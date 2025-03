Is Signal veiliger dan WhatsApp?

De afgelopen jaren is Signal uitgegroeid tot een van de meest besproken chatapps in Nederland. Steeds meer Nederlanders keren WhatsApp de rug toe en zoeken hun toevlucht tot deze privacyvriendelijke berichtenapp. Wat drijft deze overstap? Hoeveel mensen gebruiken Signal inmiddels? En wat betekent het voor jouw gegevens en online veiligheid? In dit artikel beantwoorden we al deze vragen en laten we zien waarom Signal zo in opkomst is – én of je er goed aan doet om ook een VPN te gebruiken voor maximale privacy.

De groeiende zorg om privacy

In de afgelopen jaren is er een groeiende zorg over privacy en gegevensbescherming. Met de opkomst van sociale media en berichtenapps zijn er meer kansen voor bedrijven om gegevens te verzamelen en te gebruiken voor commerciële doeleinden. WhatsApp, dat eigendom is van Meta (voorheen Facebook), verzamelt gegevens van gebruikers, zoals telefoonnummers en apparaatgegevens, die kunnen worden gebruikt voor gerichte advertenties. Signal daarentegen is een non-profitorganisatie die geen gegevens verzamelt voor commerciële doeleinden, wat het een aantrekkelijk alternatief maakt voor gebruikers die waarde hechten aan privacy.

De zorg om privacy is niet alleen een kwestie van persoonlijke voorkeur; het gaat ook over de bescherming van gevoelige informatie en de voorkoming van misbruik van persoonsgegevens. Met de toename van cyberaanvallen en datalekken is het belangrijker dan ooit om te kiezen voor apps die serieus omgaan met privacy.

Waarom Nederlanders overstappen naar Signal

De voornaamste reden waarom Nederlanders massaal overstappen naar Signal is privacy. Een keerpunt was begin 2021, toen WhatsApp nieuwe gebruiksvoorwaarden invoerde waarbij meer data met moederbedrijf Facebook (nu Meta) gedeeld zou worden. Dat leidde tot veel zorgen over privacy en een explosieve groei in het aantal Signal-gebruikers. In januari 2021 kreeg Signal er in korte tijd een groot aantal Nederlandse gebruikers bij, zichtbaar in bijvoorbeeld het enorme aantal bezoeken aan de Wikipedia-pagina van Signal.

Ook recentelijk, begin 2025, was er weer een grote toename in interesse. De aanleiding hiervoor lijkt samen te hangen met onvrede over Big Tech. Nadat Meta (het moederbedrijf achter WhatsApp) bepaalde koerswijzigingen doorvoerde die slecht vielen bij gebruikers, gingen veel Nederlanders op zoek naar een veiliger alternatief. Signal profileert zich juist als dát alternatief: de app zet privacy op de eerste plaats en staat los van de grote techbedrijven. Dat uitgerekend Signal zoveel nieuwe gebruikers aantrekt is dus niet verrassend; het is een dienst die gebouwd is rond gebruikersprivacy, zonder inmenging van datahongerige adverteerders.

Daarnaast groeit het algemene bewustzijn over digitale privacy. Schandalen zoals Cambridge Analytica (waarbij Facebook-profielen zonder toestemming werden misbruikt) hebben het vertrouwen in traditionele social media aangetast. Nederlanders vragen zich steeds vaker af wie toegang heeft tot hun persoonlijke chats en gegevens. Signal speelt hierop in door expliciet te beloven dat niemand anders kan meelezen. Bekende privacy-experts, onder wie klokkenluider Edward Snowden, bevelen Signal actief aan als veilige berichtenapp. Die combinatie van factoren – onvrede over het privacybeleid van WhatsApp en een groeiende behoefte aan vertrouwelijke communicatie – heeft ervoor gezorgd dat steeds meer mensen de overstap maken naar Signal.

Stijgende populariteit in Nederland

Signal is al lang niet meer een niche-app; het kent inmiddels een breed publiek in Nederland. Nederland loopt voorop in de wereldwijde groei van Signal-gebruik. Zo stond Nederland in de top 10 van snelst groeiende landen qua Signal-downloads. Rond januari 2025 bereikte Signal zelfs de nummer 1 positie in de lijsten van meest gedownloade gratis apps in de Nederlandse appstores.

Concrete gebruikerscijfers bevestigen deze opmars. Begin 2023 telde Nederland ongeveer 785.000 Signal-gebruikers; een jaar later was dat aantal gegroeid naar circa 1,05 miljoen actieve gebruikers. Dat is een stijging van 34% in één jaar tijd. Ter vergelijking: in dezelfde periode bleef het aantal WhatsApp-gebruikers in Nederland nagenoeg gelijk, terwijl Telegram slechts met 13% groeide. Signal is dus bezig aan een inhaalslag. Hoewel WhatsApp qua absolute gebruikers aantallen nog altijd groter is, laat de snelle groei van Signal zien dat er een duidelijke verschuiving gaande is.

Deze cijfers illustreren dat Signal allang geen tijdelijke hype meer is. De app staat structureel bovenaan in de download-ranglijsten en weet gebruikers ook vast te houden. Steeds meer vriendengroepen, families en collega’s in Nederland communiceren inmiddels via Signal. De drempel om over te stappen wordt lager naarmate je meer mensen in je omgeving op Signal aantreft. Met meer dan een miljoen Nederlandse gebruikers en een aanhoudende stijgende lijn, kunnen we gerust spreken van een brede adoptie.

Zo gaat Signal met gegevens om

Bij veel online diensten ben je inmiddels gewend dat jouw persoonlijke gegevens ergens worden opgeslagen of zelfs gedeeld. Bij Signal zit dat fundamenteel anders in elkaar. De app is juist zo ontworpen dat er zo min mogelijk gegevens van jou worden bewaard of ingezien. Maar wat betekent dat precies?

Ten eerste zijn al je berichten, telefoontjes en videobelgesprekken via Signal end-to-end versleuteld. Dat houdt in dat de inhoud van je communicatie onleesbaar is voor derden vanaf het moment dat het jouw apparaat verlaat, tot het moment dat het de ontvanger bereikt. Alleen jij en de ontvanger kunnen lezen wat er is verstuurd; geen tussenpartij (waaronder Signal) heeft toegang tot de inhoud. Mocht iemand de servers van Signal binnendringen of het dataverkeer aftappen, dan nog krijgt diegene slechts onbegrijpelijke versleutelde data te zien.

Daarnaast verzamelt Signal geen metadata van communicatie. Metadata zijn gegevens over je communicatie, zoals met wie je praat, hoe vaak je dat doet, op welk tijdstip, of je locatie en apparaatinfo. Dit soort metadata kan vaak bijna net zo gevoelig zijn als de inhoud van berichten zelf; het vertelt veel over je sociale netwerk en gedrag. WhatsApp en andere diensten slaan dergelijke metadata wel op en delen ze bijvoorbeeld met moederbedrijf Meta. Signal doet dat nadrukkelijk níet: de app probeert zo weinig mogelijk over jou en je gebruik te weten. Volgens Signal’s eigen openbaar gemaakte rapporten is het enige dat ze van een gebruiker kúnnen achterhalen bijvoorbeeld de datum waarop je je account registreerde en wanneer je voor het laatst online was – meer niet. Er worden geen chatgeschiedenissen opgeslagen op hun servers en je contactenlijsten of profielen worden niet onnodig verzameld.

Concreet betekent dit dat jouw gegevens bij Signal zoveel mogelijk in jouw eigen handen blijven, wat de Signal-app veilig maakt. Je berichten staan alleen op jouw apparaat en dat van je gesprekspartner. Back-ups maak je desgewenst zelf (versleuteld) op je telefoon of computer, niet in een of andere cloud van Signal. Doordat Signal amper data van je heeft, kan er ook weinig misbruikt of gelekt worden. Voor privacybewuste gebruikers is dat een enorm geruststellende gedachte: wat er niet is, kan ook niet gestolen worden.

Is Signal veiliger dan WhatsApp?

Het korte antwoord op de vraag: “Is Signal veilig?” luidt een volmondig ja. Signal is ook veiliger dan WhatsApp vanwege zijn sterke focus op privacy en beveiliging. Signal biedt meer bescherming van metadata, is open-source en verzamelt geen gegevens voor commerciële doeleinden. Hoewel WhatsApp ook end-to-end encryptie biedt, deelt het metadata met Meta, wat privacyrisico’s met zich meebrengt. Als je waarde hecht aan privacy, is Signal een betere keuze. Nederlanders die overstappen naar Signal doen dit vooral vanwege de grotere privacybescherming en het ontbreken van commerciële belangen. Met de groeiende zorg om privacy lijkt Signal een steeds aantrekkelijker alternatief te worden voor gebruikers die hun gegevens veilig willen houden.

In de toekomst zal de strijd om privacy en veiligheid in de wereld van berichtenapps alleen maar intensiveren. Het is belangrijk dat gebruikers zich bewust zijn van de risico’s en kansen die verschillende apps bieden en dat ze actief kiezen voor apps die hun privacy serieus nemen. Signal biedt een unieke combinatie van veiligheid en privacy die het een aantrekkelijke keuze maakt voor iedereen die zijn gegevens veilig wil houden.

Bovendien is het belangrijk om te erkennen dat de keuze voor een berichtenapp niet alleen om privacy gaat, maar ook om het gebruiksgemak en de functionaliteit. Hoewel WhatsApp meer functies biedt en een grotere gebruikersbasis heeft, kan de groeiende populariteit van Signal erop wijzen dat steeds meer mensen bereid zijn om functionaliteit in te ruilen voor betere privacybescherming. Dit trend kan leiden tot verdere innovaties in de wereld van berichtenapps, waarbij privacy en veiligheid centraal staan. Door deze ontwikkelingen in de gaten te houden, kunnen gebruikers beter geïnformeerd beslissen over welke app het beste bij hun behoeften past.

Waarom Signal?

Waarom overstappen naar Signal? Nederlanders kiezen in toenemende mate voor Signal vanwege verschillende belangrijke voordelen die het biedt ten opzichte van andere berichtendiensten. Een van de meest aantrekkelijke aspecten is dat de Signal-app veilig is wegens is de grotere privacybescherming die het biedt. Signal verzamelt dus geen metadata. Bovendien biedt Signal de mogelijkheid om je telefoonnummer te verbergen, wat vooral aantrekkelijk is voor gebruikers die gevoelige informatie delen. Deze functies zorgen ervoor dat gebruikers zich veiliger voelen bij het delen van persoonlijke informatie.

Een ander belangrijk voordeel van Signal is dat het een non-profitorganisatie is. Dit betekent dat Signal geen gegevens verzamelt voor commerciële doeleinden, zoals het verkopen van gegevens aan derden of het gebruiken ervan voor gerichte advertenties. Dit zorgt ervoor dat gebruikers niet worden blootgesteld aan ongewenste reclame en dat hun gegevens niet worden misbruikt voor financiële winst. Bovendien biedt Signal meer aanpasbare instellingen, zoals het verbergen van meldingen en het gebruik van zelfvernietigende berichten. Deze opties geven gebruikers meer controle over hun privacy, waardoor ze precies kunnen bepalen hoe en wanneer hun informatie wordt gedeeld. Al deze aspecten maken Signal een aantrekkelijke keuze voor wie waarde hecht aan privacy en controle over persoonlijke gegevens.

Hoewel Signal aantrekkelijke privacyfuncties biedt, zijn er enkele uitdagingen bij het overstappen naar deze app. Een van de belangrijkste obstakels is de grotere gebruikersbasis van WhatsApp. Deze omvangrijke gebruikersgroep maakt het moeilijker om contacten over te zetten naar Signal, wat kan leiden tot een gevoel van isolatie als niet alle contacten bereid zijn om over te stappen. Daarnaast kunnen sommige gebruikers het gemak van WhatsApp missen, zoals de integratie met andere Meta-diensten. WhatsApp biedt ook meer functies voor groepschats en multimedia-delingsmogelijkheden, wat het voor sommige gebruikers lastiger kan maken om definitief afscheid te nemen van deze app. Deze verschillen in functionaliteit en gebruikerservaring kunnen een belangrijke rol spelen bij de beslissing om over te stappen naar Signal.

Om de uitdagingen bij het overstappen naar Signal te overwinnen, zijn er enkele strategieën die gebruikers kunnen toepassen. Een effectieve manier om contacten over te halen is door groepsinvitaties te sturen. Hierdoor kun je een gemeenschap opbouwen en anderen uitnodigen om deel te nemen aan de overstap naar Signal. Daarnaast werkt Signal voortdurend aan het verbeteren van zijn functies, waardoor het steeds meer gelijkwaardig wordt aan WhatsApp. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van updates en nieuwe functies, zodat je de voordelen van deze verbeteringen kunt benutten.

Een andere cruciale strategie is het informeren van anderen over de wat de Signal-app veilig maakt, zoals de betere privacybescherming. Door anderen te informeren over de voordelen van Signal, kun je meer mensen overhalen om over te stappen. Dit kan helpen om een grotere groep te creëren die gebruikmaakt van de app, wat het gebruik ervan aantrekkelijker en praktischer maakt. Door deze benaderingen te combineren, kunnen gebruikers de uitdagingen van het overstappen naar Signal overwinnen en genieten van de voordelen die de app biedt.

De toekomst van berichtenapps

In de komende jaren zal de ontwikkeling van berichtenapps verder evolueren. Het is waarschijnlijk dat zowel WhatsApp als Signal nieuwe functies zullen introduceren om gebruikers aan te trekken en te behouden. Voor Signal zal het belangrijk zijn om zijn sterke punten op het gebied van privacy en veiligheid te behouden, en tegelijkertijd meer gebruikersvriendelijke functies te ontwikkelen om de overstap voor meer mensen aantrekkelijker te maken.

Voor gebruikers die waarde hechten aan privacy, is het essentieel om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de wereld van berichtenapps. Door te kiezen voor apps die serieus omgaan met privacy, kunnen gebruikers hun gegevens beter beschermen en bijdragen aan een veiliger online omgeving. Signal biedt momenteel een van de beste opties voor gebruikers die hun privacy serieus nemen, en het is waarschijnlijk dat het in de toekomst een belangrijke speler zal blijven in de wereld van instant messaging.

Naast het gebruik van veilige berichtenapps zoals Signal zijn er nog meer manieren om je online veiligheid te verbeteren. Het gebruik van een VPN is een effectieve manier om je internetverkeer te versleutelen en je locatie te verbergen. Hier kan je meer lezen over wat een VPN is en hoe het werkt. Bovendien kan het gebruik van sterke wachtwoorden en tweefactorauthenticatie helpen om je accounts beter te beveiligen.

Door een combinatie van veilige apps en aanvullende beveiligingsmaatregelen te gebruiken, kun je je online activiteiten beter beschermen tegen ongewenste toegang en misbruik. In een wereld waarin privacy steeds belangrijker wordt, is het essentieel om actief te kiezen voor tools en diensten die je privacy serieus nemen.