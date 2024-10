Sie haben vielleicht schon davon gehört, dass wiederholt nach Flügen zu suchen, die Ticketpreise erhöhen kann. Auch wenn Experten oft betonen, dass dies ein Mythos sei, und Preisschwankungen auch ohne unser Zutun existieren, so sind viele Flugreisende anderer Meinung. Was auch immer die Wahrheit sein mag, ein VPN ist ein Tool, das diesen Faktor mindern und Ihnen zudem einen Vorteil verschaffen kann, wenn Preisunterschiede möglicherweise aufgrund des Landes bestehen, von dem aus Sie buchen. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie mit einem VPN günstige Flüge finden.

Inhaltsverzeichnis

Wie Sie mit einem VPN günstige Flüge finden

Wie effektiv ist es, mit einem VPN nach günstigeren Flügen zu suchen?

8 Möglichkeiten, mit einem VPN günstige Flüge zu buchen

Was ist der Grund für Preisänderungen von Flugtickets?

Wie bestimmen Websites von Fluglinien Ihren Standort?

Weitere Vorteile eines VPNs beim Online-Shopping

Ist es legal, ein VPN zu nutzen, um günstigere Flüge zu kaufen?

Wie Sie mit einem VPN günstige Flüge finden

Ein VPN zu verwenden, um günstigere Flüge zu finden, ist ganz einfach. Indem Sie Ihre IP-Adresse ändern und somit Ihren wahren Standort verbergen, können Sie Preisdiskriminierung vermeiden. Außerdem hilft ein VPN dabei, die Tatsache zu verbergen, dass Sie kürzlich nach Flügen gesucht haben.

Anhand dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung können Sie sicherstellen, dass Sie die besten Angebote für Ihren nächsten Flug erhalten.

1. Laden Sie ein VPN herunter. ExpressVPN bietet Serverstandorte in 105 Ländern, sodass Sie es beim Surfen so aussehen lassen können, als befänden Sie sich in einem anderen Land.

2. Löschen Sie den Cache und Cookies. Bevor Sie nach Flügen suchen, sollten Sie den Cache und die Cookies Ihres Browsers löschen. Das hindert Websites daran, Ihren Browserverlauf dazu zu verwenden, den Preis zu beeinflussen.

3. Verbinden Sie sich mit einem Server in einem anderen Land. Öffnen Sie die VPN-App und verbinden Sie sich mit einem Server in einem anderen Land als Ihrem eigenen. Versuchen Sie beispielsweise, sich mit Servern in einem Land zu verbinden, in dem die Lebenshaltungskosten geringer sind, da Flugpreise billiger sein könnten, wenn sie von diesen Standorten aus betrachtet werden.

4. Starten Sie eine neue Sitzung im Inkognito- oder privaten Browsermodus. Öffnen Sie ein neues Inkognito- oder privates Browserfenster. Dadurch wird sichergestellt, dass der vorangegangene Browserverlauf keinen Einfluss auf Ihre Suche hat.

5. Suchen Sie nach Flügen. Suchen Sie nach Flügen, indem Sie verschiedene Preisvergleichswebsites für Flüge und offizielle Websites von Fluglinien aufrufen.

6. Wiederholen Sie das Ganze. Verbinden Sie sich mit verschiedenen VPN-Serverstandorten und vergleichen Sie die Preise, die Sie erhalten, um das beste Angebot zu finden. Vergewissern Sie sich, jedes Mal Schritt 2-5 durchzuführen, damit Ihre vorherigen Suchanfragen keinen Einfluss auf die neuen Resultate anderer Standorte haben.

Welches Land sollte ich wählen, wenn ich Flüge über VPN buchen möchte? – Serverauswahl

Unter den über 100 von ExpressVPN angebotenen Standorten das Land zu finden, in dem Flüge am günstigsten gebucht werden können, kann überwältigend sein. Daher finden Sie hier ein paar Tipps, um loszulegen:

Wählen Sie ein Entwicklungsland. Manchmal passen Fluglinien ihre Preise an die Kaufkraft der Kunden an. Ein Entwicklungsland zu wählen, könnte daher eine gute Möglichkeit sein, davon zu profitieren.

Wählen Sie Ihr Zielland. Fluglinien haben oft Sonderangebote oder preisen Flüge unterschiedlich aus. Ihr Zielland auszuprobieren, kann daher eine großartige Möglichkeit sein, diese besseren Angebote zu finden.

Wählen Sie das Heimatland der Fluglinie. Manchmal bieten Fluglinien den Menschen an deren Heimatstandort günstigere Flüge an. Dies könnte aufgrund von lokalen Regulierungen der Fall sein oder einfach nur, weil eine Überkapazität vorhanden ist.

Wählen Sie Ihr eigenes Land. Besonders dann, wenn von Ihrem Standort aus keine große Nachfrage für Ihr Zielland besteht, sollten Sie nicht unterschätzen, welchen Einfluss es hat, wenn Sie sich von Ihrem eigenen Land aus verbinden. Der Vorteil, den Ihnen die Verwendung eines VPNs verschafft, liegt darin, dass durch den Wechsel der IP-Adresse verborgen wird, dass Sie bereits zuvor nach diesem Flug gesucht haben.

Lassen sich mit dem Inkognito- oder privaten Browsermodus günstigere Flüge finden?

Den Inkognito- oder privaten Browsermodus zu verwenden ist eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass das Buchungssystem nicht erkennen kann, dass Sie bereits kürzlich nach Flügen gesucht haben. Diese Modi verhindern, dass Ihr Browserverlauf gespeichert wird, verbergen jedoch nicht Ihre IP-Adresse oder Ihren Standort. Indem Sie den Inkognitomodus mit einem VPN verwenden, erhalten Sie bei der Suche nach günstigen Flugpreisen effektivere Ergebnisse, ohne dass Ihr kürzlicher Browserverlauf einen Einfluss hat.



Es gibt jedoch keinerlei Garantie, dass Sie mit dieser Methode günstigere Flüge finden werden.

Wie effektiv ist es, mit einem VPN nach günstigeren Flügen zu suchen?

Günstigere Flüge zu finden, ist nicht einfach, egal wie viele Länder Sie als Ihren Standort ausprobieren. Einige Websites zeigen allen Besuchern denselben Preis an.

Sogar dann, wenn Sie einen günstigeren Flug gefunden haben, kann es manchmal passieren, dass die Website während dem Buchungsprozess den Preis wieder an den Preis Ihres Heimatlandes anpasst. Dies kann z. B. aufgrund Ihrer Rechnungsadresse geschehen.

Auch wenn Sie erfolgreich über einen anderen Standort einen günstigeren Flug finden, könnten die Preisunterschiede jedoch nur gering sein, z. B. 10 oder 20 USD, und den Aufwand somit nicht wert.

Je höher die Kosten für Ihren Flug, desto mehr lohnt es sich nach Angeboten zu suchen, da Sie möglicherweise mehrere hundert EUR sparen könnten.

Ein VPN zu verwenden, hat einen eindeutigen Vorteil. Es hilft Ihnen dabei, Ihre kürzlichen Aktivitäten vor der Website zu verbergen (da Sie eine andere IP-Adresse erhalten), sodass diese nicht erkennt, dass Sie ein ernsthaftes Kaufinteresse haben und die Preise nur für Sie erhöht.

8 Möglichkeiten, mit einem VPN günstige Flüge zu buchen

Um mit einem VPN günstige Flüge zu buchen, muss das Timing, die Technologie und die Strategie stimmen. Auch ein bisschen Glück schadet nicht. Sie können verschiedene Taktiken anwenden, um sicherzustellen, dass Sie den günstigsten Flugpreis erhalten. Wir haben hier einige dieser Methoden für Sie zusammengestellt.

1. Buchen Sie an einem Sonntag oder spät nachts

Der Sonntag ist der beste Tag, um den Laptop hochzufahren und nach günstigen Preisen zu suchen. Idealerweise warten Sie bis 2 Uhr morgens, um nach Flügen zu suchen. Die Preise variieren im Laufe einer Woche und eines Tages und diese Zeiten gelten als die besten, um nach guten Angeboten zu suchen.

2. Nutzen Sie ein VPN

Ein VPN für die Suche zu verwenden, kann die angezeigten Preise für Ihre Flugsuche ändern, da Ihr tatsächlicher Standort verborgen wird und es den Anschein macht, als suchen Sie von einem anderen Land aus. Anhand dieser Methode können Sie Schwankungen bei der Preisstrategie in unterschiedlichen Märkten zu Ihrem Vorteil nutzen und möglicherweise erhebliche Preisvorteile bei Flugpreisen erzielen.

3. Löschen Sie Cookies, Verlauf und Cache

Fluglinien und Buchungswebsites verfolgen häufig Ihre Surfgewohnheiten anhand von Cookies und erhöhen die Preise möglicherweise aufgrund Ihres Suchverlaufs. Indem Sie Cookies, Verlauf und Cache löschen, wird das Tracking zurückgesetzt und verhindert, dass die Websites Ihre vorangegangenen Suchanfragen gegen Sie verwenden und höhere Preise anzeigen und Sie somit die günstigsten Preise angeboten bekommen.

4. Buchen Sie im Voraus

Ihre Flüge weit im Voraus zu buchen, kann zu beträchtlichen Einsparungen führen. Die Fluglinien bieten oft günstigere Preise für Flüge, die mehrere Wochen oder Monate im Voraus gebucht werden. Je näher das Flugdatum rückt, desto teurer werden die Flugtickets aufgrund gestiegener Nachfrage und geringerer Verfügbarkeit.

5. Erwägen Sie Gabelflüge

Bei Gabelflügen landen Sie in einer Stadt (z. B. London) und fliegen von einer anderen Stadt wieder ab (z. B. Manchester). Wie Sie von einem Ort zum anderen kommen, steht Ihnen dabei frei. Derartige Tickets sind oft günstiger als ein Hin- und Rückflug und ermöglichen Ihnen zudem, ein Land oder eine Region zu bereisen, ohne an den Startpunkt zurückkehren zu müssen.

6. Verwenden Sie flexible Reisedaten

Flugpreise fluktuieren je nach Nachfrage, die davon abhängt, welcher Wochentag, Jahreszeit oder sogar Tageszeit es ist. Sie können günstigere Flüge finden, indem Sie für andere Daten oder Tageszeiten offen sind. Wenn Sie eine Vergleichswebsite für Flüge nutzen, auf der die Preise verschiedener Reisedaten aufgelistet werden, können Sie die günstigsten Flugzeiten herausfinden und möglicherweise hunderte Euro sparen.

7. Verwenden Sie ein Vergleichstool für Flüge

Vergleichstools für Flüge ermitteln die Preise von verschiedenen Fluglinien und Buchungsseiten und ermöglichen Ihnen, schnell und einfach die günstigsten Optionen für Ihre Reisedaten und Ihr Reiseziel zu ermitteln. Diese Plattformen bieten oft Filter, um die Flugdauer, Zwischenstopps und Uhrzeiten anzupassen, um die für Sie beste Option zu finden.

8. Warten Sie auf Flugangebote zum Black Friday oder andere Angebote von Fluglinien

Angebote von Fluglinien, besonders während Ereignissen wie dem Black Friday, Cyber Monday oder anderen Angebotszeiten können beträchtliche Rabatte auf Flüge bedeuten. Derartige Angebote im Auge zu behalten und bereit zu sein, zu buchen, wenn der Preis sinkt, kann zu beträchtlichen Einsparungen führen. Fluglinien und Reisebüros geben diese Angebote oft im Voraus bekannt und es lohnt sich daher, sich für Newsletter und Benachrichtigungen der bevorzugten Fluglinien anzumelden, um diese zeitlich begrenzten Angebote nutzen zu können.

9. Sehen Sie sich nach Preisfehlern um

Preisfehler oder Error fares treten dann auf, wenn Fluglinien versehentlich falsche Ticketpreise veröffentlichen, was deutlich günstigere Flugpreise zur Folge haben kann. Um diese Angebote zu finden, sollten Sie Websites und Foren für Flugangebote folgen und schnell handeln, wenn Sie derartige Preisfehler entdecken, da die Fluglinien diese innerhalb weniger Stunden korrigieren könnten. Auch wenn die Fluglinien diese Flugpreise manchmal honorieren, haben sie dennoch auch das Recht, diese zu stornieren. Es ist daher ratsam, etwas abzuwarten, bevor Sie weitere Reisevorkehrungen treffen.

Was ist der Grund für Preisänderungen von Flugtickets?

Der Preis für Flugtickets wird von zahlreichen, komplexen Faktoren beeinflusst, einschließlich Nachfrage, Wettbewerb, Treibstoffkosten und sogar globalen Ereignissen. Fluglinien bedienen sich dynamischer Preisalgorithmen, um Preise in Echtzeit anzupassen, je nachdem, wie viele Sitze verkauft werden und wie schnell.

Zusätzlich berücksichtigen Fluglinien Ihren Suchverlauf, Standort und potenzielles Interesse an einem bestimmten Reiseplan. Daher kann Ihnen das Löschen von Cookies und Cache und die Verwendung eines VPNs bessere Preise bescheren.

Saisonalität und Ferienzeiten spielen auch eine bedeutende Rolle, und die Preise steigen in der Regel während der Hauptreisezeit. Diese Faktoren zu kennen, hilft Reisenden, fundierte Entscheidungen zu treffen und bessere Angebote zu finden, indem sie ihren Kauf zeitlich abstimmen oder weniger beliebte Reisezeiten wählen.

Wie bestimmen Websites von Fluglinien Ihren Standort?

Auch wenn es zahlreiche Möglichkeiten für Websites und Dienste gibt, Ihren Standort zu ermitteln, so wird hierfür meistens Ihre IP-Adresse genutzt. Ihre IP-Adresse, die Ihnen jedes Mal, wenn Sie online gehen, von Ihrem Internetanbieter zugewiesen wird, ist eine Zahlenfolge, die Rückschlüsse auf Ihren ungefähren Standort zulässt.

Ein VPN leistet vor allem zwei Dinge: Es verschlüsselt Ihre Verbindung, um Ihnen mehr Onlinesicherheit zu bieten und gibt Ihnen eine andere IP-Adresse, um Ihnen mehr Anonymität zu verschaffen und es so aussehen zu lassen als befinden Sie sich an einem anderen Standort.

Daher ist ein VPN eine effektive Möglichkeit, um der Website einer Fluglinie (und den meisten anderen Websites) Ihren wahren Standort zu verheimlichen.

Weitere Vorteile eines VPNs beim Online-Shopping

Neben der Möglichkeit, günstigere Flüge zu finden, ist ein VPN von großem Vorteil für Ihre Onlinesicherheit und -privatsphäre. Hier einige Beispiele:

Mehr Privatsphäre. Ihre IP-Adresse wird verborgen und Ihre Browsing-Aktivitäten können von Ihrem Internetanbieter, Regierungsbehörden und anderen Dritten nicht verfolgt werden.

Verbesserte Sicherheit. Ihre Internetverbindung wird verschlüsselt und Ihre Daten vor Hackern geschützt (einschließlich Kreditkartendaten), vor allem in öffentlichen WLANs. Unser tragbarer VPN-Router Aircove Go ist ein großartiges Tool für Reisende, die auf der Suche nach mehr Onlinesicherheit sind. Verbinden Sie den Router einfach mit einem öffentlichen WLAN und alle Ihre Geräte, die Aircove Go nutzen, sind automatisch mit einer starken VPN-Verschlüsselung geschützt. (Sie benötigen ein aktives ExpressVPN-Abonnement, um die VPN-Funktionen von Aircove-Routern nutzen zu können.)

Zugriff auf blockierte Inhalte. Sie können Zensur und Beschränkungen wie beispielsweise in Schul- oder Firmennetzwerken umgehen.

Bessere Angebote. Nicht nur bei Flügen. Sie können ein VPN dazu nutzen, um nach Preisen für Hotelaufenthalte, Streamingdienste und Waren zu suchen.

Ist es legal, ein VPN zu nutzen, um günstigere Flüge zu kaufen?

Ja. Ein VPN zum Einkaufen zu nutzen, einschließlich Flügen, ist legal. Beachten Sie jedoch, dass es immer eine gute Idee ist, die Nutzungsbedingungen der Fluglinie und Buchungsplattform durchzulesen, bevor Sie ein VPN verwenden, um die Einhaltung der Richtlinien zu gewährleisten und potenzielle Probleme zu vermeiden.