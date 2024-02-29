لأن كل عائلة متميزة عن الأخرى، ولا بأس بذلك. يتيح لك AircoveOS إنشاء خمس مجموعات أجهزة، لكل منها موقع VPN خاص. لذا يمكنك مثلا متابعة مباراة في المملكة المتحدة، بينما يشاهد شريكك فلم عبر خدمة بث أسترالية ويتاح للأطفال اللعب وكأنهم في اليابان. لكل فرد في العائلة دائما نصيب! هل تسعى لتحقيق الأمان في المنزل؟ الأمر سهل! يمكنك أيضا الحفاظ على اتصال جميع الأجهزة بالشبكة. إذ إن Aircove يتذكرها بمجرد الاتصال للمرة الأولى. ولا يقتصر الأمر على اتصال Wi-Fi التلقائي فحسب، بل حماية VPN أيضا. لذا ليس عليك تنزيل التطبيق على الإطلاق، إذا كنت لا ترغب في ذلك. يمكنك الاتصال بشبكة ExpressVPN على جهاز معين في الوقت نفسه الذي تتصل فيه بخدمة VPN عبر Aircove. ويتيح لك Lightway Passthrough وهو إحدى ميزات AircoveOS إمكانية تنظيم الاتصال المزدوج بالشبكة الخاصة الافتراضية تلقائيا.