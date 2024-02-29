Тому що кожна сім'я різна, і це нормально. AircoveOS дозволяє створювати до п'яти груп для всіх ваших пристроїв, і кожна матиме власну VPN-локацію. Таким чином, ви зможете дивитися гру у Великій Британії, ваш партнер — шоу з Австралії, а діти — розпочати гру, ніби вони знаходяться в Японії. Всі у виграші!

Ніхто не свариться? Це так само просто, як і підтримувати зв'язок з усіма. Після першого під'єднання до мережі ваші пристрої запам'ятають налаштування. Таким чином, автоматично вмикається не лише Wi-Fi з'єднання, але й захист VPN. Можна взагалі не встановлювати застосунок, якщо не хочете.

Випадково під'єднались на певному пристрої до ExpressVPN одночасно з Aircove? Нічого страшного. Lightway Passthrough, функція AircoveOS, впорядковує сценарій "подвійного VPN" без будь-яких налаштувань.