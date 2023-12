Malgré l’aspect sécuritaire évident, seulement 9 % des Français indiquent utiliser des mots de passe aléatoires au quotidien, souvent en raison de leur difficulté à les mémoriser.

En moyenne, 17 % des Français changent leur mot de passe au moins tous les 3 mois, mais 26 % ne s’en préoccupent que lorsqu’ils l’oublient. Les experts s’accordent sur le fait qu’un mot de passe fort et distinct n’a pas besoin d’être changé régulièrement.

Les notes papier restent la méthode la plus populaire de stockage des mots de passe en France (33 %), bien que cela ne soit pas recommandé. Cependant, elle est considérée comme plus sécurisée que la sauvegarde électronique ou sur téléphone.

Alors que 16 % des répondants utilisent des gestionnaires de mots de passe, seulement 14 % adoptent l’authentification à deux facteurs, malgré sa simplicité et sa sécurité accrue.

Les auto-évaluations de la cyber-intelligence varient en France, où 52 % estiment avoir des connaissances supérieures à la moyenne en cybersécurité. Cependant, les résultats montrent que les Français ont besoin de sensibilisation sur des sujets tels que le phishing, le credential stuffing et l’ingénierie sociale.

Étonnamment, 2 % des participants pensent que la cybercriminalité est un mythe créé pour effrayer les gens, un pourcentage similaire à celui en Allemagne.

Bonus : Suivez notre guide facile à la fin de l’article pour créer des mots de passe forts pour tous vos comptes dès maintenant.

Vous arrive-t-il d’utiliser le nom de votre animal de compagnie afin de l’utiliser comme mot de passe ? Si oui, vous n’êtes pas seul : selon une étude que nous avons menée sur l’utilisation des mots de passe en France, 10 % des sondés avouent avoir recours à cette pratique.

Pour autant, le choix d’une information aussi facilement vérifiable (incluant également l’utilisation d’une partie de votre nom, année de naissance, adresse ou numéro de téléphone, …) est très fortement déconseillée lors de la création d’un mot de passe dit sécurisé.

Toujours selon notre sondage, si plus de la moitié des français interrogés pensent en savoir plus sur la cybersécurité que la moyenne, une grande majorité d’entre eux ne sont pas informés sur les bonnes pratiques en termes de création de mot de passe, mais également et plus généralement sur la cybersécurité.

Testez votre niveau en répondant au quiz ci-dessus, et mesurez l’état de vos connaissances !

Noms d’enfants, noms d’animaux domestiques et autres mots de passe faibles

Lors de la création de mot de passe, il est recommandé d’avoir recours à des séquences de caractères longues, compliquées et aléatoires plutôt que des mots/noms qui pourraient être utilisés pour vous identifier. Il est d’autant plus crucial d’éviter d’utiliser plusieurs fois un même mots de passe, ou ne serait-ce que de reproduire un schéma de mot de passe identique sur plusieurs comptes : ces erreurs facilitent le travail des pirates et autre personnes malveillantes qui, en cherchant un peu d’information sur vous, pourraient compromettre l’ensemble de votre vie en ligne.

Pour autant, si 30 % des Français s’accordent sur le fait que choisir un mot de passe « très difficile » à deviner était le critère principal à respecter, une partie non négligeable des répondants reconnait réutiliser un même mot de passe pour plusieurs comptes respectifs (13 %), voire utilisé le nom d’un animal de compagnie (10 %).

Laquelle des actions suivantes faites-vous lors de la création d’un mot de passe ?

Malgré l’aspect sécuritaire évident, les Français sont peu friands des mots de passe aléatoires : seulement 9 % d’entre eux indiquent y avoir recours au quotidien. Cela s’explique notamment par la difficulté de les mémoriser.

En moyenne, 17 % des Français indiquent changer de mot de passe au minimum tous les 3 mois, mais plus d’un quart d’entre eux (26 %) ne se penchent sur la question que lorsque qu’ils l’oublient. Les experts s’accordent sur un point : si votre mot de passe est fort et distinct, il n’est vraiment pas nécessaire de le changer de façon régulière.

Les notes papier sont la meilleure méthode de stockage de mot de passe

L’approche la plus populaire pour conserver les mots de passe reste, encore aujourd’hui, le papier (33 %). Bien que celle-ci ne soit pas réellement recommandée (risque de perte/vol des notes), elle reste tout de même plus sécurisée que la sauvegarde au sein d’un fichier électronique ou sur le téléphone.

Cependant, le fait que de nombreuses personnes (16 %) ont déclaré utiliser des gestionnaires de mots de passe était encourageant. Même si l’authentification à deux facteurs est simple à mettre en place, seuls 14 % des répondants ont déclaré y avoir recours.

Où stockez-vous les mots de passe ?

Les gestionnaires de mots de passe sont considérés par les experts comme la méthode la plus sûre pour stocker les mots de passe. Les utilisateurs peuvent accéder à tous leurs autres mots de passe en ne se souvenant d’un seul, et avoir ainsi recours à des mots de passe aléatoires et/ou plus longs.

De plus, l’adoption d’une authentification à deux facteurs, qui consiste à envoyer à l’utilisateur un deuxième mot de passe à usage unique par mail, SMS ou application dédiée, réduit considérablement la probabilité qu’un compte soit piraté.

À quel point êtes-vous cyber-intelligent ?

Les auto-évaluations du niveau de connaissance en cybersécurité varient considérablement d’un pays européen à l’autre. Alors que 52 % des Français s’estiment supérieur à la moyenne sur ce point, seuls 45 % des Britanniques et 37 % des Allemands estiment avoir un bon niveau sur le sujet. Cependant, 17 % des Allemands admettent tout de même n’être que trop peu sensibilisés à la question, soit 4 % de plus que les Français (13 %) et 5 % de plus que les Britanniques (12 %).

Quel est le niveau de vos connaissances en cybersécurité ?

Selon les résultats de notre sondage, les Américains ont obtenu des résultats en moyenne moins bon que les européens sur les questions abordant les risques relatifs aux mots de passe tels que le phishing, le credential stuffing, l’ingénierie sociale et les attaques par force brute.

L’hameçonnage est la méthode la plus connue du grand public avec 36 % des français interrogés ayant donné la bonne définition, soit 13 % de moins que les Allemands (49 %). Étonnamment, 6,5 % des répondants ont répondu qu’il y avait un rapport avec la pêche.

Le credential stuffing était compris par 53 % des répondants français, tandis que les agressions par force brute étaient correctement identifiées par 38 %. Seulement 29 % des personnes ont choisi la bonne réponse, ce qui caractérise l’ingénierie sociale.

Quelles sont ces notions ?

La première étape pour rester en sécurité consiste à être conscient des menaces associées aux cyberattaques. Il est inquiétant que la majorité des répondants se soient trompés sur leur propre sensibilité.

Plus de la moitié des personnes interrogées ont donné de mauvaises réponses aux questions sur la probabilité d’être victime de cybercriminalité, comme « Je ne suis pas assez intéressant pour être victime de cybercriminalité » et « Il est impossible d’être piraté sur un appareil Apple ».

Le résultat le plus étrange était que 2 % des personnes interrogées pensaient que la cybercriminalité était un mythe créé pour effrayer les gens ; en Allemagne, ce pourcentage a atteint aussi le chiffre troublant de 2 %.

3 conseils pour créer un mot de passe fort

Utilisez ce guide facile à suivre pour créer un mot de passe solide pour tous vos comptes :

1. Rendez-le aléatoire

Les mots de passe aléatoires, composés d’un mélange de lettres, de phrases, de chiffres et de caractères spéciaux, renforcent considérablement la résistance de vos défenses contre les menaces cybernétiques. Ainsi, au lieu de vous fier uniquement à un mot ou une phrase, assemblez une série de mots, de chiffres et de lettres spéciales pour créer un mot de passe plus fort. Vous pouvez également envisager d’incorporer des abréviations inhabituelles ou des mots intentionnellement mal orthographiés pour renforcer davantage la randomité de votre mot de passe.

2. Utilisez un gestionnaire de mots de passe

Les gestionnaires de mots de passe sont une manière facile de générer des identifiants hautement sécurisés et aléatoires pour n’importe quel compte. Keys d’ExpressVPN, par exemple, est un gestionnaire de mots de passe intégré inclus dans n’importe quel abonnement ExpressVPN. Keys vous permet de gérer en toute sécurité un nombre illimité de mots de passe, de détails de carte de crédit et de notes sur n’importe quel appareil. Il fournit également des alertes en cas de violations potentielles de données et identifie les mots de passe vulnérables, renforçant ainsi la sécurité globale.

3. Évitez d’utiliser des mots de passe évidents et faibles

Lors de la création d’un mot de passe, évitez d’utiliser des informations ou des phrases évidentes et faciles à deviner. Par exemple, évitez d’incorporer des informations telles que votre date de naissance, le nom de votre animal de compagnie ou les prénoms de vos enfants. En évitant les motifs facilement identifiables ou les informations associées à votre identité, vous renforcez significativement la résistance de votre mot de passe contre les tentatives malveillantes de deviner ou de le craquer.