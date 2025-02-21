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Расширение браузера ExpressVPN пока не поддерживается в Safari 12.
Только расширения Safari, распространяемые в галерее расширений Safari Apple, поддерживались при запуске Safari 12. Устаревшие расширения вне галереи, включая расширение ExpressVPN, пока несовместимы.
Рассмотрите возможность использования браузеров Chrome или Firefox с их соответствующими расширениями ExpressVPN, пока мы работаем над новой версией расширения ExpressVPN для Safari.
Примечание: Расширение браузера ExpressVPN не обязательно для работы VPN-сервиса, но оно позволяет управлять приложением VPN из браузера, обеспечивая при этом анонимность локации.
Если вам нужна дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN.