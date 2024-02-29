Все семьи разные, и это нормально. AircoveOS позволяет создавать до пяти групп устройств, каждая из которых может подключаться к отдельной локации VPN-серверов. Так что вы можете смотреть спорт онлайн через локацию в Великобритании, пока ваши близкие смотрят шоу из Австралии, а дети — играют онлайн, подключившись к серверам в Японии. Беспроигрышный вариант!

Мы за мир в доме! Всё максимально просто, достаточно установить подключение. Как только ваши устройства впервые подключатся к роутеру, он их запомнит. После этого автоматически будет устанавливаться не только подключение по Wi-Fi, но и VPN-защита. Вам даже не придется устанавливать VPN-приложение, если не хочется.

Если вы подключитесь к ExpressVPN на определенном устройстве, используя при этом установленное через Aircove VPN-соединение, то никаких проблем не возникнет. Lightway Passthrough, специальная функция AircoveOS, определит это как "двойное VPN-подключение", и вам даже не придется ничего для этого делать.