Купите любую подписку прямо сейчас и получите в подарок 30 дополнительных дней.

Не пропустите! Получите 4 месяца в подарок при покупке годовой подписки.

Синее небо на фоне, ExpressVPN.

VPN, которой можно доверять

Эксклюзивный бесплатный пробный период для владельцев смартфонов Nokia

30 дней в подарок
ExpressVPN на смартфоне Nokia.

Воспользуйтесь 30-дневным бесплатным пробным периодом

Наше эксклюзивное предложение позволяет начать работу с ExpressVPN в режиме бесплатного пробного периода* двумя способами, которые зависят от вашего устройства.

Приложение ExpressVPN на экране смартфона Nokia XR20.

Если у вас есть новый смартфон Nokia, который соответствует условиям предоставления бесплатного пробного периода:

  1. Откройте приложение ExpressVPN, которое уже установлено на вашем смартфоне.

  2. Нажмите на «Начать 30-дневный пробный период».

  3. Введите адрес электронной почты, к которому не привязана активная учетная запись ExpressVPN.

  4. Выберите тарифный план.

  5. Оформите подписку через «Подписки» в Google Play.

  6. Готово! Теперь можно подключиться к любой VPN-локации на ваш выбор.

ExpressVPN на экране смартфона Nokia в приложении MyPhone.

Если у вас есть смартфон Nokia, который соответствует условиям предоставления бесплатного пробного периода:

  1. Откройте приложение My Phone.

  2. Листайте верхний рекламный баннер, пока не найдете ExpressVPN.

  3. Нажмите на баннер и загрузите ExpressVPN на свое устройство.

  4. Запустите ExpressVPN.

  5. Нажмите на «30-дневный пробный период».

  6. Выберите тарифный план.

  7. Оформите подписку через «Подписки» Google Play.

  8. Готово! Теперь можно подключиться к любой VPN-локации на ваш выбор.

*Бесплатный пробный период предлагается только пользователям без активной подписки на ExpressVPN.

Курсор наведен на пробитую стену.

Получите неограниченный доступ из любой точки мира

ExpressVPN позволяет обойти различные ограничения и цензуру, чтобы получить доступ к видео, музыке, социальным сетям и другим ресурсам из любого уголка Земли.

Светящаяся лампа на окнах браузера, чтобы сделать их приватными.

Станьте анонимнее онлайн

ExpressVPN скрывает ваш IP-адрес и шифрует ваши сетевые данные, чтобы никто не смог узнать, что вы делаете. Вы сможете безопасно подключаться к публичным точкам доступа Wi-Fi. Всего один щелчок мыши — и вы под защитой.

Ноутбук и устройство, над которыми висит текстовое облако с галочкой.

Можно использовать на всех своих устройствах

Окружите себя надежной защитой на любой платформе. Помимо устройства Nokia, вы сможете подключить еще до 7 устройств одновременно, оформив подписку на 6 или 12 месяцев. Мы предлагаем удобные приложения для Android, iOS, Windows, Mac, Linux, роутеров и не только.

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См. все приложения >

Надежный зеленый замок.

Более мощная защита данных

Возьмите под контроль приватность и безопасность в Интернете с помощью первоклассного шифрования.

Будьте повсюду. Локации, отмеченные на карте мира.

Работает безупречно везде

Используйте Интернет так, как вам хочется. В пути или дома.

Спидометр.

Молниеносное соединение

Наша VPN-сеть создана для скорости и использует технологии нового поколения.

Другие преимущества >

Сверхбыстрые серверы<span class="breaker"> </span>в 105 странах

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Что говорят про ExpressVPN довольные пользователи

    оценка 4,7 из 5

    оценка 4,4 из 5

    Превосходно

    Установил ExpressVPN на все свои устройства ― смартфон, ноутбук, планшет, AppleTV и т.д. Все очень нравится.

    TopherZ143

    Классный VPN-сервис!

    Меня успокаивает мысль, что мой IP-адрес никто не видит и не может отследить.

    king bishop

    Примеры самых положительных отзывов от наших клиентов. Больше отзывов можно увидеть в App Store и Google Play.

    Вчера сделал аккаунт @expressvpn. Отличное решение для тех, кто за границей!

    Dustin Greiger

    @D_Geiger

    Хочу сказать, что @expressvpn блестяще справляется со своей работой. Здесь просто выполнить любую задачу, так что, если вам нужна VPN, то советую Express.

    ashbc

    @BCoinChaos

    Обожаю express за безопасность, скорость и всё остальное 👍

    nima088

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    Живые сотрудники нашей техподдержки доступны 24/7 в онлайн-чате и по электронной почте, чтобы помочь вам с установкой и не только.

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    Гарантия возврата денег 30 дней.

    Гарантия возврата денег 30 дней

    Если вы решите оформить подписку поcле бесплатного пробного периода, то не будете ничем рисковать: в течение 30 дней вы сможете вернуть свои деньги целиком.

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