Amazon Prime Video: как смотреть с помощью VPN
Стриминговый сервис Amazon Prime позволяет смотреть фильмы и сериалы со всего мира. С помощью VPN и американского или британского аккаунта Amazon Prime вы можете защитить свое интернет-соединение и смотреть любые фильмы из американской или британской коллекций Amazon Video!
С 30-дневной гарантией возврата денег вы ничем не рискуете.
Как смотреть Amazon Video с VPN за 3 простых шага:
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN, самый быстрый VPN-сервис в мире.
Шаг 2
Подключитесь к VPN-серверу в подходящей локации.
Шаг 3
Войдите в аккаунт Amazon Prime и смотрите фильмы в безопасности и без ограничения пропускной способности.
В коллекции Amazon Prime насчитывается огромное количество популярных фильмов, и вы можете посмотреть их все с помощью VPN.
Как работает VPN с Amazon Prime
VPN или виртуальная частная сеть — это отличный способ зашифровать свои данные и пользоваться Интернетом, ни о чем не беспокоясь.
С помощью сверхскоростной сети ExpressVPN вы можете посмотреть онлайн тысячи фильмов из американской и британской коллекций Amazon Video, которые доступны по подписке, в полной безопасности и на высокой скорости.
С ExpressVPN у вас будет доступ к 160 локациям VPN-серверов по всему миру! Более того, даже если вы подключаетесь к серверу за пределами США и Великобритании, вам не нужно больше беспокоиться о том, что кто-то регистрирует ваши данные.
Если ваш интернет-провайдер известен тем, что замедляет скорость при использовании стриминговых сервисов, то скорость вашего соединения через ExpressVPN может даже стать выше. Это происходит потому, что VPN позволяет обойти ограничения интернет-провайдеров на использование сервиса Amazon Prime и смотреть видео без регулирования пропускной способности!
Узнать больше о том, как VPN может ускорить передачу потокового видео.
Amazon Prime с VPN: как получить максимальную скорость
Amazon Prime с VPN: как получить максимальную скорость
Не тратьте зря время на переключение между разными серверами. С помощью теста скорости в приложениях ExpressVPN для Windows и Mac вы можете проверить время задержки и скорость загрузки каждого VPN-сервера.
Вы можете использовать VPN-сеть для просмотра фильмов на сервисе Amazon Video в формате SD (стандартная четкость), HD (высокая четкость) и UHD (сверхвысокая четкость). Чтобы иметь возможность смотреть видео в самом высоком качестве, выберите локацию VPN-сервера с наибольшим индексом скорости. Подключитесь к VPN-серверу в этой локации и смотрите любой фильм из коллекции Amazon Prime Video.
Рекомендации ExpressVPN по скорости соединения для просмотра фильмов на Amazon Prime
|Скорость
|Качество
|3 000 кбит/с
|SD качество
|5 000 кбит/с
|HD качество
|15 000 кбит/с
|Ultra HD качество
Подключайтесь к самым быстрым VPN-серверам и смотрите онлайн свои любимые фильмы на Amazon Prime Video с лучшей скоростью и быстрой загрузкой.
Узнать больше о тесте скорости VPN.
Что такое Amazon Prime Video?
Подобно Netflix, сервис Amazon Video, ранее известный как Amazon Instant Video, — это стриминговый сервис по запросу, который предлагает огромное количество сериалов, фильмов, а также оригинальный контент.
Купив подписку на Amazon Prime, вы сможете бесплатно смотреть сотни фильмов онлайн. Пользователи без подписки Amazon Prime также могут получить доступ к растущей коллекции фильмов Amazon, купив отдельную подписку на Prime Video.
Часто задаваемые вопросы об использовании Amazon Video с VPN
Входит ли в подписку ExpressVPN подписка на Amazon Prime?
К сожалению, в подписку ExpressVPN не входит подписка на Amazon Prime. Для просмотра американской коллекции фильмов Amazon Video вам необходимо иметь зарегистрированный в США аккаунт Amazon Prime или купить ежемесячную подписку на стриминговый сервис Amazon, используя американский адрес для выставления счета. Чтобы смотреть британскую коллекцию фильмов с помощью ExpressVPN, необходимо иметь британский аккаунт.
Купив подписку на Amazon Prime, вы можете подключиться к ExpressVPN, чтобы смотреть фильмы из коллекции Amazon Video с невероятной скоростью и без регистрации данных.
Можно ли использовать сеть VPN для просмотра фильмов на Amazon Video на нескольких устройствах?
Коллекция фильмов Amazon Prime доступна как на мобильных устройствах, так и на компьютерах. У ExpressVPN есть приложения для Windows, Mac, iOS, роутеров, Linux и потоковых медиаплееров, таких как Fire TV Stick. Поэтому вы можете смотреть потоковое видео на Amazon с помощью VPN в любом месте и в любое время.
Нужна ли мне подписка на Amazon Prime, чтобы смотреть фильмы онлайн на Amazon Video?
Нет, но вам потребуется отдельная подписка на Prime Video. Подписка на Amazon Prime включает тысячи бесплатных фильмов, но она не обязательна. Пользователи могут отдельно купить ежемесячную подписку на потоковый сервис Amazon.
Отразится ли использование VPN на качестве видео?
В большинстве случаев нет. Все сети VPN могут слегка замедлять ваше интернет-соединение, но ExpressVPN — одна из самых быстрых сетей, и большинство пользователей не испытывают никаких проблем с буферизацией.
В некоторых случаях использование VPN для просмотра фильмов на Amazon Prime Video может даже улучшить качество видео, особенно если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность при просмотре потокового видео.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
ExpressVPN также работает со множеством других стриминговых сервисов, таких как Netflix, Hulu и Spotify. VPN-сеть — это быстрый и простой способ использования Интернета с максимальной конфиденциальностью и безопасностью.
Зачем использовать ExpressVPN, чтобы смотреть фильмы на Amazon Video?
Поддержка на всех устройствах
С VPN-приложениями для всех ваших устройств вы можете смотреть фильмы и сериалы прямо за столом, на диване или в автобусе.
Серверы в 94 стран
К вашим услугам VPN-серверы в США, Канаде, Британии, Индии и многих других странах.
Неограниченная пропускная способность
Вы можете смотреть свой любимый сериал на Amazon хоть целый день. Нет ограничений пропускной способности или ограничений на объем загрузки.
Более разнообразный контент
Вы также можете использовать ExpressVPN для доступа к YouTube, Twitter и Facebook, которые подвергаются цензуре в некоторых странах.
Надежная техподдержка
Наша команда службы поддержки готова ответить на все ваши вопросы в онлайн-чате и по электронной почте круглосуточно и без выходных.
Гарантия возврата денег 30 дней
Не нравится смотреть Amazon Video с ExpressVPN? Мы вернем все ваши деньги в течение 30 дней.