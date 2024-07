Vous est-il déjà arrivé de regretter votre budget vacances ou de déplorer votre Wi-Fi à l’hôtel qui ne fonctionnait plus ? Nous sommes nombreux à être confrontés à ce type de problèmes ! Dans une nouvelle étude d’ExpressVPN menée auprès de 2 000 Français, nous avons découvert ce qui rend l’expérience des vacances en France plus ou moins difficile : des problèmes de budget, une connexion Wi-Fi instable, etc.

38 % des Français préfèrent les vacances à la maison pour éviter la hausse des prix. Le budget devient clairement aujourd’hui une priorité dans la planification des vacances. Toutefois, les contraintes financières ne sont pas les seules en cause. Les problèmes de sécurité et la recherche d’une connexion Wi-Fi sécurisée et stable figurent parmi les principales préoccupations des personnes interrogées, tandis que les chambres d’hôtel sales et les vols retardés font souvent partie des sujets récurrents de leurs réflexions.

Pourtant, le besoin d’avoir accès à internet reste toujours très prégnant. Malgré les inquiétudes diverses relatives à l’insécurité en ligne, nous sommes nombreux à nous connecter au Wi-Fi public pour consulter nos e-mails, partager des photos de vacances ou regarder des séries en streaming. Nous négligeons souvent notre protection contre les cybermenaces au profit de la commodité et de la disponibilité d’une connexion internet.

Cette incursion dans les habitudes de voyage des Français révèle une certaine tendance à la réduction des dépenses et un attrait constant pour les technologies numériques. Lisez la suite pour savoir comment relever ces défis et voyager sereinement en toute sécurité !

L’impact du coût de la vie sur les vacances en France

Alors que la France est confrontée à une envolée inédite des prix, les vacanciers français en font les frais. Avec des produits de base comme les denrées alimentaires et l’électricité qui atteignent des prix records, le simple plaisir d’une petite escapade semble de plus en plus hors de portée. L’inflation provoquée par les crises mondiales et les problèmes de chaînes d’approvisionnement a poussé beaucoup d’entre nous à reconsidérer leurs projets de vacances et à opter pour une solution plus économique, à savoir les vacances à la maison.

Nous avons constaté que 38 % des Français ont voyagé sur le territoire national au cours des 12 derniers mois, motivés par la volonté de réaliser des économies et de découvrir leur pays. Le penchant pour les vacances à la maison est partagé par la majorité interrogées, qui considèrent cette tendance comme un choix judicieux dans un contexte d’augmentation des prix.

Mais il ne s’agit pas seulement de rester chez soi. Si 20 % des Français ont récemment voyagé à l’étranger, ils sont 31 % à déclarer que la hausse du coût de la vie les a privés de leurs vacances d’été à l’étranger. En outre, 21 % des Français déclarent avoir renoncé à tout voyage au cours de l’année dernière, ce qui montre bien à quel point les contraintes budgétaires réduisent le temps de loisirs.

Les déceptions pendant les vacances en France : du départ au retour à la maison

Pour les Français qui voyagent, que ce soit dans leur pays ou à l’étranger, les contraintes budgétaires ne sont pas les seules causes des mauvaises expériences vécues pendant les vacances. Nos conclusions portent sur une série de problèmes qui empêchent souvent les vacanciers français de passer les moments agréables qu’ils recherchent.

Les frustrations liées au vol

Le voyage lui-même comporte son lot de désagréments. Le retard des vols figure en tête, 34 % des voyageurs déclarant que cela provoque un sentiment de mécontentement avant même que les vacances ne commencent vraiment. Quant aux incivilités des passagers qui donnent des coups de pied dans leurs sièges ou dont les sièges sont trop inclinés, elles frustrent respectivement 26 % et 21 % des voyageurs, tandis que 13 % déplorent la présence de passagers en état d’ébriété. Même les aspects les plus élémentaires, comme le manque d’espace pour les jambes et les services à bord ou l’absence de commodités suscitent l’irritation d’un nombre important de voyageurs français.

Les logements de vacances sales et mal entretenus agacent plus de 50 % des Français

À l’arrivée, les problèmes d’hébergement peuvent décevoir encore plus les voyageurs. Un nombre impressionnant de voyageurs (51 %) déclarent être insatisfaits des chambres sales ou d’un entretien ménager insuffisant. La déception liée aux repas de mauvaise qualité ou non hygiéniques arrive en deuxième position, évoquée par 26 % des personnes interrogées. Le bruit, le personnel peu serviable et la publicité mensongère sont d’autres plaintes courantes, tout comme les longs délais de transport jusqu’à l’hôtel, au centre de vacances ou à l’Airbnb.

Notons que 10 % sont mécontents de voir les autres vacanciers monopoliser les bains de soleil, surtout lorsqu’ils se lèvent tôt pour réserver une place. 8 % des voyageurs français sont agacés par le fait qu’ils ne peuvent pas regarder leurs séries préférées en streaming pendant leur séjour, 7 % par les agents de voyage qui essaient de leur vendre des excursions locales, tandis que 6 % du fait que leur hôtel ou leur centre de vacances ne propose pas suffisamment de services de divertissement, tels que le bingo ou les jeux de billard.

La délinquance et les comportements locaux figurent parmi les problèmes les plus préoccupants pendant le voyage

Malgré l’enthousiasme de partir à la découverte de nouvelles destinations, d’autres désagréments se profilent à l’horizon. Selon les personnes interrogées, les principales préoccupations concernant la destination de vacances elle-même portent sur la sécurité physique des lieux, 35 % des voyageurs se méfiant des pickpockets et des comportements inciviques. Viennent ensuite les frustrations liées à l’hospitalité des habitants, 30 % d’entre eux jugeant leur comportement peu accueillant à l’égard des touristes. Le coût des repas au restaurant agace 22 % des voyageurs, soulignant la sensibilité au prix qui s’étend au-delà de la simple réservation du voyage.

Les attractions (ou le manque d’attractions) jouent également un rôle important : 27 % des personnes interrogées sont déçues par le manque d’activités ou de visites intéressantes à faire pendant leurs vacances. Le manque de moyens de transport et le sentiment d’être enfermé dans une zone touristique sans expériences authentiques s’ajoutent aux griefs, cités respectivement par 22 % et 31 % des personnes interrogées. Enfin, compte tenu de notre besoin constant de nous connecter, 13 % sont déçus par les tarifs élevés des services de télécommunications en itinérance, rappelant ainsi le besoin de rester connecté à un prix abordable.

La quête d’un meilleur accès internet

En parlant de connexion internet, les problèmes de Wi-Fi sont un autre casse-tête que nous subissons tous pendant les vacances. Les déceptions commencent en plein vol pour 13 % des voyageurs frustrés par l’absence de Wi-Fi à bord, ce qui annonce un voyage au cours duquel nos aspirations en matière d’accès aux technologies numériques sont immédiatement remises en question. Le problème ne s’arrête pas à L’arrivée. En effet, 21 % des vacanciers déclarent être agacés par la lenteur ou l’absence de Wi-Fi dans leur lieu d’hébergement, ce qui rappelle brutalement l’importance que nous accordons aux technologies numériques, même dans les moments de détente.

L’importance du Wi-Fi pendant les vacances en France

En fait, 60 % des Français emportent avec eux deux appareils mobiles ou plus pendant les vacances (smartphones, ordinateurs portables, iPad, tablettes et assistants virtuels comme Alexa). Un nombre important d’entre eux utilisent le Wi-Fi public pour des activités allant de l’accès aux réseaux sociaux (43 %) à la navigation ordinaire sur internet (42 %). Nous sommes donc convaincus qu’une connexion internet stable est devenue indispensable pendant les vacances en France.

5 % des Français utilisent le Wi-Fi pendant les vacances pour accéder à des contenus douteux

Si la majorité des Français utilisent les points d’accès Wi-Fi publics pendant les vacances pour rester en contact avec leurs proches (41 %), suivre l’actualité (28 %), effectuer des opérations bancaires en ligne (19 %) ou travailler (28 %), certains se livrent à des activités douteuses : 3 % utilisent le Wi-Fi pour jouer ou regarder des contenus pour adultes et 3 % pour accéder au dark web.

À quoi sert le Wi-Fi lorsque vous êtes en vacances ?

Activité Pourcentage Accéder aux réseaux sociaux 37 % Naviguer sur internet 40 % Garder le contact avec les amis et la famille 41 % Suivre l’actualité 28 % Effectuer des opérations bancaires en ligne 19 % Travailler ou lire les e-mails 28 % Jouer en ligne 21 % Regarder des séries TV, des films ou du sport en streaming 20 % Faire des achats en ligne 13 % Occuper les enfants 10 % Trouver des personnes rencontrées pendant les vacances 8 % Jouer à des jeux d’argent 5 % Regarder des contenus pour adultes 3 % Accéder au dark web 3 %

Bien que 62 % des utilisateurs s’inquiètent de la surveillance de leurs activités en ligne sur les réseaux Wi-Fi publics et que 48 % ont peur de subir une arnaque, citent la cybercriminalité comme une préoccupation majeure pendant les vacances. Un grand nombre d’entre eux continuent d’utiliser ces réseaux pour accéder à internet.

S’il est rassurant de constater que 26 % des voyageurs prennent des mesures de sécurité supplémentaires sur leurs appareils connectés à un réseau Wi-Fi public, notamment en choisissant soigneusement leur localisation ou en utilisant des VPN, il est inquiétant de constater que 8 % d’entre eux ne se soucient pas de la sécurité Wi-Fi, que ce soit sur leurs appareils personnels ou professionnels.

Nous vous expliquerons pourquoi…

Les dangers du Wi-Fi public

L’utilisation d’un réseau Wi-Fi public pendant les vacances est un excellent exemple de connexion qui comporte des risques. Les touristes l’utilisent partout pour obtenir des itinéraires, pour publier des messages sur les réseaux sociaux ou pour prendre des nouvelles de leurs familles. Mais chaque fois que vous vous connectez à un réseau public, vous vous exposez potentiellement à des cyberattaques.

Comment vos informations personnelles peuvent-elles être compromises sur les réseaux Wi-Fi publics ?

Attaque Evil Twin (jumeau maléfique) : avec cette cyberattaque, les hackers créent un réseau portant un nom similaire à celui du réseau public authentique et accèdent directement à l’ordinateur des invités qui s’y connectent accidentellement.

avec cette cyberattaque, les hackers créent un réseau portant un nom similaire à celui du réseau public authentique et accèdent directement à l’ordinateur des invités qui s’y connectent accidentellement. Attaque MITM ( Man-in-the-middle ou homme du milieu ) : dans une attaque MITM, un hacker relaie secrètement (et modifie éventuellement) la communication entre deux parties qui croient communiquer directement l’une avec l’autre.

) : dans une attaque MITM, un hacker relaie secrètement (et modifie éventuellement) la communication entre deux parties qui croient communiquer directement l’une avec l’autre. Reniflage de paquets (packet sniffing) : un hacker enregistre les paquets de données échangés entre vous et un routeur Wi-Fi non sécurisé.

un hacker enregistre les paquets de données échangés entre vous et un routeur Wi-Fi non sécurisé. Espionnage par l’administrateur du réseau Wi-Fi : quelqu’un qui supervise le réseau (comme le personnel de l’hôtel) pourrait déterminer les sites que chaque client a visités en se basant sur les journaux Wi-Fi.

Vous pouvez vous protéger de toutes ces cybermenaces en utilisant un VPN premium sur votre appareil.

VPN : le moyen le plus simple de préserver votre sécurité en ligne pendant vos vacances

Se connecter à un réseau Wi-Fi public est devenu une habitude pour beaucoup d’entre nous lorsque nous voyageons. C’est pratique, certes, mais est-ce sans danger ? Pas vraiment. Pour préserver votre sécurité, il ne s’agit pas de renoncer complètement au Wi-Fi public, mais plutôt de savoir comment l’utiliser.

C’est là qu’interviennent les réseaux privés virtuels (VPN). L’utilisation d’un VPN sur tous vos appareils permet de chiffrer votre connexion internet, c’est-à-dire de brouiller les données afin qu’elles deviennent illisibles pour quiconque tenterait de les intercepter. Il s’agit notamment des fournisseurs d’accès internet, des administrateurs de réseaux Wi-Fi, des autorités ou des cybercriminels. .

Maintenant, voyons comment obtenir une protection VPN, surtout lorsque vous voyagez ! Aircove Go d’ExpressVPN est un routeur mobile conçu pour assurer votre sécurité numérique. Imaginez que vous vous connectiez à n’importe quel réseau Wi-Fi partout dans le monde et que tous vos appareils soient immédiatement couverts par une protection VPN. C’est exactement ce qu’offre Aircove Go.

Autres conseils pour protéger votre vie privée pendant les vacances

Outre l’utilisation d’un VPN pendant le voyage, il est important de trouver un équilibre entre l’envie de partager ces moments de bonheur et la nécessité de préserver sa vie privée. Voici quelques conseils pour sécuriser vos données personnelles lorsque vous voyagez :

Réfléchissez avant de partager vos publications : demandez-vous si ce que vous vous apprêtez à publier sur les réseaux sociaux ne risque pas d’en dire trop sur votre lieu de séjour ou vos projets. Il est également judicieux de publier vos messages après votre voyage. Évitez de partager vos lieux de séjour : attendez d’avoir quitté les lieux avant d’en parler, afin de préserver votre sécurité et celle de votre famille. Masquez les informations sensibles : si vous partagez une photo de votre carte d’embarquement ou de vos documents de voyage, assurez-vous que les données personnelles sont masquées ou, mieux encore, évitez de les partager avec les autres. Méfiez-vous du shoulder surfing (espionner par-dessus l’épaule) : il se peut que vous baissiez votre garde lorsque vous voyagez. Mais restez attentif aux personnes qui regardent vos écrans pendant que vous entrez vos mots de passe ou lisez vos e-mails. Un filtre de confidentialité peut rendre votre écran noir lorsqu’il n’est pas regardé de face. Désactivez votre Wi-Fi et votre Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas : cela réduit le risque de se connecter à un réseau ou à un appareil alors que vous n’en aviez pas l’intention. Soyez prudent lorsque vous utilisez des QR codes : Il existe des QR codes malveillants qui peuvent vous rediriger vers un site de phishing ou pire encore.

Bonus : activer la géolocalisation de votre appareil peut s’avérer utile en cas de perte ou de vol.

Quel est le problème qui vous préoccupe le plus pendant les vacances ? Dites-nous ce que vous en pensez dans un commentaire ci-dessous !