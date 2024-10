Comment trouver des vols bon marché en utilisant un VPN

Vous avez peut-être entendu dire que le fait de rechercher des vols plus d’une fois peut faire augmenter le prix des billets. Les experts affirment souvent qu’il s’agit d’un mythe et que les fluctuations de prix sont indépendantes du comportement de l’utilisateur, mais de nombreux voyageurs ne sont pas de cet avis.

Quelle que soit la vérité, un VPN est un outil qui peut aider à atténuer ce facteur, ainsi que vous donner un avantage lorsqu’il s’agit de différences de prix potentielles basées sur le pays à partir duquel vous réservez.



Ce guide vous montrera comment utiliser un VPN pour trouver des vols moins chers de manière efficace.

Comment obtenir de meilleures offres en ligne sur les vols en utilisant un VPN

L’utilisation d’un VPN pour trouver des vols moins chers est un processus simple qui consiste à masquer votre localisation réelle pour éviter la discrimination par les prix. En modifiant votre adresse IP, un VPN permet également de dissimuler le fait que vous avez récemment effectué une recherche de vols.



Voici un guide étape par étape qui vous permettra d’obtenir les meilleures offres pour votre prochain vol.

1. Téléchargez un VPN. ExpressVPN propose des serveurs dans 105 pays, ce qui vous permet de simuler efficacement une navigation à partir de différents pays.

2. Supprimez les cookies et le cache. Avant de rechercher des vols, supprimez les cookies et le cache de votre navigateur. Cela empêche les sites web d’utiliser vos données de navigation antérieures pour influencer les prix.



3. Connectez-vous à un serveur dans une localisation différente. Ouvrez l’application VPN et connectez-vous à un serveur situé dans un pays différent du vôtre. Pensez à vous connecter à des serveurs situés dans des pays où le coût de la vie est moins élevé, car les prix des vols peuvent être moins élevés lorsqu’ils sont consultés à partir de ces endroits.

4. Démarrez une nouvelle session de navigation incognito ou privée. Ouvrez une nouvelle fenêtre de navigation incognito ou privée. Cela permet de s’assurer que l’historique de la navigation n’influence pas la recherche.

5. Recherchez des vols. Recherchez des vols en visitant plusieurs sites web de comparaison de vols ainsi que les sites officiels des compagnies aériennes.



6. Répétez l’opération. Connectez-vous à différentes localisations de serveurs VPN et comparez les prix obtenus pour trouver la meilleure offre. Veillez à suivre les étapes 2 à 5 à chaque fois afin que vos recherches antérieures n’influencent pas les nouveaux résultats obtenus à d’autres localisations.

Comment choisir un serveur afin d’obtenir les vols les moins chers

Trouver le pays le moins cher à partir duquel réserver des vols, sur un choix de plus de 90 pays offert par ExpressVPN, peut s’avérer difficile. Voici donc quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Choisissez un pays en voie de développement. Parfois, les compagnies aériennes fixent le prix de leurs vols en fonction du pouvoir d’achat des clients, donc choisir un pays en voie de développement peut être un bon moyen d’en profiter.

Choisissez votre pays de destination. Les compagnies aériennes organisent souvent des promotions ou fixent des prix différents pour les vols ; le choix de votre destination peut donc être un bon moyen de trouver les meilleurs prix.

Choisissez le pays d’origine de la compagnie aérienne. Il arrive que les compagnies aériennes proposent des vols moins chers pour les habitants de leur pays d’origine. Cela peut être dû à des réglementations locales ou simplement à une surcapacité.

Choisissez votre propre pays. Surtout s’il y a peu de demande pour votre destination là où vous êtes, ne sous-estimez pas le pouvoir de vous connecter à partir de votre propre pays. L’avantage de l’utilisation d’un VPN est le changement d’adresse IP, qui permet de masquer le fait que vous avez cherché le vol récemment.

Le mode Incognito ou Privé vous permet-il d’obtenir des vols moins chers ?

L’utilisation du mode Incognito ou Privé est un moyen de s’assurer que le système de réservation ne vous identifie pas comme ayant récemment recherché des vols. Ces modes empêchent l’enregistrement de votre historique de navigation, mais ne masquent pas votre adresse IP ou votre localisation. Il est préférable de combiner le mode Incognito avec un VPN pour obtenir des résultats plus efficaces dans la recherche de billets d’avion sans l’influence de votre historique de navigation récent.



Cela dit, il n’est pas garanti que vous trouviez des vols moins chers en utilisant ces méthodes.

Quelle est l’efficacité de la recherche de vols moins chers avec un VPN ?

Il n’est pas facile de trouver des vols moins chers, quel que soit le nombre de pays dans lesquels vous essayez de vous situer. Certains sites affichent les mêmes prix pour tous les visiteurs.

Parfois, même si vous trouvez un vol moins cher, une fois que vous avez effectué la procédure de réservation, le site rétablit le prix de votre pays d’origine. Il peut le faire sur la base de votre adresse de facturation, par exemple.



Il peut également arriver que vous réussissiez à trouver des vols moins chers alors que vous semblez être dans des pays différents, mais que les différences soient minimes, de l’ordre de 10 ou 20 USD. Cela n’en vaut donc peut-être pas la peine.



Cela dit, plus le coût de votre vol est élevé, plus cela vaut la peine d’essayer, car vous pourriez économiser plusieurs centaines de dollars.

Un avantage indéniable de l’utilisation d’un VPN est qu’il permet de masquer votre activité récente sur le site (puisque vous aurez une adresse IP différente), de sorte qu’il ne verra pas que vous êtes sérieux au sujet de votre achat et n’augmentera pas les prix juste pour vous.

8 manières de réserver des vols bon marché

La réservation de vols bon marché nécessite un mélange de timing, de technologie et d’un peu de stratégie. Un peu de chance ne fait pas de mal non plus. Vous pouvez utiliser plusieurs tactiques pour vous assurer d’obtenir les prix les plus bas sur les billets d’avion. En voici quelques-unes.



1. Réservez un dimanche ou tard dans la nuit

Le dimanche est le meilleur jour pour allumer votre ordinateur afin d’obtenir les tarifs les plus bas. Si vous tenez vraiment à faire la meilleure affaire, attendez jusqu’à 2 heures du matin, par exemple, pour rechercher des vols. Les prix fluctuent au cours de la semaine et de la journée, et ces moments sont considérés comme les plus propices à la recherche de bons prix.

2. Utilisez un VPN

L’utilisation d’un VPN peut modifier les prix affichés lors de la recherche de vols en masquant votre localisation réelle et en vous permettant d’apparaître comme si vous naviguiez à partir d’un autre pays. Cette méthode permet d’utiliser à votre avantage les variations de stratégies tarifaires entre les différents marchés, ce qui peut vous permettre de réaliser des économies substantielles sur les billets d’avion.

3. Supprimez les cookies, l’historique et le cache

Les compagnies aériennes et les sites de réservation tracent souvent votre comportement de navigation à l’aide de cookies, ce qui leur permet d’augmenter les prix en fonction de votre historique de recherche. En supprimant vos cookies, votre historique et votre mémoire cache, vous réinitialisez ce traçage et empêchez les sites d’utiliser vos recherches antérieures pour gonfler les prix, ce qui vous permet de bénéficier des tarifs les plus bas.

4. Réservez à l’avance

Réserver vos vols longtemps à l’avance peut vous permettre de réaliser d’importantes économies. Les compagnies aériennes proposent souvent des prix plus bas pour les vols réservés plusieurs semaines ou mois avant la date de départ. À mesure que la date du vol approche, le prix des billets a tendance à augmenter en raison de la forte demande et de la diminution du nombre de places disponibles.



5. Envisagez un voyage “open jaw” ou multi-destination



Ce type d’itinéraire vous permet d’arriver dans une ville (Londres, par exemple) et d’en repartir dans une autre (Manchester, par exemple), le trajet entre ces deux villes étant laissé à votre entière discrétion. Ces billets sont souvent moins chers que l’achat d’un billet aller-retour et vous permettent de voyager dans un pays ou une région sans avoir à revenir à votre point de départ.



6. Soyez flexible avec les dates de voyage

Les prix des compagnies aériennes fluctuent en fonction de la demande, qui varie selon le jour de la semaine, la période de l’année et même l’heure de la journée. Vous pouvez profiter de vols moins chers en étant prêt à voyager à des dates ou des heures différentes. L’utilisation d’outils de comparaison de vols qui comparent les prix sur plusieurs dates peut vous aider à identifier les périodes les moins chères, ce qui peut vous permettre d’économiser des centaines d’euros.

7. Utilisez un outil de comparaison des vols

Les outils de comparaison de vols regroupent les prix de plusieurs compagnies aériennes et sites de réservation, ce qui vous permet d’identifier rapidement les options les moins chères pour vos dates de voyage et vos destinations. Ces plateformes proposent souvent des filtres permettant d’ajuster la durée des vols, les escales et les horaires, ce qui vous aide à trouver l’équilibre idéal entre le coût et la praticité.

8. Attendez les offres du Black Friday sur les vols ou d’autres promotions des compagnies aériennes

Les promotions des compagnies aériennes, en particulier lors d’événements comme le Black Friday, le Cyber Monday ou d’autres périodes promotionnelles, permettent de profiter de réductions substantielles sur les vols. Garder un œil sur ces offres et être prêt à réserver lorsque les prix baissent peut permettre de réaliser d’importantes économies. Les compagnies aériennes et les agences de voyage annoncent souvent ces ventes à l’avance. En vous inscrivant aux newsletters et aux alertes de vos compagnies aériennes préférées, vous pourrez profiter de ces offres à durée limitée.



9. Vérifiez les tarifs erronés

Les tarifs erronés se produisent lorsque les compagnies aériennes affichent par erreur des prix de billets incorrects, ce qui peut donner lieu à des prix de billets considérablement réduits. Pour profiter de ces offres, suivez les sites et les forums sur les promotions de voyages et agissez rapidement lorsque vous repérez un tarif erroné, car les compagnies aériennes peuvent corriger l’erreur dans les heures qui suivent. Si les compagnies aériennes honorent parfois ces tarifs, elles ont également le droit de les annuler. Il est donc préférable d’attendre avant de prendre d’autres dispositions pour votre voyage.

Quelles sont les causes de l’évolution des prix des billets d’avion ?

Les prix des billets d’avion sont influencés par un ensemble complexe de facteurs, dont la demande, la concurrence, le coût du carburant et même des événements mondiaux. Les compagnies aériennes utilisent des algorithmes de tarification dynamique qui ajustent les tarifs en temps réel en fonction du nombre de places vendues et de leur rapidité.

En outre, les compagnies aériennes tiennent compte de votre historique de recherche, de votre localisation et de votre intérêt potentiel pour un itinéraire particulier. C’est pourquoi la suppression de vos cookies et de votre cache ainsi que l’utilisation d’un VPN peuvent vous permettre d’obtenir de meilleurs prix.

La saisonnalité et les vacances jouent également un rôle important, les prix augmentant généralement pendant la haute saison des voyages. Comprendre ces facteurs permet aux voyageurs de prendre des décisions plus éclairées et de trouver de meilleures offres en programmant leurs achats ou en choisissant des périodes de voyage moins populaires.

Comment les sites web des compagnies aériennes déterminent-ils votre localisation ?

Bien qu’il existe de nombreuses manières pour les sites web et les services de déterminer votre localisation, la plus courante est de loin l’adresse IP. Votre adresse IP, attribuée par votre fournisseur d’accès à internet chaque fois que vous vous connectez, est une série de chiffres qui donne des indications sur votre emplacement approximatif.

Un VPN a deux fonctions principales : Il chiffre votre connexion pour vous offrir une plus grande sécurité en ligne, et il vous donne une adresse IP différente pour vous offrir un plus grand anonymat et vous donner l’impression d’être dans un endroit différent.

C’est pourquoi un VPN est un moyen efficace de modifier l’endroit où le site web d’une compagnie aérienne (et la plupart des autres sites web) pense que vous vous trouvez.

Autres avantages de l’utilisation d’un VPN pour les achats en ligne

En plus de vous aider à obtenir des vols moins chers, l’utilisation d’un VPN présente des avantages majeurs pour votre sécurité et votre vie privée en ligne. En voici quelques-uns :

Une meilleure protection de la vie privée. Il masque votre adresse IP, empêchant ainsi les FAI, les gouvernements et d’autres tiers de suivre vos activités de navigation.

Une meilleure sécurité. Il chiffre votre connexion internet, protégeant vos données (incluant les informations relatives à votre carte de crédit) des hackers, en particulier sur les réseaux Wi-Fi publics. Notre routeur VPN portable Aircove Go est un excellent gadget pour les voyageurs à la recherche d’une meilleure sécurité. Il suffit de le connecter à un réseau Wi-Fi public pour que tous les appareils utilisant Aircove Go soient protégés par un chiffrement VPN puissant. (Vous devez avoir un abonnement ExpressVPN actif pour utiliser la fonctionnalité VPN des routeurs Aircove).

Un accès aux contenus restreints. Il vous permet de contourner la censure et les restrictions comme celles des réseaux Wi-Fi des écoles et des bureaux.

De meilleures offres. Il n’y a pas que les vols. Vous pouvez utiliser un VPN pour essayer de trouver des prix différents pour des séjours à l’hôtel, des abonnements à des services de streaming et d’autres produits.

Est-ce légal d’utiliser un VPN pour acheter des billets d’avion moins chers ?

Oui, l’utilisation d’un VPN pour ses achats, y compris pour les billets d’avions, est légale. Notez qu’il est toujours bon de consulter les conditions générales de la compagnie aérienne et des plateformes de réservation avant d’utiliser un VPN, afin de s’assurer qu’elles sont respectées et d’éviter tout problème potentiel.