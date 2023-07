Récap des matchs de phase la Coupe du Monde

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 est un événement sportif incontournable qui captive les passionnés de football du monde entier. Où que vous soyez, à la maison ou sur un réseau Wi-Fi public, découvrez comment regarder toute l’action en direct, avec ExpressVPN qui soutient votre diffusion en streaming ! ExpressVPN offre des connexions sécurisées et rapides, garantissant une expérience de visionnage fluide et ininterrompue tout en préservant votre vie privée en ligne. Ainsi, que vous soyez chez vous ou en déplacement, ne manquez pas une seconde de cette passionnante Coupe du Monde féminine et profitez du spectacle des meilleures équipes féminines du monde en utilisant un VPN pour regarder tous les matchs en direct !

Groupe A :

Jeudi 20 juillet : Nouvelle-Zélande contre Norvège (1-0)

Dans un match très disputé, la Nouvelle-Zélande a réussi à s’imposer contre la Norvège grâce à un but décisif. Les deux équipes ont fait preuve d’une grande détermination sur le terrain, mais c’est la Nouvelle-Zélande qui est parvenue à empocher les trois points.

Vendredi 21 juillet : Philippines contre Suisse (0-2)

La Suisse a dominé ce match avec une solide performance, marquant deux buts sans réponse. Malgré les efforts acharnés des Philippines, la Suisse s’est révélée plus efficace devant le but, s’assurant une victoire importante dans ce groupe compétitif.

Groupe B :

Jeudi 20 juillet : Australie contre Irlande (1-0)

L’Australie a entamé sa campagne dans le Groupe B avec une victoire étriquée contre l’Irlande. Le match a été âprement disputé, mais un but crucial a permis à l’Australie de prendre une avance insurmontable sur l’Irlande.

Vendredi 21 juillet : Nigeria contre Canada (0-0)

Lors d’un match intense, le Nigeria et le Canada ont tous deux fait preuve de solides compétences défensives, empêchant l’équipe adverse de marquer. Le match s’est terminé sur un score nul 0-0, laissant chaque équipe avec un point.

Groupe C :

Vendredi 21 juillet : Espagne contre Costa Rica (3-0)

L’Espagne a brillamment remporté sa première victoire dans le Groupe C en dominant le Costa Rica sur le score de 3-0. L’équipe espagnole a fait étalage de sa maîtrise technique et de sa cohésion d’équipe, la plaçant dans une position favorable dans ce groupe compétitif.

Samedi 22 juillet : Zambie contre Japon (0-5)

Le Japon a livré une performance impressionnante, marquant cinq buts sans réponse contre la Zambie. La Zambie a eu du mal à contrer les attaques bien organisées du Japon, laissant ce dernier dans une position prometteuse pour se qualifier pour la prochaine phase.

Groupe D :

Samedi 22 juillet : Angleterre contre Haïti (1-0)

L’Angleterre a commencé sa campagne sur une bonne note avec une victoire étriquée contre Haïti. L’équipe haïtienne a résisté fermement aux attaques constantes de l’Angleterre, mais n’a pas pu empêcher un but crucial scellant la victoire pour l’Angleterre.

Samedi 22 juillet : Danemark contre Chine (1-0)

Le Danemark a remporté une victoire importante contre la Chine grâce à un but décisif. Le match a été serré, mais le Danemark a réussi à prendre l’avantage et à le conserver jusqu’au coup de sifflet final.

Groupe E :

Samedi 22 juillet : États-Unis contre Vietnam (3-0)

Les championnes en titre, les États-Unis, ont démontré leur domination dans ce groupe en battant convaincante le Vietnam. Le Vietnam a fait de son mieux pour résister, mais la force des États-Unis s’est avérée trop grande, résultant en une victoire de 3-0.

Dimanche 23 juillet : Pays-Bas contre Portugal (1-0)

Dans un match très disputé, les Pays-Bas ont réussi à vaincre le Portugal grâce à un but crucial. Les deux équipes ont montré leur talent, mais finalement, les Pays-Bas ont émergé victorieuses.

Groupe F :

Dimanche 23 juillet : France contre Jamaïque (0-0)

Lors d’un match intense, la France, pays hôte, a été tenue en échec par la Jamaïque. Malgré la ferveur du public français, les deux équipes n’ont pas réussi à marquer, aboutissant à un match nul.

Groupe G :

Dimanche 23 juillet : Suède contre Afrique du Sud (2-0)

La Suède a livré une performance impressionnante, remportant une victoire de 2-0 contre l’Afrique du Sud. L’équipe suédoise a montré sa puissance offensive et sa solidité défensive, la plaçant en tête de ce groupe compétitif.

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 a été une compétition passionnante, avec des matchs remplis d’émotions et de talent. Les équipes du monde entier ont montré leur dévouement et leur engagement envers le football féminin, faisant de cet événement une célébration de la compétition et de l’unité. Restez à l’écoute pour plus de matchs captivants alors que la compétition progresse vers les phases éliminatoires !