Här är en översikt av Aircove Go vs. Aircove som hjälper dig i ditt val. Se alla specifikationer.

Med Aircove igång är ditt wifi-nätverk helt krypterat och privat, precis som alla enheter som ansluter till det. Men vad gör du då om du ska iväg på familjesemester eller behöver jobba på distans ett tag? Med Aircove Go kan du ge dig ut på vägarna med ro i sinnet. Gör valfritt offentligt wi-fi till ditt eget VPN-skyddade nätverk med Wi-Fi Link, en exklusiv funktion som gör att du kan ansluta till internet via ett annat wifi-nätverk, även dem med upplåsningsportaler.

Ställ in avancerat skydd Bestäm vilka avancerade skyddsfunktioner du vill använda, och begränsa internet under vissa tider! Nörda ner dig i proffsfunktioner Aktivera anpassad DNS, portvidarebefordran och mycket mer. Tekniskt kunniga användare kan gräva ner sig i massor av funktioner.

Exklusivt för Aircove Go. Anslut till internet via ett annat wifi-nätverk, inga sladdar behövs.

