Come ottenere un indirizzo IP degli Stati Uniti

Cos'è una VPN?

Una VPN, o rete privata virtuale, crea un tunnel sicuro attraverso il quale il tuo traffico internet può viaggiare. La connessione a un server VPN cambia il tuo indirizzo IP, un numero univoco che identifica il tuo dispositivo quando sei online. Un indirizzo IP non fornisce la tua posizione esatta, ma fornisce informazioni sul paese e la città in cui ti trovi, nonché sul provider di servizi internet (ISP) che stai utilizzando.

Con un indirizzo IP diverso, puoi navigare in internet come se ti trovassi in una posizione diversa, ad esempio gli Stati Uniti. Molti siti web e servizi utilizzano il geoblocking per limitare i loro contenuti a determinate regioni. Se la tua VPN non ha server negli Stati Uniti o non è ottimizzata per la massima compatibilità, potresti perdere l'accesso a questi servizi ogni volta che ti connetti. Invece, una VPN premium come ExpressVPN è progettata per proteggere la tua privacy e sicurezza, indipendentemente da ciò che stai facendo online, sia che tu stia scorrendo siti di notizie, guardando sport in diretta su ESPN o trasmettendo in streaming in HD da piattaforme come Netflix, Hulu o HBO.

Puoi utilizzare una VPN su tutti i tuoi dispositivi. Le azioni quotidiane, come l'accesso alla tua banca o ai tuoi account social media, possono rendere vulnerabili le tue informazioni personali. L'utilizzo di una VPN garantisce che nessuna terza parte possa intercettare le tue informazioni mentre vengono trasmesse. Una VPN è particolarmente utile quando utilizzi una rete Wi-Fi pubblica, ad esempio in hotel e negli aeroporti quando viaggi, nei bar o negli spazi di co-working mentre lavori da remoto.