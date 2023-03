Twitter : des Bouleversements inédits sur le réseau social

L’année dernière, Twitter a connu des bouleversements inédits. De l’acquisition de la plateforme par Elon Musk en octobre 2022 à la refonte de l’entreprise… L’univers de Twitter ne cesse de se transformer. Pourtant, malgré ces bouleversements, le réseau social reste toujours attractif. Il séduit de nouveaux utilisateurs et mobilise autant ses fidèles. Mais pour combien de temps encore ?

À l’occasion du Twitter Day (le 21 mars) ou du 17e anniversaire du réseau social, nous examinons de plus près le Twitterverse en chiffres pour voir à quel point la plateforme a changé au cours de l’année écoulée, et comment elle devrait évoluer. De la croissance du nombre d’utilisateurs aux hashtags les plus populaires, en passant par les bots supprimés et les badges de vérification controversés, voici les dernières nouvelles en provenance du QG de Twitter.

L’arrivée d’Elon Musk relance l’activité sur Twitter (mais on s’attend à une baisse du nombre d’utilisateurs)

Twitter est-il encore populaire en 2023 ? Oui ! La plateforme compte actuellement plus de 354 millions d’utilisateurs actifs, soit 260 millions qui se connectent chaque jour. Selon Apptopia et Sensor Tower, deux entreprises indépendantes spécialisées dans l’analyse de données, l’acquisition de la société par Musk pour 44 milliards de dollars a suscité un regain d’intérêt pour le géant du Web.

Par exemple, Apptopia a rapporté que les téléchargements de Twitter aux États-Unis ont atteint une moyenne d’environ 125 000 par jour pendant 31 jours lorsque Musk est devenu PDG, un chiffre en hausse de 42 % par rapport à l’année précédente.

Les recherches de Sensor Tower ont également révélé une légère augmentation de l’activité globale de la plateforme. Le nombre quotidien d’utilisateurs actifs sur Twitter dans le monde a augmenté de 2 % au cours du mois suivant l’arrivée de Musk, par rapport au mois précédent. Il s’agit d’une augmentation de 4 % comparée à la même période de l’année antérieure.

Cependant, alors que Musk s’est vanté récemment du record historique de nouveaux utilisateurs grâce à son influence, les experts en réseaux sociaux prévoient que l’étincelle d’intérêt pour Twitter est éphémère. Ils pensent plutôt que les internautes ont rejoint la plateforme lorsque Musk en a pris les commandes parce qu’ils étaient curieux de son avenir ou de savoir si elle allait échouer sous sa direction, et que nombre d’entre eux s’en désintéressent très vite.

Ces réactions sont confirmées par les récentes observations d’Insider Intelligence, qui prévoit la perte de plus de 32,7 millions d’utilisateurs par Twitter dans le monde d’ici à 2024, en raison des problèmes techniques et des controverses qui pèsent sur la plateforme.

Caption: Twitter enregistre une croissance régulière depuis 2019 jusqu’à 2022, avec un pic après l’acquisition de l’entreprise par Elon Musk en octobre 2022. Cependant, la plateforme devrait perdre 4 % de ses utilisateurs d’ici la fin de 2023, et 5 % de plus d’ici 2024.

Twitter devrait perdre plus d’utilisateurs aux États-Unis en comparaison avec d’autres pays

C’est aux États-Unis que l’on trouve actuellement le plus grand nombre d’utilisateurs de Twitter, avec au moins 83 millions d’Américains inscrits sur le réseau social. Toutefois, si les projections susmentionnées sont correctes, Twitter est en passe de perdre 3,6 millions d’utilisateurs aux États-Unis cette année seulement, soit une baisse de 6 % par rapport à 2022. Le nombre d’utilisateurs mensuels aux États-Unis devrait également diminuer de 8 % en 2024, pour atteindre 51 millions, soit le niveau le plus bas que la plateforme ait atteint depuis 2014.

Au Royaume-Uni, l’utilisation de Twitter devrait baisser considérablement cette année de 5 % pour atteindre 13,4 millions d’utilisateurs (toutes tranches d’âge). Insider Intelligence prévoit également une diminution des utilisateurs britanniques mensuels, qui passeront à 12,6 millions en 2024, soit une baisse de 6,3 %.

Parmi les autres marchés clés où Twitter pourrait avoir besoin de précieux utilisateurs, citons le Japon (près de 61 millions d’utilisateurs), l’Inde (25 millions d’utilisateurs) et l’Indonésie (21 millions d’utilisateurs).

Le point sur les difficultés de Twitter

Selon Jasmine Enberg, analyste chez Insider Intelligence : « Il n’y aura pas d’événement majeur qui mettra fin à Twitter. Au contraire, les utilisateurs commenceront à quitter la plateforme [en 2023], frustrés par les problèmes techniques et la diffusion de contenus haineux ou peu recommandables. Le personnel réduit de Twitter, qui travaille jour et nuit, ne sera pas en mesure de faire face aux problèmes d’infrastructure et de modération du contenu de la plateforme. »

Mme Enberg fait référence à la vague de controverses qui secoue Twitter depuis que Musk a annoncé son intention d’acheter la plateforme. Voici un résumé :

Hormis le fait que Musk a hésité avant d’acheter Twitter (il a même été poursuivi en justice lorsqu’il a annoncé la suspension de l’achat), l’un des plus grands problèmes auxquels il a été confronté depuis qu’il a acquis l’entreprise est son leadership, surtout après avoir licencié la moitié des 7500 employés de Twitter.

Des équipes entières ont été licenciées par Musk un mois seulement après son arrivée à la tête de l’entreprise, réduisant les effectifs de Twitter à 2300 personnes, soit moins que le nombre de personnes qui travaillaient pour Twitter en 2012.

Bien que Twitter ait réaffirmé que les licenciements massifs et les mobilisations qui ont eu lieu n’ont pas affecté ses activités, et que Musk ait déclaré dans un récent tweet que des centaines de collaborateurs veillaient à la sécurité de la plateforme, Twitter a été confronté à une série de failles de sécurité et de problèmes techniques préoccupants.

En janvier dernier, plus de 200 millions d’adresses électroniques appartenant à des utilisateurs de Twitter ont été volées lors d’une attaque informatique présumée due à une faille de sécurité dans le système de Twitter. Les données étaient alors publiées sur un forum et pouvaient être téléchargées gratuitement par n’importe qui. En réponse à cet incident, Musk a tweeté : « Ces informations sont probablement une collection de données déjà disponibles publiquement en ligne par le biais de différentes sources », ce qui a déplu à un grand nombre d’utilisateurs de la plateforme.

Puis, en février 2023, des utilisateurs de Twitter du monde entier ont signalé des problèmes techniques qui les empêchaient de publier des messages, beaucoup d’entre eux recevant un message d’erreur leur indiquant qu’ils avaient atteint la limite quotidienne de tweets. Ce problème est survenu suite à des dysfonctionnements qui ont eu lieu fin décembre 2022, lorsque l’entreprise a cessé ses activités dans l’un de ses principaux centres de données à Sacramento.

En janvier 2023, des utilisateurs australiens et néo-zélandais ont également signalé des problèmes d’accès à Twitter qui ont duré plus d’une demi-journée.

Et n’oublions pas la saga de vérifications sur Twitter…

Une chronologie de Twitter Blue

Lorsque Musk est arrivé à la tête de Twitter après une reprise tumultueuse, il a décidé de démanteler complètement le système de vérification de Twitter afin de pouvoir en commercialiser un nouveau. Cette décision a entraîné de nombreux retards, une confusion générale et la révocation de plusieurs décisions concernant la fameuse coche bleue.

Avant Musk : la coche bleue est utilisée pour indiquer les comptes actifs et authentiques de personnes ou d’organisations célèbres. 1 novembre 2022 : Twitter annonce un nouveau mode de vérification payant grâce à Twitter Blue, qui permettrait à n’importe qui d’être vérifié s’il payait un abonnement mensuel de 8 $. 3 novembre 2022 : alors que les annonceurs menaçaient de suspendre leurs publicités, Musk a déclaré qu’il prévoyait de permettre aux comptes gouvernementaux de conserver gratuitement la coche bleue. 5 novembre 2022 : Twitter a lancé sa nouvelle vérification Twitter Blue, qui s’est immédiatement révélée inefficace après que des comptes parodiques et des groupes controversés tels que les Talibans ont été validés. 6 novembre 2022 : moins d’un jour après le lancement officiel de la vérification payante, Twitter est revenu sur sa décision et a repoussé son lancement jusqu’à la fin des élections de mi-mandat. 8 novembre 2022 : Twitter a annoncé qu’il afficherait deux coches de couleur différente, l’une bleue et l’autre grise, afin de distinguer les comptes Twitter Blue payants des comptes officiels vérifiés. 9 novembre 2022 : Musk décide de retirer la coche grise, la qualifiant de cauchemar esthétique . 11 novembre 2022 : Twitter a réintroduit la coche grise après l’avoir supprimée. Il a également annoncé qu’il mettait fin à Twitter Blue. 13 décembre 2022 : la coche de vérification de Twitter apparaît désormais en trois couleurs : jaune pour les entreprises, grise pour les comptes gouvernementaux et bleue pour les utilisateurs individuels. 18 janvier 2023 : Twitter relance Twitter Blue pour 7 $ par mois. Il permet de bénéficier d’une coche de vérification, d’un meilleur classement des réponses et d’un transfert de vidéos pendant 60 minutes. 9 février 2023 : Twitter Blue introduit des tweets de 4000 caractères et réduit de moitié ses publicités pour les abonnés.



13 février 2023 : Musk annonce qu’il va retirer la coche bleue de Twitter aux personnes qui n’ont pas payé, y compris les anciens comptes.

Malgré les problèmes initiaux de Twitter Blue, qui étaient probablement dus à des erreurs techniques et à un manque de personnel, son nouveau lancement est aujourd’hui considéré comme un succès par de nombreuses personnes. Cela a permis à Musk de gagner la confiance des vrais utilisateurs, tout en filtrant les faux influenceurs.

Par ailleurs, si une poignée de célébrités et d’influenceurs ont quitté Twitter lorsque Musk a annoncé son intention de leur retirer le badge Compte certifié, notamment Elton John, Meek Mill, Jim Carrey et Whoopi Goldberg, beaucoup ont choisi de rester sur la plateforme.

… Continuons à tweeter

La militante pour le climat Greta Thunberg a terminé l’année 2022 avec l’un des tweets les plus marquants, en trollant Andrew Tate, un ancien kickboxeur professionnel, après avoir vanté la grande quantité d’émissions de sa collection de voitures.

Elle a écrit : « yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com. » (Oui, s’il vous plaît, éclairez-moi. Envoyez-moi un e-mail à smalldickenergy@getalife.com). Sa réponse a rapidement gagné en popularité et est devenue l’un des 10 meilleurs tweets de tous les temps, avec 1958 likes par heure.

Tate a ensuite été arrêté par la police roumaine après un autre tweet adressé à Thunberg, qui a permis de déterminer sa présence dans le pays. Dans ce tweet, Tate répond à Thunberg en réaffirmant sa virilité et son statut social, en utilisant un cigare et une boîte de pizza comme accessoires. La boîte de pizza a révélé sa localisation. Peu de temps après, Tate et son frère ont été arrêtés pour trafic sexuel et viol présumés.

À la suite de cette nouvelle, Thunberg a tweeté : « this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes » (Voilà ce qui arrive quand on ne recycle pas ses boîtes de pizza), devenant ainsi le deuxième tweet le plus liké de tous les temps. Le message a recueilli en moyenne 1800 likes par heure entre les Twitter Day 2022 et 2023.

Thunberg n’est pas la seule à s’être hissée au sommet de la liste des tweets populaires grâce à ses réactions drôles. La félicitation des astronautes qui se sont échappés de la planète pendant les manifestations pour George Floyd et la pandémie de COVID-19 a permis à Andy Milonakis d’atteindre la 8e place. Twitter lui-même semble faire le buzz, Musk suggérant un retour à la recette originale de Coca-Cola à base de cocaïne après avoir racheté le réseau social, et invitant les haters à rester dans les parages. Ce qu’ils feront probablement si Meta s’effondre encore : le fier « hello to literally everyone » (Bonjour à tous, littéralement) de Twitter est approuvé par… tout le monde. Un message d’espoir concernant sa propre nomination a permis à l’actuel président des États-Unis, Joe Biden, d’occuper la cinquième place.

Le top 10 se termine sur une note plus sereine, avec l’ancien président américain Barack Obama qui se souvient de la légende du basket des LA Lakers, Kobe Bryant, et de sa fille Gianna décédée dans un accident d’hélicoptère, et qui cite Nelson Mandela après les violences de Charlottesville, affirmant : « personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, de ses origines ou de sa religion… ». Finalement, c’est l’annonce du décès de l’acteur Chadwick Boseman en 2020 qui prend la première place très largement.

L’avenir de Twitter

Si des questions subsistent quant à l’avenir de Twitter sous la direction de Musk, le Twitter Day 2023 nous apprend que cette plateforme reste toujours populaire.

Après avoir perdu la moitié des principaux annonceurs de Twitter (dont Chevrolet, Chipotle Mexican Grill, Ford et General Mills) dans le mois qui a suivi son accession à la direction de l’entreprise, Musk a laissé entendre qu’il adopterait une nouvelle approche en matière de publicité. Le milliardaire a récemment proposé la création d’une application appelée X, une plateforme qui offre de multiples services tels que le shopping, la livraison de repas et le covoiturage.

« Le potentiel à long terme de Twitter est, à mon avis, d’un niveau supérieur à sa valeur actuelle », a déclaré Musk à propos du projet. L’achat de Twitter est une autre étape pour le développement de X, l’application qui fait tout.

Bien que des doutes subsistent quant à la pertinence d’un projet aussi ambitieux, si Musk parvient à réaliser X, il pourrait jouer un rôle clé dans le succès futur de Twitter.