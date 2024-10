In een wereld waar privacy steeds belangrijker wordt, is anoniem bellen een onderwerp dat veel mensen bezighoudt. Of je nu een persoonlijke reden hebt om je nummer niet prijs te geven, of gewoon je privacy wilt beschermen. In dit artikel bespreken we alle manieren waarop anoniem gebeld kan worden in 2024.

Wat is anoniem bellen?

Anoniem bellen, ook wel bekend als privé bellen of nummeronderdrukking, betekent dat je een telefoongesprek voert zonder dat de ontvanger jouw telefoonnummer kan zien. In plaats daarvan ziet de ontvanger een algemene term als ‘Onbekend nummer’ of ‘Privénummer’. Anoniem bellen wordt vaak gebruikt door bedrijven, maar het is ook mogelijk om dit zelf te doen. Privé bellen kan handig zijn voor verschillende situaties, zoals het maken van een vertrouwelijk gesprek of het vermijden van ongewenste terugbelverzoeken.

Waarom bellen zonder nummerherkenning?

Er zijn verschillende redenen waarom iemand anoniem zou willen bellen. Hier zijn enkele veelvoorkomende situaties:

Privacy: in een tijdperk waarin persoonlijke gegevens gemakkelijk kunnen worden verzameld, willen veel mensen hun privacy beschermen. Om die reden wordt een VPN vaak gebruikt om je IP-adres te verbergen. Dezelfde logica geldt ook voor anoniem bellen, waarbij sommige mensen hun telefoonnummer niet willen delen met onbekenden.

Veiligheid: anoniem bellen kan nuttig zijn in situaties waarin je je zorgen maakt over je veiligheid, bijvoorbeeld bij gevoelige gesprekken. Denk bijvoorbeeld aan getuigenissen in strafzaken.

Professionele redenen: werkgevers of medewerkers die vertrouwelijke informatie willen delen, kunnen ook behoefte hebben aan anonieme communicatie. Dit komt vaak voor bij overheidsinstanties en zorgverleners die niet teruggebeld willen worden.

Spam en reclame: veel mensen maken gebruik van anoniem bellen om te voorkomen dat spammers of telemarketeers hun telefoonnummer opslaan en gebruiken voor reclamedoeleinden.

Eenmalig anoniem bellen

Als je slechts één keer anoniem wilt bellen, zijn er verschillende opties beschikbaar. De eenvoudigste manier is om je nummer te verbergen door #31# voor het nummer te draaien. Dus als je eenmalig anoniem wilt bellen naar het nummer 0612345678, toets je in #31#0612345678. Deze optie werkt alleen eenmalig, dus het volgende nummer dat je belt krijgt wel jouw telefoonnummer te zien. Hoe je standaard je nummerherkenning uitzet, lees je hieronder.

Zo bel je standaard anoniem op een iPhone

Je kunt ook standaard anoniem bellen. Op deze manier hoef je niet voor elk telefoontje #31# in te toetsen om privé te bellen. Op een iPhone kun je dat via deze stappen doen:

Ga op je iPhone naar de Instellingen-app.

Scroll naar beneden en selecteer ‘Telefoon’.

Klik op ‘Nummerherkenning’.

Schakel ‘Nummerherkenning’ uit. Op deze manier wordt je nummer nu niet meer weergegeven bij de ontvanger. Ook niet bij mensen die jou in hun contactlijst hebben.

Om anoniem bellen weer uit te zetten op je iPhone, ga je de bovenstaande stappen weer na en schakel je ‘Nummerherkenning’ in.

Zo bel je standaard anoniem op een Android

Om standaard anoniem te bellen voor Android-gebruikers zijn de stappen iets anders, maar ook eenvoudig:

Ga naar de Telefoon-app van je Android.

Tik op de drie stippen in de rechterbovenhoek.

Selecteer ‘Instellingen’.

Ga naar ‘Gespreksaccounts – Providergerelateerde instellingen’. Kies eventueel de juiste simkaart en provider.

Tik op ‘Aanvullende instellingen’ en ga naar ‘Mijn nummer of Beller-ID’.

Er verschijnt een pop-up-menu, hierin selecteer je ‘Nummer verbergen’ om anoniem bellen in te schakelen.

Om anoniem bellen weer uit te zetten op je Android telefoon, ga je de bovenstaande stappen weer na en klik je op ‘Nummer weergeven’ in het pop-upmenu.

Wat is een anonieme simkaart?

Een andere manier om anoniem te bellen is door een “anonieme” simkaart aan te schaffen. Een anonieme simkaart is een simkaart die je kunt kopen zonder dat je persoonlijke gegevens hoeft op te geven. Dit wordt ook wel een prepaid-simkaart genoemd. Met een prepaid-simkaart krijg je een nieuw nummer waarmee je kunt bellen, sms’en en internetten zonder dat je je identiteit hoeft op te geven bij de provider. Deze kaarten worden vaak verkocht in winkels en supermarkten en zijn ideaal voor mensen die volledige anonimiteit willen. De kosten die je met een prepaid-simkaart maakt, betaal je daarom vooraf in de vorm van beltegoed. Op die manier is je bankaccount dus ook niet verbonden aan een abonnement.

Apps waarmee je anoniem kunt bellen

Een andere manier om anoniem te bellen is door een VoIP-dienst te gebruiken. VoIP staat voor Voice over Internet Protocol. De dienst maakt het mogelijk om spraakcommunicatie via het internet te verzenden in plaats van traditionele telefoonlijnen. In andere woorden, je belt dus via het internet. Deze diensten worden daarom vaak gebruikt voor internationale gesprekken. De meest populaire VoIP-apps zetten we hier voor je op een rijtje.

Hushed

Hushed is een populaire app waarmee je anoniem kunt bellen en sms’en. Dit doe je door een privénummer te kopen. Als je belt of een berichtje verstuurt via Hushed, krijgt de ontvanger alleen je Hushed-telefoonnummer te zien. Op deze manier houdt je dus je eigen telefoonnummer die bij je simkaart hoort, verborgen.

Burner

Burner werkt op dezelfde manier als Hushed. Bij Burner kan je ook privé nummers aanmaken om te bellen en sms’en.

Skype

Skype is een van de meest bekende VoIP-diensten op dit moment. Via de app kan je een Skype-nummer aanmaken, waarmee je kunt bellen of gebeld kunt worden zonder dat je je eigen nummer van je simkaart blootstelt.

De belangrijkste functies en kenmerken hebben we hier voor je op een rijtje gezet.

Hushed Burner Skype Tijdelijke nummers Ja Ja Ja Privacy Je echte telefoonnummer wordt niet gebruikt tijdens het bellen Je echte telefoonnummer wordt niet gebruikt tijdens het bellen Met een Skype-nummer wordt je echte telefoonnummer niet gebruikt tijdens het bellen. Belminuten Keuze tussen prepaid, ongelimiteerd of betaal naar gebruik Onbeperkt Verschilt per type abonnement Aantal nummers Onbeperkt 3 nummers 10 nummers Internationale nummers 300+ regionummers uit verschillende landen Keuze uit nummers van de VS en Canada Keuze uit nummers van 25 verschillende landen Voicemail en SMS Ondersteund voicemail, sms en videobellen Ondersteund Ondersteund met Skype-tegoed Internationaal bellen Ondersteund in het Pay-as-you-go-abonnement Ondersteund Ondersteund met Skype-tegoed Kosten Vanaf $2,99 (verschillende abonnementen beschikbaar) Vanaf $4,99 (verschillende abonnementen beschikbaar) De app is gratis te gebruiken voor Skype-to-Skype oproepen. Voor oproepen met een Skype-nummer naar een “normaal” nummer verschilt de prijs per type abonnement. Proefperiode 3-dagen gratis 7-dagen gratis Geen

Hier moet je op letten bij anoniem bellen

Hoewel anoniem bellen je nummer verbergt, betekent het niet altijd dat je volledig anoniem bent. Er zijn enkele zaken waar je op moet letten bij anoniem bellen. Telefoonmaatschappijen kunnen bijvoorbeeld je belgeschiedenis wel bijhouden, ook als je je nummer verbergt. Let er ook op dat VoIP-apps je IP-adres of andere identificerende informatie kunnen opslaan. Mocht je dit niet willen, dan is het handig om een VPN zoals ExpressVPN hiervoor te gebruiken. Heb je bijvoorbeeld een Android, dan kun je een VPN voor Android downloaden. Hiermee kan je je eigen IP-adres verbergen door een IP-adres van ExpressVPN te gebruiken.