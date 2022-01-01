ExpressVPN Aircove: Teknik özellikler
ABD'de mevcuttur.
Teknik özellikler
Wi-Fi standardı
Çift bantlı (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi, AX1800 MU-MIMO,
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax)
Wi-Fi hız ve kapsama alanı*
• 600 Mbps'ye (2.4GHz) kadar, 1.200 Mbps'ye (5GHz) kadar sağlar
• 1.600 fit kareye kadar.
İşlemci, hafıza, and depolama
1.2 GHz 64-bit Quad-Core CPU, 512 MB RAM, 128 MB flash depolama
Güvenlik özellikleri
• Yerleşik^ ExpressVPN koruması
• WPA2/3 Wi-Fi güvenliği
• Otomatik güncellemeler
Desteklenen VPN protokolleri
• Lightway
• OpenVPN
• IKEv2
Boyutlar
210 mm x 120 mm x 36.8 mm, 445 gr
Arayüz
1 x WAN Ethernet bağlantı noktası
4 x LAN Ethernet bağlantı noktası
1 x LED
1 x reset düğmesi
1 x 12V/1.5A DC dahili
4 x harici anten
Paket içeriği
1 x ExpressVPN Aircove yönlendirici
1 x iki parçalı güç adaptörü
1 x Ethernet kablosu
İşletim gereksinimleri
Çalışma sıcaklığı: 0–40°C (32–104°F)
Güç girişi: 12V/1.5A DC giriş
* Normal kullanım koşullarına dayalı tahminler. Gerçek menzil ve performans, internet servis sağlayıcınıza, evinizin boyutuna, düzenine, cihaz kullanımına, yapı malzemelerine ve engellere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
^ VPN işlevi, ayrı olarak satılan aktif bir ExpressVPN aboneliği gerektirir. Aircove, yönlendirici olmadan standart yönlendirici işlevlerini gerçekleştirir.
Ev koruması, yeniden tanımlandı.
Evinizi çevrimiçi ortamda gerçek hayatta olduğu kadar güvenli hale getirin. Aircove ile.
ABD'de mevcuttur