Kunstmatige intelligentie wint onze games: hoe AI spelenderwijs leert

Al tientallen jaren wordt de vooruitgang van kunstmatige intelligentie getest in spellen.

Spellen bieden ook een effectief oefenterrein voor kunstmatige intelligentie om te leren en te verbeteren.

AI-training via games als Gran Turismo , Minecraft en StarCraft kan leiden tot toepassingen in het echte leven, van autonoom rijden tot bedrijfsmanagement.

We spreken met AI-expert Kenneth Stanley, uitvinder van het evolutionaire genetische NEAT-algoritme dat vaak wordt gebruikt om kunstmatige intelligentie in spellen te trainen.

Kunstmatige intelligentie haalde ooit de krantenkoppen omdat het de besten ter wereld versloeg in schaken en dammen. Tegenwoordig wordt kunstmatige intelligentie op de proef gesteld in games als Gran Turismo en Starcraft.

Maar deze games zijn niet alleen een manier om te beoordelen hoe intelligent de machines werkelijk zijn. Sterker nog, games bieden een waardevolle training voor kunstmatige intelligentie, waardoor ze kunnen leren terwijl ze spelen. In dit artikel verkennen we deze dynamiek en de potentiële toepassingen in de echte wereld van AI-ontwikkelingen die zijn opgedaan door middel van games.

Een korte geschiedenis van kunstmatige intelligentie in spellen

De evolutie van kunstmatige intelligentie (AI) in spellen vindt zijn oorsprong in het “imitatiespel” van Alan Turing in de jaren 1950. Turings gewaagde vraag “Kunnen machines denken?” vormde de basis voor een transformerende reis naar het gebied van AI en spellen.

Kunnen machines denken?

In zijn gedachte-experiment stelde Turing een test voor die het landschap van AI voor altijd zou bepalen. Door middel van het imitatiespel zou een menselijke rechter tekstgebaseerde gesprekken voeren met zowel een menselijke deelnemer als een machine. Als de rechter niet in staat zou zijn om consistent onderscheid te maken tussen de menselijke en de machinale antwoorden, zou de machine geacht worden de test te hebben doorstaan. Dit betekent dat de machine een niveau van gespreksvaardigheid heeft bereikt dat vergelijkbaar is met menselijke intelligentie.

Turings visionaire concept legde de basis voor het verkennen van het snijvlak van menselijke cognitie en machinecapaciteiten. Het daagde conventionele opvattingen over intelligentie uit en gaf de aanzet tot de zoektocht naar machines die menselijke denkprocessen konden nabootsen.

De eerste zet

In 1959 bedacht computerwetenschapper Arthur Samuel de term “machinaal leren”. Samuels innovatieve fusie van AI en gaming resulteerde in een damspelprogramma. Dit programma was anders dan alle andere. Samuels creatie kon leren van zijn fouten en verfijnde geleidelijk zijn spel en strategie door ervaring op te doen.

Het damspelprogramma markeerde een keerpunt en illustreerde het potentieel van machines om niet alleen geprogrammeerde instructies op te volgen, maar om zich autonoom aan te passen en te verbeteren. Dit was een fundamentele verschuiving die de basis legde voor de evolutie van AI in spellen.

AI verslaat de mens

In 1997 nam IBM’s Deep Blue het op tegen de regerend schaakkampioen Garry Kasparov in een historische wedstrijd van zes games. Het resultaat — de overwinning van Deep Blue — veranderde de perceptie van de capaciteiten van AI. De strategische bekwaamheid van het programma en het vermogen om een menselijke grootmeester te slim af te zijn, luidden een nieuw tijdperk in waarin machines konden wedijveren met het menselijk intellect op het gebied van strategie en tactiek.

Blik op de toekomst

Deze eerste hoofdstukken van AI in games zaaiden de kiemen voor verdere vooruitgang en vormden de basis voor de verbazingwekkende prestaties die zouden volgen. Van de triomf van AlphaGo in het complexe spel Go tot de creatie van geduchte virtuele tegenstanders in moderne videogames, de evolutie van AI blijft het gamelandschap boeien en herdefiniëren.

De grenzen van de interactie tussen mens en machine worden verlegd en de weg wordt vrijgemaakt voor een toekomst waarin gaming en AI onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Spelend leren: games als speeltuin voor AI

Vooraanstaande AI-laboratoria, waaronder die van Sony, Google en Microsoft, hebben technieken ontwikkeld waarmee computerprogramma’s ingewikkelde bordspellen en meeslepende videogames met ongekende beheersing kunnen overwinnen.

Kenneth Stanley, de voormalige teamleider van OpenAI’s Open-Endedness Team, introduceerde de NeuroEvolution of Augmenting Topologies (NEAT), een genetisch algoritme dat is geïnspireerd op mutaties en cross-overs die in de biologische evolutie voorkomen. Ontwikkelaars hebben het algoritme toegepast op real-time berekeningen in videogames zoals het educatieve NERO en iconische titels zoals Mario Bros. en het bordspel Monopoly. Het dynamische neurale netwerk van NEAT past zich aan de acties van de speler aan terwijl het spel draait.

Risicovrij experimenteren

Voor Stanley vormen games een ideale testomgeving voor algoritmes zoals NEAT. “In tegenstelling tot dure robothardware vereisen games minder middelen en maken ze snelle AI-experimenten mogelijk zonder risico’s voor de echte wereld,” legt hij uit in een exclusief interview met ExpressVPN.

Echter hebben games niet alleen gediend als tests voor kunstmatige intelligentie maar ook als waardevolle oefenterreinen. “In sommige gevallen is de motivatie om het spel beter te maken, maar in de meeste gevallen gaat het erom de AI beter te maken,” zegt Stanley. “Games zijn een geweldige manier om AI te trainen en testen.”

“Soms wordt kunstmatige intelligentie in games gebruikt om de spelervaring te verbeteren, maar meestal is het doel om de AI zelf te verbeteren. Games zijn een geweldige manier om AI te trainen en te testen.”

Hoewel rijsimulatoren niet geschikt zijn voor kunstmatige intelligentie, merkt Stanley op dat games zoals Gran Turismo wel door AI gespeeld kunnen worden. Een feitelijke training met Gran Turismo leidde tot de creatie van GT Sophy, een AI met potentiële toepassingen in zelfrijdende auto’s. “Een ander goed voorbeeld van een AI-zandbak is Minecraft met zijn grenzeloze mogelijkheden”, zegt hij. “Het maakt het mogelijk om levensechte scenario’s te benaderen. Games zijn de meest geavanceerde soort simulator.”

De unieke combinatie van een beperkte, gecontroleerde omgeving en vrije creatieve ruimte in games maakt ze ideaal voor het uitproberen van AI-methoden. Dit helpt AI vooruit en biedt nuttige inzichten voor het oplossen van echte problemen.

AI-innovatie: in games geleerd, in de echte wereld toegepast

Je denkt misschien dat je veel haalt uit gamen zoals vermaak en ontspanning, maar kunstmatige intelligentie die games speelt heeft het potentieel om er veel meer uit te halen, namelijk: intelligentie die kan worden uitgebreid naar andere toepassingen. Hier zijn een paar voorbeelden van hoe dat wordt gedaan:

Gran Turismo en zelfrijdende auto’s

GT Sophy, Sony’s AI-coureur in Gran Turismo, wordt getraind via reinforcement learning en racet talloze uren in virtuele auto’s. Dit wijst op toekomstige toepassingen in zelfrijdende auto’s en drones.

Minecraft en toegankelijkheid

Onderzoekers van Microsoft testen een AI waarmee gebruikers hun werelden in Minecraft kunnen bouwen met eenvoudige aanwijzingen in plaats van urenlang handmatig klikken. Dit kan mensen helpen die moeite hebben met traditionele spelbesturing en kan leiden tot bredere toegankelijkheidsoplossingen.

Q*bert en langetermijnvisie

AI die het klassieke Q*bert-spel speelt, ontdekte en gebruikte een tot nu toe onbekende bug waardoor het onbeperkt punten kon verzamelen. In tegenstelling tot menselijke spelers, die ernaar streven om snel punten te scoren, richtte de AI zich op de uiteindelijke score. De AI probeerde gewoon de beste oplossing te vinden en onthulde onbedoeld de bug. Deze langetermijnaanpak daagt de gebruikelijke kortetermijnstrategieën uit die mensen gebruiken bij het spelen van games, en vaak ook in het echte leven.

StarCraft en management

AI leren StarCraft te veroveren, een complex strategiespel voor meerdere spelers, betekent de AI managementvaardigheden aanleren. De uitdagingen van het spel weerspiegelen echte taken: beslissingen nemen, strategieën bepalen en middelen beheren. Een zegevierende AI zou laten zien dat algoritmes echte taken aankunnen.

Pokémon en crisisbeheer

Een onderzoeker van de Universiteit van Cambridge heeft een AI-agent gemaakt die personages kan besturen in de gevechtssimulator Pokémon Showdown, waarin teams van zes Pokemon het tegen elkaar opnemen. De AI analyseert de teams op basis van de sterke en zwakke punten van de personages en voorspelt de uitkomst. Dit zou een inspiratiebron kunnen zijn voor technologieën die teams kunnen aansturen in crisissituaties en oorlogsgebieden.

Waarom mensen AI nog steeds kunnen verslaan in gaming

Ondanks de vooruitgang in AI blijven er spellen waar menselijke expertise de overhand heeft. Spellen zoals Kolonisten van Catan, Dungeons & Dragons (D&D) en Cards Against Humanity zijn goede voorbeelden van uitdagingen waar AI moeite mee heeft. Zelfs in spellen als Gran Turismo, Pokémon en Monopoly kunnen menselijke spelers hun AI-tegenhangers overtreffen.

“Kunstmatige intelligentie zal waarschijnlijk uiteindelijk alle conventionele spellen de baas worden. Maar eerst moeten we ons afvragen wat we onder een spel verstaan”, beweert Stanley. “Als spellen de complexiteit van het echte leven benaderen, zoals het ontwerpen van machines of het bouwen van een raket, zou een AI in de problemen komen. Als er echte creativiteit en te veel vrijheidsgraden bij komen kijken, wordt het voor AI een uitdaging om menselijke spelers te overtreffen. Maar op de echt lange termijn kunnen we zelfs daar niet zeker van zijn.”

Deze onzekerheid komt naar voren nu onderzoekers streven naar de ontwikkeling van kunstmatige algemene intelligentie (AGI) (AI die elke taak net zo goed kan uitvoeren als een mens) om deze kloof te overbruggen. Maar de trainingsmethoden blijven een vraagteken. “Op dit moment weten we niet hoe we AI kunnen leren om echt creatief te zijn en met iets nieuws te komen waar niemand eerder aan heeft gedacht. Dat gebeurt wel in de kleine, beperkte werelden van games, maar de echte wereld is niet klein en beperkt,” legt Stanley uit. “AI mist instinct, maar om het dat te leren, moeten we zelf eerst weten wat instinct inhoudt.”

“Op dit moment weten we niet hoe we AI kunnen leren om echt creatief te zijn en met iets nieuws te komen waar niemand eerder aan heeft gedacht. AI mist instinct, maar om het dat te leren, moeten we eerst weten wat instinct inhoudt.”

De huidige beperkingen van kunstmatige intelligentie hebben te maken met de beschikbaarheid van gegevens en het vermogen om ingewikkelde taken met een open einde uit te voeren. Stanley verduidelijkt dat het verzamelen van de omvangrijke gegevens die essentieel zijn voor AI-training, in combinatie met het bouwen van netwerken die deze gegevens kunnen verwerken, een enorme uitdaging vormt. Bovendien maken de afhankelijkheid van AI van tekstuele informatie en de worsteling met non-verbale of onuitsprekelijke aspecten de zaken nog ingewikkelder. Bestaande AI-modellen hebben ook moeite met het begrijpen van chronologie, een sleutelelement in het begrijpen van nieuwigheid en ingewikkelde processen.

Een oplossing ligt misschien weer op de loer in de wereld van de spelletjes. Onderzoekers stellen dat Dungeons & Dragons, een spel dat bekend staat om zijn samenwerkende verhalen, zou kunnen dienen als een broedmachine voor AGI. Beth Singler, een digitaal antropoloog aan de Universiteit van Zürich, introduceerde de “Elf Ranger”-test als alternatief voor de Turing-test. Deze test suggereert dat als AI vaardig kan deelnemen aan D&D, het misschien dichter in de buurt komt van het bereiken van de AGI-status.

De toekomst van kunstmatige intelligentie in games en meer

In de toekomst zal de rol van kunstmatige intelligentie in games nog verder toenemen. Een duidelijke trend is het gebruik van verhalende, sociale en educatieve AI om games meeslepender en realistischer te maken. Fortnite introduceerde bijvoorbeeld bots om nieuwe spelers te trainen en een matchmaking-systeem om spelers met vergelijkbare vaardigheden aan elkaar te koppelen. Dankzij AI in games als Starcraft II en Dota 2 zijn games beter aanpasbaar en kunnen ze in realtime worden aangepast aan de vaardigheden, voorkeuren en tactieken van individuele spelers.

“Om AI zonder angst te omarmen, moet je het zien als een hulpmiddel om menselijke capaciteiten te versterken.”

Buiten de wereld van games heeft kunstmatige intelligentie de potentie om bij te dragen aan het oplossen van ingewikkelde wereldwijde problemen zoals klimaatverandering en vooruitgang in de gezondheidszorg. Deze belofte gaat echter gepaard met zorgen over kunstmatige intelligentie die emoties en cognitie kan ontwikkelen.

Ondanks deze vooruitgang blijft er bezorgdheid bestaan over de mogelijke duistere gevolgen van het gebruik van kunstmatige intelligentie. “De zorgen variëren van praktische problemen zoals desinformatie of mensen die hun baan verliezen tot Terminator-achtige scenario’s zoals het einde van de beschaving. Maar hoe onwaarschijnlijk ook, je wilt er toch voor zorgen dat de waarschijnlijkheid nul is”, zegt Stanley. “Uiteindelijk is alles creativiteit. Als we die barrière zouden overschrijden, zou de wereld er niet hetzelfde uitzien en het is moeilijk te doorgronden hoe die wereld eruit zou zien. Wat we wel weten is dat de echte bron van menselijk plezier niet consumptie is. De vreugde van het mens zijn ligt in zelfexpressie en creativiteit. Dus hoe kunnen we dat beschermen?”

Het aanpakken van deze zorgen is cruciaal voor het vormgeven van een evenwichtige toekomst. Stanley pleit ervoor om de groei van kunstmatige intelligentie te omarmen in plaats van zich ervoor terug te trekken. “Om AI zonder angst te omarmen, moet je het zien als een hulpmiddel om menselijke capaciteiten te versterken,” zegt hij.

