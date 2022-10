NFT-transacties worden gedaan met behulp van cryptocurrencies zoals Ethereum (ETH). U moet een digitale portemonnee openen en financieren om NFT-transacties uit te voeren. Pas wel op dat u niet in een cryptowalletzwendel trapt. Zodra u uw crypto-portemonnee heeft opgezet, gaat u naar gevestigde NFT-marktplaatsen zoals OpenSea om rond te kijken en NFT's te kopen.

Hoe koopt u NFT's

Er zijn twee manieren om NFT's te kopen: tegen een vaste prijs, of als een virtuele veiling. NFT's verkocht via een veiling veranderen in waarde afhankelijk van de vraag — hoe hoger de vraag, hoe hoger de prijs.

Uw cryptowallet moet de cryptocurrency opslaan die nodig is om de NFT te kopen. Bijvoorbeeld, een NFT gebouwd op de ETH blockchain moet gekocht worden met ETH tokens. Vergeet niet dat u een cryptowallet moet aanmaken en financieren voordat u NFT's kunt kopen.

Hoe verkoopt u NFT's

Wanneer u een NFT bezit, kunt u ervoor kiezen deze te koop aan te bieden. Om een NFT te verkopen, uploadt u de NFT naar de marktplaats van uw keuze (dat kan dezelfde zijn waar u het gekocht heeft). U moet ervoor zorgen dat de marktplaats de blockchain ondersteunt waarop uw NFT is gebouwd.

De stappen om uw NFT te uploaden verschillen per marktplaats. Zodra uw NFT is geüpload en geverifieerd, kunt u het te koop aanbieden tegen een vaste prijs of via een veiling.