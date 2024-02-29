Постоянная защита без хлопот с Aircove
Узнайте, как наши VPN-роутеры эффективно защитят все ваши устройства дома и не только.
Почувствуйте разницу с AircoveOS
Разработанная компанией ExpressVPN и протестированная специалистами Cure53, AircoveOS — это технология, на основе которой работают Aircove и Aircove Go. В сочетании с подпиской на ExpressVPN она упрощает, усиливает и расширяет защиту VPN для вас и вашей семьи. А как же конфиденциальность? Это самое главное.
Группы устройств
Разделите ваши устройства на группы с отдельными настройками и локациями для подключения.
Расширенная защита
Заблокируйте трекеры, вредоносные сайты, а также навязчивую рекламу.
Родительский контроль
Выберите время для работы в Интернете и заблокируйте доступ к неподобающему контенту.
VPN для всего
Защитите все устройства, даже те, которые не поддерживают VPN-приложения.
Быстрая установка
Подключитесь уже через 5 минут. Это самая простая настройка роутера!
Wi-Fi Link
Эксклюзивная функция Aircove Go. Подключайтесь к Интернету через другую сеть Wi-Fi, кабель не требуется.
Network Lock
При обрыве VPN-соединения наша функция экстренного отключения блокирует весь интернет-трафик, защищая ваши данные.
Продвинутые функции
Протокол WPA3 Wi-Fi, динамические DNS, перенаправление портов и Lightway Passthrough.
Автообновления
Все новейшие функции и улучшения будут автоматически загружаться на ваш Aircove.
Представляем новинку: Aircove Go
Гибкое решение для любого дома
Все семьи разные, и это нормально. AircoveOS позволяет создавать до пяти групп устройств, каждая из которых может подключаться к отдельной локации VPN-серверов. Так что вы можете смотреть спорт онлайн через локацию в Великобритании, пока ваши близкие смотрят шоу из Австралии, а дети — играют онлайн, подключившись к серверам в Японии. Беспроигрышный вариант!
Мы за мир в доме! Всё максимально просто, достаточно установить подключение. Как только ваши устройства впервые подключатся к роутеру, он их запомнит. После этого автоматически будет устанавливаться не только подключение по Wi-Fi, но и VPN-защита. Вам даже не придется устанавливать VPN-приложение, если не хочется.
Если вы подключитесь к ExpressVPN на определенном устройстве, используя при этом установленное через Aircove VPN-соединение, то никаких проблем не возникнет. Lightway Passthrough, специальная функция AircoveOS, определит это как "двойное VPN-подключение", и вам даже не придется ничего для этого делать.
Наслаждайтесь продвинутой защитой
Посторонние могут попасть в ваш дом не только через двери и окна, но и через умные домашние устройства (например, колонки-ассистенты и детские мониторы).
ОС AircoveOS разработана таким образом, чтобы поддерживать любые устройства с возможностью подключения к Сети, а не только те, на которые можно загрузить VPN-приложение. Это позволит вам защитить все свои семейные устройства раз и навсегда. Помимо всех преимуществ, которые вы можете ожидать от VPN-сервиса мирового класса, AircoveOS также предоставит в ваше распоряжение следующие расширенные инструменты защиты:
Блокировщик рекламы
Скройте навязчивую рекламу и просматривайте сайты, не отвлекаясь.
Родительский контроль
Заблокируйте доступ к откровенному или нежелательному контенту
Все эти функции уже встроены, поэтому вы можете начать их использовать сразу же после настройки роутера Aircove. Просто активируйте нужные настройки и наслаждайтесь дополнительной защитой с VPN-соединением или без него.
Всё в одной панели управления
Наведите порядок в устройствах для каждой группы устройств вы можете выбрать локацию VPN-серверов для подключения или:
автоподключение к лучшей локации для пользователей из вашего региона;
подключение без VPN для устройств, которым достаточно ресурсов интернет-провайдера;
блокировка интернет-подключения для отдельных устройств, если вы решите ограничить им такую возможность;
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предпочитаемые настройки дополнительные защиты (если таковые имеются).
Настройте расширенную защиту Выберите, какие настройки продвинутой защиты должны использоваться или даже ограничьте доступ в Интернет определенным временем суток! Погрузитесь с головой в расширенные настройки К вашим услугам пользовательские DNS, перенаправление портов и многое другое. Богатство настроек для продвинутых пользователей.
Сохраните доступ к своей защищенной VPN-сети, где бы вы ни были
После запуска Aircove ваша сеть Wi-Fi будет полностью зашифрованной и приватной, как и трафик любого подключенного к ней устройства. Но что делать, если вы отправляетесь в отпуск или вынуждены поработать удаленно какое-то время? Aircove Go позволит вам ни о чем не переживать. Превратите любую точку доступа в вашу собственную защищенную VPN-сеть с помощью Wi-Fi Link. Это эксклюзивная функция, с помощью которой вы сможете подключиться к Интернету через другую сеть Wi-Fi, даже если та защищена сама по себе.
Aircove для всех
Обзор Aircove Go и Aircove для помощи с выбором. См. все характеристики.
Лучший для
Небольших домов, отелей, апартаментов, автодомов и коворкингов
Стандарт Wi-Fi
Двухдиапазонный Wi-Fi 6
Покрытие
~70 кв. м
Ethernet-подключение
Порт с пропускной способностью 3 Гбит/с
Wi-Fi Link
Максимальная скорость VPN
180 Мбит/с
Вес
250 граммов
Лучший для
Средних домов, квартир и офисов
Стандарт Wi-Fi
Двухдиапазонный Wi-Fi 6
Покрытие
~150 кв. м
Ethernet-подключение
Порт с пропускной способностью 5 Гбит/с
Wi-Fi Link
Максимальная скорость VPN
180 Мбит/с
Вес
450 граммов
Небольших домов, отелей, апартаментов, автодомов и коворкингов
Средних домов, квартир и офисов
Двухдиапазонный Wi-Fi 6
Двухдиапазонный Wi-Fi 6
~70 кв. м
~150 кв. м
Порт с пропускной способностью 3 Гбит/с
Порт с пропускной способностью 5 Гбит/с
Да
Нет
180 Мбит/с
180 Мбит/с
250 граммов
450 граммов
^Диапазон и качество работы также зависят от интернет-провайдера, использования устройств, планировки зданий, имеющихся препятствий и других факторов. *Эксклюзивная функция Aircove Go, позволяющая подключаться к Интернету через другую сеть Wi-Fi — без использования Ethernet-кабеля.