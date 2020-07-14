Bu rehber, yönlendiricinizde L2TP veya PPTP manuel yapılandırmasını kullanamıyorsanız ne yapmanız gerektiğini gösterir.

ExpressVPN manuel yapılandırmaları, ExpressVPN uygulamalarını çalıştıramayan cihazlar için tasarlanmıştır. Manuel yapılandırmalar için ExpressVPN, OpenVPN‘i destekler.

Önerilen çözüm: OpenVPN yapılandırmasını kullanın

Yönlendiriciniz OpenVPN’i destekliyorsa manuel yapılandırma gerçekleştirebilirsiniz. Bu, ExpressVPN’in manuel yapılandırma dosyalarını indirmeyi ve bunları yönlendiricinize uygulamayı içerir.

Yönlendiriciniz için yönergeleri bulabilir veya yönlendirici modeliniz listede yoksa Destek ile iletişime geçmeden önce, yönlendiricinizin manuel yapılandırılmış OpenVPN bağlantılarını desteklediğinden emin olmak için lütfen yönlendirici belgelerinizi kontrol edin.

Önerilen çözüm: Yönlendiriciler için ExpressVPN kullanın

Yönlendiriciler için ExpressVPN, yönlendiricinizin internet bağlantısını şifreler ve ona bağlı her cihaza aynı korumayı uygular. Yönlendiriciler için ExpressVPN’i kullanmak için desteklenen yönlendirici modelinizde ExpressVPN yönlendirici aygıt yazılımını indirmeniz ve “çalıştırmanız” gerekir.

Yönlendiriciler için ExpressVPN şu anda bazı Asus, Linksys, Netgear yönlendiricilerinde kullanılabilir. Yönlendirici modeliniz listede yoksa .

Alternatif çözüm: OpenVPN yapılandırmalarını destekleyen bir yönlendirici kullanın

Mevcut yönlendiriciniz OpenVPN yapılandırmalarını desteklemiyorsa destekleyen bir yönlendiriciye geçmeniz önerilir.

OpenVPN açık kaynaklıdır ve anahtar değişimi için SSL/TLS kullanır; bu da onu ideal hız ve güvenlik kombinasyonu sağlayan oldukça güvenilir bir protokol hâline getirir. Çeşitli fiyatlarda birçok modern yönlendirici OpenVPN’i destekler.

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