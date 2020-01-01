Как работает VPN с Amazon Prime

VPN или виртуальная частная сеть — это отличный способ зашифровать свои данные и пользоваться Интернетом, ни о чем не беспокоясь.

С помощью сверхскоростной сети ExpressVPN вы можете посмотреть онлайн тысячи фильмов из американской и британской коллекций Amazon Video, которые доступны по подписке, в полной безопасности и на высокой скорости.

С ExpressVPN у вас будет доступ к 160 локациям VPN-серверов по всему миру! Более того, даже если вы подключаетесь к серверу за пределами США и Великобритании, вам не нужно больше беспокоиться о том, что кто-то регистрирует ваши данные.

Если ваш интернет-провайдер известен тем, что замедляет скорость при использовании стриминговых сервисов, то скорость вашего соединения через ExpressVPN может даже стать выше. Это происходит потому, что VPN позволяет обойти ограничения интернет-провайдеров на использование сервиса Amazon Prime и смотреть видео без регулирования пропускной способности!

Узнать больше о том, как VPN может ускорить передачу потокового видео.