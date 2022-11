Denne veiledningen viser deg hva du skal gjøre hvis du ikke kan bruke manuelle konfigurasjoner for L2TP eller PPTP på ruteren din.

Manuelle ExpressVPN-konfigurasjoner er designet for enheter som ikke kan kjøre ExpressVPN-appene. For manuelle konfigurasjoner støtter ExpressVPN OpenVPN.

Anbefalt løsning: Bruk OpenVPN-oppsett

Hvis ruteren din støtter både manuelt oppsett med OpenVPN og L2TP, oppfordres du sterkt til å bruke OpenVPN-oppsettet. Dette innebærer å laste ned ExpressVPNs manuelle konfigurasjonsfiler og bruke dem på ruteren din.

Du kan finne instruksjoner for din spesifikke ruter eller kontakte ExpressVPNs kundestøtteteam for å få hjelp hvis din spesifikke rutermodell ikke er oppført her. Før du kontakter støtte, sjekk dokumentasjonen for ruteren for å sikre at den støtter manuelt konfigurerte OpenVPN-tilkoblinger.

Anbefalt løsning: Bruk ExpressVPN for rutere

ExpressVPN for rutere krypterer ruterens internettilkobling og bruker den samme beskyttelsen for alle enheter som er koblet til den. For å bruke ExpressVPN for rutere må du laste ned og «flashe» ExpressVPN-ruterens fastvare på en støttet rutermodell.

ExpressVPN for rutere er for øyeblikket tilgjengelig for utvalgte rutere fra Asus, Linksys og Netgear. Hvis din spesifikke rutermodell ikke er oppført, kan du sende inn en forespørsel til ExpressVPNs kundestøtteteam.

Alternativ løsning: Bruk en ruter som støtter OpenVPN-oppsett

Hvis din nåværende ruter ikke støtter OpenVPN-oppsett, oppfordres du til å bytte til en ruter som gjør det.

OpenVPN har åpen kildekode og bruker SSL/TLS for nøkkelutveksling, noe som gjør den til en svært pålitelig protokoll som gir en ideell kombinasjon av hastighet og sikkerhet. Et stort utvalg av moderne rutere, i forskjellige prisklasser, støtter OpenVPN.

