حماية سهلة ومستمرة مع Aircove
اكتشف كيف توفر أجهزة راوتر VPN أمانا سلسا لجميع أجهزتك في المنزل وخارجه.
- Aircove
- آلية العمل
- المواصفات التقنية
- الدعم
تجربة AircoveOS المميزة
تم تطويره من قبل ExpressVPN ومراجعته من قبل Cure53. أما AircoveOS فهي التكنولوجيا المعتمدة لتشغيل كلا من Aircove و Aircove Go. فهي تبسط وتعزز وتوسع نطاق حماية VPN لك ولعائلتك عند إقرانها باشتراك ExpressVPN. وماذا عن خصوصيتك الرقمية؟ إنها في مقدمة أولوياتنا.
مجموعات الأجهزة
فرز أجهزتك إلى مجموعات، لكل منها موقعها الخاص وإعداداتها المنفصلة.
حماية متطورة
حظر التتبع والمواقع الخبيثة والإعلانات المزعجة.
الضوابط الأبوية
تحديد أوقات للوصول إلى الإنترنت وحجب محتوى الكبار.
VPN على كل الأجهزة
حماية كل الأجهزة، حتى تلك التي لا يمكن تشغيل برنامج VPN فيها عادة.
الإعداد السريع
اتصل في خمس دقائق. أسهل إعدادات لجهاز راوتر!
Wi-Fi Link
ميزة حصرية لخدمة Aircove Go. الاتصال بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi أخرى، دون الحاجة إلى الكابل.
Network Lock
يقوم زر الانقطاع الطارئ بحظر كل حركة الإنترنت عند انقطاع اتصال VPN لحماية بياناتك.
ميزات المحترفين
أمان Wi-Fi WPA3 و DNS الديناميكي و إعادة توجيه المنافذ و Lightway Passthrough.
التحديثات التلقائية
استمتع بأحدث الميزات والتحسينات الأمنية مباشرة في Aircove.
أهم مستحدثات Aircove Go
المرونة التي تناسب الجميع
لأن كل عائلة متميزة عن الأخرى، ولا بأس بذلك. يتيح لك AircoveOS إنشاء خمس مجموعات أجهزة، لكل منها موقع VPN خاص. لذا يمكنك مثلا متابعة مباراة في المملكة المتحدة، بينما يشاهد شريكك فلم عبر خدمة بث أسترالية ويتاح للأطفال اللعب وكأنهم في اليابان. لكل فرد في العائلة دائما نصيب! هل تسعى لتحقيق الأمان في المنزل؟ الأمر سهل! يمكنك أيضا الحفاظ على اتصال جميع الأجهزة بالشبكة. إذ إن Aircove يتذكرها بمجرد الاتصال للمرة الأولى. ولا يقتصر الأمر على اتصال Wi-Fi التلقائي فحسب، بل حماية VPN أيضا. لذا ليس عليك تنزيل التطبيق على الإطلاق، إذا كنت لا ترغب في ذلك. يمكنك الاتصال بشبكة ExpressVPN على جهاز معين في الوقت نفسه الذي تتصل فيه بخدمة VPN عبر Aircove. ويتيح لك Lightway Passthrough وهو إحدى ميزات AircoveOS إمكانية تنظيم الاتصال المزدوج بالشبكة الخاصة الافتراضية تلقائيا.
استمتع بالحماية المتقدمة أيضا
ازدادت خطورة الأجهزة المنزلية الذكية مثل أجهزة المساعدة الصوتية وأجهزة مراقبة الأطفال وأصبحت مداخل محتملة للتلصص عبر الإنترنت، ولم تعد طرق الدخول إلى منازلنا تقتصر على الأبواب والنوافذ.
تم تصميم AircoveOS ليكون متوافقا مع أي جهاز متصل بشبكة الإنترنت، وليس فقط الأجهزة التي يمكن تنزيل VPN فيها. لذا يمكنكم أخيرا حماية كل الأجهزة العائلية. بالإضافة إلى ميزات برنامج VPN رائد في العالم، يوفر AircoveOS أيضا ميزات حماية متقدمة، بما في ذلك:
ميزة Threat Manager
حماية نشاطك على الإنترنت من المواقع الضارة والمتطفلين
مانع الإعلانات
إخفاء الإعلانات المنبثقة عند تصفح الويب
الضوابط الأبوية
حظر الوصول إلى محتوى غير مناسب أو غير مرغوب فيه
هذه الميزات مدمجة في البرنامج، لذا يمكنك استخدامها فور إعداد جهاز توجيه Aircove. اختر الإعدادات التي تريدها بكل بساطة واستمتع بهذه الميزات مع أو بدون اتصال VPN.
كل الميزات عبر لوحة التحكم
تنظيم أجهزتك قم بتعيين موقع VPN لكل مجموعة أو اختر:
ميزة الموقع التلقائي الذي يحدد أفضل موقع لك استنادا إلى ظروف الشبكة
بدون اتصال VPN، وذلك عندما تريد الاتصال بالإنترنت دون استخدام خدمة VPN
بدون اتصال إنترنت، وذلك عندما تريد منع جهاز معين من الاتصال بالإنترنت
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إعدادات الحماية المتقدمة المفضلة لديك، إن وجدت
ضبط إعدادات الحماية المتقدمة اختر إعدادات الحماية المتقدمة التي تريدها و يمكنك حتى الحد من الوصول إلى الإنترنت في أوقات معينة! استمتع بميزات المحترفين تفعيلDNS مخصص، إعادة توجيه المنفذ والمزيد. يمكن للمستخدمين التقنيين ضبط الإعدادات المتقدمة إذا رغبوا في ذلك.
شبكة VPN مؤمنة في كل مكان
مع Aircove، تكون شبكة Wi-Fi مشفرة بالكامل، وكذلك أي جهاز يتصل بها. ولكن ماذا لو كنت في عطلة عائلية أو تحتاج إلى العمل عن بعد لفترة ما؟ يتيح لك Aircove Go السفر وأنت مرتاح البال. يمكنك تحويل أي نقطة اتصال عامة إلى شبكة VPN خاصة مؤمنة مع Wi-Fi Link، وهي ميزة حصرية تتيح لك الاتصال بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi أخرى، حتى على الشبكات التي تحتوي على بوابات مخصصة.
مجموعة منتجات Aircove ملائمة للجميع
لمحة عن Aircove Go و Aircove لمساعدتك في الاختيار. اطلع على المواصفات الكاملة.
الأماكن المناسبة
البيوت الصغيرة والفنادق وبيوت العطلات والمركبات الترفيهية وأماكن العمل المشتركة
معيار WI-FI
Wi-Fi 6 مزدوج النطاق
تغطية
حوالي 70 متر مربع ~750 قدم مربع
اتصال إيثرنت
3 منافذ جيجابت
Wi-Fi Link
سرعة VPN القصوى
180 ميجابت في الثانية
الوزن
250 غرام
الأماكن المناسبة
البيوت والشقق والمكاتب المتوسطة الحجم
معيار WI-FI
Wi-Fi 6 مزدوج النطاق
تغطية
حوالي 150 متر مربع حوالي 1600 قدم مربع
اتصال إيثرنت
5 منافذ جيجابت
Wi-Fi Link
سرعة VPN القصوى
180 ميجابت في الثانية
الوزن
450 غرام
البيوت الصغيرة والفنادق وبيوت العطلات والمركبات الترفيهية وأماكن العمل المشتركة
البيوت والشقق والمكاتب المتوسطة الحجم
Wi-Fi 6 مزدوج النطاق
Wi-Fi 6 مزدوج النطاق
حوالي 70 متر مربع ~750 قدم مربع
حوالي 150 متر مربع حوالي 1600 قدم مربع
3 منافذ جيجابت
5 منافذ جيجابت
نعم
لا
180 ميجابت في الثانية
180 ميجابت في الثانية
250 غرام
450 غرام
^يعتمد النطاق والأداء أيضا على مزود خدمة الإنترنت والجهاز وتصميم المنزل ومواد البناء والحواجز وعوامل الأخرى. *ميزة حصرية في خدمة Aircove Go التي تتيح لك الاتصال بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi أخرى بدلا من استخدام كابل Ethernet.