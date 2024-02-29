Зручний, постійний захист починається з Aircove
Дізнайтеся, як наші VPN-роутери гарантують бездоганну безпеку для всіх ваших пристроїв — вдома та в дорозі.
- Aircove
- Як це працює
- Технічні параметри
- Підтримка
Відчуйте відмінність AircoveOS
Розроблена ExpressVPN і перевірена Cure53, AircoveOS — це технологія, що лежить в основі Aircove та Aircove Go. В поєднанні з підпискою на ExpressVPN вона спрощує, посилює та розширює VPN-захист для вас і вашої родини. А ваша конфіденційність? Вона на першому місці.
Групи пристроїв
Сортуйте пристрої за групами, кожна зі своєю локацією та налаштуваннями.
Розширений захист
Блокуйте трекери, шкідливі сайти та настирливу медійну рекламу.
Батьківський контроль
Налаштуйте час доступу до інтернету та блокуйте вміст для дорослих.
VPN для будь-чого
Захистіть кожен пристрій, навіть якщо на ньому зазвичай неможливо запустити VPN.
Швидке налаштування
Під'єднайтеся за п'ять хвилин. Це найпростіше налаштування роутера!
Wi-Fi Link
Тільки в Aircove Go. Під'єднуйтесь до інтернету через іншу мережу Wi-Fi без жодних кабелів.
Network Lock
При розриві VPN-з'єднання функція автовідключення блокує весь інтернет-трафік, захищаючи ваші дані.
Професійні функції
Захист Wi-Fi WPA3, динамічний DNS, переадресація портів і Lightway Passthrough.
Автоматичні оновлення
Найновіші функції та покращення безпеки завантажуються прямо на ваш Aircove.
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Гнучкість для будь-якої родини
Тому що кожна сім'я різна, і це нормально. AircoveOS дозволяє створювати до п'яти груп для всіх ваших пристроїв, і кожна матиме власну VPN-локацію. Таким чином, ви зможете дивитися гру у Великій Британії, ваш партнер — шоу з Австралії, а діти — розпочати гру, ніби вони знаходяться в Японії. Всі у виграші!
Ніхто не свариться? Це так само просто, як і підтримувати зв'язок з усіма. Після першого під'єднання до мережі ваші пристрої запам'ятають налаштування. Таким чином, автоматично вмикається не лише Wi-Fi з'єднання, але й захист VPN. Можна взагалі не встановлювати застосунок, якщо не хочете.
Випадково під'єднались на певному пристрої до ExpressVPN одночасно з Aircove? Нічого страшного. Lightway Passthrough, функція AircoveOS, впорядковує сценарій "подвійного VPN" без будь-яких налаштувань.
Також насолоджуйтесь розширеним захистом
Оскільки онлайн-шпигуни все частіше зламують пристрої розумного дому, як-от голосові помічники та радіоняні, в наші оселі тепер можна потрапити не лише через двері та вікна.
AircoveOS була створена для сумісності з будь-якими онлайн пристроями, а не лише з тими, на які можна завантажити VPN. Таким чином, нарешті можна захистити всі пристрої вашої родини, не чекаючи, поки щось трапиться. Окрім переваг, які можна очікувати від першокласної VPN, AircoveOS пропонує розширені функції захисту, зокрема:
Диспетчер загроз
Захистіть свій інтернет-трафік від шкідливих сайтів і трекерів
Блокувальник реклами
Приберіть нав'язливу медійну рекламу під час перегляду вебсторінок
Батьківський контроль
Блокуйте доступ до відвертого або небажаного контенту
Ці функції вбудовані в роутер Aircove, тож можна користуватися ними одразу після його налаштування. Просто увімкніть потрібні налаштування і користуйтесь цими функціями як з підключеним VPN, так і без нього.
Це можна робити на інформаційній панелі
Упорядкуйте пристрої Для кожної групи вкажіть локацію VPN або виберіть:
Функція інтелектуального підбору локації, яка обирає найкращу локацію залежно від умов мережі
Без VPN, якщо ви хочете підключити пристрій до Інтернету, але не використовувати VPN
Без Інтернету, коли ви хочете заблокувати окремим пристроям доступ до Інтернету
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Ви хочете застосувати розширені налаштування захисту, якщо такі є
Налаштуйте розширений захист Вирішуйте, які параметри розширеного захисту застосувати, і навіть обмежуйте доступ до Інтернету в певний час! Використовуйте професійні функції Увімкніть власний DNS, переадресацію портів та інші можливості. За бажання, просунуті користувачі можуть налаштувати все самостійно.
Користуйтеся захищеною VPN-мережею будь-де
З Aircove ваша мережа Wi-Fi повністю зашифрована і приватна, як і будь-який під'єднаний до неї пристрій. А якщо ви, скажімо, їдете у відпустку з родиною або хочете трохи попрацювати віддалено? З Aircove Go вирушайте в подорож зі спокійною душею. Перетворіть будь-яку публічну точку доступу на власну захищену VPN-мережу за допомогою Wi-Fi Link — ексклюзивної функції, яка дозволяє під'єднуватися до Інтернету через іншу мережу Wi-Fi, навіть з порталами авторизації.
Для кожного знайдеться свій Aircove
Ось огляд Aircove Go в порівнянні з Aircove, який допоможе зробити вибір. Перегляньте повні характеристики.
НАЙКРАЩЕ ДЛЯ
Невеликі будинки, готелі, будинки для відпочинку, автофургони та коворкінги
WI-FI СТАНДАРТ
Дводіапазонний Wi-Fi 6
ПОКРИТТЯ
~70 кв. м
ПІДКЛЮЧЕННЯ ETHERNET
3 гігабітні порти
Wi-Fi Link
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ VPN
180 Мбіт/с
ВАГА
250 грамів
НАЙКРАЩЕ ДЛЯ
Будинки, квартири та офіси середнього розміру
WI-FI СТАНДАРТ
Дводіапазонний Wi-Fi 6
ПОКРИТТЯ
~150 кв. м
ПІДКЛЮЧЕННЯ ETHERNET
5 гігабітних портів
Wi-Fi Link
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ VPN
180 Мбіт/с
ВАГА
450 грамів
Невеликі будинки, готелі, будинки для відпочинку, автофургони та коворкінги
Будинки, квартири та офіси середнього розміру
Дводіапазонний Wi-Fi 6
Дводіапазонний Wi-Fi 6
~70 кв. м
~150 кв. м
3 гігабітні порти
5 гігабітних портів
Так
Ні
180 Мбіт/с
180 Мбіт/с
250 грамів
450 грамів
^Радіус дії та продуктивність також залежать від вашого інтернет-провайдера, кількості підключених пристроїв, інтер'єру будинку, будівельних матеріалів, перешкод та інших факторів. *Ексклюзивна функція Aircove Go, яка дозволяє підключатися до Інтернету через іншу мережу Wi-Fi замість використання кабелю Ethernet.