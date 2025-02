Perché ogni famiglia è diversa, e non è certo un male. AircoveOS ti permette di creare fino a 5 gruppi per tutti i tuoi dispositivi, ciascuno con la propria posizione VPN. In modo che tu possa goderti una partita nel Regno Unito, mentre il tuo partner guarda in streaming degli show australiani e i bambini giocano online come se fossero in Giappone. Tutti contenti!

E una casa più tranquilla e serena! Facile come tenere tutti connessi. Una volta che i tuoi dispositivi si saranno collegati alla rete per la prima volta, la ricorderanno anche in seguito. Quindi non è solo la connessione Wi-Fi a essere automatica, ma anche la protezione VPN. Non è necessario installare l'app su tutti i dispositivi, se non vuoi.

E se dovesse capitarti di connetterti a ExpressVPN su un particolare dispositivo mentre ti connetti contemporaneamente alla VPN via Aircove, nessun problema. Lightway Passthrough, una funzionalità di AircoveOS, gestisce la situazione di "doppia VPN" senza la necessità di alcuna configurazione.