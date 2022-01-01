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ExpressVPN Aircove: Teknik özellikler

Aircove Edinin

ABD'de mevcuttur.

Temel özellikler

Çift bantlı Wi-Fi 6

Düzinelerce cihaz için fazlasıyla yeterli bant genişliği. Herkes bağlı ve korumalı.

WPA3 şifreleme

Desteklenen cihazlar, mevcut en yüksek Wi-Fi güvenlik standardı olan WPA3 şifrelemesinden yararlanır.

Bant genişliği verimliliği

Wi-Fi 6 teknolojisi olan OFDMA, kanalları etkin bir şekilde atar ve aynı anda birden fazla cihazla iletişim kurar.

Gigabit Ethernet

Bilgisayarları, oyun konsollarını, video izleme kutularını ve daha fazlasını inanılmaz hızlı gigabit Ethernet ile (toplamda beş bağlantı noktası) bağlayın.

Aircove Edinin
Technical drawing of Aircove with front and rear view + callouts

Teknik özellikler


Wi-Fi standardı

Çift bantlı (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi, ​​AX1800 MU-MIMO,
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax)

Wi-Fi hız ve kapsama alanı*

• 600 Mbps'ye (2.4GHz) kadar, 1.200 Mbps'ye (5GHz) kadar sağlar
• 1.600 fit kareye kadar.

İşlemci, hafıza, and depolama

1.2 GHz 64-bit Quad-Core CPU, 512 MB RAM, 128 MB flash depolama

Güvenlik özellikleri

• Yerleşik^ ExpressVPN koruması
• WPA2/3 Wi-Fi güvenliği
• Otomatik güncellemeler

Desteklenen VPN protokolleri

• Lightway
• OpenVPN
• IKEv2

Boyutlar

210 mm x 120 mm x 36.8 mm, 445 gr

Arayüz

1 x WAN Ethernet bağlantı noktası
4 x LAN Ethernet bağlantı noktası
1 x LED
1 x reset düğmesi
1 x 12V/1.5A DC dahili
4 x harici anten

Paket içeriği

1 x ExpressVPN Aircove yönlendirici
1 x iki parçalı güç adaptörü
1 x Ethernet kablosu

İşletim gereksinimleri

Çalışma sıcaklığı: 0–40°C (32–104°F)
Güç girişi: 12V/1.5A DC giriş

* Normal kullanım koşullarına dayalı tahminler. Gerçek menzil ve performans, internet servis sağlayıcınıza, evinizin boyutuna, düzenine, cihaz kullanımına, yapı malzemelerine ve engellere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

^ VPN işlevi, ayrı olarak satılan aktif bir ExpressVPN aboneliği gerektirir. Aircove, yönlendirici olmadan standart yönlendirici işlevlerini gerçekleştirir.

Ev koruması, yeniden tanımlandı.

Evinizi çevrimiçi ortamda gerçek hayatta olduğu kadar güvenli hale getirin. Aircove ile.

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ABD'de mevcuttur