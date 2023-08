Les chiffres ne mentent pas : Des millions de personnes à travers le monde regardent en boucle les émissions de téléréalités sur le dating, captivées non seulement par le drama mais aussi par le côté romantique des destinations exotiques. Les vacances d’été étant encore en plein effervescence, pourquoi ne pas transformer votre plaisir coupable de la télé-réalité en … eh bien, en réalité ?

Découvrez les villas luxueuses de chaque émission de dating, et découvrez le coût d’une semaine de vacances.

Nous avons trouvé les localisations exactes et les avons classées en fonction du succès de chaque émission.

Allant de MILF Manor et The Bachelorette à Love Island , Mariés au premier regard , et Farmer Wants a Wife – quelles séries ont eu le plus de succès pour aider les personnes à trouver l’amour ?

Nous explorons comment de nombreux couples ont été formés lors des 10 émissions de dating les plus suivies dans le monde, combien de ces couples sont toujours ensemble, et quel a été l’impact de ces destinations exotiques sur la vie amoureuse des candidats.

Voyagez de votre canapé vers les tropiques avec un VPN pour la téléréalité qui vous permet de regarder en toute sécurité la prochaine saison de votre émission de dating préférée. Vous avez besoin de vacances ? Planifiez votre prochain séjour dans un des lieux de tournage de ces 10 émissions de dating et préparez la scène pour votre amour d’été à vous.

Le top 15 des destinations des émissions de dating

Que vous soyez un éternel romantique en quête d’inspiration ou un couple à la recherche de l’évasion ultime, découvrez les cadres les plus captivants où la magie de l’amour se crée, classés selon notre “score de relation durable” (expliqué dans la section Les émissions de dating ont-elles du succès ? ci-dessous). Dites bonjour à des plages de rêves, des évasions citadines de luxe, et des charmants refuges en campagne.

Agoura Hills, Californie

Villa de la Vina

180 000 USD par semaine



The Bachelorette, États-Unis Saison 20

Hunter Valley, Australie

The Convent

2 733 USD par semaine

Farmer Wants a Wife, Australie Saison 13

Montego Bay, Jamaique

Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa

4 750 USD par semaine

Mariés au premier regard, États-Unis Saison 16

Maui, Hawaii

Andaz Maui’s Kihei Resort

23 136 USD par semaine

L’Île de la tentation, États-Unis Saison 5

Grande Canarie, Espagne

Alternative pour la villa de production globale de MTV

5 500 USD par semaine

Are You the One?, États-Unis Saison 9

Koh Samui, Thailande

Alternative Chaweng 5066

14 334 USD par semaine

Are You the One?, Allemagne VIP Saison 3

Riviera Maya, Mexique

TRS Yucatan Hotel

2 885 USD par semaine

Love Is Blind, États-Unis Saison 4

Okinawa, Japon

Hoshinoya Okinawa Resort

19 728 USD par semaine

Love Is Blind, Japon Saison 1

Majorque, Espagne

Sa Vinyassa

4 722 USD par semaine

Love Island, Royaume-Uni Saison 10

Corfou, Grêce

Alternative Villa Edoardo

10 739 USD par semaine

Love Island, Suède Saison 3

Basse-Californie, Mexique

Orchid House Baja

5 805 USD par semaine

MILF Manor, États-Unis Saison 1

Îles Turks et Caicos, les Caraibes

Emerald Pavilion

35 700 USD par semaine

Séduction haute tension, États-Unis/Royaume-Uni Saison 5

Punta Mita, Mexique

Casa Tau

100 427 USD par semaine

Séduction haute tension, Brésil Saison 1

Marbella, Espagne

Alternative Villa Sascha

5 395 USD par semaine

Ex on the Beach, Royaume-Uni Saison 11

Banda Abou, Curaçao

Coral Estate 303

6 640 USD par semaine

Ex on the Beach, Double Dutch Allstars 2019

Pourquoi les émissions de dating aiment-elle les lieux exotiques ?

Après avoir exploré ces lieux idéaux pour les rencontres, nous ne pouvions pas nous empêcher de nous demander : Pourquoi les lieux exotiques et les émissions de dating constituent un match parfait ? Selon Aubrey Thomas, un thérapeute en relation amoureuse basé à Tel Aviv, « C’est facile de tomber amoureux en vacances. C’est à la fois un état d’esprit et une chimie. Il n’y a pas les obligations du quotidien ni les tracas. Le soleil et la plage diminuent le niveau de stress et augmentent le niveau de dopamine ».

Mais, ces villas hors du commun ajoutent un autre élément qui intrigue – l’isolation exposée. Cet aspect unique améliore à la fois le conflit et la connexion interpersonnelle, ce qui nous rend incapable de nous détourner du romantisme à l’écran qui se déroule sous nos yeux. « Les candidats sont placés dans un cadre à la fois intime et public. Ils partagent une maison avant même de mieux se connaître. Ils doivent confronter leurs problèmes face à la caméra. La célébrité et l’argent sont en jeu, ce qui constitue différents facteurs venant du monde réel. Additionnellement, tout le monde est à moitié nu, et le cerveau est en alerte. Ainsi, bien entendu, vous allez tomber amoureux ! », explique Thomas.

Toujours étant, au milieu des paillettes et du glamour de la téléréalité, les questions se posent sur l’impact durable de ces histoires d’amour éclairs. « C’est la téléréalité, mais c’est très éloigné des fondements de la vie réelle comme les amis, la famille, le travail et la maison. De nombreuses émissions de dating sont une continuité de l’algorithme que nous voyons dans les applications de rencontre – une gratification instantanée et des options sans limites. Cela pousse les personnes à ne jamais être satisfait et perpétue une société qui ne peut pas s’engager car on se demande toujours si la prochaine personne à entrer dans la maison n’est pas mieux », a indiqué Thomas. « Vous remarquerez que les émissions qui mettent en avant ce format ont un plus grand succès. Les relations qui ne vont pas durer sont celles qui sont littéralement bâties sur du sable et de l’eau ».

Les émissions de dating ont-elles du succès ?

Avec cela en tête, nous explorons les vrais taux de succès des émissions de dating lorsqu’il s’agit de bâtir des relations de couple durables. En prenant en considération des facteurs clés comme le nombre de saisons, le pourcentage de matchs potentiels, les fiançailles, les mariages et les couples qui sont encore ensemble en 2023, nous avons effectué une analyse profonde et avons conçu un « score de relation durable » pour chaque émission de dating sélectionnée.

Ainsi, explorons les données et voyons comment ces aventures romantiques de téléréalités s’en sortent réellement dans les méandres de l’amour sur le long terme.

1. The Bachelorette

Couples toujours ensemble en 2023 : 5

Taux de réussite des couples formés dans l’émission : 42 %

Score de relation durable : 83 %

Avec un record impressionnant de 20 saisons à succès à son compte, la version US de The Bachelorette est en tête en tant qu’émission de dating la plus ancienne et encore diffusée sur notre liste. Mais, en dépit du temps qui passe, seuls cinq couples venant de l’émission entretiennent encore une relation amoureuse. Cependant, un couple a fait durer son amour durant deux décennies.

Alerte au couple notable

Trista (Rehn) Sutter a été la Bachelorette originale en 2003 et continue à appeler le gagnant de la Saison 1, Ryan Sutter, son mari.

Je veux y séjourner

La saison la plus récente de la version US de The Bachelorette a été filmée à la Villa de la Vina, à Agoura Hills, en Californie. Bien qu’elle ne soit plus disponible sur Airbnb, il convient de noter que le manoir iconique de 200 ans de Bachelor a une fois été accessible pour une modique somme de 30 000 USD par nuit. Si vous souhaitez toujours résider dans l’équivalent pour vos prochaines vacances, pensez à la maison Malibu Rocky Oaks, dans laquelle vous pouvez profiter d’un forfait d’une semaine pour 17 463 USD. Il s’agit du cadre parfait pour tous vos rendez-vous romantiques, et il rappelle l’atmosphère enchanteresse de l’émission.

2. Farmer Wants a Wife

Couples encore ensemble en 2023 : 19

Taux de réussite des couples formés sur l’émission : 33 %

Score de relation durable : 72 %

Lorsqu’il s’agit de chiffres impressionnants, Farmer Wants a Wife Australia fait un carton plein. À travers les 13 saisons à succès, l’émission a réuni 19 couples, ce qui a donné neuf mariages et 26 enfants ! Bien que l’émission ait réussi à produire des matchs potentiels pour 69 % des participants, seul un tiers de ces relations ont pu maintenir leur étincelle et rester ensemble. Néanmoins, ce taux de réussite permet à l’émission d’obtenir la seconde place bien méritée dans notre sélection d’émission de dating.

Alerte au coupe notable

Un couple en particulier, Chris Newsome et Kim Tierney, ont eu une relation solide depuis leur première rencontre durant la première saison de l’émission en 2007. Ils étaient les précurseurs, étant le premier couple à se marier. Ils ont aujourd’hui une fille et un fils.

Je veux y séjourner

Dans la saison australienne la plus récente, la saison 13, les fermiers ont eu l’opportunité de rencontrer leurs épouses potentielles dans un boutique-hôtel luxueux connu sous The Convent à Hunter Valley, au New South Wales. Pour ceux qui sont intéressés par la Garden Suite, la chambre d’hôte coûte 2 733 USD pour une semaine.

3. Mariés au premier regard

Couples toujours ensemble en 2023 : 13

Taux de réussite des couples formés dans l’émission : 35 %

Score de relation durable : 71 %

Qui aurait pu imaginer ? L’émission de dating où les célibataires acceptent de se marier à leur partenaire de choix au moment où ils se voient pour la première fois est devenu un franc succès ! L’édition américaine de MAFS a déjà terminé 16 saisons impressionnantes, et un match potentiel sur cinq a abouti à une fin heureuse. Au total, 13 couples se sont mariés et 19 bébés sont nés suite à cela.

Alerte au couple notable

Parmi ces unions réussies, Jamie et Doug se sont démarqués avec la relation la plus durable, étant le seul couple qui est resté ensemble depuis la saison 1. Leur histoire d’amour a été si captivante qu’ils ont même gagné leur propre spin off ainsi qu’un podcast. Ils ont aujourd’hui deux enfants.

Je veux y séjourner

Pour la récente destination de lune de miel, les candidats ont pu expérimenter un séjour au Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa à Montego Bay, en Jamaïque. Si vous pensez planifier vos vacances d’été là-bas, les suites avec vue sur la plage sont à partir de 4 750 USD par personne pour une semaine, vous offrant les caraïbes directement à vos pieds.

4. L’Île de la tentation

Couples encore ensemble en 2023 : 8

Taux de réussite des couples formés durant l’émission : 38 %

Score de relation durable : 65 % *

Le reboot américain de Temptation Island vient de terminer sa cinquième saison. Il se démarque des autres émissions de téléréalité car il met les couples existants face à divers défis pour tester leurs relations. Avec surprise, en dépit des situations tentantes à la fois sur l’île et en dehors de l’île, 40 % des couples participants sont encore ensemble en 2023. Plus impressionnant encore, trois matchs sur huit se sont même fiancés ou mariés, indiquant un taux de réussite plutôt élevé.

Alerte au couple notable

Un couple à succès, Kristen Ramos et Julian Allen, est apparu dans la saison 3 de Temptation Island et s’est ensuite marié à Puerto Rico.

Je veux y séjourner

La réalisation de Temptation Island a eu lieu sur l’île pittoresque de Maui, à Hawaii. Le manoir incroyable utilisé en tant que lieu de tournage en 2019 a été mis à la vente en janvier 2023 et a éventuellement été vendu à un acheteur chanceux pour un peu plus de 11 million USD.

Cependant, si vous êtes un fan de l’émission ou si vous souhaitez tout simplement expérimenter la beauté de Maui, vous pouvez toujours réserver un séjour au lieu de tournage le plus récent, à Andaz Maui’s Kihei Resort. Les villas Andaz luxueuses à 3 chambres sont disponibles à partir de 3 856 USD par nuit, ou 23 136 USD pour un séjour d’une semaine.

5. Are You the One?

Couples toujours ensemble en 2023 : 7

Taux de réussite des couples formés durant l’émission : 50 %

Score de relation durable : 47 %

Are You the One?, l’émission de téléréalité américaine de MTV, a déjà achevé sa neuvième saison. En dépit de nombreuses conquêtes amoureuses, seuls sept couples ont pu maintenir une relation solide. Avec un taux de réussite relativement bas (15 %), on peut se dire qu’au moins les couples qui sont partis ensemble sont restés ensemble. De manière intéressante, la plupart de ces couples n’étaient pas considérés comme des matchs parfaits selon l’algorithme de l’émission, mais ils ont quand même fini par se marier après leur rencontre sur l’émission.

Alerte au couple notable

À travers les années, un total de cinq couples, comme Jenni Knapmiller et Curtis Hadzicki de la saison 2 de AYTO, ainsi que Uche Nwosu et Clinton Moxam de la saison 6, ont franchi le pas et se sont mariés. En conséquence des mises en relation de MTV, cinq enfants sont nés de ces relations amoureuses.

Je veux y séjourner

La dernière saison de Are You the One? a été filmé à Grande Canarie, en Espagne, très probablement à la villa de production globale de MTV. Bien que séjourner exactement à la même villa n’est pas possible, vous pouvez résider à un endroit similaire qui possède un manoir de 600 m² avec une vue sur la mer, un jardin, une piscine et bien plus. La propriété luxueuse appelée Terrace on the Beach est située sur la partie est de l’île, à Telde, et un séjour d’une semaine vous coûtera environ 5 500 USD.

Si vous êtes prêts à vous enivrer d’une expérience luxueuse ultime, pourquoi ne pas embarquer pour un séjour dans le lieu de tournage captivant de la télé-réalité allemande Are You the One? VIP, dans le paradis exotique de Koh Samui, Thaïlande? Imaginez-vous entrer dans le monde enchanté de la saison 3 alors que vous séjourner dans la villa incroyable Chaweng 5066, une alternative parfaite à la localisation originale de l’émission.

Niché le long d’un littoral presque vierge, cette villa magnifique à cinq chambres offre un bout de paradis, avec sa plage privée, une piscine incroyable, une salle de gym et un chef privé. Toute cette splendeur peut être à vous pour une semaine de détente complète, au prix de 14 334 USD.

6. Love Is Blind

Couples toujours ensemble en 2023 : 7

Taux de réussite des couples formés durant l’émission : 39 %

Score de relation durable : 43 %

Après la quatrième et dernière saison de la version américaine de Love Is Blind, nous pouvons conclure que moins d’un tiers (30 %) des matchs potentiels ont permis de former des couples à travers la série entière. La saison 2 en particulier a été remplie de cœurs brisés car aucun des couples n’est resté ensemble aujourd’hui. Cependant, il y a quand même eu un total de sept couples qui ont réussi à durer, et ils sont tous aujourd’hui mariés. Cela nous amène à un taux de réussite plutôt décent de 39 % pour l’émission.

Alerte au couple notable

Tiffany Pennywell et Brett Brown sont le couple préféré de l’émission, les deux ayants trouvé une connexion originale entre eux. Ils sont mariés et vivent heureux ensemble depuis la saison 4.

Je veux y séjourner

Faites l’expérience d’une escapade de lune de miel sans le mariage. Les couples de la saison 4 de Love Is Blind ont eu la chance de se détendre au luxueux TRS Yucatan Hotel, cinq étoiles et uniquement pour les adultes, au Riviera Maya, au Mexique, situé à seulement trente minutes de Playa del Carmen.

L’hôtel offre différents types de suites, incluant l’hébergement charmant de style chalet, avec une entrée privée, une jetée et des canoës. Vous pouvez profiter de leurs promotions actuelles en ligne (moins 43 %) et profiter d’un séjour d’une semaine au bungalow donnant sur le lac à partir de 2 885 USD par personne.

Les fans peuvent explorer les éditions internationales de la série. La première saison de Love Is Blind Japan a voyagé à Hoshinoya Okinawa Resort. Un séjour d’une semaine (six nuits) vous revient à 19 728 USD.

7. Love Island

Couples toujours ensemble en 2023 : 13

Taux de réussite des couples formés durant l’émission : 20 %

Score de relation durable : 43 %

La saison 10 de Love Island UK était encore en diffusion lorsque nous avions élaboré notre liste. Les calculs ci-dessus sont ainsi basés sur les données des neuf dernières saisons de l’émission de dating britannique populaire. Et, les résultats ne sont pas très prometteurs, indiquant que ce qui se passe sur Love Island a tendance à rester sur Love Island. Moins de la moitié des matchs possibles (44 %) ont pu se concrétiser à travers la série, avec seulement 9 % de couples encore ensemble aujourd’hui.

Alerte au couple notable

Vous vous souvenez peut-être de Alex Bowen et Olivia Buckland de l’épisode de 2016 ? Ils étaient le premier couple de Love Island à se marier – ils ont depuis eu un bébé. Dom Lever et Jess Shears, Tommy Fury et Molly-Mae Hague, Nathan Massey et Cara De La Hoyde, ainsi que Jamie Jewitt et Camilla Thurlow se sont également mariés depuis leur rencontre sur l’émission. Il faut également noter qu’il y a aujourd’hui six bébés Love Island au total.

Je veux y séjourner

Vous souhaitez vivre votre propre fantasme Love Island ? Pour un coût de 787 USD par nuit, vous pouvez séjourner dans la villa de la dernière saison, Sa Vinyassa, située à Majorque, en Espagne. Cette propriété luxueuse s’étend sur 186 000 m², offrant 344 m² d’espace de vie, en plus d’une piscine, des vues incroyables et un paysage naturel aux alentours, offrant le repos parfait digne d’un conte de fée.

Retrouvez plus d’atmosphères Love Island à Corfou, en Grèce, où la saison 3 de la version suédoise a été tournée. La villa a été créée exclusivement pour l’émission, alors nous avons cherché un séjour similaire – Villa Edoardo est niché sur une colline verte et profite d’une montagne spectaculaire et des vues sur la mer pour 10 739 USD par semaine.

8. MILF Manor

Couples toujours ensemble en 2023 : 1

Taux de réussite des couples formés durant l’émission : 33 %

Score de relation durable : 40 %*

Cette nouvelle émission de télé-réalité américaine a diffusé son épisode inaugural le 15 janvier 2023 sur TLC. L’émission a réuni huit femmes célibataires, âgées de 40 à 60 ans, dans une villa en Basse-Californie, au Mexique, avec comme but de les aider à trouver l’amour. Comme indiqué dans le titre de la série, leurs partenaires potentiels sont plus jeunes qu’elles de quelques décennies.

*Étant donné que la série en est encore à ses prémices, déterminer de manière précise son taux de réussite reste encore difficile. Cependant, durant l’émission, seules trois des huits femmes ont pu trouver un partenaire. Aujourd’hui, un an environ après le tournage, il semble qu’un seul de ces couples a eu le potentiel de maintenir une relation durable.

Alerte au couple notable

Comme les réseaux sociaux offrent peu d’indices, nous pouvons uniquement de manière optimiste partir du principe que la relation entre Pola Mochon et Ryan Jovan est restée intacte.

Je veux y séjourner

La villa mexicaine mise en avant dans l’émission de télé-réalité est le boutique-hôtel Orchid House Baja. Pour ceux qui souhaitent planifier un séjour romantique, vous avez l’option de rester dans la Garden Suite pour un tarif hebdomadaire de 5 805 USD. Alternativement, si vous recherchez une expérience encore plus luxueuse, vous pouvez choisir la Presidential Ocean Suite, qui vous coûtera 8 973 USD par semaine.

9. Séduction haute tension

Couples toujours ensemble en 2023 : 2

Taux de réussite des couples formés durant l’émission : 11 %

Score de relation durable : 37 %

Les fans de l’émission de dating de Netflix, Too Hot to Handle peuvent maintenant profiter de sa saison récente, la saison 5, qui a été en première en juillet 2023. À travers les quatre saisons passées, 62 % des couples potentiels ont choisi de quitter la villa ensemble. Cependant, l’émission s’est avérée être moins propice pour trouver l’amour de manière durable, car seuls 7 % des couples des saisons passées sont restés ensemble à ce jour.

Alerte au couple notable

Emily Miller et Cam Holmes de la saison 2, ainsi que Kayla Richart et Seb Melrose de la saison 4, sont les seuls couples qui semblent avoir trouvé l’amour durable sur Too Hot to Handle.

Je veux y séjourner

À la fois la saison 4 et la saison 5 de Too Hot to Handle ont été filmées au luxueux Emerald Pavilion aux îles Turks et Caicos. Le coût d’une semaine de séjour dans cette villa caribéenne est de 35 700 USD, avec un tarif par nuit de 5 950 USD. La villa offre cinq chambres et cinq salles de bains, accueillant un maximum de 12 invités. Parmi les aménagements somptueux, il y a un puits de feu, un jacuzzi, une terrasse de bronzage, une piscine à débordement, une gym, une salle de presse, un barbecue extérieur et un quai d’embarcation.

Si vous avez les poches pleines, une alternative est l’emplacement privilégié où Too Hot to Handle Brazil a été filmé. La première saison a été tournée à Punta Mita, au Mexique, dans la maison de vacances la plus chère du monde – Casa Tau. Une journée vous coûtera la modique somme de 16 738 USD (80 000 BRL).

10. Ex on the Beach

Couples toujours ensemble en 2023 : 1

Taux de réussite des couples formés durant l’émission : 6 %

Score de relation durable : 21 %

L’édition britannique de Ex on the Beach a terminée sa 11e saison en juillet 2023. Pour déterminer le succès de l’émission, nous avons analysé ses neuf dernières saisons (la saison 10 a été annulée) et ses 176 participants. Nos recherches ont révélé que l’émission a eu le taux de réussite le plus bas parmi les 10 émissions que nous avons sélectionnées. À travers les neuf saisons, seuls 16 couples se sont formés, ce qui compte pour moins de un sur cinq couples potentiels. En juillet 2023, seulement deux de ces couples sont encore ensemble.

Aleter au couple notable

À la mi-juillet, Helen Briggs et Chet Johnson, qui se sont réunis sur la saison 4 de Ex on the Beach, ont officiellement mis fin à leur relation après huit ans. Cette nouvelle récente a fait diminuer le taux de réussite de l’émission. Briggs a décidé de se séparer de son petit ami de longue date, soupçonnant qu’il l’a trompé. D’un autre côté, la relation entre Marnie Simpson et Casey Johnson est restée solide. Le couple a deux enfants et s’est marié au début de l’année 2023.

Je veux y séjourner

La saison 11 de Ex on the Beach UK a été filmée à Marbella, en Espagne. Bien que nous n’ayons pas pu trouver la localisation exacte des lieux de tournage, nous avons trouvé une alternative luxueuse sur la Costa del Sol – Villa Sascha, capturant le même esprit que dans l’émission et offrant un séjour d’une semaine à partir de 5 395 USD.

Les fans qui ont suivi Ex on the Beach Double Dutch Allstars en 2019 se souviennent peut-être que l’émission a été filmée à Banda Abou, Curaçao, à l’impressionnant Coral Estate 303. Cette villa luxueuse est sise sur un resort de 7 000 m² avec des vues à couper le souffle sur les Caraïbes. Elle présente des aménagements impressionnants comme une plage privée, une piscine, un jacuzzi, neuf chambres, sept salles de bain, un cinéma de 42 m² et un salon spacieux de 139 m². La villa peut accueillir jusqu’à 20 invités et peut être louée pour approximativement 6 640 USD la semaine.

Méthodologie

Nous avons analysé dix émissions de dating populaires internationalement, à la fois avec les éditions locales et les saisons en cours. Les données ont été collectées depuis des sources fiables comme Screenrant, Wikipedia, BuzzFeed, Cosmopolitan, US Magazine et d’autres médias. Les informations incluent le nombre total de participants, les couples potentiels et actuels formés, les couples restants en 2023*, les fiançailles et les mariages résultants des émissions. Nous avons calculé le pourcentage des couples formés, ceux qui sont encore ensemble en 2023 et le taux global de réussite. Les facteurs comme le nombre de saisons ont été pris en compte pour déterminer un score final de relation durable.

* Pour l’île de la tentation et The Bachelorette, les taux de réussite ont été basés sur le nombre de fiançailles et de couples qui sont encore ensemble. Nous avions pu obtenir des données fiables pour Ex on the Beach uniquement jusqu’à la saison 9. Les saisons 10 (annulé) et 11 (trop récente) ont été exclues de nos statistiques.