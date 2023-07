Simplicité et confort pour la Coupe du Monde Féminine

La Coupe du Monde Féminine a débuté avec enthousiasme et anticipation, et l’équipe nationale française, les Bleues, a établi son camp de base à Castle Hill, au nord de Sydney. Cet endroit, bien que modeste, a été entièrement privatisé pour accueillir la délégation tricolore, selon les souhaits de l’ancienne sélectionneuse Corinne Diacre. Les joueuses semblent s’y sentir à l’aise et apprécient cet environnement simple mais sain.

Situé dans une zone commerciale, Castle Hill offre un cadre fonctionnel aux Bleues. Bien qu’il faille parcourir une bonne demi-heure depuis le centre de Sydney sur une large voie rapide pour atteindre ce quartier aisé de la banlieue, les avantages de ce lieu sont nombreux. Pendant que les joueuses s’entraînent à proximité, le personnel de l’hôtel Hills Lodge s’active pour répondre à leurs besoins. Le jardinier peaufine les arbustes du petit jardin, l’intendant prépare les maillots du premier match et le déjeuner est prêt à être servi. On peut également apercevoir la fille d’Amel Majri, âgée de douze mois, accompagnée de sa nounou et buvant son biberon dans sa poussette.

Le camp de base des Bleues, qui comprend une soixantaine de personnes, est entièrement privatisé et personnalisé aux couleurs de l’équipe pour la phase de groupes de la compétition. Le restaurant de l’hôtel a été transformé en une grande salle de musculation, tandis qu’une cafétéria propose des cappuccinos avec des selfies « imprimés » sur la mousse grâce à une machine spéciale. Certaines joueuses, telles que Sakina Karchaoui, Vivianne Asseyi et Eugénie Le Sommer, en ont profité avec plaisir.

Un camp de base convivial pour les Bleues

Les chambres, d’un tarif abordable d’environ une centaine d’euros par nuit en basse saison, offrent un hébergement basique. Cependant, l’étage supérieur crée une atmosphère conviviale avec une « salle de vie » spécialement décorée par l’équipementier pour les joueuses. On y trouve des consoles de jeux, une table de ping-pong, un mini-terrain de basket, des jeux de société, un coin lecture et un balcon, tout ce qu’il faut pour rompre l’ennui. Les joueuses s’amusent déjà avec un puzzle géant en compagnie de Wendie Renard et Clara Matéo, selon les dires de la défenseure.

Certaines suites ont été transformées en bureaux administratifs et en salles de soins, tandis que d’autres servent de stockage pour les cinq tonnes de matériel acheminées depuis la France pour la durée du tournoi. Malheureusement, en raison de l’hiver austral, la piscine extérieure et le spa de l’hôtel ne pourront pas être utilisés. Les espaces extérieurs sont également limités dans cette enceinte de style Tudor, caractérisée par de larges poutres apparentes sur les façades, qui contraste avec les bâtiments alentours sans charme.

Pour rejoindre une zone plus résidentielle et huppée, un grand golf ou encore quelques espaces forestiers, il faut s’éloigner de quelques centaines de mètres. Cependant, contrairement à d’autres équipes telles que l’Allemagne ou l’Angleterre, qui ont opté pour des hôtels plus luxueux ou idylliques en bord de mer, Corinne Diacre avait choisi la praticité de Castle Hill, l’un des rares hôtels entièrement privatisables proposés par la FIFA.

Le camp de base Idéal

Bien que la décision n’ait pas été personnelle pour l’actuel sélectionneur Hervé Renard, qui aurait préféré un autre choix, la proximité du centre d’entraînement, le Valentine Sports Park situé à seulement quatre kilomètres, et sa qualité ont pesé dans la balance. Les détails financiers de ce camp de base n’ont pas été divulgués par la Fédération française, mais une partie des frais, notamment l’hébergement et les repas pour 50 personnes, est prise en charge par la FIFA. Le budget prévisionnel pour le camp de base et les hôtels de l’équipe féminine jusqu’aux quarts de finale s’élevait à 800 000 euros, bien loin des 4,8 millions d’euros alloués au camp de base cinq étoiles de l’équipe masculine au Qatar.

Le choix de Castle Hill en tant que camp de base des Bleues montre leur volonté de privilégier la fonctionnalité et l’environnement propice à leur préparation. Bien que modeste, cet endroit offre tout ce dont l’équipe a besoin pour se concentrer sur la compétition et atteindre ses objectifs lors de cette Coupe du Monde Féminine tant attendue.