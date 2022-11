Questionnaire : Quel est votre âge technologique ?

Votre âge n’est qu’un chiffre. La façon dont vous utilisez les réseaux sociaux et ce que vous pensez d’internet en disent plus sur vous.

Bien que notre questionnaire soit juste pour s’amuser, il est en effet basé sur des statistiques réelles de l’utilisation d’Internet parmi différents groupes d’âge. Sans surprise, les jeunes utilisent beaucoup plus les réseaux sociaux que les personnes plus âgées, se tournant davantage vers TikTok et Instagram que Facebook et Twitter. En ce qui concerne les appareils, certaines études montrent que de nombreux utilisateurs plus âgés ont une tablette ou un ebook, mais pas de smartphone. L’inverse est plus probable chez les jeunes.

Lors d’une récente enquête menée par ExpressVPN auprès d’Américains âgés de 16 à 24 ans, deux internautes/utilisateurs sur cinq ont déclaré avoir au moins un « finsta » (faux compte Instagram). Pendant ce temps, 14 % ont déclaré passer plus de cinq heures par jour sur YouTube, et 11 % supplémentaires disent passer plus de cinq heures par jour sur TikTok. Notre enquête a également révélé que si la génération Z passe beaucoup de temps en ligne, elle est également très consciente des problèmes de sécurité sur internet et prend certaines précautions.

