Из этого руководства вы узнаете, что делать, если не удается вручную настроить подключение по протоколам L2TP или PPTP на роутере.

Ручные настойки ExpressVPN созданы для устройств, которые не поддерживают приложения ExpressVPN. При установленных вручную подключениях к ExpressVPN используется протокол OpenVPN.

Рекомендуемое решение: OpenVPN

Если ваш роутер поддерживает протокол OpenVPN, то вы можете выполнить ручную настройку. Для этого вам понадобится загрузить конфигурационные файлы ExpressVPN для устанавливаемых вручную подключений и загрузить их в память роутера.

Вы можете воспользоваться инструкциями для своего роутера или , если модель вашего роутера отсутствует в этом списке. Пожалуйста, проверьте заранее, поддерживает ли ваш роутер установленные вручную подключения с использованием протокола OpenVPN.

Рекомендуемое решение: ExpressVPN для роутеров

Приложение ExpressVPN для роутеров зашифрует интернет-подключение вашего роутера и защитит все подключенные к нему устройства. Чтобы использовать приложение ExpressVPN для роутеров, вам потребуется загрузить и установить так называемую «прошивку» (приложение) ExpressVPN для роутеров на подходящее устройство.

Приложение ExpressVPN для роутеров доступно в настоящий момент для ряда роутеров Asus, Linksys и Netgear. Если ваша модель роутера не перечислена в этом списке, вы можете .

Альтернативное решение: роутер с поддержкой OpenVPN

Если ваш роутер не поддерживает файлы настроек OpenVPN, вы можете сменить роутер.

OpenVPN — это протокол с открытым исходным кодом, использующий алгоритмы SSL/TLS для обмена ключами. Он обеспечивает идеальную комбинацию скорости и защиты, чем заслужил широкое признание. Множество современных роутеров самых разных ценовых категорий поддерживают OpenVPN.

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