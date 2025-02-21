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Примечание: Данное расширение браузера ExpressVPN для Safari в настоящее время не поддерживается. Пока мы работаем над этим, рассмотрите возможность использования наших расширений для Chrome или Firefox.

Расширение браузера ExpressVPN пока не поддерживается в Safari 12.

Всплывающее окно Safari 12, указывающее, что ExpressVPN не поддерживается

Только расширения Safari, распространяемые в галерее расширений Safari Apple, поддерживались при запуске Safari 12. Устаревшие расширения вне галереи, включая расширение ExpressVPN, пока несовместимы.

Рассмотрите возможность использования браузеров Chrome или Firefox с их соответствующими расширениями ExpressVPN, пока мы работаем над новой версией расширения ExpressVPN для Safari.

Примечание: Расширение браузера ExpressVPN не обязательно для работы VPN-сервиса, но оно позволяет управлять приложением VPN из браузера, обеспечивая при этом анонимность локации.

Если вам нужна дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN.

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