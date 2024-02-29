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Зручний, постійний захист починається з Aircove

Дізнайтеся, як наші VPN-роутери гарантують бездоганну безпеку для всіх ваших пристроїв — вдома та в дорозі.

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Відчуйте відмінність AircoveOS

Розроблена ExpressVPN і перевірена Cure53, AircoveOS — це технологія, що лежить в основі Aircove та Aircove Go. В поєднанні з підпискою на ExpressVPN вона спрощує, посилює та розширює VPN-захист для вас і вашої родини. А ваша конфіденційність? Вона на першому місці.

Групи пристроїв

Сортуйте пристрої за групами, кожна зі своєю локацією та налаштуваннями.

Розширений захист

Блокуйте трекери, шкідливі сайти та настирливу медійну рекламу.

Батьківський контроль

Налаштуйте час доступу до інтернету та блокуйте вміст для дорослих.

VPN для будь-чого

Захистіть кожен пристрій, навіть якщо на ньому зазвичай неможливо запустити VPN.

Швидке налаштування

Під'єднайтеся за п'ять хвилин. Це найпростіше налаштування роутера!

Wi-Fi Link

Тільки в Aircove Go. Під'єднуйтесь до інтернету через іншу мережу Wi-Fi без жодних кабелів.

Network Lock

При розриві VPN-з'єднання функція автовідключення блокує весь інтернет-трафік, захищаючи ваші дані.

Професійні функції

Захист Wi-Fi WPA3, динамічний DNS, переадресація портів і Lightway Passthrough.

Автоматичні оновлення

Найновіші функції та покращення безпеки завантажуються прямо на ваш Aircove.

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Ознайомтеся з останніми новинками: Aircove Go

Гнучкість для будь-якої родини

Тому що кожна сім'я різна, і це нормально. AircoveOS дозволяє створювати до п'яти груп для всіх ваших пристроїв, і кожна матиме власну VPN-локацію. Таким чином, ви зможете дивитися гру у Великій Британії, ваш партнер — шоу з Австралії, а діти — розпочати гру, ніби вони знаходяться в Японії. Всі у виграші!

Ніхто не свариться? Це так само просто, як і підтримувати зв'язок з усіма. Після першого під'єднання до мережі ваші пристрої запам'ятають налаштування. Таким чином, автоматично вмикається не лише Wi-Fi з'єднання, але й захист VPN. Можна взагалі не встановлювати застосунок, якщо не хочете.

Випадково під'єднались на певному пристрої до ExpressVPN одночасно з Aircove? Нічого страшного. Lightway Passthrough, функція AircoveOS, впорядковує сценарій "подвійного VPN" без будь-яких налаштувань.

Придбати Aircove

Також насолоджуйтесь розширеним захистом

Оскільки онлайн-шпигуни все частіше зламують пристрої розумного дому, як-от голосові помічники та радіоняні, в наші оселі тепер можна потрапити не лише через двері та вікна.

AircoveOS була створена для сумісності з будь-якими онлайн пристроями, а не лише з тими, на які можна завантажити VPN. Таким чином, нарешті можна захистити всі пристрої вашої родини, не чекаючи, поки щось трапиться. Окрім переваг, які можна очікувати від першокласної VPN, AircoveOS пропонує розширені функції захисту, зокрема:

Диспетчер загроз

розширений захист менеджер загроз функція ілюстрації

Захистіть свій інтернет-трафік від шкідливих сайтів і трекерів

Блокувальник реклами

розширений захист блокувальник реклами функція ілюстрації блокування вебсайту вебсторінки

Приберіть нав'язливу медійну рекламу під час перегляду вебсторінок

Батьківський контроль

загальний розширений захист блокувальник сайтів для дорослих ілюстрація

Блокуйте доступ до відвертого або небажаного контенту

Ці функції вбудовані в роутер Aircove, тож можна користуватися ними одразу після його налаштування. Просто увімкніть потрібні налаштування і користуйтесь цими функціями як з підключеним VPN, так і без нього.

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Це можна робити на інформаційній панелі

Упорядкуйте пристрої Для кожної групи вкажіть локацію VPN або виберіть:

  • Функція інтелектуального підбору локації, яка обирає найкращу локацію залежно від умов мережі

  • Без VPN, якщо ви хочете підключити пристрій до Інтернету, але не використовувати VPN

  • Без Інтернету, коли ви хочете заблокувати окремим пристроям доступ до Інтернету

  • Ви хочете застосувати розширені налаштування захисту, якщо такі є

Налаштуйте розширений захист Вирішуйте, які параметри розширеного захисту застосувати, і навіть обмежуйте доступ до Інтернету в певний час! Використовуйте професійні функції Увімкніть власний DNS, переадресацію портів та інші можливості. За бажання, просунуті користувачі можуть налаштувати все самостійно.

Wi-Fi Link Інтерфейс Aircove

Користуйтеся захищеною VPN-мережею будь-де

З Aircove ваша мережа Wi-Fi повністю зашифрована і приватна, як і будь-який під'єднаний до неї пристрій. А якщо ви, скажімо, їдете у відпустку з родиною або хочете трохи попрацювати віддалено? З Aircove Go вирушайте в подорож зі спокійною душею. Перетворіть будь-яку публічну точку доступу на власну захищену VPN-мережу за допомогою Wi-Fi Link — ексклюзивної функції, яка дозволяє під'єднуватися до Інтернету через іншу мережу Wi-Fi, навіть з порталами авторизації.

Для кожного знайдеться свій Aircove

Ось огляд Aircove Go в порівнянні з Aircove, який допоможе зробити вибір. Перегляньте повні характеристики.

Новий
Aircove Go

НАЙКРАЩЕ ДЛЯ

Невеликі будинки, готелі, будинки для відпочинку, автофургони та коворкінги

WI-FI СТАНДАРТ

Дводіапазонний Wi-Fi 6

ПОКРИТТЯ

~70 кв. м

ПІДКЛЮЧЕННЯ ETHERNET

3 гігабітні порти

Wi-Fi Link

перевірити

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ VPN

180 Мбіт/с

ВАГА

250 грамів

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Aircove
ExpressVPN Aircove

НАЙКРАЩЕ ДЛЯ

Будинки, квартири та офіси середнього розміру

WI-FI СТАНДАРТ

Дводіапазонний Wi-Fi 6

ПОКРИТТЯ

~150 кв. м

ПІДКЛЮЧЕННЯ ETHERNET

5 гігабітних портів

Wi-Fi Link

закрити

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ VPN

180 Мбіт/с

ВАГА

450 грамів

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Новий
Aircove Go
Aircove
Найкраще ДЛЯ

Невеликі будинки, готелі, будинки для відпочинку, автофургони та коворкінги

Будинки, квартири та офіси середнього розміру

стандарт Wi-Fi

Дводіапазонний Wi-Fi 6

Дводіапазонний Wi-Fi 6

покриття Wi-Fi

~70 кв. м

~150 кв. м

З’єднання Ethernet

3 гігабітні порти

5 гігабітних портів

Wi-Fi Link*

Так

Ні

Максимальна швидкість VPN

180 Мбіт/с

180 Мбіт/с

вАГА

250 грамів

450 грамів

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^Радіус дії та продуктивність також залежать від вашого інтернет-провайдера, кількості підключених пристроїв, інтер'єру будинку, будівельних матеріалів, перешкод та інших факторів. *Ексклюзивна функція Aircove Go, яка дозволяє підключатися до Інтернету через іншу мережу Wi-Fi замість використання кабелю Ethernet.