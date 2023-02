De grootste shoppingdagen van het jaar zijn bijna aangebroken: Black Friday (24 november 2023) en Cyber ​​Monday (27 november 2023)! Dat betekent dat het tijd is om de beste deals te zoeken.

Dit jaar bieden we niet alleen een speciale deal voor ‘s werelds meest vooraanstaande VPN—we laten je ook zien hoe je je VPN gebruikt om de beste prijzen te vinden voor alles op uw shoppinglijstje.

Black Friday/Cyber Monday- aanbieding bij ExpressVPN

Neem een jaarabonnement en krijg 3 extra maanden gratis!

De Black Friday VPN-deal van dit jaar is gemakkelijk te claimen: kies gewoon een jaarabonnement en je krijgt drie GRATIS maanden aan jouw aankoop toegevoegd. Dat komt neer op 15 maanden voor de prijs van 12, wat goed is voor een totale korting van 49% op de standaardprijs. Nergens anders online vind je een betere deal voor ExpressVPN.

ExpressVPN is een uitstekend beoordeelde VPN met premium-voordelen:

Dag en nacht klantenondersteuning

VPN-servers in 94 landen

Toegang tot gecensureerde content overal ter wereld

Onbeperkte bandbreedte op een supersnel, geoptimaliseerd netwerk

Geen logs van activiteiten of verbindingen

Apps voor elk apparaat (Windows, Mac, iOS, Android, routers en meer)

30 dagen bedenktijd

Vind de allerbeste deals met een VPN

Het is geen geheim dat webshops je vaak verschillende prijzen laten zien afhankelijk van je locatie. Dankzij de VPN-magie kun je de wereld over reizen om de beste koopjes te vinden zonder je huis te hoeven verlaten.

Gebruik de locatiekiezer in je VPN-app om met een serverlocatie in een ander land te verbinden. Je krijgt een nieuw IP-adres uit dat land, wat betekent dat webshops die locatie zien in plaats van jouw werkelijke fysieke locatie. Zo heb je toegang tot verschillende prijzen, waar dan ook ter wereld!

Zie je een Black Friday-aanbieding die enkel voor winkelaars in de VS beschikbaar is? Gebruik een VPN-serverlocatie in Amerika om je IP-adres te veranderen. Prijzen te hoog? Probeer Canada, Mexico of een van de 94 landen overal ter wereld. Verander zo vaak mogelijk als je wilt van locatie.

Shop slimmer en veiliger met een VPN in 2023 en daarna

Het gebruiken van een VPN verslaat prijsdiscriminatie op allerlei soorten speelgoed, kleding en elektronica die ideaal zijn als kado voor de aankomende feestdagen. Het is daarnaast ook handig voor het vergelijken van prijzen op vluchten, hotels en reispakketten. Je kunt het zelfs gebruiken om de beste deals op streamingdiensten te vinden.

Maar je blijft van de vele voordelen van een VPN profiteren wanneer Black Friday en Cyber Monday weer achter de rug zijn. Je kunt het gehele jaar geweldige deals scoren en altijd en overal veilig online shoppen.

ExpressVPN beschermt jouw webverkeer met een extra laag sterke encryptie. Dit betekent dat je wachtwoorden, creditcardgegevens en gevoelige informatie veilig blijven van derden—zelfs op niet-vertrouwde netwerken zoals openbare wifi—of je nu op je laptop, telefoon of welk ander apparaat dan ook zit.

Dus voordat je op zoek gaat naar kado’s voor de feestdagen, zorg ervoor dat je hieronder de Black Friday/Cyber Monday 2023-deal van ExpressVPN claimt en je winkelervaring naar een hoger niveau tilt—alle dagen van het jaar:

