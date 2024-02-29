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Постоянная защита без хлопот с Aircove

Узнайте, как наши VPN-роутеры эффективно защитят все ваши устройства дома и не только.

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Почувствуйте разницу с AircoveOS

Разработанная компанией ExpressVPN и протестированная специалистами Cure53, AircoveOS — это технология, на основе которой работают Aircove и Aircove Go. В сочетании с подпиской на ExpressVPN она упрощает, усиливает и расширяет защиту VPN для вас и вашей семьи. А как же конфиденциальность? Это самое главное.

Группы устройств

Разделите ваши устройства на группы с отдельными настройками и локациями для подключения.

Расширенная защита

Заблокируйте трекеры, вредоносные сайты, а также навязчивую рекламу.

Родительский контроль

Выберите время для работы в Интернете и заблокируйте доступ к неподобающему контенту.

VPN для всего

Защитите все устройства, даже те, которые не поддерживают VPN-приложения.

Быстрая установка

Подключитесь уже через 5 минут. Это самая простая настройка роутера!

Wi-Fi Link

Эксклюзивная функция Aircove Go. Подключайтесь к Интернету через другую сеть Wi-Fi, кабель не требуется.

Network Lock

При обрыве VPN-соединения наша функция экстренного отключения блокирует весь интернет-трафик, защищая ваши данные.

Продвинутые функции

Протокол WPA3 Wi-Fi, динамические DNS, перенаправление портов и Lightway Passthrough.

Автообновления

Все новейшие функции и улучшения будут автоматически загружаться на ваш Aircove.

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Представляем новинку: Aircove Go

Гибкое решение для любого дома

Все семьи разные, и это нормально. AircoveOS позволяет создавать до пяти групп устройств, каждая из которых может подключаться к отдельной локации VPN-серверов. Так что вы можете смотреть спорт онлайн через локацию в Великобритании, пока ваши близкие смотрят шоу из Австралии, а дети — играют онлайн, подключившись к серверам в Японии. Беспроигрышный вариант!

Мы за мир в доме! Всё максимально просто, достаточно установить подключение. Как только ваши устройства впервые подключатся к роутеру, он их запомнит. После этого автоматически будет устанавливаться не только подключение по Wi-Fi, но и VPN-защита. Вам даже не придется устанавливать VPN-приложение, если не хочется.

Если вы подключитесь к ExpressVPN на определенном устройстве, используя при этом установленное через Aircove VPN-соединение, то никаких проблем не возникнет. Lightway Passthrough, специальная функция AircoveOS, определит это как "двойное VPN-подключение", и вам даже не придется ничего для этого делать.

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Наслаждайтесь продвинутой защитой

Посторонние могут попасть в ваш дом не только через двери и окна, но и через умные домашние устройства (например, колонки-ассистенты и детские мониторы).

ОС AircoveOS разработана таким образом, чтобы поддерживать любые устройства с возможностью подключения к Сети, а не только те, на которые можно загрузить VPN-приложение. Это позволит вам защитить все свои семейные устройства раз и навсегда. Помимо всех преимуществ, которые вы можете ожидать от VPN-сервиса мирового класса, AircoveOS также предоставит в ваше распоряжение следующие расширенные инструменты защиты:

Threat Manager

продвинутая защита threat manager иллюстрация

Защитите свой онлайн-трафик от опасных сайтов и отслеживания.

Блокировщик рекламы

продвинутая защита блокировка рекламы функция блокировка веб-страниц

Скройте навязчивую рекламу и просматривайте сайты, не отвлекаясь.

Родительский контроль

общая расширенная защита иллюстрация сайта для взрослых

Заблокируйте доступ к откровенному или нежелательному контенту

Все эти функции уже встроены, поэтому вы можете начать их использовать сразу же после настройки роутера Aircove. Просто активируйте нужные настройки и наслаждайтесь дополнительной защитой с VPN-соединением или без него.

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Всё в одной панели управления

Наведите порядок в устройствах для каждой группы устройств вы можете выбрать локацию VPN-серверов для подключения или:

  • автоподключение к лучшей локации для пользователей из вашего региона;

  • подключение без VPN для устройств, которым достаточно ресурсов интернет-провайдера;

  • блокировка интернет-подключения для отдельных устройств, если вы решите ограничить им такую возможность;

  • предпочитаемые настройки дополнительные защиты (если таковые имеются).

Настройте расширенную защиту Выберите, какие настройки продвинутой защиты должны использоваться или даже ограничьте доступ в Интернет определенным временем суток! Погрузитесь с головой в расширенные настройки К вашим услугам пользовательские DNS, перенаправление портов и многое другое. Богатство настроек для продвинутых пользователей.

Интерфейс Wi-Fi Link Aircove

Сохраните доступ к своей защищенной VPN-сети, где бы вы ни были

После запуска Aircove ваша сеть Wi-Fi будет полностью зашифрованной и приватной, как и трафик любого подключенного к ней устройства. Но что делать, если вы отправляетесь в отпуск или вынуждены поработать удаленно какое-то время? Aircove Go позволит вам ни о чем не переживать. Превратите любую точку доступа в вашу собственную защищенную VPN-сеть с помощью Wi-Fi Link. Это эксклюзивная функция, с помощью которой вы сможете подключиться к Интернету через другую сеть Wi-Fi, даже если та защищена сама по себе.

Aircove для всех

Обзор Aircove Go и Aircove для помощи с выбором. См. все характеристики.

Новинка
Aircove Go

Лучший для

Небольших домов, отелей, апартаментов, автодомов и коворкингов

Стандарт Wi-Fi

Двухдиапазонный Wi-Fi 6

Покрытие

~70 кв. м

Ethernet-подключение

Порт с пропускной способностью 3 Гбит/с

Wi-Fi Link

проверить

Максимальная скорость VPN

180 Мбит/с

Вес

250 граммов

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Aircove
ExpressVPN Aircove

Лучший для

Средних домов, квартир и офисов

Стандарт Wi-Fi

Двухдиапазонный Wi-Fi 6

Покрытие

~150 кв. м

Ethernet-подключение

Порт с пропускной способностью 5 Гбит/с

Wi-Fi Link

закрыть

Максимальная скорость VPN

180 Мбит/с

Вес

450 граммов

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Новинка
Aircove Go
Aircove
ЛУЧШИЙ ДЛЯ

Небольших домов, отелей, апартаментов, автодомов и коворкингов

Средних домов, квартир и офисов

Стандарт Wi-Fi

Двухдиапазонный Wi-Fi 6

Двухдиапазонный Wi-Fi 6

ПОКРЫТИЕ WI-FI^

~70 кв. м

~150 кв. м

ETHERNET-ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Порт с пропускной способностью 3 Гбит/с

Порт с пропускной способностью 5 Гбит/с

WI-FI LINK*

Да

Нет

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ VPN

180 Мбит/с

180 Мбит/с

вес

250 граммов

450 граммов

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^Диапазон и качество работы также зависят от интернет-провайдера, использования устройств, планировки зданий, имеющихся препятствий и других факторов. *Эксклюзивная функция Aircove Go, позволяющая подключаться к Интернету через другую сеть Wi-Fi — без использования Ethernet-кабеля.