özel bir Aircove Go özelliği.