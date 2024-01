Nouvel an : Les Français tiendront ils leurs bonnes résolutions cette année ?

Le sujet des bonnes résolutions déclenche son lot de conversations à chaque nouvelle année. Les articles de presse sont légion, l’injonction à stopper la cigarette ou à se remettre au sport est incontournable…. Et pourtant un grand mystère n’a pas encore été élucidé. Pourquoi les Français sont-ils aussi nombreux à prendre des bonnes résolutions et pourquoi ne parviennent-ils pas à les tenir ?

Les dernières études sont formelles. Une impressionnante majorité de Français prend des bonnes résolutions. En 2023, d’après un sondage Qapa, 86 % des Français ont pris de tels engagements. Une réalité qui contraste avec d’autres pays : en Suède, seules 12 % des personnes formulent des souhaits de début d’année. Et aux Etats-Unis, 38,5 % prennent ce type d’engagement soit plus de 100 millions d’habitants.

En 2023, les priorités de l’Hexagone concernaient la santé mentale, une meilleure gestion du quotidien et la préservation de l’environnement. Aux Etats-Unis, d’après les chiffres de EntrepriseAppsToday, les personnes disent qu’elles souhaitent plutôt faire plus d’exercice (52 %), manger plus sainement (50 %) et perdre du poids (40 %). Du côté des Européens, le constat de 2023 est unanime. La priorité est d’avoir une vie plus heureuse : 43 % des membres de la génération Z et des Millenials de ce continent le souhaitent. Dans la culture asiatique, il n’est pas tant question de formuler des résolutions que de faire des vœux de chance et prospérité. Cette pratique est moins répandue en Afrique. Et dans certains pays d’Amérique latine, comme en Colombie, les personnes ingèrent 12 grains de raisin et font un vœu à chaque grain… cela peut représenter beaucoup de résolutions !

Il y a un fait intrigant. Si nous revenons au cas qui nous intéresse, à savoir les Français, quasi tous (85 %) disent qu’ils n’arrivent pas à faire honneur à leurs engagements. Seuls 3 petits pourcents disent qu’ils réussissent à s’y tenir. Outre-Atlantique, le phénomène d’abandon y est certes également palpable, mais le taux de personnes qui respectent leur engagement est tout de même plus élevé qu’en France : 10 %. Autre fait surprenant, selon une étude mondiale, l’abandon des résolutions intervient très tôt, à savoir dès le 12 janvier.

Comment expliquer ce mystère français ? Pourquoi sont-ils si attachés à prendre des résolutions qu’ils ne tiennent qu’une dizaine de jours ?

Les Français et leurs bonnes résolutions : une histoire d’amour, de traditions et de défis

L’attachement des Français tient peut-être au fait que ce sont des pratiques ancrées de longue date dans nos traditions. Les Français adorent l’histoire.

Et l’histoire des bonnes résolutions remonte à l’Antiquité. Les Babyloniens ont ouvert le bal il y a 4 000 ans. Les célébrations de nouvelle année se tenaient en mars pour célébrer l’agriculture, planter, semer, faire des promesses aux Dieux et s’assurer de leurs faveurs. Les Romains ont fixé la date du 1er janvier sous l’ère de Jules César. Il s’agissait d’honorer le Dieu Janus, à deux visages, l’un tourné vers l’arrière, l’autre vers le futur, représentant symboliquement ce nouvel an.

La tradition s’est perpétuée au Moyen-Âge, les chevaliers renouvelant leurs vœux de chevalerie chaque année à cette occasion. Par la suite, la date a continué d’être célébrée en Europe. Une messe était célébrée le 31 décembre ou le jour du Nouvel An, pour éloigner les péchés, même si ce n’était pas officiellement une fête chrétienne. Depuis cette période, les résolutions de nouvelle année sont soit restées liées avec la religion soit devenues des pratiques purement individuelles.

Une autre explication est très probable, relative à l’attitude des Français de manière générale. Ils apprécient les résolutions du nouvel an car ils aiment se fixer des objectifs, qu’ils ont de l’ambition et qu’ils aiment refaire le monde. On peut par conséquent faire l’hypothèse que les objectifs qu’ils se donnent sont difficiles à tenir car parfois trop ambitieux.

Remarquons ici que les promesses non-tenues peuvent tout de même avoir une utilité. Elles amènent à conscientiser un problème et y réfléchir. Elles font comprendre que l’on peut prendre son destin en main. C’est une première étape non négligeable ! Mais réaliser ses résolutions, c’est quand même mieux.

Alors, comment vous aider à tenir des résolutions ? Nous tâchons d’apporter quelques clefs pour faire en sorte que vous puissiez pleinement célébrer et faire honneur au temps des résolutions du nouvel an, comme nos ancêtres.

Les Français, dans leur spontanéité, manqueraient-ils de méthode ?

Les ennemis des bonnes résolutions, au-delà du fait de voir trop grand comme précédemment évoqué, consistent aussi à ne voir qu’à long terme. Dans les faits, il faut certes voir loin pour se fixer un cap, mais aussi séquencer son projet dans le temps présent et le court terme, par petites étapes. On ne monte pas un escalier en une seule marche.

Les bonnes résolutions demandent de la méthode et les objectifs suivis doivent être réalistes. Des guides de développement personnel, particulièrement appréciés des Français, le disent. L’ancien moine hindou Jay Shetty l’explicite par exemple : tenir des résolutions demande un plan d’action et de la discipline. Son confrère Matthieu Ricard, moine bouddhiste, renchérit et dit qu’il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de son esprit et son potentiel de changement, qui peuvent soulever des montagnes. Pourvu qu’on mette les chances de son côté.

Pour vous aider, la méthodologie SMART, bien usitée par différents acteurs notamment dans le monde des entreprises, peut aussi résonner en vous en tant qu’individu. « SMART » est un acronyme qui signifie Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporel. Car oui, il est bien plus simple de se fixer des objectifs clairement et dont on peut voir les premiers résultats rapidement. Il est important d’être en mesure de se récompenser et se motiver encore plus. Passons à la pratique ! Si vous êtes à court d’idées, nous avons pensé à quelques pistes.

Les bonnes résolutions de nouvel an pour… votre ordinateur

Cette année encore vous allez sûrement passer en moyenne 2h18 par jour sur Internet depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Pour éviter les annonces communément évoquées chaque année sur le sport, le temps pour soi ou l’arrêt de la cigarette, voici une petite liste concrète de bonnes résolutions.

Ce ne sont peut-être pas les premières auxquelles vous avez pensé et pourtant elles sont si essentielles pour votre ordinateur et votre smartphone. Car votre device préféré a aussi a le droit de bénéficier de votre élan de bonnes résolutions.

Prenez de meilleures habitudes digitales dès maintenant et faites-en un réflexe :

Mettez votre masque de Zorro : Réseaux sociaux, sites Internet, sites marchands, étapes de paiement…. Votre vie privée sur Internet est très importante et certains s’intéressent beaucoup à vos parcours en ligne notamment pour mener des attaques et capter vos données personnelles. Faites en sorte de préserver votre vie privée grâce à l’utilisation d’un VPN (ou réseau privé virtuel) qui préserve votre anonymat lors de vos connexions.

Que le mot de passe soit avec vous : Soyez également précautionneux avec vos mots de passe. Notre article vous donne des conseils en la matière pour les rendre uniques, simples à mémoriser et complexes. Pensez à les changer suffisamment fréquemment Si le mot de passe est fort, c’est-à-dire dépassant les 15 caractères avec caractères spéciaux inclus, vous pouvez ne les changer que tous les 365 jours. Et pour revenir sur le critère de l’unicité, n’utilisez pas le même mot de passe sur l’ensemble de vos comptes ! Car quand bien même vous auriez un mot de passe fort, mais identique pour plusieurs de vos comptes, la compromission de l’un d’eux met en péril tous les autres, alors que vous vous estimiez bien protégé !

Oui au wifi public ? Soyez également sur vos gardes en utilisant le wifi public, qui est une porte ouverte pour les cyberattaques : gares, transports, bibliothèques… Certes la perspective de pouvoir se connecter gratuitement est alléchante mais c’est à vos risques et périls ! Une fois encore, le VPN est votre allié pour des connexions sécurisées.

Dernière bonne pratique, n’oubliez pas de rallumer le VPN avant toute connexion à Internet, pour une navigation sereine.

Vous avez désormais les cartes en main ! Saurez-vous tenir vos résolutions au-delà du 12 janvier ?