Cada familia es diferente, y eso es perfecto. AircoveOS le permite crear hasta cinco grupos para todos sus dispositivos, cada uno con su propia ubicación VPN. Puede disfrutar de sus partidos en Reino Unido, mientras su pareja hace streaming de programas de Australia y los niños pueden jugar como si estuvieran en Japón. ¡Todos ganan!

¿Quiere mantener la paz en casa? Es tan fácil como mantener a todos conectados. Una vez que sus dispositivos se hayan conectado a la red por primera vez, lo recordarán a partir de ese momento. Así que no solo la conexión wifi es automática, sino también la protección VPN. No tiene que instalar la aplicación si no lo desea.

Y si se conecta a ExpressVPN en un dispositivo en particular mientras está conectado a la VPN a través de Aircove, no hay problema. Lightway Passthrough, una característica de AircoveOS, organiza la función de "doble VPN" para que no tenga que configurar nada.