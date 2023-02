De wereld van gaming heeft een lange weg afgelegd sinds de dagen van Pac-Man, Space Invaders en Super Mario Bros. Tegenwoordig is gaming, met beelden met hoge resolutie en online multiplayer-mogelijkheden, meeslepender en boeiender dan ooit tevoren.

Echter brengt deze verbeterde ervaring ook de kans op verslaving met zich mee, en kinderen en tieners vormen niet de enige risicogroep.

[Blijf te allen tijde beschermd, ongeacht het apparaat dat je gebruikt, met een VPN voor gamers]

Wat is de gemiddelde leeftijd van gamers? Een nieuw onderzoek uitgevoerd door ExpressVPN onthulde dat millennial gamers (mensen die momenteel eind 20 tot begin 40 zijn) meer toegewijd zijn aan gaming dan hun Gen Z-tegenhangers (tieners tot begin 20).

Dit kan voor sommigen als een verrassing komen, aangezien jongeren voortdurend lijken te gamen.

Uit het onderzoek, dat antwoorden bevat van 1.000 bekende gamers in de VS en 1.000 in het Verenigd Koninkrijk, blijkt dat millennials vaker en langer videogames spelen. Ze hebben ook een sterkere emotionele band met games, en velen noemen het als een vorm van stressverlichting en sociale binding.

Hieronder worden deze bevindingen uiteengezet, evenals andere interessante gamegewoonten onder spelers van alle leeftijden.

Jonge volwassenen en tieners besteden minder tijd aan gamen dan oudere spelers

Hoe stel je je de gemiddelde gamer voor? Als het beeld in je opkomt van een tiener die de hele dag en nacht videogames speelt terwijl hij of zij vloekt tegen andere spelers, dan zit je er misschien een beetje naast.

Uit onze studie blijkt dat dertigers en veertigers die gamen dat veel vaker dagelijks doen 68% van hen geeft dit toe. Daarentegen besteedt 58% van de gamende twintigers dagelijks tijd aan videogames.

Millennials geven vaker dan Gen Z aan elke week een hele dag te gamen. Hoewel gamers in onze oudste onderzochte leeftijdsgroep — 46 tot 55 — minder vaak dagelijks gamen dan millennials, geven meer van hen toe in één sessie meer dan 24 uur aan videogames te besteden.

Gen Z zei ook dat ze minder vaak ’s nachts videogames spelen — een eigenschap die meer voorkomt bij oudere gamers. Dit ligt waarschijnlijk aan het feit dat millennials door hun werkverplichtingen overdag hun hobby’s naar de avonduren verdringen. Toch is het verrassend dat 59% zegt te blijven gamen, zelfs als ze weten dat dit hun slaap kan verstoren of hun andere verantwoordelijkheden in de weg kan staan.

Waarom zijn millennials de grootste gamers? Als we even teruggaan in de tijd, weten we dat ze zijn opgegroeid met de game-industrie en die hebben zien evolueren van pixelachtige, 8-bit-werelden naar weelderige, realistische omgevingen. Voor veel mensen geboren in de jaren ‘80 en begin jaren ‘90 zijn videogames een manier om zich te ontspannen, tijd door te brengen met vrienden en zelfs nieuwe vrienden te maken. Generatie Z daarentegen is opgegroeid met mobiele apparaten op zak en heeft nooit een wereld zonder internettoegang gekend. Voor hen kan gaming gewoon een manier zijn om de tijd te doden en even aan de realiteit te ontsnappen.

Millennials zouden ook meer beschikbaar inkomen hebben om uit te geven aan hun favoriete vorm van entertainment dan hun jongere tegenhangers, die waarschijnlijk nog op school zitten of net met hun carrière beginnen. In feite zegt een derde van de ondervraagde millennials dat zij bereid zijn 50 tot 100 USD uit te geven voor een enkele aankoop in een game, waarbij bijna één op de vijf ondervraagden er geen moeite mee heeft meer dan 100 USD uit te geven.

Sommige gamers geven toe dat ze zich verslaafd voelen

De meeste videogames zijn ontworpen met duidelijke doelen die spelers moeten bereiken om verder te komen in hun missie. Die prestaties leiden tot een plotselinge afgifte van dopamine, een neurotransmitter die verantwoordelijk is voor gevoelens van plezier en voldoening. Die dopamineboost stimuleert gamers vervolgens om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Bijgevolg gaan gamers meer tijd besteden aan het spelen van videogames en verliezen ze vaak de controle over hun gamegewoonten.

Meer dan een op de vijf respondenten verklaarde minder tijd te willen besteden aan het spelen van videogames, terwijl 5% van de millennials zei zich verslaafd te voelen aan gamen, tegenover 3% van Gen Z.

Een van de meest voorkomende tekenen van gameverslaving is het onvermogen om zich te concentreren op andere activiteiten, en het denken aan videogames, zelfs als je ze niet speelt. Verrassend genoeg gaf bijna 30% van de spelers toe dat ze de hele tijd aan videogames denken. Daarvan vond bijna de helft alle andere dingen saai in vergelijking met videogames.

Niet in staat zijn om plezier te vinden buiten de gamewereld kan leiden tot een obsessie voor videogames en het verwaarlozen van essentiële dagelijkse activiteiten zoals eten, sociale interacties, slapen en werken. Zorgwekkend genoeg bekende meer dan de helft van onze respondenten dat ze vaak videogames blijven spelen, ook al weten ze dat dit hun dagelijks leven negatief kan beïnvloeden.

Mannen zijn meer emotioneel geïnvesteerd in games dan vrouwen

De maatschappij heeft het stereotiepe idee achter zich gelaten dat gamers uitsluitend mannen zijn en game-ontwikkelaars richten zich op een diverser publiek dan ooit tevoren. Er is echter nog steeds een duidelijk verschil in hoe vrouwen en mannen aankijken tegen videogames en de betekenis ervan in hun leven.

Hoewel ze al minder tijd aan games besteden dan mannen, geeft de meerderheid van onze vrouwelijke respondenten toe dat ze de tijd die ze aan videogames besteden, nog meer zouden willen beperken. Ze geven ook meer dan mannen aan zich schuldig te voelen over het feit dat ze hun vrije tijd aan videogames besteden.

Omgekeerd blijkt uit onze studie dat mannen vaak videogames spelen om in contact te komen met hun vrienden en nieuwe mensen te ontmoeten. Mannen hebben ook meer kans om een carrière in de game-industrie na te streven dan vrouwen, die vaker videogames spelen om zich te ontspannen en vermaken.

Emotioneel contact met fictieve personages is zo oud als de eerste verhalen. Maar bij videogames belichaamt de gamer het personage en controleert hij zijn acties. De verhaallijnen van videospellen hebben vaak een grote emotionele diepgang, met een volledige en complexe karakterontwikkeling.

Maar er is een duidelijke genderkloof als het gaat om tijd en emotionele investering. Van onze mannelijke respondenten gaf 72% aan dat ze door het gamen hun belangstelling voor hobby’s verloren, tegenover 49% van de vrouwen. Ook meldden meer mannen gevoelens van verdriet, verveling en angst wanneer ze hun favoriete games niet konden spelen.

Schietspellen domineren

Hoewel meer dan de helft van onze respondenten zei dat ze zowel van single- als multiplayer-videogames houden, zei 40% van de vrouwen dat ze liever voor singleplayer-games zouden kiezen. Dit komt overeen met de bevinding dat het bij mannelijke gamers vaker gaat om contact met vrienden dan bij vrouwelijke gamers.

Uit onze studie blijkt ook dat mannen meer van actiegames houden, met als twee favorieten het first-person schietspel Call of Duty en de voetbalgame FIFA. Interessant genoeg is Call of Duty ook de populairste gamekeuze voor vrouwen. Daarna volgt The Sims, een sociaal simulatiespel waarmee spelers de acties en interacties van hun personages kunnen bepalen en hun carrière, relaties en andere aspecten van hun leven kunnen beheren.

De populairste games onder mannen:

Call of duty – 71% FIFA – 56% God of war – 48%

De populairste games onder vrouwen:

Call of duty – 46% The Sims – 39% Minecraft – 33%

Retrogaming: oud is in

Hoewel game-ontwikkelaars een waanzinnige hoeveelheid tijd en moeite steken in het verbeteren van game-ervaringen en het creëren van graphics die bijna echt lijken, willen gamers soms alleen maar terug naar de eenvoud van de eerste games die ze ooit speelden.

Retrogaming, oftewel het spelen en verzamelen van oudere videogames, is een populaire trend die de laatste tijd sterk in opmars is, waardoor gamebedrijven oude games nieuw leven inblazen en zelfs oude spelcomputers en apparaten opnieuw uitbrengen.

Volgens ons onderzoek speelt 79% van de respondenten retrogames. Hoewel dit niet verrassend is voor oudere gamers die met dit soort games zijn opgegroeid, is het interessant om te zien dat Gen Z-gamers ook interesse hebben in games uit de jaren ‘80 en ‘90.

Enkele redenen waarom mensen retrogames verkiezen boven nieuwe releases zijn de eenvoudigere verhaallijnen. Retro-uitgaven worden ook als origineler en innovatiever beschouwd. Maar 38% van de respondenten noemde nostalgie als belangrijkste reden voor retrogaming, wat weer verband houdt met het feit dat oudere generaties vaker fanatieke gamers zijn dan hun jongere tegenhangers.

Super Mario Bros. is de populairste retrogame onder onze respondenten, maar andere klassiekers zoals Pac-Man, Tetris en Mario Kart volgen op de voet.

De mobiele telefoon is het meestgebruikte game-apparaat

Smartphones zijn krachtig genoeg om ongehinderd te kunnen gamen. 70% van de respondenten gaf zelfs aan dat hun favoriete game-apparaat hun mobiele telefoon is. Dat wil echter niet zeggen dat pc’s en spelcomputers voor games in onbruik zijn geraakt.

Onze enquête toont de voortdurende, snelle technologische vooruitgang aan. We vinden nieuwe manieren om retrogames te spelen, of spelen nieuwe games volgens oude tradities.