Tag dit VPN-beskyttede netværk med dig overalt

Med Aircove kørende er dit wi-fi-netværk fuldt krypteret og privat, og det samme gælder enhver enhed, du forbinder til den. Men hvad hvis du skal på ferie med familien, eller hvis du har brug for at arbejde et andet sted fra i et stykke tid? Aircove Go giver dig ro i sindet, når du er væk hjemmefra. Gør ethvert offentligt hotspot til dit eget VPN-beskyttede netværk med Wi-Fi Link, en eksklusiv funktion, der giver dig mulighed for at oprette forbindelse til internettet via et andet wi-fii-netværk, selv dem med tvungen loginportal.