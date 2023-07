Révolution dans le Football Féminin

Le Mondial 2023 marque un tournant historique pour le football féminin. La FIFA et Gianni Infantino ont révélé en juin dernier une décision qui bouleverse les normes établies : l’instance a pris en main la gestion des primes allouées à chaque joueuse. Désormais, chacune d’entre elles recevra au moins 30 000 dollars (environ 26 700 euros) et pourrait toucher jusqu’à 240 618 euros en cas de victoire. C’est une révolution qui promet de propulser le football féminin vers de nouveaux sommets.

Une reconnaissance longtemps attendue

Au fil des années, le football féminin a fait d’énormes progrès pour gagner en visibilité et en reconnaissance. Les joueuses talentueuses ont travaillé dur pour briser les stéréotypes de genre et prouver que leur sport mérite autant d’attention et de soutien que le football masculin. Cependant, malgré les avancées, certaines inégalités persistaient encore, notamment en ce qui concerne les primes allouées aux joueuses lors des compétitions internationales.

Les primes étaient souvent bien inférieures à celles des compétitions masculines, ce qui donnait l’impression que le football féminin était moins important ou moins méritant. Cette situation a créé une vive controverse et a suscité de nombreuses critiques de la part des joueuses, des supporters et des défenseurs de l’égalité des sexes.

La FIFA prend les rênes

Face à cette situation, la FIFA a pris une décision courageuse et nécessaire en prenant en charge directement la gestion des primes du Mondial 2023. Plutôt que de laisser les fédérations nationales déterminer elles-mêmes les montants alloués, l’instance dirigeante du football mondial a choisi de fixer des barèmes équitables pour toutes les équipes participantes.

Désormais, chaque joueuse du Mondial 2023 recevra un montant minimum de 30 000 dollars (environ 26 700 euros). Cette mesure vise à garantir que les joueuses reçoivent une rémunération décente pour leur participation et leur engagement dans la compétition. De plus, en cas de victoire finale, chaque joueuse pourrait toucher jusqu’à 240 618 euros, une somme significative qui témoigne de la volonté de la FIFA de valoriser les performances sportives de haut niveau.

Une révolution pour l’égalité des sexes dans le football

L’initiative de la FIFA marque une étape majeure vers une plus grande égalité des sexes dans le monde du football. En garantissant des primes équitables et en reconnaissant le talent et l’effort des joueuses, cette décision envoie un message fort sur l’importance de l’égalité des chances, quelle que soit la catégorie de football pratiquée.

Cette révolution contribuera également à attirer davantage de jeunes filles vers le football en leur montrant qu’elles peuvent aspirer à une carrière professionnelle dans ce sport, sans être entravées par des inégalités de traitement.

Le Mondial 2023 restera sans aucun doute gravé dans les annales du football féminin en tant que moment charnière. La décision de la FIFA de prendre en charge les primes allouées aux joueuses témoigne d’un engagement fort en faveur de l’égalité des sexes et de la reconnaissance du talent des joueuses. Cette révolution ouvre la voie à un avenir prometteur pour le football féminin, avec des opportunités accrues pour les joueuses talentueuses de briller sur la scène mondiale. Enfin, le football féminin est sur le point de gagner la place qu’il mérite depuis si longtemps dans le monde du sport.