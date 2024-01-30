VPN, которой можно доверять
Эксклюзивный бесплатный пробный период для владельцев смартфонов Nokia
Воспользуйтесь 30-дневным бесплатным пробным периодом
Наше эксклюзивное предложение позволяет начать работу с ExpressVPN в режиме бесплатного пробного периода* двумя способами, которые зависят от вашего устройства.
Если у вас есть новый смартфон Nokia, который соответствует условиям предоставления бесплатного пробного периода:
Откройте приложение ExpressVPN, которое уже установлено на вашем смартфоне.
Нажмите на «Начать 30-дневный пробный период».
Введите адрес электронной почты, к которому не привязана активная учетная запись ExpressVPN.
Выберите тарифный план.
Оформите подписку через «Подписки» в Google Play.
Готово! Теперь можно подключиться к любой VPN-локации на ваш выбор.
Если у вас есть смартфон Nokia, который соответствует условиям предоставления бесплатного пробного периода:
Откройте приложение My Phone.
Листайте верхний рекламный баннер, пока не найдете ExpressVPN.
Нажмите на баннер и загрузите ExpressVPN на свое устройство.
Запустите ExpressVPN.
Нажмите на «30-дневный пробный период».
Выберите тарифный план.
Оформите подписку через «Подписки» Google Play.
Готово! Теперь можно подключиться к любой VPN-локации на ваш выбор.
*Бесплатный пробный период предлагается только пользователям без активной подписки на ExpressVPN.
Получите неограниченный доступ из любой точки мира
ExpressVPN позволяет обойти различные ограничения и цензуру, чтобы получить доступ к видео, музыке, социальным сетям и другим ресурсам из любого уголка Земли.
Станьте анонимнее онлайн
ExpressVPN скрывает ваш IP-адрес и шифрует ваши сетевые данные, чтобы никто не смог узнать, что вы делаете. Вы сможете безопасно подключаться к публичным точкам доступа Wi-Fi. Всего один щелчок мыши — и вы под защитой.
Можно использовать на всех своих устройствах
Окружите себя надежной защитой на любой платформе. Помимо устройства Nokia, вы сможете подключить еще до 7 устройств одновременно, оформив подписку на 6 или 12 месяцев. Мы предлагаем удобные приложения для Android, iOS, Windows, Mac, Linux, роутеров и не только.
Более мощная защита данных
Возьмите под контроль приватность и безопасность в Интернете с помощью первоклассного шифрования.
Работает безупречно везде
Используйте Интернет так, как вам хочется. В пути или дома.
Молниеносное соединение
Наша VPN-сеть создана для скорости и использует технологии нового поколения.
Что говорят про ExpressVPN довольные пользователи
оценка 4,7 из 5
оценка 4,4 из 5
Превосходно
Установил ExpressVPN на все свои устройства ― смартфон, ноутбук, планшет, AppleTV и т.д. Все очень нравится.
TopherZ143
Классный VPN-сервис!
Меня успокаивает мысль, что мой IP-адрес никто не видит и не может отследить.
king bishop
Примеры самых положительных отзывов от наших клиентов. Больше отзывов можно увидеть в App Store и Google Play.
Вчера сделал аккаунт @expressvpn. Отличное решение для тех, кто за границей!
Dustin Greiger
@D_Geiger
Хочу сказать, что @expressvpn блестяще справляется со своей работой. Здесь просто выполнить любую задачу, так что, если вам нужна VPN, то советую Express.
ashbc
@BCoinChaos
Обожаю express за безопасность, скорость и всё остальное 👍
nima088
@Nill088
ExpressVPN стабильно работает и предлагает надежную защиту, поэтому сейчас это лучший VPN-сервис.
Все услуги этого сервиса на высоте, и в целом ExpressVPN можно смело назвать одним из лучших VPN-сервисов на сегодняшний день.
Отличное комплексное решение как для начинающих, так и для опытных пользователей VPN.
Иногда мы платим сайтам с обзорами экспертов, которые приводят нам клиентов.
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Доступная 24/7 поддержка от настоящих людей
Живые сотрудники нашей техподдержки доступны 24/7 в онлайн-чате и по электронной почте, чтобы помочь вам с установкой и не только.
Гарантия возврата денег 30 дней
Если вы решите оформить подписку поcле бесплатного пробного периода, то не будете ничем рисковать: в течение 30 дней вы сможете вернуть свои деньги целиком.