Binnen enkele weken na de lancering werd DeepSeek de hoogst beoordeelde gratis app in Apple’s App Store, waarmee het ChatGPT voorbijstreefde en wereldwijd de krantenkoppen haalde. De geavanceerde AI-mogelijkheden van DeepSeek hebben de discussie over de potentie én risico’s van AI al veranderd. Maar met de groeiende populariteit komt een belangrijke vraag: wat gebeurt er met je gegevens als je DeepSeek gebruikt?

Net als andere AI-platforms is DeepSeek getraind op enorme datasets die van het internet zijn verzameld, mogelijk inclusief persoonlijke informatie. En volgens het privacybeleid verzamelt het meer dan alleen wat je typt tijdens je sessie; het volgt ook gegevens zoals je IP-adres, locatie en zelfs hoe je met andere apps omgaat. Voor privacybewuste gebruikers is dat een grote zorg.

Lauren Hendry Parsons, Privacy-adviseur bij ExpressVPN, legt uit waarom deze zorgen niet lichtvaardig moeten worden opgevat: “Het privacybeleid van DeepSeek stelt dat het toetsaanslaggegevens, IP-adressen en zelfs acties buiten de app bijhoudt. Dat alleen al zou mensen aan het denken moeten zetten over hoeveel ze bereid zijn te delen.”

In dit artikel bespreken we hoe DeepSeek je gegevens verzamelt en gebruikt, welke privacyrisico’s er zijn en hoe je je informatie kunt beschermen bij het gebruik van de nieuwste AI-tools.

Wat is DeepSeek?

DeepSeek is een AI-chatbot ontwikkeld door DeepSeek AI, een startup die in 2023 werd opgericht door ondernemer Liang Wenfeng. In tegenstelling tot de meeste AI-platforms is DeepSeek opensource en volledig gratis voor gebruikers; een belangrijke factor achter de explosieve populariteit. Deze toegankelijkheid heeft het een serieuze concurrent gemaakt voor industrie-giganten zoals ChatGPT en heeft een breed scala aan gebruikers aangetrokken die de geavanceerde mogelijkheden willen verkennen zonder abonnementsdrempels.

Het bedrijf beweert dat het vlaggenschip AI-model, DeepSeek-V3, werd ontwikkeld met minder dan 6 miljoen USD aan rekenkracht, een fractie van wat OpenAI en Meta hebben uitgegeven aan het trainen van hun modellen. Ondanks de lagere kosten wordt DeepSeek’s AI al vergeleken met toonaangevende modellen en presteert het in sommige gevallen zelfs beter.

Deze snelle opkomst heeft schokgolven door de techwereld gestuurd. Na de lancering van DeepSeek kelderden grote tech-aandelen, waarbij meer dan 1 biljoen USD aan marktwaarde verdampte. Nvidia, een van de grootste leveranciers van AI-chips, zag zijn aandelen met 17% dalen op één dag—de grootste eendaagse daling in de geschiedenis van de Amerikaanse aandelenmarkt.

Maar DeepSeek heeft niet alleen een impact op Wall Street. De geavanceerde AI-capaciteiten hebben discussies aangewakkerd over hoe AI cyberbeveiliging, desinformatie en digitale privacy zal beïnvloeden. Experts hebben ook zorgen geuit over de gegevensverzamelingspraktijken, met name hoeveel gebruikersinformatie wordt gevolgd en hoe die gegevens mogelijk worden gebruikt.

Hoe verzamelt en gebruikt DeepSeek je gegevens?

Zoals bij elke AI-chatbot is het gebruik van DeepSeek meer dan een simpel gesprek; er gebeurt veel op de achtergrond met je gegevens. Hier is een overzicht van hoe DeepSeek je informatie verzamelt en gebruikt:

Toetsaanslag-tracking

Alles wat je in DeepSeek typt, wordt geregistreerd. Dit omvat je berichten, prompts en alle andere tekstinvoer. Volgens DeepSeek’s privacybeleid verzamelen ze je “tekst- of audio-invoer, prompt, geüploade bestanden, feedback, chatgeschiedenis of andere content die je aan ons model en onze diensten verstrekt.”

Verzameling van IP-adressen

DeepSeek verzamelt ook technische informatie over je apparaat, waaronder je IP-adres. Dit helpt hen om je geschatte locatie te bepalen en te monitoren hoe je toegang krijgt tot hun diensten. Het privacybeleid vermeldt dat ze “apparaat- en netwerkverbindinginformatie verzamelen wanneer je de dienst gebruikt. Deze informatie omvat je apparaattype, besturingssysteem, toetsaanslagpatronen of ritmes, IP-adres en systeemtaal.”

Gegevens van externe bronnen

Naast de informatie die je direct verstrekt, kan DeepSeek je gegevens combineren met informatie uit andere bronnen. Dit omvat gegevens van advertentie- en analysepartners die details kunnen bevatten over je activiteiten op andere websites en apps. Het privacybeleid stelt dat “adverteerders, meetdiensten en andere partners informatie met ons delen over jou en de acties die je buiten de dienst hebt ondernomen, zoals je activiteiten op andere websites en apps of in winkels, inclusief de producten of diensten die je online of fysiek hebt gekocht.”

Gedragstracking buiten DeepSeek

DeepSeek beperkt zich niet tot het monitoren van je activiteiten binnen het eigen platform. Het volgt ook hoe je omgaat met andere diensten en websites. Dit betekent dat je acties buiten DeepSeek kunnen worden verzameld en geanalyseerd om een uitgebreider profiel van je gedrag op te bouwen. Het privacybeleid vermeldt dat partners informatie delen zoals “mobiele advertentie-ID’s, gehashte e-mailadressen en telefoonnummers, en cookie-identificatoren, die we gebruiken om jou en je acties buiten de dienst te matchen.”

Waarom is dit belangrijk voor je privacy?

Het is één ding om te weten dat DeepSeek gegevens verzamelt, maar de grotere vraag is: waarom is dat relevant? In de kern bouwt DeepSeek een digitaal profiel van jou op. Elke toetsaanslag, getraceerde interactie en verzamelde gegevensbron van derden voegt toe aan een steeds completer beeld van wie je bent. Dit maakt de privacyrisico’s van DeepSeek groter dan die van ChatGPT.

Meer lezen: Waarom het Internet of Behaviors de volgende grote bedreiging voor je privacy kan zijn

Hoe de gegevensverzameling van DeepSeek verder gaat dan die van ChatGPT

ChatGPT ligt onder vuur vanwege het verzamelen van gebruikersgegevens, maar de tracking blijft grotendeels beperkt tot interacties binnen de app. OpenAI registreert gesprekken, volgt algemene gebruikspatronen en slaat chatgegevens op, maar het monitort je gedrag buiten de chatbot niet op dezelfde manier als DeepSeek.

DeepSeek daarentegen kruist je gegevens met externe bronnen. Dit betekent dat:

Het bijhoudt wat je doet buiten de chatbot zelf, mogelijk door je activiteit op meerdere platforms te loggen.

Het gebruikersgegevens combineert met mobiele ID’s, cookietracking en advertentiebronnen om een uitgebreid gedragsprofiel op te bouwen.

Het in realtime toetsaanslaggegevens verzamelt; dus zelfs als je een bericht verwijdert voordat je het verzendt, heeft DeepSeek het al geregistreerd.

Hendry Parsons noemt dit een belangrijk waarschuwingssignaal: “De meeste AI-platforms verzamelen op een bepaald niveau gebruikersgegevens, maar DeepSeek gaat een stap verder. Dit creëert een onderling verbonden gegevensstroom die je ver buiten de app zelf volgt. Zodra die gegevens zijn opgeslagen, hebben gebruikers geen echte controle meer over waar het naartoe gaat of hoe het wordt gebruikt.”

Het gevaar van AI-gestuurde profilering

Hoe meer gegevens DeepSeek verzamelt, hoe waardevoller en potentieel gevaarlijker die gegevens worden. Ze kunnen worden gebruikt voor:

Hypergerichte advertenties : Bedrijven kunnen de gedragsanalyse van DeepSeek gebruiken om te voorspellen wat je gaat kopen nog voordat je ernaar zoekt.

Politieke of sociale profilering : AI-tools die gebruikerssentiment volgen, kunnen persoonlijke voorkeuren identificeren en mogelijk worden gebruikt voor manipulatie.

Gegevensdelingskwesties : Omdat de gegevens van DeepSeek op servers in China worden opgeslagen, hebben privacyvoorstanders zorgen geuit over wie er toegang toe heeft.

Hendry Parsons waarschuwt dat de gevolgen van de gegevensverzameling van DeepSeek veel verder gaan dan gerichte advertenties: “DeepSeek’s vermogen om gedetailleerde gebruikersprofielen te maken, draait om het begrijpen van gedrag op manieren die gebruikers misschien niet verwachten. Dit niveau van tracking en analyse roept belangrijke vragen op over hoe die gegevens kunnen worden gebruikt en of gebruikers echt controle hebben over hun informatie.”

AI-gestuurde desinformatie

DeepSeek leert van de gegevens die het verzamelt. En daar ontstaat het risico op desinformatie.

We hebben al voorbeelden gezien waarin AI-modellen:

Valse juridische zaken hebben verzonnen (ChatGPT heeft onterecht neprechtszaken gegenereerd voor advocaten);

Gevaarlijke gezondheidsinformatie hebben gepromoot (AI-chatbots hebben giftige “gezondheids”oplossingen aanbevolen);

Biases en politieke manipulatie hebben versterkt (AI-modellen kunnen vooroordelen weerspiegelen uit de gegevens waarop ze zijn getraind).

Maar DeepSeek’s vermogen om gebruikersgedrag op meerdere platforms te volgen en te analyseren, roept een grotere vraag op: kan het beïnvloeden wat mensen zien en geloven?

Hendy Parsons legt uit: “We herinneren ons allemaal de beruchte niet-giftige lijm pizza-aanbeveling in de AI-resultaten van een populaire zoekmachine. Mensen moeten zich ervan bewust zijn dat zowel AI-fouten als desinformatiecampagnes niets nieuws zijn; ze worden gewoon complexer. Je moet altijd informatie verifiëren voordat je het als feit aanneemt of deelt.”

Het bredere plaatje: Is DeepSeek veilig?

De privacyzorgen rond DeepSeek roepen ook vragen op over cyberbeveiligingsrisico’s. Met het vermogen om grote datasets in realtime te verwerken, heeft DeepSeek de aandacht getrokken van beveiligingsexperts die waarschuwen dat AI-gestuurde automatisering kan worden gebruikt om cyberdreigingen te vergroten.

Hoe de AI-mogelijkheden van DeepSeek overlappen met cybersecurity

DeepSeek is ontworpen om patronen te analyseren, gedrag te voorspellen en mensachtige reacties te genereren, waardoor het een indrukwekkende AI-tool is. Maar diezelfde mogelijkheden kunnen theoretisch ook worden toegepast op cyberaanvallen, phishing-scams en desinformatiecampagnes.

Mogelijke risico’s zijn onder andere:

Geautomatiseerde kwetsbaarheidsdetectie : AI-modellen zoals DeepSeek kunnen snel grote datasets scannen, wat onderzoekers helpt om beveiligingslekken te vinden—maar ook cybercriminelen kan helpen om sneller zwakke plekken te identificeren.

Meer geavanceerde phishing en scams : AI-gegenereerde phishing-e-mails zijn al overtuigend, maar DeepSeek’s gedragsanalyse kan social engineering nog effectiever maken.

Verspreiding van AI-gegenereerde desinformatie : AI-tools kunnen misleidende content op grote schaal creëren en verspreiden, waardoor het moeilijker wordt om feit en fictie te onderscheiden.

Voor de meeste mensen ligt het grootste risico niet bij DeepSeek zelf, maar bij hoe AI-gestuurde automatisering online beveiliging beïnvloedt. Hoe beter AI-tools worden in het analyseren van menselijk gedrag, hoe belangrijker het wordt om voorzichtig te zijn met wat we online delen en hoe we omgaan met AI-aangedreven platforms.

Hoe je je gegevens beschermt bij het gebruik van AI-tools zoals DeepSeek

Het is duidelijk dat AI-platforms zoals DeepSeek en ChatGPT krachtige innovaties brengen—maar niet zonder risico’s voor je privacy. Hoewel het overweldigend kan lijken om met deze zorgen om te gaan, zijn er praktische stappen die je kunt nemen om je informatie te beschermen en controle te behouden.

“We kunnen stappen ondernemen om te voorkomen dat zulke krachtige AI-platforms onze gegevens verkrijgen. Hoewel het misschien niet praktisch of wenselijk is om AI volledig te vermijden, moeten we allemaal bewust omgaan met de implicaties van het delen van informatie met AI en hier doelbewust mee omgaan.” – Lauren Hendry Parsons, Privacy-adviseur bij ExpressVPN

1. Denk na voordat je typt

Elke interactie die je met DeepSeek hebt, wordt vastgelegd, van de vragen die je stelt tot hoe je ze formuleert. Behandel je interacties alsof ze worden gevolgd (want dat worden ze) en vermijd het delen van persoonlijke of gevoelige informatie. Of het nu gaat om werkgerelateerde gegevens, wachtwoorden of persoonlijke anekdotes, ga ervan uit dat alles wat je typt mogelijk voor onbepaalde tijd wordt opgeslagen.

2. Gebruik een VPN om je digitale voetafdruk te verbergen

Een hoogwaardige VPN (Virtual Private Network) zoals ExpressVPN versleutelt je internetverkeer en verbergt je IP-adres, waardoor platforms zoals DeepSeek je exacte locatie niet kunnen achterhalen. Hoewel een VPN niet voorkomt dat de chatbot je invoer vastlegt, biedt het extra anonimiteit door het moeilijker te maken je activiteit aan je identiteit te koppelen.

Hendry Parsons merkt echter op dat VPN’s alleen niet voldoende zijn om alle privacyrisico’s te beperken: “VPN’s zijn een essentieel onderdeel van het beschermen van je privacy, maar ze kunnen geen toetsaanslagtracking of gegevensanalyse binnen de app zelf stoppen. Voor volledige bescherming is het belangrijk om VPN-gebruik te combineren met andere privacyvriendelijke gewoonten.”

3. Schakel gegevensverzameling uit waar mogelijk

DeepSeek biedt mogelijk niet de meest uitgebreide privacy-instellingen, maar het is de moeite waard om de instellingen van het platform te bekijken om te zien wat er beschikbaar is. Veel AI-tools bieden opties om gegevensdeling uit te schakelen of je invoer uit te sluiten van het trainen van het model. Hoewel afmelden niet alle risico’s elimineert, kan het helpen de reikwijdte van de gegevensverzameling te beperken.

4. Controleer AI-gegenereerde antwoorden voordat je ze vertrouwt

AI is slechts zo nauwkeurig als de gegevens waarop het is getraind; en zoals we hebben gezien, maken de geavanceerde mogelijkheden van AI-chatbots ze niet immuun voor desinformatie. Of het nu gaat om een productaanbeveling of een gezondheidstip, controleer altijd AI-gegenereerde antwoorden voordat je erop vertrouwt.

Desinformatie is niet alleen een risico voor jou; het is ook een manier waarop kwaadwillenden AI-tools kunnen manipuleren voor phishing-scams en desinformatiecampagnes. Door voorzichtig te blijven, zorg je ervoor dat je geen slachtoffer wordt van AI-gestuurde fouten of schadelijke inhoud.

5. Pleit voor betere bescherming

Naast individuele acties ligt de grotere oplossing in het eisen van verantwoording van AI-bedrijven en regelgevers. Het aandringen op strengere privacynormen, duidelijke toestemmingsmechanismen en meer transparantie rond gegevensverwerking is essentieel om ervoor te zorgen dat AI zich op een verantwoorde manier ontwikkelt.

In de woorden van Hendry Parsons: “De veiligste optie is om geen apps te gebruiken met problematische privacypraktijken. Op bredere schaal moeten we de samenleving, grote technologiebedrijven en regelgevers aanmoedigen om digitale rechten te behandelen als mensenrechten en ervoor zorgen dat gegevensbeheer transparant en ethisch gebeurt.”

Conclusie: Moet je DeepSeek gebruiken?

De opkomst van DeepSeek is een bewijs van zijn geavanceerde mogelijkheden en toegankelijkheid. De gratis, opensource aard heeft het populair gemaakt onder gebruikers die de potentie van AI-tools willen verkennen. Maar zoals bij elk platform dat enorme hoeveelheden gebruikersgegevens verzamelt en analyseert, is het essentieel om voorzichtig te zijn.

Het privacybeleid van DeepSeek is duidelijk over de omvang van zijn gegevensverzameling: toetsaanslagen, IP-adressen en zelfs gedrag buiten het platform worden allemaal gevolgd en geanalyseerd. Voor gebruikers die gemak en geavanceerde AI belangrijker vinden, lijkt dit misschien een acceptabele ruil. Maar voor degenen die privacy de prioriteit geven, is het de moeite waard om zorgvuldig na te denken over de implicaties van het gebruik van een platform met zulke uitgebreide trackingmogelijkheden.

Uiteindelijk hangt het ervan af of DeepSeek geschikt voor je is, afhankelijk van je comfortniveau met zijn gegevenspraktijken en hoe je ervoor kiest om ermee om te gaan. Door proactieve stappen te nemen, kun je de risico’s minimaliseren terwijl je nog steeds de voordelen van AI-tools zoals DeepSeek verkent.

AI-tools veranderen de manier waarop we werken, leren en online interageren. Hoe opwindend deze vooruitgang ook is, het benadrukt ook het belang van goed geïnformeerd en bewust blijven. Hoe beter je begrijpt hoe je gegevens worden verzameld en gebruikt, hoe beter je in staat bent om beslissingen te nemen die aansluiten bij je waarden en je privacy beschermen.