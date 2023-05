“Nein, ich bin dein Vater.”

Diese ikonische Zeile erinnert sowohl Filmfans als auch Cineasten an den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse in einer weit, weit entfernten Galaxie. Sie weckt unmittelbare Assoziationen mit Raumschiffen, die in Kämpfe verwickelt sind, begleitet vom so charakteristischen Klang von Lasern, von Kriegen, die auf üppig grünen oder Wüstenplaneten zwischen unzähligen Rassen geführt werden.

Seit seinem beeindruckenden Kinodebüt im Jahr 1977 und dem anschließenden Hype hat George Lucas‘ Erfindung Star Wars einen langen Weg zurückgelegt und dem Franchise-Portfolio Titel und Charaktere hinzugefügt, die einfach zu zahlreich sind, um den Überblick zu behalten. Während Luke Skywalker, Yoda, Obi-Wan Kenobi und Chewbacca einen Kultstatus jenseits des Kinos erreicht haben, haben weniger bekannte Charaktere noch nicht den Ruhm erlangt. Möglicherweise haben Sie schon vom Mandalorianer und Ahsoka Tano gehört, aber kennen Sie den Bösewicht Cad Bane oder Bossk’wassak’Cradossk?

In Wertschätzung und Vorfreude auf den bevorstehenden Star Wars Day am 4. Mai 2023 (sowie zum 40. Jubiläum von Die Rückkehr der Jedi-Ritter in diesem Jahr) haben wir alle Filme und Serien des Star-Wars-Universums in chronologischer Reihenfolge zusammengestellt. Dreh- und Angelpunkt ist – ähnlich wie B. C. und A. D. bei den Menschen – die Schlacht von Yavin, die Schlacht um den Todesstern. Daher verwendet der galaktische Standardkalender VSY (Vor der Schlacht von Yavin) und NSY (Nach der Schlacht von Yavin) und bezeichnet diese Star-Wars-Timeline.

Möge die Macht mit Ihnen sein!

A. d. Hrsg.: Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass sich diese Zusammenstellung von Werken nicht an die Unterscheidung hält, was zum Star Wars-Kanon und was zu Legends gehört.

Dawn of the Jedi (25.793 VSY)

Es ist nicht viel über den noch nicht veröffentlichten Film des Logan-Regisseurs James Mangold bekannt. Was bekannt ist, ist, dass er sich auf die Ursprünge der Jedi konzentrieren wird und einem bestimmten Charakter folgt, der versucht, die Macht zum ersten Mal zu beherrschen. Der Veröffentlichungstermin ist für Dezember 2025 geplant.

Berühmte Zitate: Geduld du haben musst, junger Padawan. – Yoda

Kategorie: Film

Erscheinungsdatum: 2027

The Acolyte (132 VSY)

Die Serie wird 2024 auf Disney+ veröffentlicht werden. Produzentin Leslye Headland möchte Sie in eine dunkle und mysteriöse Galaxie entführen, in der die dunkle Seite der Macht die Oberhand gewinnt. Dennoch befindet sich die Galaktische Republik in ihrer Blütezeit und der Jedi-Orden hat viel Macht. Als Hüter beschützen die Jedi die Grenzen der Republik und sorgen für Frieden. Auch ein junger Yoda spielt eine Rolle. The Acolyte spielt zur gleichen Zeit und dreht sich um einen jungen Sith-Schüler. Im Dunkeln werden die Sith wieder aufleben und den Fall der Ära der Hohen Republik einleiten.

Berühmte Zitate: Frieden ist eine Lüge, es gibt nur Leidenschaft. – Sith-Kodex

Kategorie: TV-Show

Erscheinungsdatum: 2024

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi (unbekannte Periode)

Lucasfilm Animation, der Zweig der Franchise, hat eine Zeichentrickserie für ein junges Publikum entwickelt, die in der Ära der Hohen Republik angesiedelt ist und von jungen Schülern erzählt, die die Wege der Macht erlernen. Sie wird am Star Wars Day, dem 4. Mai, uraufgeführt.

Berühmte Zitate: Jedi zu sein bedeutet, der Wahrheit ins Auge zu sehen und zu wählen. Gib Licht oder Dunkelheit ab, Padawan. Sei eine Kerze oder die Nacht. – Yoda

Kategorie: Animierte TV-Show

Erscheinungsdatum: 4. Mai, 2023

Star Wars: Geschichten der Jedi (36–19 VSY)

Geschichten der Jedi von Dave Filoni erforscht zwei Jedi-Geschichten bekannterer Charaktere der Star-Wars-Prequel-Trilogie: Eine ist der jungen Ahsoka Tano gewidmet, die andere dem jungen Count Dooku, bevor er sich Darth Sidious anschloss und der dunklen Seite der Macht verfiel.

Berühmte Zitate: Mächtig du geworden bist, Count. Die dunkle Seite der Macht ich in dir spüre. – Yoda

Kategorie: Animierte TV-Show

Erscheinungsdatum: 26. Oktober, 2022

Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung (32 VSY)

Im ersten Teil der Prequel-Trilogie gibt es kein Imperium, sondern eine ähnlich unangenehme Vorgängerorganisation in Form einer Handelsföderation, die eine Blockade um den widerspenstigen Planeten Naboo errichtet hat. Der Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) und sein Lehrling Obi Wan Kenobi (Ewan McGregor) sind damit beauftragt, den Konflikt zu lösen. Wir erleben ihre Abenteuer und werden dabei bekannten Charakteren wie R2-D2 und dem jungen Podracer Anakin Skywalker (der bald zur dunklen Seite der Macht bekehrt wird) vorgestellt. In dem mit Stars besetzten Meisterwerk spielen auch Natalie Portman und Samuel L. Jackson mit.

Berühmte Zitate: Du hast noch nie ein Rennen gewonnen? – Padmé Naberrie (Königin Amidala)

Kategorie: Film

Erscheinungsdatum: 19. August, 1999

Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger ( 22 VSY )

Während Obi-Wan Kenobi den jugendlichen Anakin Skywalker als Jedi-Ritter ausbildet und mit dem hitzköpfigen jungen Mann alle Hände voll zu tun hat, braut sich ein neuer Konflikt zusammen. Als Senatorin Amidala knapp einem Angriff entkommt, werden Obi-Wan und Anakin um Hilfe gerufen. Auf einem fernen Planeten treffen sie auf den mysteriösen Anführer der feindlichen Separatisten und eine riesige Armee von geklonten Kriegern. In der Zwischenzeit entwickelt Anakin tiefere Gefühle für die schöne ehemalige Königin.

Berühmte Zitate: Du wirkst etwas nervös. – Obi-Wan Kenobi

Kategorie: Film

Erscheinungsdatum: 12. Mai, 2002

Star Wars: The Clone Wars (22–19 VSY )

Die Galaxis ist noch immer von den Klonkriegen zwischen der Republik und den Separatisten erschüttert. Am Äußeren Rand droht sich die Lage für die Republik zu verschlechtern, da die Separatisten Rotta, den Sohn des mächtigen Verbrecherbosses Jabba the Hutt, entführt haben. Sie wollen ihn überreden, auf ihre Seite zu wechseln. Doch die Republik schickt zwei ihrer mächtigsten Jedi, um Rotta zu retten.

Der Film stellt den Pilotfilm zur gleichnamigen Serie dar, die 7(!) Staffeln umfasst und sich um die Kriegszeit von Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Yoda dreht, während Anakins Lehrling Ahsoka Tano und Captain Rex wieder in den Star-Wars-Kanon eingeführt werden.

Berühmte Zitate: Eine gelernte Lektion ist eine verdiente Lektion. – Ahsoka

Kategorie: Computeranimierter Film und anschließende TV-Show

Erscheinungsdatum: 3. Oktober, 2008

Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith (19 VSY)

Die Klonkriege toben noch immer. Als Kanzler Palpatine von den Separatisten entführt wird, unternehmen die beiden Jedi Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker einen gewagten Rettungsversuch. Es gelingt ihnen, Palpatine zu befreien, doch die Kluft zwischen ihm und dem Rat der Jedi wächst. Der ehrgeizige Anakin, der sich vom Jedi-Rat nicht genügend gewürdigt fühlt, wird zunehmend auf die Seite des korrupten Kanzlers gezogen.

Berühmte Zitate: Wenn Ihr nicht auf meiner Seite steht, dann seid Ihr mein Feind! – Anakin Skywalker

Kategorie: Film

Erscheinungsdatum: 19. Mai, 2005

Star Wars: The Bad Batch (19–18 VSY)

Diese etwas andere Version der Klonkrieger, die erstmals in Star Wars: The Clone Wars eingeführt wurden, dient als Fortsetzung zu letzterer. Die Serie folgt der Klon-Einheit 99 bei der Annahme von Söldneraufträgen, wobei jedes Mitglied eine einzigartige, außergewöhnliche Fähigkeit besitzt.

Interessanter Fakt: Dee Bradley Baker ist der Synchronsprecher aller Charaktere von Bad Batch.

Berühmte Zitate: Die Einzige, auf die du dich verlassen kannst, bist du selbst. – Fennec Shand

Kategorie: Animierte TV-Show

Erscheinungsdatum: 4. Mai, 2021.

Star Wars: Freunde im All (15 VSY)

Star Wars: Freunde im All ist eine der ersten Fernsehserien, die jemals für das Franchise produziert wurde, und spielt kurz vor einem weiteren großen Teil der Serie. Die Serie folgt R2-D2 und C3-PO bei ihrem Kampf gegen Gangster, Kopfgeldjäger, Piraten und andere Kriminelle. Während der Serie stehen sie im Dienst mehrerer neuer Meister und erleben seltsame und schwierige Abenteuer.

Berühmte Zitate: Roger, roger. – fast jeder Kampfdroide

Kategorie: Animierte TV-Show

Erscheinungsdatum: 7. September 1985 – 7. Juni 1986

Solo: A Star Wars Story (13–10 VSY)

Der junge Han Solo wird aus der imperialen Flugakademie geworfen, weil er ein vorlautes Kerlchen ist, das keine Autorität mag. Stattdessen schließt er sich einer Gruppe von Schmugglern an, die damit beauftragt sind, wertvolles Coaxialium zu stehlen. Mit dabei ist Solos Freund Chewbacca, ein 190 Jahre alter Wookiee. Auf der Suche nach dem perfekten Schiff für ihre Operation trifft die Truppe auf Lando Calrissian – den Besitzer des Millennium-Falken.

Berühmte Zitate: 190 Jahre alt? Hast dich gut gehalten! – Han Solo

Kategorie: Film

Erscheinungsdatum: 24. Mai, 2018

Obi-Wan Kenobi (9 VSY)

Die Handlung spielt etwa 10 Jahre nach den Ereignissen von Die Rache der Sith und folgt dem Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi, der sich auf dem Wüstenplaneten Tatooine versteckt, um über Luke Skywalker zu wachen. Während er versucht, unentdeckt zu bleiben, wird Obi-Wan mit seiner Vergangenheit und seinen alten Feinden, einschließlich Darth Vader, konfrontiert. Die Serie erforscht das emotionale Drama und die inneren Konflikte von Obi-Wan, während er versucht, das Gleichgewicht der Macht wiederherzustellen und gleichzeitig seine Identität geheim zu halten.

Berühmte Zitate: Hello there – Obi-Wan Kenobi

Kategorie: TV-Show

Erscheinungsdatum: 27. Mai – 22. Juni 2022

Andor (5–0 VSY)

Die Serie folgt der Figur des Cassian Andor, der in Rogue One: A Star Wars Story erwähnt wird, und zeigt Andors frühere Abenteuer. Der Charakter durchläuft eine Transformation vom bösen Gesetzlosen zum loyalen Kämpfer der Rebellion gegen das Galaktische Imperium. Unterstützt wird er von einem Team von Rebellen, zu dem auch einige neue Figuren gehören. Die Serie soll dunkler und ernster sein als andere Star Wars-Produktionen und sich auf die menschlichen Konflikte und moralischen Dilemmata konzentrieren, denen Andor und seine Begleiter gegenüberstehen. Andors Schicksal ist heldenhaft und endet auf einer traurigen Note, da er derjenige ist, der die Baupläne des Todessterns beschafft …

Berühmte Zitate: Um das Imperium zu bestehlen, geht man rein, als würde man dazu gehören. – Cassian Andor

Kategorie: TV-Show

Erscheinungsdatum: 21. September, 2022

Star Wars: Rebels (5–0 VSY)

Die Hauptfigur der Serie ist Ezra Bridger, ein junger Waise, der sich der Rebellion anschließt und von Kanan Jarrus, einem ehemaligen Jedi-Ritter, ausgebildet wird. Zusammen mit der Mandalorianerin Sabine Wren, dem Lasat Zeb Orrelios, dem Astromech-Droiden Chopper und der Twi’lek Hera Syndulla fliegen sie mit ihrem Raumschiff Ghost durch das Universum, um sich dem Imperium entgegenzustellen.

Im Verlauf der Serie müssen die Rebellen gegen das Imperium und dessen Anführer wie Darth Vader und Großadmiral Thrawn kämpfen, um die Galaxis von Tyrannei zu befreien. Auf ihrem Weg treffen sie auch auf Charakteren aus anderen Star Wars-Produktionen, wie Jedi-Meisterin Ahsoka Tano und Kopfgeldjäger Boba Fett.

Berühmte Zitate: Wer ist der Knirps? – Kanan Jarrus über Ezra

Kategorie: Animierte TV-Show

Erscheinungsdatum: 3. Oktober, 2014

Lando (0 VSY)

Über den Handlungsverlauf dieser kommenden Serie, die den berüchtigten, aber dennoch eleganten Schmuggler porträtiert, ist noch nicht viel bekannt. Er wird in den nachfolgenden Star-Wars-Filmen erneut auftreten, wo seine Loyalität auf die Probe gestellt wird und er sich der Rebellenallianz im Kampf gegen das Imperium anschließt. Er wird zu einem der Hauptakteure in der finalen Schlacht gegen den zweiten Todesstern und verhilft der Rebellenallianz schließlich zum Sieg.

Berühmte Zitate: Was haben wir denn da? – Lando Calrissian

Kategorie: TV-Show

Erscheinungsdatum: voraussichtlich 2025

Rogue One: A Star Wars Story (0 VSY)

Die Handlung des Films dreht sich um eine Gruppe von Rebellen, die versuchen, die Pläne für den Todesstern zu stehlen. Die Hauptfigur, Jyn Erso, arbeitet für das Imperium an der Entwicklung des Todessterns. Jyn schließt sich einer Gruppe von Rebellen unter der Führung von Cassian Andor an, um die Pläne des Todessterns zu stehlen.

Die Rebellen müssen sich gegen das Imperium und die dunkle Seite der Macht auflehnen, um ihre Mission zu erfüllen. Zusammen mit neuen Charakteren wie dem Droiden K-2SO und dem blinden Krieger Chirrut Îmwe kämpfen sie gegen die imperialen Streitkräfte und Darth Vader.

Am Ende des Films gelingt es den Rebellen, die Pläne für den Todesstern zu stehlen und sie der Rebellenallianz zu übergeben. Die Ereignisse von Rogue One führen direkt zum Beginn des ursprünglichen Films Star Wars: Eine neue Hoffnung.

Berühmte Zitate: Die Macht ist mit mir, und ich bin eins mit der Macht. – Chirrut Îmwe

Kategorie: Film

Erscheinungsdatum: 15. Dezember, 2016

Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung (0 VSY)

In einer weit entfernten Galaxie angesiedelt, folgt dieser erste Teil der originalen Star Wars Trilogie den Abenteuern von Luke Skywalker, Prinzessin Leia und Han Solo, während sie gegen das böse Galaktische Imperium kämpfen.

Der junge Luke Skywalker lebt auf der Farm seines Onkels auf dem Wüstenplaneten Tatooine. Eines Tages findet er eine geheime Nachricht in einem Roboter. Er macht sich auf die Suche nach dem eigentlichen Empfänger der Nachricht, einem gewissen Obi-Wan, der als Eremit auf Tatooine lebt. Unter seiner Anleitung wird Luke in die Grundlagen der Macht eingeweiht und findet sich plötzlich auf der Seite der Rebellen im Kampf gegen das Imperium und den finsteren Darth Vader wieder. Mit Hilfe des erfahrenen Schmugglers Han Solo und seines treuen Wookiee-Begleiters Chewbacca machen sie sich auf, um Prinzessin Leia zu retten und den Todesstern zu zerstören.

Berühmte Zitate: Helft mir, Obi-Wan Kenobi! Ihr seid meine letzte Hoffnung! – Prinzessin Leia; Ich finde Ihren Mangel an Glauben beklagenswert. – Darth Vader

Kategorie: Film

Erscheinungsdatum: 25. Mai, 1977

Star Wars Holiday Special (1 NSY)

Dieses erste Spin-off erhielt so viel negative Kritik, dass es direkt in die Archive wanderte, dennoch passt es sehr gut in den Star Wars-Kanon und die Timeline:

Als Han Solo und Chewbacca zum Heimatplaneten der Wookiees, Kashyyyk, reisen, werden sie vom Galaktischen Imperium verfolgt, weil sie berühmte Agenten der Rebellen sind. Ein imperialer Offizier an Bord des Sternenzerstörers erzählt Darth Vader von den Rebellen. Daraufhin dringt das Galaktische Imperium in Chewbaccas Heimat ein.

Das TV-Special nutzt eine Reihe von musikalischen Darbietungen und Auftritten von Prominenten, um die Geschichte zu erzählen, und enthält Lieder und Comedy-Shows von Berühmtheiten aus den 1970er Jahren, wie Bea Arthur, Art Carney, Jefferson Starship und Harvey Korman.

Berühmte Zitate: WUUAHAHHHAAA – Chewbacca

Kategorie: TV-Show

Erscheinungsdatum: 17. November, 1978

Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück (3 NSY)

Die Rebellen sind gezwungen, ihre Basis auf dem Eisplaneten Hoth nach einem Angriff von Darth Vader zu evakuieren. Luke Skywalker begibt sich auf den Weg zum weisen Jedi-Meister Yoda, um von ihm in den Wegen der Macht ausgebildet zu werden. In der Zwischenzeit gelingt es Darth Vader, Han Solo und Prinzessin Leia gefangenzunehmen. Als Luke seinen Freunden zur Hilfe eilt, tappt er direkt in Vaders Falle.

In diesem zweiten Teil der originalen Star Wars-Trilogie weichen die Archetypen vollwertigen Charakteren und die zuvor einfache Einteilung in Gut und Böse erweist sich als komplizierter als erwartet.

Berühmte Zitate: Nein, ich bin dein Vater. – Darth Vader; Ja, lach du nur, du dämliches Pelzvieh. – Han Solo

Kategorie: Film

Erscheinungsdatum: 21. Mai, 1980

Ewoks – Die Karawane der Tapferen (3 NSY)

Als ein Raumschiff mit einer Familie auf dem Waldmond Endor abstürzt, werden der älteste Sohn Mace und seine kleine Schwester Cindel von ihren Eltern getrennt. Die Kinder treffen auf die Ewoks, die Einwohner des Planeten Endor. Zusammen mit den Ewoks machen sie sich auf eine Mission, um ihre Eltern zu finden und vor einem bösen Monster namens Gorax zu retten, das den Planeten schon lange terrorisiert.

Berühmte Zitate: Mit diesen wandelnden Haarbürsten hier bleiben? – Mace

Kategorie: Film

Erscheinungsdatum: 25. November, 1984

Ewoks: Kampf um Endor (3 NSY)

Dieser Film zeigt das Leben von Wicket, dem Ewok. Als das Raumschiff kurz vor dem Abflug steht und die Familie Towanis abreisen will, wird das Dorf von einer Gruppe von Plünderern unter der Führung von Terak, einer mächtigen Hexe, angegriffen.

Berühmte Zitate: Ich habe das Gefühl, dass ich einen Krieg gegen Teddybären führe. – Cindel Towani

Kategorie: Film

Erscheinungsdatums: 24. November 1985 auf ABC; begrenzte internationale Veröffentlichung im Jahr 1986

Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter (4 NSY)

Der zweite Todesstern, der den Untergang der Rebellen besiegeln soll, steht kurz vor der Fertigstellung. Die Rebellen beordern ihre gesamte Streitmacht zum Mond Endor, um von dort aus gegen das Imperium zu kämpfen. In der Zwischenzeit kehrt Luke nach Dagobah zurück, um sein Training als Jedi-Ritter abzuschließen. Er erfährt von Yoda, dass er seinem Vater Darth Vader ein letztes Mal gegenübertreten muss. Auf dem Todesstern kommt es zu einem weiteren Duell zwischen Vater und Sohn.

Berühmte Zitate: Es ist eine Falle! – Admiral Ackbar; Ich bin ein Jedi, wie mein Vater vor mir. – Luke Skywalker

Kategorie: Film

Erscheinungsdatum: 25. Mai, 1983

Das Buch von Boba Fett (5–9 NSY)

Die Serie dreht sich um den ehemaligen Kopfgeldjäger Boba Fett und sein Leben nach den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Auf Tatooine stürmen Boba und Fennec den Palast von Jabba Desilijic Tiure, der einst das Hutt-Kartell führte und nach seinem Tod von Bib Fortuna abgelöst wurde. Sie töten Bib Fortuna und seine Anhänger. Boba Fett übernimmt nun den Thron und wird der neue Gangsterboss von Tatooine.

Das Buch von Boba Fett ist ein Spin-off, das aus der zweiten Staffel von The Mandalorian entstanden ist und viele Elemente der Geschichte aufgreift. Im Grunde haben wir es hier nicht mit einer eigenständigen Serie zu tun, sondern mit einer Mischung aus Spin-off, Prequel und Sequel zu The Mandalorian.

Berühmte Zitate: Ich bin kein Kopfgeldjäger mehr. Ich bin der Herrscher von Tatooine. – Boba Fett

Kategorie: TV-Show

Erscheinungsdatum: 29. Dezember, 2021

Star Wars: Skeleton Crew (9 NSY)

Über die Handlung der kommenden Serie, die an die Goonies erinnert und die Abenteuer von 10-Jährigen darstellt, die auf dem Heimweg galaktischen Herausforderungen gegenüberstehen, ist nicht viel bekannt.

Berühmte Zitate: –

Kategorie: TV-Show

Erscheinungsdatum: 2023

The Mandalorian (9~11 NSY)

Die erste Staffel von Disneys The Mandalorian handelt von einem Kopfgeldjäger, der nur als der Mandalorianer bekannt ist und im Auftrag eines mysteriösen Kunden ein besonderes Ziel verfolgt: ein kleines Wesen namens Baby Yoda. Dieser von Jon Favreau geschriebene und produzierte Weltraum-Western wurde bereits 3 Staffeln lang ausgestrahlt und hat das erweiterte Star-Wars-Universum für den Mainstream zugänglich gemacht.

Berühmte Zitate: Das ist der Weg. – im Grunde jeder Mandalorianer

Kategorie: TV-Show

Erscheinungsdatum: 12. November, 2019

Ahsoka (12 NSY)

Ahsoka Tano, wurde zum Fan-Liebling und wird in der kommenden Serie endlich ihre verdiente Bildschirmzeit bekommen. Nach dem Sieg der Rebellenallianz über das Galaktische Imperium begibt sie sich auf die Suche nach dem vermissten Großadmiral Thrawn und dem jungen Jedi-Schüler Ezra Bridger, während sie eine neue Bedrohung für die Galaxie nach dem Fall des Imperiums untersucht.

Berühmte Zitate: –

Kategorie: Animierte TV-Show

Erscheinungsdatum: August 2023

Dave Filoni Film ohne Titel (Zeitraum unbekannt)

Dave Filoni ist eine zentrale Figur im Star Wars-Universum, was ihm die verdiente Position als Executive Creative Director von Lucasfilm eingebracht hat. Seine Aufgaben umfassen die Regie, Produktion, Drehbuchschreibung und Synchronsprecher für verschiedene Titel der Franchise.

Genau wie dieser Artikel das Star Wars-Puzzle zusammenfügt, versucht Filoni, The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka und andere animierte Serien miteinander zu verbinden.

Berühmte Zitate: –

Kategorie: Film

Erscheinungsdatum: 2026

Star Wars: Resistance (33~35 NSY)

Der junge Pilot Kazuda Xiono soll im Rahmen einer streng geheimen Mission im Auftrag von Leia Organas Widerstandsbewegung die mysteriöse und immer mächtiger werdende Erste Ordnung aufspüren.

Dieser weniger erfolgreiche Versuch ließ die Fans mit der Frage zurück, ob er etwas Wesentliches zu Star Wars beitrug. Die animierte Serie hatte zwar gute visuelle Effekte, aber eine inkonsequente Handlung. Wir hoffen, dass sie den Kindern gefallen hat.

Berühmte Zitate: Unsere Freiheit ist wertlos, wenn wir nicht bereit sind, dafür zu kämpfen. – Leia Organa

Kategorie: Animierte TV-Show

Erscheinungsdatums: 1. Staffel: 7. Oktober 2018; 2. Staffel: 6. Oktober 2019

Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht (34 NSY)

Vierunddreißig Jahre nach dem Sieg über Darth Vader und das Imperium steht die Galaxie einer neuen Bedrohung gegenüber. Der finstere Kylo Ren (Sohn von Leia und Han Solo) bedroht den Frieden, weil er Darth Vaders Vermächtnis übernehmen will. Finn, ein Deserteur der Sturmtruppen, der nach seiner Desertion dem Widerstand half, der wagemutige Pilot Poe Dameron und die ungezähmte Schrottsammlerin Rey stellen sich ihm entgegen. Sie erhalten Hilfe vom legendären Rebellenhelden Han Solo und seinem Gefährten.

Berühmte Zitate: Chewie, wir sind zuhause. Wirf den Müll raus. – Han Solo

Kategorie: Film

Erscheinungsdatum: 14. Dezember, 2015

Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi (34 NSY)

Luke Skywalker hat sich im hohen Alter auf eine einsame Insel zurückgezogen. Doch sein Frieden wird gestört, als Rey sich von ihm in den Wegen der Jedi ausbilden lassen möchte. Luke wird gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, die Reys Leben für immer verändern wird. Währenddessen kämpfen Kylo Ren und seine Erste Ordnung einen erbitterten Kampf gegen Leia und die Widerstandskämpfer um die Vorherrschaft in der Galaxie.

Berühmte Zitate: Ich werde der letzte Jedi sein. – Luke Skywalker

Kategorie: Film

Erscheinungsdatum: 9. Dezember, 2017

Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers (35 NSY)

Die Erste Ordnung bedroht weiterhin den Frieden in der Galaxie. Ihre Streitkräfte sind denen des Widerstands unter der Führung von General Leia technisch und zahlenmäßig weit überlegen. Zu allem Übel taucht eine weitere Bedrohung in Form eines längst tot geglaubten Feindes auf. Im Kampf gegen das Böse ruhen nun alle Hoffnungen auf Rey und ihren Freunden, die sich auf eine Mission begeben, deren Ausgang den Kampf zwischen Jedi und Sith endgültig entscheiden könnte.

Berühmte Zitate: Ich denke, ich werde mich an diesen Moment erinnern, bis ich deaktiviert werde. – C3PO

Kategorie: Film

Erscheinungsdatum: 16. Dezember, 2019

Film ohne Titel von Sharmeen Obaid-Chinoy (Zeitraum unbekannt)

Die pakistanisch-kanadische Oscar-Preisträgerin Sharmeen Obaid-Chinoy wird die erste farbige Regisseurin eines Star Wars-Films sein. Der noch unbetitelte Film spielt 15 Jahre nach dem Ende von Star Wars Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers, und die britische Schauspielerin Daisy Ridley kehrt als Rey zurück, die Heldin der Fortsetzung, die versucht, den Jedi-Orden wiederzubeleben. Obaid-Chinoy führte zuvor Regie bei der TV-Serie Ms. Marvel über eine muslimische Superheldin.

Berühmte Zitate: –

Kategorie: Film

Erscheinungsdatum: 2025

Lobende Erwähnungen

Wenn Sie noch tiefer in das Star Wars-Universum eintauchen wollen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten: von Romanen und Comics über Brett- und Computerspiele bis hin zu VR. Hier sind zwei weniger bekannte Kandidaten, die die Star Wars-Timeline mit Inhalt füllen und Charakteren bereichern (und vergessen Sie nicht, auch in weit, weit entfernten Galaxien auf Ihre Sicherheit zu achten):

Star Wars Forces of Destiny (22 VSY – 35 NSY)

Star Wars Forces of Destiny ist eine Webserie, die über den YouTube-Kanal von Disney veröffentlicht und von Lucasfilm produziert wird. Sie folgt verschiedenen weiblichen Charakteren durch verschiedene Epochen des Star Wars-Universums und zeigt Charaktere wie Sabine Wren, Jyn Erso, Rose Tico, Padme Amidala, Prinzessin Leia Organa, Rey Skywalker, Hera Syndulla und Ahsoka Tano. Die meisten Episoden dauern nicht länger als 3 Minuten. Obwohl diese Serie nicht tatsächlichim Star-Wars-Universum spielt, tragen sie trotzdem zum Verständnis der Star Wars-Timeline bei.

Berühmte Zitate: Eine kluge Frau kennt ihre Grenzen, aber eine mutige Frau weiß, dass sie keine hat. – Leia Organa

Kategorie: Animierte Mikro-Serien

Erscheinungsdatum: 3. Juli, 2017

Star Wars Blips (34 NSY)

Diese YouTube-Webserie stellt viele Droiden, Kreaturen und Porgs vor, wie zum Beispiel R2-D2, 2BB-2, BB-4 oder BB9E. Sie besteht aus insgesamt acht Episoden und diente hauptsächlich als Werbung für die Veröffentlichung von Star Wars: Episode VIII.

Berühmte Zitate: Biep-buup. – R2-D2

Kategorie: animierte YouTube-Kurzvideos

Erscheinungsdatum: 12. November, 2019