Cloud, account, app, smart working, IoT e chi ne ha più ne metta. Indubbiamente la nostra vita quotidiana è diventata sempre più connessa alla rete internet e ai dispositivi tecnologici. Negli ultimi anni inoltre abbiamo visto un aumento dell’uso di internet, dal lavoro all’educazione, senza dimenticare ovviamente lo streaming e il gaming.

Di pari passo alla crescita degli utenti del web, sono cresciute anche le minacce e i pericoli online, portando in prima linea il bisogno di sicurezza e di protezione dei nostri dati personali.

Non è sempre facile destreggiarsi tra le varie soluzioni e sistemi per proteggerci online, ed è per questo che vogliamo aiutarvi a fare chiarezza con la nostra guida alla sicurezza online, attraverso il nostro blog, partendo da ciò che conosciamo meglio, una VPN.

Che cos’è una VPN?

Partiamo subito dal significato: una VPN è una virtual private network, dunque una rete privata virtuale, un tunnel in cui i nostri dati vengono crittografati e protetti. In che modo? Quando accedi ad internet, dal tuo pc, tablet o smartphone, il tuo provider di servizi (chiamato con la sigla ISP) assegnerà un indirizzo IP che identificherà il tuo dispositivo e ti collegherà al sito web o servizio selezionato. Un modo semplice per gestire il traffico ma che permette agli ISP di visualizzare i siti visitati dagli utenti e monitorare dunque le tue attività. Cosa succede se attiviamo una VPN? La virtual private network crea una rete sicura tra te e la destinazione finale, inviando all’ISP solo l’indirizzo IP del server VPN (piccolo spoiler: ExpressVPN ha server in 94 paesi tra cui scegliere!), che cambia costantemente ed è condiviso. Inoltre all’interno del tunnel virtuale creato dalla VPN i dati degli utenti verranno incapsulati in pacchetti e crittografati, rendendo ancora più sicuri.

Perché ExpressVPN è diversa?

Se tutto questo vi sembra complesso, in realtà ci pensa ExpressVPN a renderlo semplice per voi. Disponibili per moltissime piattaforme e device, le app di ExpressVPN vi permettono di collegarvi a server VPN in 94 paesi utilizzando la tecnologia Trusted Server, perfezionata per aggiungere un ulteriore livello di protezione. Tutti i dati infatti vengono cancellati ad ogni riavvio di server, lavorando solo su RAM e non su hard disk.

Un’altra novità di ExpressVPN è il protocollo Lightway, creato appositamente per i nostri utenti. Affidabile, veloce e poco dispendioso di energie, Lightway rende ancora più sicuro la tua connessione, non perdendo e non permettendo la fuoriuscita di dati. Inoltre si basa sulla crittografia wolfSSL, una delle più sicure al mondo.

Perché abbiamo a cuore la privacy dei nostri utenti e perché crediamo che il mondo di internet debba essere libero e sicuro, abbiamo creato il nostro centro di ricerca, il Digital Security Lab, allo scopo di ricercare ed investigare sui diritti digitali e sui problemi di sicurezza e fornire soluzioni e consigli agli utenti finali.

Cos’altro fa una VPN?

Una VPN ti permette di guardare in streaming i tuoi film preferiti, i tuoi sport del cuore, il tutto sempre in completa sicurezza, anche mentre viaggi o sulle reti Wi-FI pubbliche. Inoltre ti permette di accedere a contenuti censurati in alcune parti del mondo e ad offerte speciali sugli shops online, semplicemente cambiando la posizione del tuo server.

Non solo: una VPN è utile per il gaming, per condividere file in totale sicurezza e per non correre alcun rischio di sicurezza quando siamo connessi alla reti Wi-Fi e hotspots pubblici.

Oltre alle VPN

Una VPN è dunque fondamentale per la vostra protezione online ma non dimentichiamo che ci sono moltissimi altri strumenti che possono essere utili in diverse situazioni, dalla sicurezza degli account online (con l’autenticazione a due fattori, i password manager…) alle ricerche anonime attraverso Tor. Senza dimenticare ovviamente i classici antivirus e firewall. Molto spesso combinando questi strumenti ad una VPN si otterrà la massima protezione disponibile online.

Nelle prossime settimane continueremo la nostra guida alla cybersecurity parlando dei browser più sicuri, di come proteggervi dagli attacchi man in the middle e molto altro ancora.

Per qualunque problema o domanda su una VPN puoi contattare il nostro team di supporto disponibile 24 ore su 24