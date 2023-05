Eurovision: dove vederlo, chi partecipa e cosa aspettarsi

L’Eurovision Song Contest è uno dei più grandi eventi musicali e televisivi dell’anno, con persone che guardano lo spettacolo da tutta Europa e persino da paesi come l’Australia e gli Stati Uniti. Quest’anno, la finale del 67° concorso musicale Eurovision si terrà sabato 13 maggio alle 21.00 a Liverpool, in Inghilterra. Ecco dove vedere tutte le esibizioni dell’Eurovision in streaming!

Eurovision 2023: dove vederlo in streaming gratis

Se vivete in un Paese europeo partecipante, potrete guardare le semifinali e la finale su un’emittente pubblica, come ad esempio la Rai per l’Italia. Se state guardando fuori dall’Europa, ci sono diversi modi per sintonizzarsi sullo spettacolo. Basta seguire questi semplici passaggi:

Ottieni ExpressVPN. Connettiti a una posizione server che corrisponda alla posizione dell’emittente preferita. Ad esempio, se volete vedere lo streaming su RaiPlay, connettetevi a una posizione server in Italia. Registratevi sul sito e godetevi lo spettacolo!

Utilizzi un computer? Per un’esperienza di streaming ottimale, utilizza l’estensione browser ExpressVPN per Chrome, Edge, o Firefox.

Eurovision 2023: come vederlo su RaiPlay

Prezzo: Gratuito

Paese: Italia

Ovviamente, dopo i successi degli ultimi anni, nessun appassionato di musica in Italia vorrà perdersi l’Eurovision! Nessun problema, basta sintonizzarsi su Rai 1 e in streaming su RaiPlay per godersi tutte le esibizioni dell’edizione 2023.

Altri modi per vedere l’Eurovision

Raccomandiamo le seguenti piattaforme in lingua inglese se volete guardare l’Eurovision 2023 gratuitamente, in modo sicuro e in alta definizione:

BBC iPlayer (Regno Unito)

RTÉ Player (Irlanda)

SBS Australia

Guarda l’Eurovision 2023 in diretta streaming su YouTube*

Guarda l’Eurovision in diretta su BBC iPlayer

Prezzo: Gratuito

Paese: REGNO UNITO

Ammettiamolo, l’Eurovision sarebbe incompleto senza il commento in diretta di Graham Norton su BBC One. Potrete guardare l’intera esibizione in streaming su BBC iPlayer in modo semplice e gratuito tramite il sito web o l’app; è sufficiente fornire un codice postale britannico valido (come NW8 9AY o EH1 1JT) al momento dell’iscrizione per accedere al servizio.

Eurovisione in diretta streaming su RTÉ Player

Prezzo: Gratuito

Paese: Irlanda

I fan irlandesi possono godersi l’intero spettacolo gratuitamente grazie all’emittente nazionale RTÉ. Sarà disponibile anche sulla sua piattaforma di streaming gratuito RTÉ Player (anche se con pubblicità). Non è richiesta alcuna iscrizione!

Guarda l’Eurovision su SBS Australia

Prezzo: Gratuito

Paese: Australia

È possibile guardare l’Eurovision in diretta e gratuitamente anche sulla rete televisiva pubblica australiana SBS e sul suo servizio di streaming online, SBS On Demand. Basta registrare un account o accedere al sito web e sintonizzarsi sull’evento.

Streaming Eurovision 2023 su YouTube

Prezzo: Gratuito

Se non avete bisogno del commento, potete anche guardare il concorso in diretta online tramite il canale ufficiale di Eurovision su YouTube* ad eccezione di Australia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ucraina, Stati Uniti e Regno Unito.

10 cose che forse non sapevate sull’Eurovision Song Contest

Nel 1969, l’Eurovision ha avuto quattro vincitori: Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna hanno ottenuto esattamente lo stesso punteggio e si sono divisi il primo posto. Fino al 1999, tutti i brani dovevano essere eseguiti nella lingua ufficiale del paese in gara. Nel 1969, l’Eurovision ha introdotto una nuova regola chiamata “sistema a quattro giurie”, in base alla quale ogni Paese doveva presentare una giuria composta da due adulti e due bambini. I punteggi dei bambini erano uguali a quelli degli adulti. Il sistema fu utilizzato solo per un anno. Il primo anno in cui l’Eurovision fu trasmesso, parteciparono solo 7 Paesi. Quest’anno parteciperanno 37 Paesi. L’anno scorso l’Eurovision Song Contest ha avuto oltre 160 milioni di spettatori. La più giovane vincitrice dell’Eurovision è stata la belga Sandra Kim. Aveva solo 13 anni quando vinse il primo premio nel 1986. Ci sono alcune regole che tutti gli artisti devono seguire sul palco dell’Eurovision: 1. la durata massima di un brano è di tre minuti. 2. Non sono ammessi animali sul palco. 3. possono esserci al massimo 6 artisti per ogni canzone. Nel 1974, gli svedesi ABBA vinsero l’Eurovision. Stranamente, l’Inghilterra assegnò alla canzone zero punti. Non servono scarpe con il tacco per vincere l’Eurovision. Cinque volte i vincitori sono stati scalzi: Sandie Shaw (1967), Sertab Erener (2003), Dima Bilan (2008), Loreen (2012) ed Emmelie De Forest (2013). L’Irlanda ha vinto sette volte, ottenendo così il maggior numero di vittorie. Ma sapevate che ha vinto anche per tre anni di fila: 1992, 1993 e 1994. La Svezia non è da meno, avendo vinto il concorso per sei volte.

Che vinca il migliore!