Dove guardare Bluey online

La terza stagione di Bluey è ora disponibile per lo streaming in tutto il mondo su ABC iview, Disney +, BBC iPlayer, RaiPlay e altre piattaforme di streaming TV locali. Ma quali episodi sarai in grado di trasmettere in streaming dipende da dove ti trovi nel mondo e dalla piattaforma che usi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo streaming online di Bluey.

Di cosa parla Bluey?

Bluey è una popolarissima serie televisiva animata australiana per bambini che ha conquistato i cuori di grandi e piccini in tutto il mondo. Ambientato nei sobborghi di Brisbane, lo show ruota attorno alle avventure quotidiane di un adorabile cucciolo di Australian Cattle Dog blu di 6 anni di nome Bluey, sua sorella Bingo di 4 anni e i loro genitori, Bandit e Chilli.

Il programma ha riscosso ampi consensi per il suo umorismo disarmante, l’animazione di alta qualità e l’enfasi sul gioco fantasioso. Ma la vera magia di Bluey è il modo in cui riesce ad impartire lezioni di vita realistiche a bambini e genitori, un’impresa spesso pubblicizzata ma raramente raggiunta nel mondo della TV per bambini.

Quando esce la terza stagione di Bluey?

La terza stagione di Bluey va in onda dal 2021 ed è composta da tre parti:

Stagione 3A: gli episodi 1-26 sono in onda dal 5 settembre 2021

Stagione 3B: gli episodi 27-37 sono in onda dal 13 giugno 2022

Stagione 3C: gli episodi 38-47 sono in onda dal 9 aprile 2023

Come guardare Bluey online

Le stagioni 1, 2 e 3A di Bluey sono disponibili per lo streaming su Disney+ negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in tutto il mondo. TVNZ+ offre attualmente la stagione 3B, ma solo ABC iview dispone della collezione completa fino alla stagione 3C e, come se non bastasse, puoi guardarle in modo completamente gratuito!

Continua a leggere per scoprire tutti i modi più popolari per guardare Bluey online:

Guarda Bluey gratis su RaiPlay (Italia)

In Italia, guardare Bluey è semplicissimo: è disponibile in streaming gratuito su RaiPlay (anche se avrai accesso solo alle stagioni 1 e 2). Ecco come eseguire lo streaming:

Accedi a un sicuro server VPN Italiano . Visita la pagina Bluey sul sito web di RaiPlay . Accedi con il tuo account o registrati se non ne hai già uno (creare un account è gratuito). Scegli il tuo episodio della stagione 1 o 2 e inizia lo streaming!

Guarda Bluey gratis su ABC iview (Australia)

La casa definitiva dove guardare Bluey in streaming è ABC iview. Considerando che ABC Kids è il canale part-time in cui Bluey va in onda in Australia, la cosa ha decisamente senso. Qui puoi trovare anche tutti gli episodi attualmente disponibili. Per guardare ogni episodio di Bluey gratis:

Accedi a un sicuro server VPN Australiano . Visita la pagina Bluey sul sito web di ABC iview . Accedi con il tuo account ABC o registrati se non ne hai già uno (creare un account è gratuito). Scegli il tuo episodio della stagione 1, 2 o 3 e inizia lo streaming!

Guarda Bluey gratis su TVNZ+ (Nuova Zelanda)

TVNZ, un canale televisivo gratuito in Nuova Zelanda, offre anche Bluey sulla propria piattaforma di streaming TVNZ+. Attualmente, sono presenti solo le stagioni, 1, 2, 3A e 3B, mentre la stagione 3C non è ancora disponibile.

Come guardare Bluey su Disney+ (Stati Uniti, Regno Unito, Canada e altro)

Se sei già abbonato, Disney+ è il modo più conveniente per guardare Bluey da Stati Uniti, Canada, Regno Unito e dalla maggior parte degli altri paesi. L’unico problema è che sono presenti solo la Stagione 1, la Stagione 2 e la Stagione 3A, mentre le stagioni 3A e 3B non sono ancora disponibili. Ecco come guardare Bluey su Disney+:

Visita l’app o il sito web Disney+ sul tuo dispositivo. Accedi o abbonati, se non lo sei già. Cerca “Bluey” nella barra di ricerca, scegli il tuo episodio e avvia lo streaming!

Oltre a Bluey Stagione 3B e 3C, su Disney+ mancano anche alcuni singoli episodi. Scopri di più sugli episodi “vietati” di Bluey.

Guarda Bluey gratis su BBC iPlayer (UK)

Se non hai Disney+, Bluey è disponibile per lo streaming gratuito nel Regno Unito anche su BBC iPlayer. Sebbene avrai accesso solo alle stagioni 1 e 2, è comunque un buon punto di partenza per approcciarsi al mondo Bluey. Ecco come eseguire lo streaming:

Accedi a un sicuro server VPN nel Regno Unito . Visita il Sito web BBC iPlayer . Accedi con il tuo account BBC o registrati se non ne hai già uno (creare un account è gratuito con un codice postale del Regno Unito). Cerca “Bluey”, scegli il tuo episodio della stagione 1 o 2 e avvia lo streaming!

Gli spettatori del Regno Unito possono guardare episodi di Bluey anche su Sky Go, anche se dovrai accontentarti delle prime due stagioni.

Guarda Bluey Bonus Bits gratuitamente su YouTube

Oltre agli occasionali episodi completi in diretta streaming, il canale YouTube ufficiale di Bluey pubblica anche i cosiddetti “Bluey Bonus Bits”, dei video brevi che non fanno parte del “canone” ufficiale di Bluey. Questi video durano di solito 1-2 minuti e presentano spaccati di vita anziché normali storie, come Bingo che canta una canzone su piselli e salsicce mentre colora al tavolo della cucina.

Visita il canale YouTube ufficiale di Bluey per guardare tutti i Bluey Bonus Bits gratuitamente.

Episodi “vietati” di Bluey

I seguenti episodi di Bluey non appaiono su Disney+ negli Stati Uniti:

Stagione 1 Episodio 48: “Teasing”

Stagione 2 Episodio 13: “Dad Baby”

Per vedere questi episodi “vietati”, dovrai trasmetterli in streaming su ABC iview in Australia.

Perché Disney+ ha vietato questi episodi?

S1E48 “Teasing” originariamente includeva una parola che alcuni spettatori lamentavano potesse essere considerata offensiva per le popolazioni indigene. Sebbene questa parola sia stata sostituita e ridoppiata nella versione australiana, nessuna delle due versioni dell’episodio è mai arrivata su Disney+.

S2E13 “Dad Baby” vede il padre di Bluey, Bandit, che finge di essere incinta di sua sorella, Bingo. Anche se non sappiamo esattamente perché la censura Disney abbia respinto l’intero episodio, probabilmente hanno trovato la sequenza in cui Bandit “partorisce” leggermente “troppo reale” per il pubblico americano.

Ci sono altre parti “censurate” di Bluey?

Sì, alcuni episodi sono stati modificati dalla Disney per venire incontro alla sensibilità culturale americana. Per esempio:

Nella versione originale di S3E1 “Perfect”, Bandit sta parlando con un altro padre a una festa e, sebbene non sia menzionato esplicitamente, sta chiaramente considerando di sottoporsi a una vasectomia (“Chilli, vuole tenere aperte più opzioni. Ma io non sono sicuro. Vogliamo davvero altri marmocchi in giro?”). Nella versione modificata su Disney+, la conversazione viene spostata sull’estrazione di un dente (“Probabilmente dovrei farlo. Ma adoro i miei denti. E se poi un giorno mi venisse voglia semplicemente di mordere qualcuno?”).

In S3E24 “Faceytalk”, il cugino di Bluey, Muffin, irrompe in bagno mentre viene inseguito da Uncle Stripe. Nella versione originale, Aunt Trixie è chiaramente visibile sul water. Nella versione modificata, la scena è stata per lo più tagliata.

Per vedere questi (e altri) momenti Bluey non censurati, dovrai guardare gli episodi originali australiani su ABC iview.

