Uit het nieuwste onderzoek van ExpressVPN blijkt hoe uitdagend het is om meerdere digitale abonnementen te beheren. In dit artikel worden verschillende strategieën gedeeld om kwaliteit boven kwantiteit te stellen.

Wat doe je als je na een lange dag wilt ontspannen? Misschien zet je een streamingdienst aan om de nieuwste aflevering van die populaire serie te kijken, uiteraard met je VPN-download om veilig te kijken. Maar terwijl je door je abonnementen scrolt, voel je je misschien overweldigd door het aantal diensten waarvoor je betaalt—of misschien zelfs niet gebruikt. En toch ben je nog niet klaar om ze op te zeggen. Dit kan betekenen dat je abonnementsmoeheid ervaart.

In een recent onderzoek van ExpressVPN onder 4.000 mensen in de VS, het VK, Frankrijk en Duitsland, gaf bijna 40% toe zich overweldigd te voelen door het aantal digitale abonnementen dat ze hebben. Het is niet alleen de kosten die hen zorgen baren, hoewel dat zeker een factor is. Het is ook de mentale belasting van het beheren van meerdere accounts, het onthouden van wachtwoorden en het bijhouden van verlengingsdata.

Abonnementsdiensten waren bedoeld om het leven eenvoudiger te maken. In plaats daarvan zijn ze voor velen een nieuwe bron van stress geworden. Het is een uitdaging om een balans te vinden tussen veiligheid en gemak, zonder voor te veel diensten een abonnement te nemen. Misschien begon je met één of twee diensten, bijvoorbeeld streaming voor vermaak of een muziekdienst. Maar in de loop van de tijd groeide de lijst. Nu ben je geabonneerd op van alles, van fitness-apps tot nieuwssites, elk dat een beetje van je aandacht en je portemonnee opeist.

Dit groeiende gevoel van overweldiging wordt door experts abonnementsmoeheid genoemd. Het is dat gevoel dat je begraven ligt onder te veel diensten, met te weinig tijd om ergens echt gebruik van te maken. En het zorgt ervoor dat mensen opnieuw nadenken over hoe ze hun digitale leven beheren.

Hoe kun je deze moeheid tegengaan? Lees verder om erachter te komen.

42% van de mensen betaalt hun eigen abonnementen, terwijl 20% afhankelijk is van familie of vrienden

Als het gaat om digitale abonnementen, is het duidelijk dat de meeste mensen meer dan één of twee diensten beheren. Volgens ons onderzoek is een aanzienlijk deel van de gebruikers op meerdere diensten geabonneerd, waarbij 22% van de respondenten betaalt voor slechts één abonnement, 20% voor twee en 18% drie abonnementen beheert. Naarmate het aantal abonnementen toeneemt, neemt het percentage mensen dat ze heeft af, met slechts 1% dat zich op zeven of meer diensten abonneert.

Hoeveel digitale abonnementen betaal jij?

Aantal abonnementen Percentage betalend (%) 1 22% 2 20% 3 18% 4 11% 5 6% 6 3% 7 1% Ik betaal geen digitale abonnementen 14%

Opvallend is dat 14% van de mensen aangaf helemaal niet te betalen voor digitale abonnementen. Dit lijkt misschien verrassend in de huidige abonnementenwereld, maar het wijst op een groeiende trend waarbij individuen ofwel afhankelijk zijn van gratis diensten of, vaker, gebruikmaken van abonnementen die door iemand anders worden betaald.

Hoeveel digitale abonnementen gebruik je maar betaal je niet voor (bijv. betaald door een vriend of familielid)?

Aantal abonnementen Percentage gebruikers maar niet betalend (%) 1 20% 2 12% 3 8% 4 4% 5 2% 6 1% 7 1% 8+ 0% Ik betaal voor al mijn digitale abonnementen 14% Ik gebruik geen digitale abonnementen 8%

Wanneer het gaat om het gebruik van digitale abonnementen die door anderen worden betaald, zoals vrienden of familie, maakt een aanzienlijk percentage daar gebruik van. Ongeveer 20% van de respondenten gebruikt een dergelijke dienst, en 12% maakt gebruik van twee. Dit suggereert dat het delen van abonnementen een veelvoorkomende praktijk is, mogelijk als een manier om kosten te beheersen of om optimaal te profiteren van wat beschikbaar is. Meer hierover later.

Desondanks gaf een solide 42% van de mensen aan dat zij zelf voor al hun digitale abonnementen betalen. Ondertussen gebruikt 8% van de respondenten helemaal geen digitale abonnementen, ongeacht of ze zelf betalen of niet.

Britten geven het meeste uit aan digitale abonnementen

Als het beheren van meerdere abonnementen overweldigend voelt, is de financiële kant ervan niet minder ontmoedigend. Het is gemakkelijk om je hier en daar aan te melden voor een dienst, maar als je een stap terug doet en kijkt naar de totale maandelijkse kosten, kan dat een echte eye-opener zijn.

In ons onderzoek vroegen we mensen hoeveel ze maandelijks uitgeven aan digitale abonnementen. De resultaten laten zien hoeveel deze diensten op je budget kunnen drukken, vooral als het geen premiumdiensten zijn die veel waarde bieden.

In Frankrijk bijvoorbeeld besteedt een aanzienlijk deel van de mensen (23%) tussen de 11 en 20 EUR (12-22 USD) per maand aan hun abonnementen. Een kwart van de respondenten geeft zelfs meer uit, in de categorie 21-40 EUR (23-44 USD). Het beeld is vergelijkbaar in Duitsland, waar 27% van de mensen maandelijks 21-40 EUR uitgeeft.

In het VK lopen de cijfers nog hoger op. Bijna 30% van de respondenten meldt dat ze tussen de 21 en 40 GBP (16-30 USD) per maand uitgeven, terwijl in de VS 26% 21-40 USD uitgeeft. Maar de uitgaven stoppen daar niet. Een opvallend percentage mensen in beide landen betaalt meer dan 100 USD of 100 GBP (131 USD) per maand om al hun abonnementen bij te houden.

Deze kosten lopen snel op. Wat misschien begon met een paar dollar of euro hier en daar, kan gemakkelijk uitgroeien tot een aanzienlijke maandelijkse last.

Hoe we het liefst betalen voor abonnementen

Als men de keuze heeft tussen een soepele, ononderbroken ervaring en een gratis dienst met advertenties, zijn de meeste mensen bereid te betalen voor de eerste optie. Ons onderzoek toonde aan dat 60% van de respondenten liever betaalt voor een dienst om advertenties te vermijden, terwijl 40% tevreden is met het freemium-model, waarbij de dienst gratis is maar advertenties bevat. Deze verdeling benadrukt hoeveel waarde we hechten aan ongestoord genieten, zelfs als dat een prijskaartje heeft.

Maar hoe zit het met de manier waarop deze kosten zijn gestructureerd? Wanneer men wordt geconfronteerd met het idee om een hoge voorafbetaling te doen voor een item—zoals een slimme auto of een Peloton-fiets—bovenop een verplichte maandelijkse abonnementsvergoeding, zijn de meningen verdeeld. 31% van de mensen zegt dat ze nooit een duur item zouden kopen dat ook een abonnement vereist. Daarentegen geeft 28% de voorkeur aan een eenmalige betaling die alles dekt, om zo de rompslomp van doorlopende kosten te vermijden. Anderzijds is 16% tevreden met het overslaan van de voorafbetaling en betaalt gewoon het abonnement.

Hoe betaal je het liefst voor abonnementsdiensten?

Antwoord % van respondenten Maandelijkse betalingen 66% Eenmalige vooruitbetaling voor levenslange toegang 10% Jaarlijkse betalingen 10% Kwartaalbetalingen 7% Betalen naar gebruik 5%

En hoe beheren mensen hun abonnementsbetalingen het liefst? 66% van de respondenten geeft de voorkeur aan maandelijkse betalingen, omdat die gemakkelijker in een regulier budget passen. Slechts 10% betaalt liever vooruit voor levenslange toegang, mogelijk vanwege de grote initiële verplichting die dit vereist. Kwartaal- en jaarlijkse betalingen spreken kleinere groepen aan (7% en 10% respectievelijk) terwijl een betalen-naar-gebruik-model, waarbij je betaalt voor wat je gebruikt, de keuze is van 5%.

Contentstreaming is de populairste digitale abonnementsdienst

Met zoveel abonnementsdiensten die strijden om onze aandacht (en ons geld), is het de moeite waard om eens goed te kijken waar mensen eigenlijk hun geld aan uitgeven. In ons onderzoek vroegen we deelnemers om de soorten digitale abonnementen te delen die ze het vaakst gebruiken, ongeacht of ze er zelf voor betalen.

Niet verrassend stonden contentstreamingdiensten bovenaan de lijst, met 75% van de respondenten die aangeven dat ze platforms zoals Netflix, Hulu, Disney+ en Amazon Prime gebruiken voor vermaak. Of het nu gaat om het bingewatchen van de nieuwste series of het kijken van films, streamingdiensten zijn een vaste waarde geworden in veel huishoudens.

Muziekabonnementen kwamen op de tweede plaats, met 51% van de mensen die via platforms zoals Spotify of Apple Music luisteren. Deze diensten hebben het gemakkelijker dan ooit gemaakt om toegang te krijgen tot een enorme bibliotheek van nummers, podcasts en afspeellijsten, direct binnen handbereik. Videogames nemen ook een aanzienlijk deel in, met 24% van de respondenten die zich abonneert op gamingplatforms.

Naast vermaak abonneren sommige consumenten zich ook op diensten die inspelen op hun dagelijkse behoeften. 16% van de mensen gaf bijvoorbeeld aan gebruik te maken van abonnementen voor maaltijden, zoals maaltijdpakketten of bezorgdiensten. Nog eens 10% is geabonneerd op werk- of productiviteitstools, en hetzelfde percentage op huishoudelijke diensten zoals slimme printers of spraakassistenten.

Fitness-apps, zoals die aangeboden door Oura Ring of Peloton, hebben ook hun plek, met 8% van de respondenten die zich op deze platforms abonneren om fit te blijven en hun gezondheid bij te houden.

Op welke apparaten gebruik je elk abonnement?

Dienst Tv Smartphone Laptop/computer Tablet Videogameconsole VR-headset Contentstreaming 70% 55% 40% 30% 11% 2% Muziek 33% 82% 37% 31% 12% 4% Videogames 22% 51% 45% 28% 62% 11% Werk/productiviteit 22% 64% 68% 41% 19% 10% Slimme apparaten 26% 62% 56% 41% 17% 12% Maaltijdbezorging/pakketten 17% 76% 41% 36% 11% 7% Fitness 26% 80% 37% 35% 14% 12%

Maar het gaat niet alleen om welke diensten mensen gebruiken; het gaat ook om hoe ze er toegang toe krijgen. Ons onderzoek onthulde enkele interessante trends in het gebruik van apparaten. Als het gaat om het streamen van content, kijkt 70% van de gebruikers liever op hun tv, terwijl 55% kiest voor hun iPhone of Android-telefoon. Laptops en computers blijven populair, met 40% die deze apparaten gebruiken voor streaming, maar tablets en spelcomputers maken er ook onderdeel van uit.

Voor muziek verschuiven de cijfers iets. Maar liefst 82% van de respondenten luistert op hun telefoon, wat laat zien hoe mobiel ons muziekgebruik is geworden. Televisies en laptops volgen, maar met minder dominantie, wat de voorkeur voor draagbare luisterervaringen voor onderweg benadrukt.

Gaming daarentegen blijft sterk verankerd in consoles, waarbij 62% van de gebruikers op deze apparaten speelt. Mobiel gamen komt echter op de tweede plaats, met 51% die op hun telefoon speelt, wat de groeiende trend van mobiel gamen benadrukt.

De emotionele tol van abonnementsmoeheid

Het gaat echter niet alleen om de kosten of de apparaten die we gebruiken die bijdragen aan abonnementsmoeheid. Het is ook de mentale belasting die gepaard gaat met het beheren van zoveel diensten. Volgens ons onderzoek gaf 40% van de respondenten toe zich overweldigd te voelen door het aantal digitale abonnementen dat ze beheren.

Belangrijkste redenen waarom mensen zich overweldigd voelen door digitale abonnementen

Reden % van respondenten Te duur 49% Lastig om alle abonnementen bij te houden 37% Niet genoeg tijd om alle diensten te gebruiken 35% Overlappende content tussen diensten 20% Moeite met het beheren van verschillende accounts en wachtwoorden 15% Te veel meldingen en e-mails 12%

Voor 15% van de mensen is dit gevoel van overweldiging een constante metgezel, terwijl 25% het af en toe ervaart. De redenen hiervoor variëren, maar de meest genoemde oorzaak is de kosten; 49% van de respondenten noemde de hoge kosten van digitale abonnementen als een belangrijke bron van stress. Maar daar stopt het niet; 37% van de mensen zegt moeite te hebben om al hun abonnementen bij te houden, terwijl 35% gewoon niet genoeg tijd heeft om alle diensten te gebruiken waarvoor ze betalen.

Andere factoren dragen ook bij aan dit groeiende gevoel van abonnementsmoeheid: 20% ergert zich aan overlappende content tussen diensten, 15% worstelt met het beheren van verschillende accounts en wachtwoorden en 12% voelt zich overweldigd door de constante stroom van meldingen en e-mails.

38% van de respondenten gaf toe last te hebben van abonnementsmoeheid, waarvan 12% dit constant ervaart.

Abonnementen delen: een mes dat aan twee kanten snijdt

Aangezien de prijs van abonnementen de belangrijkste drijfveer is achter abonnementsmoeheid, wenden veel mensen zich tot een simpele oplossing: delen. Het is een gangbare praktijk, met 47% van onze respondenten die toegaven hun abonnementen met anderen te delen. Maar hoewel dit misschien een slimme manier lijkt om geld te besparen, brengt het ook zijn eigen uitdagingen met zich mee.

Volgens ons onderzoek deelt 31% van de mensen hun digitale abonnementen met familieleden, terwijl 14% deze delen met vrienden. Aan de andere kant gebruikt 7% van de respondenten abonnementen die door iemand anders worden betaald. Dit betekent dat bijna de helft van alle gebruikers betrokken is bij een vorm van het delen van abonnementen.

Op het eerste gezicht lijkt het delen van abonnementen een win-winsituatie. Je deelt de kosten, waardoor dure diensten betaalbaarder worden. Voor gezinnen kan dit betekenen dat iedereen toegang heeft tot streamingcontent of muziekplatforms voor een fractie van de prijs. Voor vrienden is het een manier om te genieten van premium content zonder de volledige financiële last te dragen.

Deze aanpak is echter niet zonder nadelen. Het beheren van gedeelde accounts kan al snel gecompliceerd worden. Het vereist vaak veel vertrouwen, vooral als het gaat om wachtwoorden. Het risico bestaat ook dat de accountbeveiliging in gevaar komt als de inloggegevens te veel worden gedeeld. Bovendien kunnen diensten die door meerdere gebruikers worden gedeeld conflicten veroorzaken, zoals het onvermogen om op meerdere apparaten tegelijk te streamen omdat sommige abonnementsdiensten dit niet toestaan, wat tot frustratie kan leiden. Opmerkelijk is dat sommige diensten, zoals Netflix, het delen binnen hetzelfde huishouden toestaan maar het delen onder mensen die niet samenwonen niet toestaan, wat extra kosten met zich mee kan brengen.

En dan is er nog de impact op abonnementsmoeheid. Hoewel het delen de financiële last kan verminderen, maakt het het beheer van deze abonnementen niet per se eenvoudiger. Sterker nog, het kan een extra laag complexiteit toevoegen. Als je accounts deelt, moet je coördineren met anderen, onthouden wie wat gebruikt, en krijg je mogelijk te maken met accountherstel als er iets misgaat. Dit kan de mentale belasting verhogen en bijdragen aan de moeheid die delen juist zou moeten verlichten.

Hoe ga je om met abonnementsmoeheid

Hoewel het delen van abonnementen een paar euro’s kan besparen, verlicht het niet altijd de mentale last. De echte uitdaging ligt in het beheren van deze abonnementen op een manier die geen extra stress toevoegt aan het dagelijks leven.

Overweeg je om je abonnementen te verminderen? Zo ja, hoeveel zou je opzeggen?

1: 20%

2: 12%

3: 3%

4: 1%

5 of meer: 1%

Ik ben niet van plan om te verminderen: 63%

Opvallend is dat, ondanks dit gevoel van overweldiging, de meeste mensen niet van plan zijn om te verminderen. In ons onderzoek gaf 63% van de respondenten aan niet van plan te zijn het aantal diensten waarop ze geabonneerd zijn, te verminderen. Dit suggereert dat voor velen de waargenomen waarde van deze abonnementen zwaarder weegt dan de bijbehorende moeheid. Voor de 37% die wel veranderingen overweegt, gaat het om kleine maar betekenisvolle stappen om weer controle te krijgen.

Degenen die overwegen te verminderen, maken geen drastische veranderingen; 20% is van plan slechts één dienst op te zeggen, terwijl 12% er twee wil opzeggen. Dit geeft aan dat zelfs kleine verminderingen als voldoende worden beschouwd om een deel van de last te verlichten. Maar als je tot de meerderheid behoort die niet van plan is te verminderen, hoe kun je je abonnementen dan effectiever beheren?

6 manieren om controle te krijgen over je abonnementen

Onze onderzoeksresultaten benadrukten enkele duidelijke strategieën om de last van het beheren van abonnementen te verlichten. Of het nu gaat om het stroomlijnen van diensten of het instellen van herinneringen, hier zijn zes praktische manieren om controle te krijgen en stress te verminderen:

1. Consolidatie van je diensten

Vereenvoudig je abonnementen door te kiezen voor diensten die gebundelde oplossingen bieden. Streamingplatforms bijvoorbeeld die muziek, films en tv-series combineren, kunnen meer waarde bieden en het aantal accounts verminderen dat je moet beheren.

2. Gebruik een gecentraliseerd platform

Een aanzienlijke 38% van de respondenten vindt dat een enkel platform om alle abonnementen te beheren een doorbraak zou zijn. Overweeg apps zoals Rocket Money, waarmee je abonnementen kunt volgen, beheren en zelfs annuleren vanaf één plek, waardoor je een duidelijk overzicht hebt van je uitgaven.

3. Kies voor kwaliteit boven kwantiteit

In plaats van meerdere abonnementen te beheren, kies je voor diensten die uitgebreide waarde bieden. Een VPN-download van ExpressVPN biedt bijvoorbeeld niet alleen een veilige internetverbinding, maar ook ondersteuning voor meerdere apparaten. Hierdoor heb je niet voor elk apparaat een aparte beveiligingsoplossing nodig. Met één abonnement kun je je hele huishouden beschermen door verbinding te maken met acht apparaten tegelijk, wat het aantal benodigde accounts en daarmee abonnementsmoeheid vermindert. Bovendien bevat elk ExpressVPN-abonnement een volledige wachtwoordmanager, een soort dienst dat normaal gesproken een eigen abonnement vereist.

4. Stel herinneringen in voor verlengingen

Voorkom onverwachte kosten door herinneringen in te stellen voor wanneer je abonnementen verlengd moeten worden. Volgens 26% van de respondenten kunnen regelmatige herinneringen helpen om abonnementen effectiever te beheren. Gebruik kalender-apps of ingebouwde functies op je telefoon om vooraf meldingen te krijgen.

5. Evalueer regelmatig de waarde

Beoordeel je abonnementen regelmatig om ervoor te zorgen dat ze de kosten waard zijn. Met 30% van de mensen die meer transparantie in prijzen willen, is het essentieel om te beoordelen of elke dienst de waarde biedt die je verwacht. Zo niet, dan is het misschien tijd om te annuleren of te downgraden.

6. Maak gebruik van familie-abonnementen en ouderlijk toezicht

Familie-abonnementen zijn duurder, maar bieden wel goede waarde. Gezinsleden kunnen doorgaans hun eigen profielen hebben en een dienst vrij gebruiken zonder zich zorgen te maken over het overschrijden van een apparaataantal. Over het algemeen kost dit veel minder dan wanneer iedereen een los abonnement heeft. Sommige familie-abonnementen stellen de abonnee ook in staat om kinderprofielen te beheren door een leeftijdsniveau voor geschiktheid van de inhoud op te geven.

Hoeveel digitale abonnementen heb jij en zonder welke kun je niet leven? Laat van je horen in de reacties hieronder.