Zo kijk je Star Wars: volgorde van alle films en series

Sinds het daverende filmdebuut in 1977 en de daaropvolgende rage van George Lucas‘ geesteskind, heeft Star Wars een lange weg afgelegd. In de afgelopen jaren heeft Disney het fandom geholpen ‘May 4th’ of dus Star Wars-dag (de Engelse schrijfwijze van 4 mei lijkt op de iconische zinsnede “May the Force be with you”) te vieren door nieuwe titels en personages aan zijn franchise toe te voegen. Dat zijn er ondertussen gewoon te veel om bij te houden, dus helpen we een handje. Ter ere van Star Wars-dag en de 40e verjaardag van Star Wars Episode VI: Return of the Jedi, hebben we alle films en series op een visuele tijdlijn geplaatst, zodat je de juiste Star Wars-volgorde in een oogopslag kent. Ontdek wanneer je oude en nieuwe favoriete helden precies in actie komen en duik in de geschiedenis van dit sterrenstelsel hier ver vandaan.

Terwijl Luke Skywalker (Mark Hamill), Han Solo (Harrison Ford), Yoda en Darth Vader een iconische status hebben bereikt buiten de Star Wars-films, moeten nieuwe personages het grote publiek nog overtuigen. Misschien heb je wel al gehoord van de Mandalorian Din Djarin (Pedro Pascal), van Grogu (je weet wel, baby Yoda) en Ahsoka Tano (Rosario Dawson). Maar ben je ook op de hoogte van de schurk Cad Bane of Bossk’wassak’Cradossk? Met deze infografiek en onze gids voor Star Wars-films en -series, kun je alle Star Wars-figuren, oorlogen en races situeren in de tijd en ruimte – van woestijnplaneet Tatooine tot de weelderige jungle van Endor.

Het kantelmoment – zoals de geboorte van Jezus in de christelijke jaartelling, v.C. en n.C. – is de Slag om Yavin, ook wel de Slag om de Death Star. Daarom gebruikt de Galactische kalender VSY (Voor Slag om Yavin) en NSY (Na Slag om Yavin) en duiden we de Star Wars-volgorde ook op deze tijdlijn zo aan.

May the force be with you!

N.v.d.r.: Voor de volledigheid houdt dit overzicht van Star Wars-films en -series zich niet aan enig onderscheid van wat behoort tot Star Wars-canon (alle media die aansluiten op de hoofdlijn van Star Wars, van films over strips en games tot series) of non-canon (‘Legends’, alles wat buiten de officiële tijdlijn valt). De vermelde citaten komen uit de originele versies en werden door ons team vertaald.

De chronologische Star Wars-volgorde

Film zonder titel van James Mangold (~25.000 VSY)

The Acolyte (~132 VSY)

Star Wars: Young Jedi Adventures (n.t.b.)

Star Wars: Tales of the Jedi (36-19 VSY)

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (32 VSY)

Star Wars Episode II: Attack of the Clones (22 VSY)

Star Wars: The Clone Wars (22-19 VSY)

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (19 VSY)

Star Wars: The Bad Batch (19~18 VSY)

Star Wars: Droids (15 VSY)

Solo: A Star Wars Story (13-10 VSY)

Obi-Wan Kenobi (9 VSY)

Andor (5-0 VSY)

Star Wars: Rebels (5-0 VSY)

Lando (0 VSY)

Rogue One: A Star Wars Story (0 VSY)

Star Wars Episode IV: A New Hope (0 NSY)

Star Wars Holiday Special (1 NSY)

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (3 NSY)

Caravan of Courage: An Ewok Adventure (3 NSY)

Ewoks: The Battle for Endor (3 NSY)

Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (4 NSY)

The Book of Boba Fett (5-9 NSY)

Star Wars: Skeleton Crew (9 NSY)

The Mandalorian (9-11 NSY)

Ahsoka (12 NSY)

Film zonder titel van Dave Filoni (n.t.b.)

Star Wars: Resistance (33-35 NSY)

Star Wars Episode VII: The Force Awakens (34 NSY)

Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (34 NSY)

Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (35 NSY)

Film zonder titel van Sharmeen Obaid-Chinoy (n.t.b.)

Eervolle vermeldingen

Film zonder titel van James Mangold (~25.000 VSY)

Er is niet veel bekend over de nog te verschijnen, titelloze film van Logan-regisseur James Mangold. Wat we wel weten, is dat hij zich zal richten op het ontstaan van de Jedi. Daarbij volgt hij één bepaald personage dat voor het eerst de ‘Force’ (de Kracht van de Jedi) probeert te gebruiken.

Bekende citaten: “Geduld hebben moet je, mijn jonge Padawan.” — Yoda

Categorie: film

Releasedatum: n.t.b.

The Acolyte (~132 VSY)

De serie verschijnt in 2024 op Disney+. Producent Leslye Headland wil je meenemen naar een duister en mysterieus sterrenstelsel waar de ‘Dark Side’ (de Duistere Kant) van de Force de overhand krijgt. Toch is de Galactische Republiek op haar hoogtepunt en heeft de Jedi-orde veel macht. De Jedi worden ingezet als wacht om de grenzen van de Republiek te bewaken en de vrede te handhaven. Een jongere Yoda speelt ook een rol. The Acolyte speelt zich af in datzelfde tijdperk en draait om een jonge Sith-student. In de duisternis zal de Sith herrijzen en de val van de Hoge Republiek inluiden.

Bekende citaten: “Vrede is een leugen, er is enkel passie.” — Sith-gedragslijn

Categorie: serie

Releasedatum: 2024

Star Wars: Young Jedi Adventures (n.t.b.)

De tak van de franchise, Lucasfilm Animation, richt zich op een jong publiek en creëerde een animatieserie die zich afspeelt in het tijdperk van de Hoge Republiek. Daarin wordt een groep jongeren gevolgd die de wegen van de Force leren. De serie gaat in première op Star Wars-dag, 4 mei 2023.

Bekende citaten: “Jedi zijn, is de waarheid onder ogen zien, en kiezen. Geef licht, of duisternis, Padawan. Wees een kaars, of de nacht.” — Yoda

Categorie: animatieserie

Releasedatum: 4 mei 2023

Star Wars: Tales of the Jedi (36-19 VSY)

Tales of the Jedi, geschreven door Dave Filoni, verkent twee Jedi-verhalen van bekende personages uit de Star Wars-prequel. Het ene is gewijd aan de jonge Ahsoka Tano, het andere aan de jonge Count Dooku voordat hij zich aansloot bij Darth Sidious en zich naar de Dark Side keerde.

Bekende citaten: “Krachtig ben je geworden Dooku, de Dark Side voel ik in je.” — Yoda

Categorie: animatieserie

Releasedatum: 26 oktober 2022

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (32 VSY)

In het eerste deel van de prequeltrilogie is er geen keizerrijk, maar wel een even onaangename voorganger in de vorm van een handelsfederatie die een blokkade heeft opgeworpen rond de weerbarstige planeet Naboo. Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) en zijn leerling Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) moeten het conflict oplossen. Tijdens hun avonturen maken we kennis met bekende personages, zoals R2-D2 en de jonge podracer Anakin Skywalker (die spoedig naar de Dark Side zal keren). De sterrencast wordt vervolledigd door Natalie Portman als Padmé Amidala en Samuel L. Jackson als Mace Windu.

Bekende citaten: “Heb je nog nooit een race gewonnen?” — Padmé Naberrie Amidala

Categorie: film

Releasedatum: 19 augustus 1999

Star Wars Episode II: Attack of the Clones ( 22 VSY )

Terwijl Obi-Wan Kenobi de tiener Anakin Skywalker (Hayden Christensen) opleidt tot Jedi-ridder en zijn handen vol heeft aan de heethoofdige jongeman, broeit er een nieuw conflict. Wanneer Senator Amidala ternauwernood aan een aanslag ontsnapt, worden Obi-Wan en Anakin te hulp geroepen. Op een verre planeet ontmoeten ze de mysterieuze leider van de vijandelijke separatisten en een enorm leger van gekloonde soldaten. Ondertussen ontwikkelt Anakin diepere gevoelens voor de mooie ex-koningin.

Bekende citaten: “Je lijkt een beetje gespannen.” — Obi-Wan Kenobi

Categorie: film

Releasedatum: 12 mei 2002

Star Wars: The Clone Wars (22- 19 VSY )

Het heelal is nog steeds aan het bekomen van de Kloonoorlogen tussen de Republiek en de separatisten. Aan de buitenrand dreigt de situatie voor de Republiek te verslechteren, omdat de separatisten Rotta, de zoon van de machtige slakachtige schurk Jabba de Hutt, hebben ontvoerd. Ze willen hem overhalen om hun kant te kiezen. Maar de Republiek stuurt twee van haar machtigste Jedi om Rotta te redden.

De digitale animatiefilm is de voorloper van de gelijknamige serie met 7(!) seizoenen en draait om de oorlogsdagen van Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi en Yoda. Dat terwijl Anakins leerling Ahsoka Tano (Ashley Eckstein) en Captain Rex opnieuw in de Star Wars-canon worden geïntroduceerd.

Bekende citaten: “Een geleerde les is een verdiende les.” — Ahsoka Tano

Categorie: digitale animatiefilm en -serie

Releasedatum: 3 oktober 2008

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (19 VSY)

De Kloonoorlogen woeden nog steeds. Wanneer kanselier Palpatine (Ian McDiarmid) wordt ontvoerd door de separatisten, doen de twee Jedi Obi-Wan Kenobi en Anakin Skywalker een gewaagde reddingspoging. Ze slagen erin Palpatine te bevrijden, maar de kloof tussen hem en de Jedi-raad wordt groter. De ambitieuze Anakin, die zich ondergewaardeerd voelt door de raad, wordt steeds meer naar de kant van de corrupte kanselier getrokken.

Bekende citaten: “Als je niet aan mijn kant staat, dan ben je mijn vijand.” — Anakin Skywalker

Categorie: film

Releasedatum: 19 mei 2005

Star Wars: The Bad Batch (19~18 VSY)

Deze andere kijk op clone-troopers, die voor het eerst werden geïntroduceerd in Star Wars: The Clone Wars, dient als een vervolg op de digitale animatiefilm en -serie. Deze serie volgt Clone Unit 99, een eenheid van gekloonde huurlingen die opdrachten uitvoeren, waarbij elk lid een unieke, buitengewone vaardigheid bezit. Leuk weetje: Dee Bradley Baker is de stemacteur voor alle leden van de Bad Batch.

Bekende citaten: “Ik hoopte op het hele team, maar jij volstaat.” — Crosshair

Categorie: antimatieserie

Releasedatum: 4 mei 2021

Star Wars: Droids (15 VSY)

Star Wars: Droids is een van de eerste televisieseries ooit gemaakt voor de franchise en volgt de robots R2-D2 en C-3PO terwijl ze vechten tegen gangsters, premiejagers, piraten en andere criminelen. Tijdens de serie zijn ze in dienst van verschillende nieuwe meesters en beleven ze vreemde en moeilijke avonturen.

Bekende citaten: “Roger, roger.” — bijna elke gevechtsdroid

Categorie: animatieserie

Releasedatum: 7 september 1985 t/m 7 juni 1986

Solo: A Star Wars Story (13-10 VSY)

De jonge Han Solo (Alden Ehrenreich) wordt van de keizerlijke vliegschool getrapt omdat hij een gladde jongen is die niet van autoriteit houdt. In plaats daarvan sluit hij zich aan bij een groep smokkelaars die waardevolle coaxium moeten stelen. Daarbij hoort ook Solo’s vriend Chewbacca (Joonas Suotamo), een 190 jaar oude Wookiee. Op zoek naar het perfecte ruimteschip voor hun operatie, ontmoet de groep Lando Calrissian (Donald Glover), de eigenaar van de Millennium Falcon.

Bekende citaten: “Je bent 190 jaar oud? Je ziet er geweldig uit!” — Han Solo

Categorie: film

Releasedatum: 24 mei 2018

Het plot speelt zich ongeveer tien jaar na de gebeurtenissen van Revenge of the Sith af en volgt Jedi-meester Obi-Wan Kenobi terwijl hij zich verstopt op de woestijnplaneet Tatooine om over Luke Skywalker te waken. Terwijl hij probeert verborgen te blijven, wordt Obi-Wan geconfronteerd met zijn verleden en zijn oude vijanden, waaronder Darth Vader. De serie verkent het emotionele drama en de innerlijke conflicten van Obi-Wan als hij probeert het machtsevenwicht te herstellen terwijl hij zijn identiteit geheim houdt.

Bekende citaten: “Hallo daar.” — Obi-Wan Kenobi

Categorie: serie

Releasedatum: 27 mei t/m 22 juni 2022

De serie volgt het personage van Cassian Andor (Diego Luna), die ook een rol speelt in de film Rogue One: A Star Wars Story, en toont Andors vroegere avonturen. Het personage ondergaat een transformatie van een ruw buitenbeentje naar een loyale strijder tegen het Galactische Keizerrijk. Hij sluit zich aan bij een team van rebellen, waaronder enkele nieuwe gezichten, zoals Luthen Rael (Stellan Skarsgård). De serie is grauwer en ernstiger dan andere Star Wars-producties en richt zich op de menselijke conflicten en morele dilemma’s waarmee Andor en zijn metgezellen worden geconfronteerd. Wie Rogue One al zag voor de serie die pas later verscheen, kent Andors tragische maar heldhaftige lot.

Bekende citaten: “Je loopt gewoon naar binnen alsof je erbij hoort.” — Cassian Andor

Categorie: serie

Releasedatum: 21 september 2022

Star Wars: Rebels (5-0 VSY)

De hoofdpersoon van de serie is Ezra Bridger, een jonge wees die zich aansluit bij de rebellen en getraind wordt door Kanan Jarrus, een voormalige Jedi-ridder. Samen met de Mandalorian Sabine Wren, de Lasat Zeb Orrelios, de astromech-droid Chopper en de Twi’lek hera Syndulla, vliegen ze met hun sterrenschip, de Ghost, door het heelal om de confrontatie met het keizerrijk aan te gaan.

Gedurende de hele serie moeten de rebellen vechten tegen het keizerrijk en zijn tirannieke leiders, zoals Darth Vader en grootadmiraal Thrawn. Onderweg komen ze ook andere Star Wars-figuren tegen, zoals Jedi-meester Ahsoka Tano en premiejager Boba Fett.

Bekende citaten: “Gevechten laten littekens achter. Sommige kun je niet zien.” — Kanan Jarrus

Categorie: animatieserie

Releasedatum: 3 oktober 2014

Er is niet veel bekend over het plot van deze aankomende serie, die de beruchte, zij het beminnelijke smokkelaar portretteert. Hij zal opnieuw verschijnen in volgende Star Wars-films, waar zijn loyaliteit op de proef wordt gesteld en hij zich aansluit bij de rebellenalliantie in de strijd tegen het keizerrijk. Lando wordt een van de hoofdrolspelers in de eindstrijd tegen de tweede Death Star en helpt de rebellen uiteindelijk aan de overwinning.

Bekende citaten: “Hallo, wat hebben we hier?” — Lando Calrissian

Categorie: serie

Releasedatum: verwacht 2025

Rogue One: A Star Wars Story (0 VSY)

Rogue One eindigt precies waar de originele film Star Wars Episode IV: A New Hope begint. Het plot van de film draait om een groep rebellen die proberen de plannen voor de Death Star te stelen. De vader van hoofdpersoon Jyn Erso (Felicity Jones), Galen Erso (Mads Mikkelsen) ontwikkelde de moordmachine voor het keizerrijk. Jyn sluit zich samen met onder andere de blinde spirituele krijger Chirrut Îmwe (Donnie Yen) aan bij Cassian Andor en zijn droid K-2SO om de blauwdrukken te bemachtigen. In hun missie nemen ze het op tegen de keizerlijke troepen en Darth Vader.

Bekende citaten: “Ik ben één met de Force, en de Force is met mij.” — Chirrut Îmwe

Categorie: film

Releasedatum: 15 december 2016

Star Wars Episode IV: A New Hope (0 NSY)

Dit eerste deel van de originele Star Wars-trilogie speelt zich af in een sterrenstelsel hier ver vandaan en volgt de avonturen van Luke Skywalker, prinses Leia (Carrie Fisher) en Han Solo terwijl ze vechten tegen het kwaadaardige Galactische Keizerrijk.

De jonge Luke Skywalker woont op de boerderij van zijn oom op de woestijnplaneet Tatooine. Op een dag vindt hij een geheime boodschap in een robot. Hij gaat op zoek naar de werkelijke ontvanger van de boodschap, een zekere Obi-Wan, die als kluizenaar op Tatooine leeft. Onder diens leiding wordt Luke ingewijd in de grondbeginselen van de Force en staat hij plotseling aan de kant van de rebellen in de strijd tegen het keizerrijk en de sinistere Darth Vader. Met de hulp van de ervaren smokkelaar Han Solo en zijn trouwe Wookiee-metgezel Chewbacca (Peter Mayhew), gaan ze op pad om prinses Leia te redden en de Death Star te vernietigen.

Bekende citaten: “Maar ik ging naar het Tosche-station om wat spanningsomzetters op te halen!” — Luke Skywalker; “Help me, Obi-Wan Kenobi, je bent mijn enige hoop.” — prinses Leia; “Ik vind je gebrek aan geloof verontrustend.” — Darth Vader

Categorie: film

Releasedatum: 25 mei 1977

Star Wars Holiday Special (1 NSY)

Deze eerste spin-off werd zo negatief ontvangen, dat hij direct naar de archieven ging, maar past toch heel goed in de Star Wars-canon en -tijdlijn.

Wanneer Han Solo en Chewbacca naar de Wookiee-thuisplaneet Kashyyyk reizen, worden ze achtervolgd door het Galactische Keizerrijk omdat ze bekende rebellen zijn. Een keizerlijk officier aan boord van de Star Destroyer vertelt Darth Vader over de rebellen. Het Galactische Keizerrijk valt vervolgens Chewbacca’s huis binnen.

De tv-special gebruikt een reeks muzikale optredens en komische tussenkomsten van beroemdheden uit de jaren ‘70, zoals Bea Arthur, Art Carney, Jefferson Starship en Harvey Korman om het verhaal te vertellen.

Bekende citaten: “WUUAHAHHHAAA” — Chewbacca

Categorie: tv-film

Releasedatum: 17 november 1978

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (3 NSY)

De rebellen worden gedwongen hun basis op de ijsplaneet Hoth te evacueren na een aanval van Darth Vader. Luke Skywalker zoekt zijn weg naar de wijze Jedi-meester Yoda om door hem getraind te worden in de Force. Ondertussen slaagt Darth Vader erin Han Solo en prinses Leia gevangen te nemen. Wanneer Luke zich haast om zijn vrienden te helpen, loopt hij recht in Vaders val.

In dit tweede deel van de originele Star Wars-trilogie maken de archetypes plaats voor volwaardige karakters, en de simplistische verdeling tussen goed en kwaad blijkt moeilijker dan verwacht.

Bekende citaten: “Nee, ik ben je vader.” — Darth Vader; “Lach maar, sukkel.” — Han Solo

Categorie: film

Releasedatum: 21 mei 1980

Caravan of Courage: An Ewok Adventure (3 NSY)

Wanneer een ruimteschip met een gezin aan boord neerstort op de bosmaan Endor, worden de oudste zoon, Mace, en zijn zusje, Cindel, gescheiden van hun ouders. De kinderen vinden Ewoks, de bewoners van Endor. Dan gaan ze samen met de Ewoks op een missie om hun ouders te vinden en te redden van een kwaadaardig monster genaamd Gorax, die de bosmaan al lange tijd terroriseert.

Bekende citaten: “Hier blijven met die wandelende haarborstels?” — Mace

Categorie: film

Releasedatum: 25 november 1984

Ewoks: The Battle for Endor (3 NSY)

Deze film toont het leven van de Ewok Wicket. Als het ruimteschip bijna klaar is voor vertrek en de familie Towanis op het punt staat te vertrekken, wordt het dorp aangevallen door een groep plunderaars onder leiding van Terak, een machtige heks.

Bekende citaten: “Vaarwel niet goed.” — Wicket

Categorie: film

Releasedatum: 24 november 1985 op ABC in de VS; beperkte internationale release in 1986

Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (4 NSY)

De tweede Death Star, die de ondergang van de rebellen moet bezegelen, nadert zijn voltooiing. De rebellen sturen hun hele leger naar de maan Endor om van daaruit tegen het keizerrijk te vechten. Ondertussen keert Luke terug naar Dagobah om zijn training als Jedi-ridder te voltooien. Hij leert van Yoda dat hij zijn vader, Darth Vader, nog één keer onder ogen moet komen. Op de Death Star komt het tot een nieuw duel tussen vader en zoon.

Bekende citaten: “It’s a trap!” (“Het is een val!”) — Admiral Ackbar; “NOOIT!” — Luke Skywalker

Categorie: film

Releasedatum: 25 mei 1983

The Book of Boba Fett (5-9 NSY)

De serie draait om de voormalige premiejager Boba Fett (Temuera Derek Morrison) en zijn leven na de gebeurtenissen van Return of the Jedi. Op Tatooine bestormen Boba en Fennec Shand (Ming-Na Wen) het paleis van Jabba Desilijic Tiure, die ooit het Hutt-kartel leidde en na zijn dood werd opgevolgd door Bib Fortuna. Ze doden Bib Fortuna en zijn volgelingen. Boba Fett bestijgt nu de troon en wordt de nieuwe gangsterbaas van Tatooine.

The Book of Boba Fett is een spin-off die voortkwam uit het tweede seizoen van The Mandalorian en neemt veel elementen van dat verhaal op. Eigenlijk hebben we niet te maken met een alleenstaande serie, maar een hybride van een spin-off, prequel en vervolg op The Mandalorian.

Bekende citaten: “Als je wilt blijven ademen, raad ik je aan je volgende woorden zorgvuldig af te wegen.” — Fennec Shand

Categorie: serie

Releasedatum: 29 december 2021

Star Wars: Skeleton Crew (9 NSY)

Er is nog niet veel bekend over het plot van de aankomende Goonies-achtige serie (verwijzend naar de Amerikaanse film uit 1985 van Steven Spielberg en Richard Donner). Wat we weten is dat de reeks de avonturen van tienjarigen zal volgen die op weg naar huis geconfronteerd worden met galactische uitdagingen.

Categorie: serie

Releasedatum: 2023

The Mandalorian (9-11 NSY)

The Mandalorian van Disney begint met het verhaal van een premiejager Din Djarin (eerder alleen bekend als de Mandalorian) die een speciaal doelwit achtervolgt namens een mysterieuze opdrachtgever: een klein wezen genaamd Grogu (door het grote publiek ook wel baby Yoda genoemd).

Geschreven en geproduceerd door Jon Favreau telt deze ruimtewestern ondertussen al drie seizoenen met onder andere Giancarlo Esposito (ook bekend van Breaking Bad, Better Call Saul en The Boys) als boeman Gideon Lorin. De serie heeft het uitgebreide universum van Star Wars duidelijk op de kaart gezet voor mainstream kijkers.

Bekende citaten: “This is the Way” (“Dit is de weg”) — zowat elke Mandalorian

Categorie: serie

Releasedatum: 12 november 2019

De fanfavoriet Ahsoka Tano eist eindelijk haar deel van de schermtijd op in deze komende serie. Na de overwinning van de rebellenalliantie op het Galactische Keizerrijk, gaat ze op zoek naar de vermiste grootadmiraal Thrawn en de jonge Jedi-student Ezra Bridger. Ondertussen doet ze onderzoek naar een opkomende dreiging voor het heelal na de val van het keizerrijk.

Categorie: animatieserie

Releasedatum: augustus 2023

Film zonder titel van Dave Filoni (n.t.b.)

Dave Filoni is een centrale figuur binnen het Star Wars-universum, waarmee hij de verdiende positie van uitvoerend creatief directeur van Lucasfilm heeft verworven. Zijn rollen omvatten regisseur, producent, scenarioschrijver en stemacteur voor verschillende titels van de franchise.

Net zoals dit blog de Star Wars-puzzel in elkaar legt, tracht ook Filoni met zijn film de series The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka en andere gerelateerde releases aan elkaar te knopen.

Categorie: film

Releasedatum: verwacht 2026

Star Wars: Resistance (33-35 NSY)

De jonge piloot Kazuda Xiono moet namens de verzetsbeweging van Leia Organa de mysterieuze en steeds machtiger wordende ‘First Order’ (Eerste Orde) opsporen als onderdeel van een geheime missie.

Bij deze minder geslaagde reeks vroegen fans zich af of het iets wezenlijks toevoegde aan Star Wars. De animatieserie had goede visuals, maar een inconsequente plot. We hopen dat de kinderen het leuk vonden.

Bekende citaten: “De Eerste Orde tolereert geen zwakken.” — Kylo Ren

Categorie: animatieserie

Releasedatum: 7 oktober 2018 (eerste seizoen); 6 oktober 2019 (tweede seizoen)

Star Wars Episode VII: The Force Awakens (34 NSY)

Het sterrenstelsel wordt 34 jaar na het verslaan van Darth Vader en het keizerrijk geconfronteerd met een nieuwe bedreiging. De sinistere Kylo Ren (Adam Driver), zoon van Leia Organa en Han Solo, wil in de voetsporen van Darth Vader treden. Finn (John Boyega), een voormalige Stormtrooper die na desertie het verzet hielp, de moedige piloot Poe Dameron (Oscar Isaac) en de onhandelbare plunderaar Rey (Daisy Ridley) nemen het tegen hem op. Ze krijgen hulp van de legendarische smokkelaar en rebel Han Solo en zijn metgezellen.

Bekende citaten: “Het vuilnis volstaat!” — Finn bij het tonen van de Millennium Falcon

Categorie: film

Releasedatum: 14 december 2015

Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (34 NSY)

Luke Skywalker heeft zich op zijn oude dag teruggetrokken op een eenzaam eiland. Maar de rust wordt verstoord als Rey bij hem in de leer wil gaan als Jedi. Luke wordt gedwongen een beslissing te nemen die het leven van Rey voorgoed zal veranderen. Ondertussen gaan Kylo Ren en zijn Eerste Orde een hevige strijd aan met Leia en het verzet om te heersen over het sterrenstelsel.

Bekende citaten: “Ik heb je dagelijkse routine gezien. Je hebt het niet druk.” — Rey; “Indrukwekkend. Elk woord in die zin was fout.” — Luke Skywalker

Categorie: film

Releasedatum: 9 december 2017

Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (35 NSY)

De Eerste Orde blijft de vrede in het heelal bedreigen. Hun troepen zijn talrijker en veel beter in technologie dan die van het verzet, geleid door generaal Leia. Tot overmaat van ramp duikt een andere bedreiging op in de vorm van een lang dood gewaande vijand. In de strijd tegen het kwaad rust alle hoop nu op Rey en haar vrienden, die op een missie gaan waarvan de uitkomst uiteindelijk de strijd tussen Jedi en Sith kan beslissen.

Bekende citaten: “Mocht ik niet terugkeren dan wil ik dat je weet dat je een echte vriend was, Artoo. M’n beste vriend, om precies te zijn.” — C-3PO

Categorie: film

Releasedatum: 16 december 2019

Film zonder titel van Sharmeen Obaid-Chinoy (n.t.b.)

De Pakistaans-Canadese Oscarwinnende Sharmeen Obaid-Chinoy wordt de eerste vrouw van kleur die een Star Wars-film regisseert. De voorlopig titelloze film speelt zich vijftien jaar na het einde van Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker af en de Britse actrice Daisy Ridley keert terug als Rey, de heldin van de sequel, die de Jedi-orde nieuw leven probeert in te blazen. Obaid-Chinoy regisseerde eerder al de televisieserie Ms. Marvel over een islamitische superheldin.

Categorie: film

Releasedatum: verwacht 2025

Eervolle vermeldingen

Als je je nog meer wilt verdiepen in het Star Wars-universum, kun je kiezen uit allerlei uitgaven: van video’s, romans en strips, tot bord- en computerspellen en VR. Hier zijn twee minder bekende animaties die vorm geven aan de Star Wars-tijdlijn en -personages.

Star Wars Forces of Destiny (22 VSY-35 NSY)

Star Wars Forces of Destiny is een webserie gepubliceerd via het YouTube-kanaal van Disney en geproduceerd door Lucasfilm. Het volgt verschillende vrouwelijke personages door verschillende tijdperken van het Star Wars-universum, zoals Sabine Wren, Jyn Erso, Rose Tico, Padme Amidala, prinses Leia Organa, Rey Skywalker, Hera Syndulla en Ahsoka Tano. De meeste afleveringen duren niet langer dan drie minuten. Hoewel deze serie eigenlijk niet tot de Star Wars-canon behoort, is het toch belangrijk om ernaar te kijken om de tijdlijn te begrijpen.

Bekende citaten: “Ik hoop dat we op een dag samen kunnen vechten.” — Leia Organa

Categorie: micro-animatie

Releasedatum: 3 juli 2017

Star Wars Blips (34 NSY)

Deze YouTube-webserie introduceert vele droids, wezens en robots, zoals R2-D2, 2BB-2, BB-4 of BB9E. De reeks telt acht afleveringen en diende vooral als promotie voor de release van Star Wars Episode VIII.

Bekende citaten: “Biep-boep.” — R2D2

Categorie: korte YouTube-animatievideo’s

Releasedatum: 12 november 2019